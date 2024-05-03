Financial Times: представители G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов
Похоже на то, что на Западе решили отказаться от идеи полной конфискации замороженных российских активов. По крайней мере, Financial Times со ссылкой на отдельных представителей «Большой семерки» пишет, что в G7 данный вопрос больше не обсуждается.
В материале говорится, что вместо этого рассматриваются варианты использования прибыли от зарубежных активов РФ, находящихся в распоряжении депозитария Euroclear. Правда, такой вариант в основном продвигают европейские участники G7. По мнению журналистов, в ЕС опасаются возмездия со стороны российских властей, которое ранее анонсировали в Москве.
В свою очередь киевские власти продолжают настаивать на полной конфискации замороженных золотовалютных резервов РФ. Более того, украинский премьер Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев уже конфисковал и использовал в своих целях российские активы на сумму около 788 млн долларов.
Стоит отметить, что с полным «присвоением» наших золотовалютных резервов якобы согласны и США. Недавно президент Джо Байден подписал соответствующий закон.
Правда, вышеупомянутый норматив не обязывает американскую администрацию приступать к конфискации прямо сейчас. Решение остается за президентом.
Вероятно, данный закон является очередной американской уловкой, призванной подтолкнуть европейских партнеров к непопулярному решению, что окончательно и бесповоротно «оторвет» Европу от России и сделает ее полностью зависимой от США.
Информация