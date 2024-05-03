Американская администрация предпринимает массу усилий и разнообразные рычаги, пытаясь «наказать» Москву и «привлечь ее к ответственности». Одним из главных инструментов для достижения данной цели являются западные санкции, очередной пакет которых был только что введен Вашингтоном. Но они станут действенной мерой только в том случае, если их будут соблюдать все крупные экономики мира.О санкционном давлении на РФ рассуждает глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.- напомнил Миллер об усилиях Госдепа.Он заявил, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен посещал КНР, чтобы заставить ее перестать поддерживать Россию и отказаться от сотрудничества с Москвой в оборонной сфере. По словам пресс-секретаря, глава Госдепа намекнул китайцам, что если они не сделают необходимые шаги в данном направлении, то их придется делать Соединенным Штатам.Можно констатировать тот факт, что Блинкен, хотя он и сильно старался, в ходе своего визита в Китай не сумел достичь поставленных целей и заставить китайское руководство отказаться от сотрудничества с Россией. Возможно, он не понимает, что нельзя добиться чего-либо от такой большой и сильной страны путем угроз. В Пекине, впрочем, как и в Москве, проводят самостоятельную политику с учетом своих национальных интересов. Там не обращают внимания на попытки давления и запугивания со стороны Запада.

Вы видели, как мы использовали нашу дипломатию, чтобы заставить другие страны прекратить поддержку России

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