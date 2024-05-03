Пресса США: ввиду снижения интереса среди американцев администрация Байдена решила не использовать тему Украины в предвыборной кампании

Администрация Байдена решила обойтись без постоянного пиара, направленного на усиление поддержки Украины. Также администрация постарается воздерживаться от слов о том, что Восточная Европа подвергается рискам военного характера.

А это создаст угрозу для важного наследия президента Байдена – поддержание ведущей роли Америки в качестве опоры всего демократического мира.