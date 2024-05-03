ВСУ имеют право наносить удары по территории РФ: Reuters повторило заявление главы МИД Великобритании
Великобритания первой из стран Запада начала и продолжает поставлять на Украину дальнобойные средства поражения. И хотя изначально в Лондоне заявляли, что ВСУ не будут применять тактические крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» Storm Shadow для нанесения ударов по территориям, которые на Западе и в Киеве считают «законно» российскими, режим Зеленского проигнорировал эти ограничения. Естественно, никакой реакции со стороны британских властей на это не последовало.
Впервые поставленные Великобританией дальнобойные ракеты ВСУ применили для нанесения ударов именно по гражданским объектам. Минобороны РФ в сводке от 13 мая прошлого года сообщило, что накануне именно ими были нанесены удары по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в городе Луганск. В российском военном ведомстве тогда подчеркнули, что произошло это вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам.
В результате удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар. Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей. Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины сбиты. В Лондоне по этому поводу никаких заявлений сделано не было.
Впрочем, ожидать другого от англичан было бы весьма наивно. И вот глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон официально озвучил то, что и так было очевидным. Во время визита в Киев 2 мая британский министр иностранных дел заявил, что раз российские вооруженные силы наносят удары по территории Украины, значит и украинские военные могут поражать любые цели британским оружием в глубине территории РФ, включая «признанные российскими» регионы.
Соответствующее заявление Кэмерона опубликовало международное новостное агентство Reuters, а следом распространили и другие западные СМИ. Такое высказывание главы британского внешнеполитического ведомства вызвало неоднозначную реакцию. Буквально сразу после публикации издание удалило материал с цитатой Кэмерона, сообщив на своем сайте, что в статью будут внесены изменения. Однако в якобы отредактированном вновь вышедшем материале в этой его части ничего не изменилось.
— буквально слово в слово повторяется позиция главы МИД Великобритании в якобы отредактированном тексте.
Следует отметить, что российские зенитчики с первых дней применения ВСУ считающихся малозаметными ракет Storm Shadow начали сбивать их и подавлять средствами РЭБ. Уже через три дня после первого применения ракет по гражданским объектам в Луганске средствами ПВО ВС РФ была перехвачена первая ракета этого типа. Затем сообщения о сбитых британских Storm Shadow стали поступать регулярно.
Причем последнее сообщение Минобороны о перехвате шести крылатых ракет Storm Shadow датировано 19 апреля этого года. Не исключено, что у ВСУ они в какой-то момент просто закончились. При этом новая партия может и не попасть в распоряжение Воздушных сил Украины. О новой поставке десятков британских дальнобойных ракет командование ВСУ весьма опрометчиво похвасталось в своем телеграм-канале 23 апреля.
Вчера ряд украинских СМИ привели высказывание бывшего нардепа Верховной рады Анны Гопко, которая проговорилась об уничтожении в результате высокоточного удара ВС РФ склада, на котором хранились британские ракеты Storm Shadow. Экс-депутат отметила, что точность прилета наводит на подозрение, что информация о местонахождении склада была предоставлена российским спецслужбам местными жителями. Отдельно стоит сказать, что это заявление Гопко как-то уж очень не случайно прозвучало как раз в момент нахождения главы британского МИД в Киеве.
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