Пресса США: ввиду снижения интереса среди американцев администрация Байдена решила не использовать тему Украины в предвыборной кампании

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Пресса США: ввиду снижения интереса среди американцев администрация Байдена решила не использовать тему Украины в предвыборной кампании

Американское издание Politico пишет о том, что в США фиксируется значительное снижение интереса к украинской тематике. В частности, подписание Джо Байденом законопроекта о выделении киевскому режиму 61-миллиардного пакета военной помощи, не нашло сколько-нибудь значимого позитивного электорального отклика. Ввиду складывающейся ситуации, в Белом доме решили отказаться от идеи поднимать тему оказания Украине помощи в ходе предвыборной кампании.

Издание со ссылкой на членов администрации Байдена сообщает, что американцы «в большей степени сосредоточены на внутренних экономических проблемах», а потому «приверженность Америки оказанию помощи Украине решено сделать менее публичной».



Получается, что поставлять оружие, боеприпасы, технику, оказывать помощь разведывательными данными, обучать украинских военных, выделять деньги киевскому режиму Вашингтон продолжит, но только теперь не станет это активно афишировать перед обычными гражданами.

Причина понятна: всё большее число американцев высказывается против поддержки вооружённого конфликта на Украине, и администрации США всё сложнее убеждать собственное население в том, что средства налогоплательщиков нужно обязательно направлять коррумпированному режиму Зеленского.

Politico:

Администрация Байдена решила обойтись без постоянного пиара, направленного на усиление поддержки Украины. Также администрация постарается воздерживаться от слов о том, что Восточная Европа подвергается рискам военного характера.

Издание тут же добавляет, что если эта тема в США в плане обсуждения сведётся к минимуму, то и сама по себе поддержка Украины может свестись в итоге к нулю.

«Политико»:

А это создаст угрозу для важного наследия президента Байдена – поддержание ведущей роли Америки в качестве опоры всего демократического мира.
13 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 10:48
    Ввиду складывающейся ситуации, в Белом доме решили отказаться от идеи поднимать тему оказания Украине помощи в ходе предвыборной кампании.

    А что так...??? Американские граждане имеют полное право знать на что и куда уходят их налоги...
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 11:01
      Всегда было и будет- американских интересно только внутренняя ситуация.
      Цена бензина и тп, в свой карман и из него.
      Без мировой революции и демократии
      1. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 12:10
        Цитата: антивирус
        в свой карман и из него.

        Вот из него , пожалуйста поподробней . Столько денег ввалить на Украину, и ничего не получить в замен belay Заметьте американских денег ! Эти деньги - могила для дермократов . wassat
      2. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 12:42
        Всегда было и будет- американских интересно только внутренняя ситуация.
        В любой стране холодильник побеждает телевизор, наша не исключение.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -1
    Сегодня, 10:52
    Politico пишет о том, что в США фиксируется значительное снижение интереса к украинской тематике.
    А по крикливым заявлениям американских политиков, генералов-адмиралов этого не скажешь. Ежедневно об украине, помощи ей и необходимости "победить Россию". Может ближе к выборам и снизят % присутствия темы украины в СМИ, но не на много.
    А это создаст угрозу для важного наследия президента Байдена – поддержание ведущей роли Америки в качестве опоры всего демократического мира.
    Опора всего "демократического мира" падает, ищет выход со сцены, общается с фантомами, вспоминает то чего не было... Наследие Байдена достанется Америке такое, что еще долго будут расхлебывать даже имея сотни баз за рубежом, которые считаются "оплотом демократии".
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 10:54
    Politico:

    Администрация Байдена решила обойтись без постоянного пиара, направленного на усиление поддержки Украины. Также администрация постарается воздерживаться от слов о том, что Восточная Европа подвергается рискам военного характера.
    Политико»:

    А это создаст угрозу для важного наследия президента Байдена – поддержание ведущей роли Америки в качестве опоры всего демократического мира.
    В вышеуказанном издании как и всегда проявляют свою непоколебимость к авторитетам от американской демократии. Странно что не упомянули про Трампа который обязательно будет использовать украинскую тематику в полном объёме. Осмелюсь предположить что в издании излишне симпатизируют к республиканской партийной линии.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:00
    американцы «в большей степени сосредоточены на внутренних экономических проблемах», а потому «приверженность Америки оказанию помощи Украине решено сделать менее публичной».
    . Да это понятно, ушлые робята будут обделывать свои делишки по тихому.
    Обывателя будут завлкать по другому...
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:02
    «Администрация Байдена решила на использовать тему Украины» —

    — Наиспользовались уже ...
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:11
    А чего так ,вывели бы клоуна на сцену . Ведь еще никто так на рояли не играл в США
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:15
    Поставив трофейную американскую технику и ошмётки Абрашки на обозрение, мы вмешалась в американские выборы,опустив команду самоходного Джо ниже плинтуса.Санкции будут? Я бы ещё рекламный ролик в США прокрутил" Почта России" . :laughing, в сети X*.
  8. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    0
    Сегодня, 12:01
    "Ну вот и усе, карачун тебе Церетелли (с)"
    Собственно, с каким (может и наигранным) скрипом нарисовали последние 60 лярдов зеленых на продолжение агонии 404, то дальше вариантов два: или прямое, без прокси прокладок, столкновение с НАТО или же, списание "в/на" в утиль, как Афганистан и тому подобные поля сражений США.. Греть дальше публику нынешнем градусом уже бессмысленно и не целесообразно.
    Только вопрос - а что кроме Кукраины и битвы света с тьмой, самоходный дед может еще рассказать электорату?))
    Все же стоит признать, если да же завтра все резко закончится (СВО), то запущенный и отлаженный механизм санкционной политики еще много лет будет не слабым рычагом давления. Хотя переменных в этом уравнении много, поживем увидим..
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:29
    Банда наигралась в защиту демократии. Глобальным кланам отслюнявили денег из карманов бестолковых пожирателей гамбургеров. С новым пугалом проблемы - всех перебрали, а отношение к собственным главарям всё хуже и хуже.
  10. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 13:10
    Демпартия договорилась таки с республиканцами поделится доходами от поддержки 404 вот и можно не так сильно глотку драть обоим по этому поводу.