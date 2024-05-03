Пресса США: Американские сенаторы провели с МУС тайные переговоры по поводу возможного ареста израильского премьера

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Пресса США: Американские сенаторы провели с МУС тайные переговоры по поводу возможного ареста израильского премьера

По информации американского издания Axios, ряд членов Сената тайно провели с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда (МУС) переговоры, в ходе которых обсудили вопрос возможной выдачи ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других руководителей страны в связи с совершением ими военных преступлений в ходе вооруженного конфликта в секторе Газа.

По данным источника американского издания, во время проходившей в формате видеоконференции конфиденциальной встречи, двухпартийная группа сенаторов США выразила беспокойство по поводу возможной выдачи МУС ордеров на арест израильского руководства. При этом республиканцы угрожали в случае выдачи судом соответствующих ордеров инициировать введение санкций против МУС.



В публикации утверждается, что Нетаньяху "крайне нервничает" и обратился к американским сенаторам с просьбой оказать давление на прокурора МУС, чтобы тот не продвигался в вопросе выдачи ордеров на арест израильского правительства.

Ранее сообщалось, что помимо ордера на арест Нетаньяху, МУС рассматривает возможность применения аналогичных мер в отношении главы Минобороны страны Йоава Галанта и начальника штаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Американские власти предупредили судей МУС о возможном "возмездии" в случае, если орган выдаст ордер на арест израильского руководства. По данным западной прессы, Нетаньяху обратился к Байдену с просьбой вмешаться и помочь предотвратить выдачу ордеров.
28 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +6
    Сегодня, 10:55
    Американские сенаторы провели с МУС тайные переговоры
    Я тебя воспитывала! Я из-за тебя ночей не спала! А ты... ты на электричке едешь... (с)
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +6
      Сегодня, 11:39
      А Нетаньяху ссыканул кипяточком. Кричал , что не признает МУС, а поплакался (поскулил видимо) в жилетку амерам. Кто они без америки? , так шелупонь, хотя вели бы себя как люди, жили бы нормально , но евреи есть евреи.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +3
        Сегодня, 11:43
        Прочитал название статьи.
        Охренел.
        Почитал статью.
        А, не, всё в порядке, ничего не изменилось.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 12:08
          Американские сенаторы провели с МУС тайные переговоры по поводу возможного ареста израильского премьера

          Ну, во первых, это смотря с какими сенаторами США проведены тайные переговоры с МУС об аресте Нетаньяху. Поэтому они и "тайные".

          А во-вторых. До президентских выборов в США - 5 ноября 2024 года - вряд ли что от МУС последует. А после выборов президентом Байдена - тем более!
          1. Sergej1972 Звание
            Sergej1972
            0
            Сегодня, 12:23
            Если изберут произраильского Трампа, то всё будет хорошо для Нетаньяху. Если победят демократы, традиционно более критически относящиеся к Израилю, то всё возможно. Если президент и большинство в обеих или в одной палатах будет принадлежать к разным партиям, то вообще будет интересно.
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              0
              Сегодня, 12:33
              Так или иначе МУС создана как ручная контора - ручной инструмент - Вашингтона.
              И всё в МУС зависит от расстановки политических сил в самих США.
              МУС - это по сути такая же американская НКО, как и многие другие, только с надгосударственно-наднациональными надзирательными функциями в пользу США в отношении других стран.
      2. Деревенский я...... Звание
        Деревенский я......
        0
        Сегодня, 12:28
        "«Москва подала нам пример»: Китай аплодирует тому, как Россия арестовала активы американского банка JPMorgan" -
        Мдас, с гегемона сдёрнули трусы. Ничего святого у России..... .А американцев то за шо.....
        В общем, мяч перепасовали на сторону американцев, и весь народ с интересом смотрит как те отреагируют.
        1. Деревенский я...... Звание
          Деревенский я......
          0
          Сегодня, 13:04
          К тому же, если американские телодвижения России не понравятся, то аресты будут продолжены и далее. Пикантность заключается в том, что эти действия предприняты по решению Арбитражного суда Ленинградской области и города Санкт-Петербург, то есть правительство России и президент Путин, в этом действии не участвуют. Американцы же очень уважают судопроизводство. Так, что любые ответные действия США пойдут им во вред, и прежде всего ударят по национальной валюте, по доллару. Отсюда и аплодисменты Китая.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 10:56
    земля налетела на небесную ось?!
    или матрасы посчитали ближневосточный фронт не основным?
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +9
    Сегодня, 11:00
    В публикации утверждается, что Нетаньяху "крайне нервничает" и обратился к американским сенаторам с просьбой оказать давление на прокурора МУС, чтобы тот не продвигался в вопросе выдачи ордеров на арест израильского правительства.

    Нетаньяху конечно тот ещё сын "собаки женского пола", но он сын американской "собаки женского пола"... laughing Интересно почему это слова на ТВ и Радио можно употреблять, а на ВО нет...??? Я был дважды за него заблокирован...Почему в названии сериала или песни им можно его применять, а нам нельзя...??? request
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +7
      Сегодня, 11:03
      ВО, наверное, в Смольной институте воспитывалась...
      Быть девицей уже не привычка.
      Это - рефлекс!
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 11:05
      Даже на собачьих выставках, оглашая пол зверюшки!.. laughing
      А ВО у меня давно под подозрением. Чьих они будут?
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +6
      Сегодня, 11:08
      вас за собаку забанили, а меня за сравнение бендеровцев с обезьянами
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 11:00
    Нетаньяху обратился к Байдену с просьбой вмешаться и помочь предотвратить выдачу ордеров.

    Беня решил оставить подельников без однокомнатных квартир.
    Ни себе ни людям.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:00
    ряд членов Сената тайно провели с высокопоставленными представителями Международного уголовного суда (МУС) переговоры...
    Одним словом сделали "предложение", от которого невозможно отказаться. Ну, что же все в стиле крестного отца и по законом мафии.
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +2
    Сегодня, 11:03
    Не судите, собаки, и да не судимы будете! laughing
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:04
    Пресса США: Американские сенаторы провели с МУС тайные переговоры по поводу возможного ареста израильского премьера
    . У полосатиков выборы, а с израильским премьером дело громкое... в общем, они за любой кипиш, кроме... ущерба, себе любимым.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 11:06
    вопрос возможной выдачи ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других руководителей
    В эту компанию ещё бы и Зеленского вместе со своей бандой определить, чтобы суд два раза не собирать. За одно и сразу на одной перекладине повесить wink
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      0
      Сегодня, 12:18
      Там одной перекладины явно мало будет, ибо и по самоходному деду, и по нуланд, и по много ком еще веревка плачет...!!!
  9. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 11:08
    Я так понял американцы хотят наградить Нетаньяху ,а тут МУС
  10. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:13
    «Американские сенаторы провели с МУС тайные переговоры» —

    — Предложили МУСу сумму,или просто пригрозили? ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:45
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Американские сенаторы провели с МУС тайные переговоры» —

      Вот как мне нравятся такие заголовки!! Тайные переговоры, о которых сообщают СМИ! laughing
  11. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 11:14
    По данным источника американского издания, во время проходившей в формате видеоконференции конфиденциальной встречи, двухпартийная группа сенаторов США выразила беспокойство по поводу возможной выдачи МУС ордеров на арест израильского руководства.
    Тогда кому бастуют американские студенты которых валенками сложно назвать, а вот то что на фоне гибели населения Палестины американский социум устраивает очередной спектакль на тему партийной борьбы в рамках большой партии факт. Кроме самим евреям показные митинги во имя детей Палестины мало кому нужны. Лишь бы американские гои снова не начали выкашивать бедных и несчастных евреев в виду дестабилизации обстановки в США на фоне предстоящих выборов 47-го президента. Кстати ортодоксальных евреев в том числе давно пора попросить на выход с вещами к себе на землю обетованную куда-нибудь в родной колхоз-кибуц со своими социально-политическими новшествами для граждан США. request recourse
  12. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 11:23
    Ворон ворону глаз не выклюет. Израиль плоть от плоти саксонский мир
  13. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 11:27
    Американские власти предупредили судей МУС о возможном "возмездии" в случае, если орган выдаст ордер на арест израильского руководства.

    Мусаси, похоже, в раж вошли и все берега потеряли! Это надо же до такого додуматься - одной меркой мерить Россию и Израиль... request
  14. Дедок Звание
    Дедок
    +4
    Сегодня, 11:38
    По данным источника американского издания, во время проходившей в формате видеоконференции конфиденциальной встречи, двухпартийная группа сенаторов США выразила беспокойство по поводу возможной выдачи МУС ордеров на арест израильского руководства.


    а где Ассанж? - или "наши" хакеры?
    хочу "лицезреть" такое действо "вживую"...
  15. bars042 Звание
    bars042
    +3
    Сегодня, 11:58
    Здесь, на земле, все нации ненавидят друг друга, и каждая из них, ненавидит евреев.

    Марк Твен. Письма с Земли.
  16. Деревенский я...... Звание
    Деревенский я......
    0
    Сегодня, 12:06
    Цитата: Lev_Russia
    им можно его применять, а нам нельзя...???

    Потому, наверное, что модерацию производит "компьютерный робот". Просто эти слова не внесены в список разрешённых слов, возможно по забывчивости или незнания, что такие слова существуют, или по разгильдяйству персонала ВО. Меня вон дважды награждали предупреждениями, но до БАНИ к счастью не дошло, осторожнее стал, так что жить можно.