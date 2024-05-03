Российские войска взяли под контроль новые территории, выравнивая фронт от Архангельского до Новоалександровки

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Российские войска взяли под контроль новые территории, выравнивая фронт от Архангельского до Новоалександровки

Российские войска продолжают расширять территорию контроля в районе ранее освобождённого Очеретино.

В сводках на утро 3 мая появилась информация о продвижении ВС РФ севернее Очеретино – на участке между Архангельским и Новоалександровкой. Под контроль наших войск перешли территории на глубину около 1,4 км при ширине более 2 км. Таким образом, можно констатировать, что наши войска, выравнивая фронт в наступлении к северу от Очеретино перевели под свой контроль ещё около 3 квадратных километров площади.



Появляются дополнительные возможности по продвижению западнее автомобильной дороги, которая ведёт к городу Константиновка. Для противника ситуация осложнена на этом участке фронта тем, что он, явно не рассчитывая так «скоропостижно» потерять Очеретино, не выстроил серьёзных оборонительных линий за этим пгт.



Одновременно с продвижение к северу от Очеретино наши войска подошли к посёлку Сокол, что примерно в 4 км от указанного населённого пункта. Идёт движение в сторону Новопокровского. И на этом участке линии боевого соприкосновения у ВСУ не получается остановить наступление Вооружённых сил России.
16 комментариев
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  1. Shurik70 Звание
    Shurik70
    -3
    Сегодня, 08:59
    Выравнивание фронта больше требуется при обороне - так защищаться легче.
    А мы наступаем.
    При преимуществе в наступательном потенциале выравнивание фронта требуется, если только пленных уже девать некуда.
    Похоже, специально позволяют противнику отступить.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 09:08
      "Во-первых, сейчас российские войска вплотную подошли к Новоалександровке. Меньше чем через 10 км от этого места находится ключевая развязка трассы Т-0504 между Покровском и Константиновкой. Во-вторых, чуть больше 12 км от текущей позиции российских войск остаётся до трассы Н-20 на ту же Константиновку. Иначе говоря, вариантов для наступления как минимум два (третий - это продолжать двигаться на запад от Очеретина вдоль железной дороги), и помешать командованию российской армии выбирать между ними украинские войска пока не могут", - отмечают авторы телеграм-канала "Военная хроника".

      Клещеевку надо брать ,чтобы можно было идти от Клещеевки на юг навстречу наступающей от Авдеевки группировки для последующего окружения группировки ВСУ в Торецке, Артёмово,Нью-Йорке.На карте ниже это показано.
    2. Alex100 Звание
      Alex100
      +3
      Сегодня, 09:12
      Выравнивание фронта при наступлении требуется для предотвращения фланговых ударов, чтобы не дать срезать острие наступления.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 09:18
        Но вражеская группировка, скопившаяся на фланге, сама, в свою очередь, находится под угрозой окружения.
        Тут каждый случай надо рассматривать индивидуально.
        Не зная деталей - точно сказать, что эффективне, нельзя.
    3. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 09:15
      Цитата: Shurik70
      Похоже, специально позволяют противнику отступить.

      Что точно, то мозоли от лопат у всушников - мама не горюй!
    4. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 09:51
      Цитата: Shurik70
      Выравнивание фронта больше требуется при обороне

      Ви таки не слышали о котлах(а в них таки и наступающие попадают)? Ой-вэй.
  2. nobody75 Звание
    nobody75
    -1
    Сегодня, 09:04
    Фронт у ВСУ ожидаемо посыпался и нас ждет террористическая война со стороны Киева. Военные эксперты ошибочно считают, что ВСУ повторят поход Манштейна на Крым. Я думаю, что основной целью ВСУ до конца года будет оборона и удары в глубь России. Так как мы наоходимся в парадигме ПМВ следует осенью ожидать ударов БПЛА по элеваторам, зернохранилищам с целью вызвать голод и народные волнения. Нам необходимо создать эшелонированную систему ПВО на юге России.
    С Уважением
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 09:19
      Цитата: nobody75
      Фронт у ВСУ ожидаемо посыпался и нас ждет террористическая война со стороны Киева. Военные эксперты ошибочно считают, что ВСУ повторят поход Манштейна на Крым. Я думаю, что основной целью ВСУ до конца года будет оборона и удары в глубь России. Так как мы наоходимся в парадигме ПМВ следует осенью ожидать ударов БПЛА по элеваторам, зернохранилищам с целью вызвать голод и народные волнения. Нам необходимо создать эшелонированную систему ПВО на юге России.
      С Уважением

      Не понимаю за что Вам минуснули, но этапы войны всегда показывали усиление террористической деятельности врага при его поражении на фронте.
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        -1
        Сегодня, 09:28
        Приветствую! Я с детства привык к "минусам" и внимания не обращаю.
        С Уважением
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 09:33
      Цитата: nobody75
      следует осенью ожидать ударов БПЛА по элеваторам, зернохранилищам с целью вызвать голод и народные волнения
      Им конечно БПЛА девать некуда, как по овощехранилищам запускать. 1 БПЛА и минус 2 тонны картохи. так? сколько стоит БПЛА и сколько стоит 10 тонн пшеницы? Россия нетто экспортер продуктов, после пары таких атак Макроны и Шольцы быстро объяснят украм что так делать не надо. Ибо цена на продукты может полететь в космос.
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        -1
        Сегодня, 09:38
        После ударов по НПЗ и нефтехранилищам объяснили? Помогло? Защитить элеваторы на порядок сложнее, чем НПЗ. Их немного больше... И там не 10 тонн пшеницы...
        С Уважением
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 09:46
          Цитата: nobody75
          После ударов по НПЗ и нефтехранилищам объяснили? Помогло?

          Это топливо, и можно назвать военной целью. Да в элеваторе зерна больше, но от попадания в него БПЛА с 10-20 кг ВВ, больших потерь не будет. ну да, придется ремонтировать колонну и куда пересыпать/перевозить зерно. Но само зерно останется годным к употреблению. Уж большая его часть точно.
          1. nobody75 Звание
            nobody75
            0
            Сегодня, 09:53
            Но само зерно останется годным к употреблению

            Видите ли... Пожар на элеваторе может закончится неслабым объемным взрывом...
            С Уважением
    3. ГГВ Звание
      ГГВ
      +1
      Сегодня, 09:39
      Открою Вам "страшную" тайну.Давно уже даже у самого малого фермера свои склады,где и хранится урожай.А элеваторы давно(у нас в Ростовской области)скупили гигантский холдинги,типа:"Астон","Юг Руси","Эфко" и т.п.,и на хранение зерно туда не сдают(очень дорого хранение),а производят скупку и перепродажу.И ещё,xoxлячьи беспилотники хороши только для НПЗ и террора,а вот против элеваторов 4кг. ВВ будет маловато.
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        0
        Сегодня, 09:44
        гигантский холдинги

        Они же основные экспортеры и производители муки. Главное - это вызвать панику на внутреннем рынке. Заставить "гигантские холдинги" проводить политику "недоедим, но вывезем". А что касается 4 кг взрывчатки, то при удачном попадании и они пожар вызвать могут. А что такое пожар на элеваторе?
        С Уважением
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:09
    «Российские войска взяли под контроль новые территории, выравнивая фронт» —

    — "Фронт выравнивать, бандеровцев с землёй сравнять!" ...