Глава пресс-службы Госдепа США: Блинкен посещал КНР, чтобы заставить Пекин перестать поддерживать Россию

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Глава пресс-службы Госдепа США: Блинкен посещал КНР, чтобы заставить Пекин перестать поддерживать Россию

Американская администрация предпринимает массу усилий и разнообразные рычаги, пытаясь «наказать» Москву и «привлечь ее к ответственности». Одним из главных инструментов для достижения данной цели являются западные санкции, очередной пакет которых был только что введен Вашингтоном. Но они станут действенной мерой только в том случае, если их будут соблюдать все крупные экономики мира.

О санкционном давлении на РФ рассуждает глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.



Вы видели, как мы использовали нашу дипломатию, чтобы заставить другие страны прекратить поддержку России

- напомнил Миллер об усилиях Госдепа.

Он заявил, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен посещал КНР, чтобы заставить ее перестать поддерживать Россию и отказаться от сотрудничества с Москвой в оборонной сфере. По словам пресс-секретаря, глава Госдепа намекнул китайцам, что если они не сделают необходимые шаги в данном направлении, то их придется делать Соединенным Штатам.

Можно констатировать тот факт, что Блинкен, хотя он и сильно старался, в ходе своего визита в Китай не сумел достичь поставленных целей и заставить китайское руководство отказаться от сотрудничества с Россией. Возможно, он не понимает, что нельзя добиться чего-либо от такой большой и сильной страны путем угроз. В Пекине, впрочем, как и в Москве, проводят самостоятельную политику с учетом своих национальных интересов. Там не обращают внимания на попытки давления и запугивания со стороны Запада.
20 комментариев
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  1. JOYyppe Звание
    JOYyppe
    0
    Сегодня, 09:14
    Блинкен посещал КНР, чтобы заставить Пекин перестать поддерживать Россию

    А уши от ежика он не видел?
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 09:29
      А вообще в последнюю пару лет хоть кто-то из политиков НАТО посещал Китай с другой целью?
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 09:32
      Цитата: JOYyppe
      А уши от ежика он не видел?

      А он член у лягушки видел ? tongue
    3. Mister X Звание
      Mister X
      0
      Сегодня, 09:37
      А провожал его завхоз из посольства
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:15
    «Блинкен посещал КНР, чтобы заставить её перестать поддерживать Россию » —

    — "Миссия невыполнима" ...
    (Бери ношу по себе,чтоб не падать при ходьбе)
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 09:28
      Почему невыполнима ? КНР и США делят планету . Кто сказал , что там "угрозы" ? Речь о торговле . А предмет дележа Россия . Ребята ( и те , и те ) думают вперёд на полвека . Украина - небольшой эпизод в этой игре.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 09:52
        Есть один нюанс. Китай хорошо понимает, что после России поделят и его, если, как вы говорите, там думают вперёд на полвека.
        США равноправные игроки не нужны. Это давно известно тем более.
    2. LAlexAlex Звание
      LAlexAlex
      0
      Сегодня, 09:36
      Одних "уговорили" сдохнуть всей кучей, отправившись воевать с гораздо более сильным противником.
      Других "уговорили" покупать дорогой газ вместо дешевого и на прочую самоликвидацию.
      Глядя с их позиций и опыта, наверное, "уговорить" Китайцев действовать против своих же интересов выглядит не так уж невероятно.
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 09:46
        Интересны китайского бизнеса - не попасть под молот американских санкций. Ну и вырвать от России максимум уступок там, где прекращение сотрудничества угрожает национальным интересам Китая.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:19
    Это хахляцко-еврейское существо, ваще берега потеряло.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:24
    Глава пресс-службы Госдепа США: Блинкен посещал КНР, чтобы заставить Пекин перестать поддерживать Россию
    . Ну и как, заставил?
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 09:53
      Китай прекратил проводить платежи юр. лиц за микроэлектронику от России в любых валютах, включая юань. Производители "отечественных" компьютеров уже взвыли и говорят о катастрофе, просят ЦБ выйти на правительство Китая и что ни будь придумать. Так что да, США по отдельным позиция Китай вполне заставляют.
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 09:30
    """Вы видели, как мы использовали нашу дипломатию, чтобы заставить другие страны прекратить поддержку России"""

    А как же демократия, свобода и не вмешательство в дела других государств?
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      0
      Сегодня, 09:38
      Цитата: Уарабей
      А как же демократия, свобода и не вмешательство в дела других государств?

      ха ха ха...
    2. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 09:56
      Не вмешивается только слабый, тот, кто не может. Империи (в этом слове нет негатива) вмешиваются всегда.
  6. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 09:38
    Нет, он катался в Пекин сушеных тараканов поесть. Называть попытки бандитского наезда дипломатией умеют только в "демократиях". Не понимают убогие простой вещи - это ты едешь, а не к тебе едут.
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:40
    глава Госдепа намекнул китайцам, что если они не сделают необходимые шаги в данном направлении, то их придется делать Соединенным Штатам.

    А китайцы открыто "послали" Блинкина по известному, но неназываемому по правилам сайта, адресу, не прислав в аэропорт даже зама мэра, который его встречал.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:43
    Вы видели, как мы использовали нашу дипломатию, чтобы заставить другие страны прекратить поддержку России
    Видели: шантаж, угрозы, санкции. И это вы называете дипломатией? Так чего добился Блинкен в итоге? Да ни чего конкретного кроме холодного приема.
  9. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 09:44
    Китай играет свою игру и он слишком силен, чтобы кто либо мог его, что то заставить сделать.
  10. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 09:48
    ..глава Госдепа намекнул китайцам, что если они не сделают необходимые шаги в данном направлении, то их придется делать Соединенным Штатам
    Хм, США перестанут сотрудничать в оборонной сфере вместо Китая? Странноватое выражение