Пресса США: ввиду снижения интереса среди американцев администрация Байдена решила не использовать тему Украины в предвыборной кампании
Американское издание Politico пишет о том, что в США фиксируется значительное снижение интереса к украинской тематике. В частности, подписание Джо Байденом законопроекта о выделении киевскому режиму 61-миллиардного пакета военной помощи, не нашло сколько-нибудь значимого позитивного электорального отклика. Ввиду складывающейся ситуации, в Белом доме решили отказаться от идеи поднимать тему оказания Украине помощи в ходе предвыборной кампании.
Издание со ссылкой на членов администрации Байдена сообщает, что американцы «в большей степени сосредоточены на внутренних экономических проблемах», а потому «приверженность Америки оказанию помощи Украине решено сделать менее публичной».
Получается, что поставлять оружие, боеприпасы, технику, оказывать помощь разведывательными данными, обучать украинских военных, выделять деньги киевскому режиму Вашингтон продолжит, но только теперь не станет это активно афишировать перед обычными гражданами.
Причина понятна: всё большее число американцев высказывается против поддержки вооружённого конфликта на Украине, и администрации США всё сложнее убеждать собственное население в том, что средства налогоплательщиков нужно обязательно направлять коррумпированному режиму Зеленского.
Politico:
Издание тут же добавляет, что если эта тема в США в плане обсуждения сведётся к минимуму, то и сама по себе поддержка Украины может свестись в итоге к нулю.
«Политико»:
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