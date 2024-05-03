Пресса США: Американские сенаторы провели с МУС тайные переговоры по поводу возможного ареста израильского премьера
По информации американского издания Axios, ряд членов Сената тайно провели с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда (МУС) переговоры, в ходе которых обсудили вопрос возможной выдачи ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других руководителей страны в связи с совершением ими военных преступлений в ходе вооруженного конфликта в секторе Газа.
По данным источника американского издания, во время проходившей в формате видеоконференции конфиденциальной встречи, двухпартийная группа сенаторов США выразила беспокойство по поводу возможной выдачи МУС ордеров на арест израильского руководства. При этом республиканцы угрожали в случае выдачи судом соответствующих ордеров инициировать введение санкций против МУС.
В публикации утверждается, что Нетаньяху "крайне нервничает" и обратился к американским сенаторам с просьбой оказать давление на прокурора МУС, чтобы тот не продвигался в вопросе выдачи ордеров на арест израильского правительства.
Ранее сообщалось, что помимо ордера на арест Нетаньяху, МУС рассматривает возможность применения аналогичных мер в отношении главы Минобороны страны Йоава Галанта и начальника штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Американские власти предупредили судей МУС о возможном "возмездии" в случае, если орган выдаст ордер на арест израильского руководства. По данным западной прессы, Нетаньяху обратился к Байдену с просьбой вмешаться и помочь предотвратить выдачу ордеров.
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