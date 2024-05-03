Financial Times: представители G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов

37
Financial Times: представители G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов

Похоже на то, что на Западе решили отказаться от идеи полной конфискации замороженных российских активов. По крайней мере, Financial Times со ссылкой на отдельных представителей «Большой семерки» пишет, что в G7 данный вопрос больше не обсуждается.

В материале говорится, что вместо этого рассматриваются варианты использования прибыли от зарубежных активов РФ, находящихся в распоряжении депозитария Euroclear. Правда, такой вариант в основном продвигают европейские участники G7. По мнению журналистов, в ЕС опасаются возмездия со стороны российских властей, которое ранее анонсировали в Москве.



В свою очередь киевские власти продолжают настаивать на полной конфискации замороженных золотовалютных резервов РФ. Более того, украинский премьер Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев уже конфисковал и использовал в своих целях российские активы на сумму около 788 млн долларов.

Стоит отметить, что с полным «присвоением» наших золотовалютных резервов якобы согласны и США. Недавно президент Джо Байден подписал соответствующий закон.

Правда, вышеупомянутый норматив не обязывает американскую администрацию приступать к конфискации прямо сейчас. Решение остается за президентом.

Вероятно, данный закон является очередной американской уловкой, призванной подтолкнуть европейских партнеров к непопулярному решению, что окончательно и бесповоротно «оторвет» Европу от России и сделает ее полностью зависимой от США.
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    +3
    Сегодня, 10:21
    "Киев уже конфисковал и использовал в своих целях российские активы на сумму около 788 млн долларов."
    А, сколько мы конфисковали у Киева? И какие украинские активы у нас имеются?
    1. Msi Звание
      Msi
      +7
      Сегодня, 10:26
      А, сколько мы конфисковали у Киева? И какие украинские активы у нас имеются?

      Запорожская атомная станция, покрывает всё с головой. Да и территории возвращаем. Это вообще посчитать проблематично. Хотя где - то фигурировала цифра, сколько мы ресурсов вернули себе, в долларах...
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -2
        Сегодня, 11:01
        Цитата: Msi
        Запорожская атомная станция, покрывает всё с головой.

        а что если бы шароварники вернули активы сбера, мы бы отдали ЗАЭС?!!
        не пишите глупостей, бездарно потерянные активы они это всегда минус, а ни как не плюс
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 11:02
        Цитата: Msi
        Это вообще посчитать проблематично. Хотя где - то фигурировала цифра, сколько мы ресурсов вернули себе, в долларах...

        экономика наука точная, все посчитать можно, в том числе потеря активов сбера и втб в шумерии
        если у вас украил рубь а вы нашли два, то ваши потери все одно рубь
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          +1
          Сегодня, 11:11
          Цитата: Василенко Владимир
          экономика наука точная, все посчитать можно

          Не на столько она точная. Сколько стоит Крым, Донбасс? Посчитать можно очень приблизительно. Так что по поводу украинских активов говорить не нужно. С потерями сбербанка не сравнимо.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +1
            Сегодня, 11:17
            Цитата: Piramidon
            Посчитать можно очень приблизительно.

            с экономической точки зрения посчитать можно если не с точностью, до копейки то до ляма точно
            еще раз, мухи отдельно, котлеты отдельно
            можно было избежать потерь сбера, МОЖНО, а значит эти деньги спущенный в сортир
            и заявлять, что мол прибыль получилась больше абсолютно безграмотно
          2. fif21 Звание
            fif21
            0
            Сегодня, 13:00
            Цитата: Piramidon
            С потерями сбербанка не сравнимо.

            А займ Януковича в 3 лярда долларов ? А кража газа у Газпрома ? ..... Согласен , за все заплатят Европа и США . hi
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 10:34
      А, сколько мы конфисковали у Киева? И какие украинские активы у нас имеются?


      вы про фабрику "шоколадного зайца"?
      так её трогать нельзя...
    3. Tagan Звание
      Tagan
      +5
      Сегодня, 10:34
      Наши ребятушки вполне успешно киевский актив перемешивают с землёй.
      Ну и некоторых укроолигархов ощипали.
    4. Алексей Алексеев_5 Звание
      Алексей Алексеев_5
      +4
      Сегодня, 10:38
      Где то читал что стоимость освобождённой территории оценивается не менее12 триллионов
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        -1
        Сегодня, 11:03
        Цитата: Алексей Алексеев_5
        оценивается не менее12 триллионов

        и?!!!!
        это как то отменяет то что у нас украли, а точнее то что мы бездарно профукали?!
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Сегодня, 11:17
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: Алексей Алексеев_5
          оценивается не менее12 триллионов

          и?!!!!
          это как то отменяет то что у нас украли, а точнее то что мы бездарно профукали?!

          Не отменяет, а компенсирует.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 11:19
            простите, глупости обсуждать не вижу смысла, ЭТО ПОТЕРИ и их можно было избежать
            говорю это имя опыт руководителя предприятия
            это из той же безграмотной оперы под названием, СП-2 себя окупил
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              -1
              Сегодня, 12:01
              да какие это потери? сумма пшик
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                0
                Сегодня, 12:09
                Цитата: Nastia Makarova
                сумма пшик

                сбер около лярда зеленых, это около 2000 "калибров"
                простите, какая у вас ЗП, что это для вас пшик
                1. Nastia Makarova Звание
                  Nastia Makarova
                  0
                  Сегодня, 12:20
                  еще альфа банк а сколько они потеряли? да и не деньги они конфисковали а активы, это офисы. оборудование на такую сумму
        2. Woroshilow Звание
          Woroshilow
          0
          Сегодня, 11:57
          а точнее то что мы бездарно профукали?!

          Не мы а Вы
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 12:05
            Цитата: Woroshilow
            Не мы а Вы

            простите, это вы о чем?!
            вы к России отношения не имеете?!
            1. Woroshilow Звание
              Woroshilow
              +1
              Сегодня, 12:21
              Я имею отношение. Скажите а вот не давно по решению суда в Санкт-Петербурге ВТБ отжал у Голдман Сакс 450 млн. долларов, Американцы их то же бездарно профукали, ответь пожалуйста как бывший руководитель предприятия?
    5. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Kotofeich
      Киев уже конфисковал и использовал в своих целях российские активы на сумму около 788 млн долларов

      а если бы с того же грефа взыскали в пользу страны прокачанные активы на украине what
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 12:02
        788 млн долларов это и есть активы грефа
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:22
    «G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов» —

    — Да "обсудили" они уже всё ...
    ( "G7" - Семеро козлят,"козлят" - это глагол ) ...
  3. Msi Звание
    Msi
    +3
    Сегодня, 10:23
    Похоже на то, что на Западе решили отказаться от идеи полной конфискации замороженных российских активов

    Вот и всё... Это были просто "понты"...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 10:24
    В чем вопрос то... надо осуществлять ответные меры, везде, где это возможно.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 10:24
    Вот что Роберт Бош и Аристон животворяший делают.
    Это вам не озабоченности МИДа, это "было ваше -стало наше" в самой натуральной форме, такое даже для обезьян, причем не только человекообразных более чем понятно с одного раза.
    Можно Усруллу подарить Индезиту, а Барреля - Бошу, но это вряд ли утешит акционеров.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 10:43
      Цитата: faterdom
      Вот что Роберт Бош и Аристон животворяший делают.
      Это вам не озабоченности МИДа, это "было ваше -стало наше" в самой натуральной форме, такое даже для обезьян, причем не только человекообразных более чем понятно с одного раза.

      Ну и да, это пока не отобрали, а всего лишь ввели временное управление. Точно также еще в 22 году поступили с финской Фортум.
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 10:26
    варианты использования прибыли от зарубежных активов РФ, находящихся в распоряжении депозитария Euroclear

    А ведь это тоже грабеж. request
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:29
    на Западе решили отказаться от идеи полной конфискации замороженных российских активов
    Поверим Financial Times на слово, но что-то подсказывает мысли о желании конфискации продолжают гулять в головах тамошних политиков. Благо головы ни чем не обременены и гулять мыслям есть где.
  8. Ig sura Звание
    Ig sura
    +1
    Сегодня, 10:35
    Но только эти в G7 забывают одну ловушку они то будут использовать активы но потом будет поставлен вопрос о возврате как активов так и той прибыли что пришли на эти активы они же используются значит получают прибыль а значит не заморожены а значит придется и прибыль возвращать так что западу придется так раскошелиться что думается с голой зад.ним местом останутся
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 10:36
    Представители G7 прекрасно понимают, что даже если сегодня Украины не станет, завтра утром солнце все-равно взойдёт.
    И жрать после утреннего туалета все-равно ЗАХОЧЕТСЯ.
    А для этого ПРИДЁТСЯ соблюдать некоторые правила общежития.
    Не погибать же совсем ради какой-то нищенки?!
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 10:46
      Цитата: Смею_заметить_
      И жрать после утреннего туалета все-равно ЗАХОЧЕТСЯ.

      Вот поэтому воровать они не будут сразу. Сначала типа только прибыль, потом 10% или 20%. Никто сразу не будет рубить. Слона едят по частям. Ну и у РФ должны оставаться надежды что то там вернуть. Иначе какой после этого разговор будет? Еще и будут хвастаться тем, что типа могли все забрать но мы честные и забрали только прибыль, которой могло типа не быть.
      1. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 11:01
        Римское право так не работает.
        А другого юридического поля ещё не придумали... если не считать "американские правила". feel
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 11:06
          Цитата: Смею_заметить_
          Римское право так не работает.

          сейчас есть только одно право, право сильного
          если бы запад не опасался последствий, то ни на минуту не задумывались бы, выгребли бы все до последней копейки
  10. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 10:40
    Цитата: Дедок

    вы про фабрику "шоколадного зайца"?
    так её трогать нельзя...

    Октябрьский районный суд Липецка обратил в доход РФ акции и доли двух российских структур корпорации Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко (его деятельность тем же решением признана экстремистской и запрещена) — липецких АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» (ЛКФ) и ООО «Рошен».
  11. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +4
    Сегодня, 10:41
    Ещё в 2017 году отечественным бизнесменам правительством предлогалось вывести свои средства из финансово-кредитных учреждений ЕС и США на территорию Российской Федерации. По крайней мере основную часть, как теперь выясняется очень не зря. Однако некоторые отечественные компании придерживаются того что бизнес прежде всего и пусть весь мир подождёт ...
  12. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:04
    Какляцких пленных вывести на хозработы, в счёт конфискованных активов! Нефиг им на нарах прохлаждаться до окончания СВО!
  13. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 12:59
    По поводу этих мифических замороженных активов. Не удивлюсь, что конфисковали бы охотно, если было бы что.
    Надо понимать, что это же не лежащие в железном ящике пачки денег. Это средства вложенные во всяческие доходные инструменты. Соответственно, деньги, что бы приносить доход, начинают ходить по рукам и где сейчас именно российские средства, без большой бутылки не разобрать.
    Иными словами, все по Салтыкову Щедрину: "Баланец подвели, фитанец выдали, в лоро и ностро увековечили, а денежки-то тю-тю, плакали-с"!