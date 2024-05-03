Командующий Сухопутными войсками ВСУ: у россиян есть план захвата Харькова или Сум
На Западе и в Киеве продолжают гадать, а точных сведений на эту тему, естественно, нет, какое направление (или несколько) российское командование выберет для грядущего масштабного наступления. В том, что оно случится, сомневается разве что окончательно потерявший связь с реальностью пока еще президент Украины Владимир Зеленский. Называются даже сроки начала наступления ВС РФ, причем, судя по прогнозам всяких тамошних экспертов, ждать осталось не так уж и долго: всё случится либо в конце этого месяца, либо в июне.
Известный своей независимой позицией по поводу происходящего на Украине американский предприниматель Илон Маск уверен, что в планах Москвы не только полное освобождение территорий новых четырех субъектов РФ, но и взятие Одессы. Другие западные прогнозёры полагают, что ВС РФ ограничится продвижением до Днепра, после чего Россия якобы инициирует переговоры по завершению конфликта, причем на своих условиях.
Важно отметить, что во всей этой риторике как-то незаметно сошли на нет рассуждения о грядущем контрнаступлении ВСУ. Подобные обещания продолжает делать разве что Зеленский, да и то лишь с целью, дабы скорее сподвигнуть Запад на оказание новой масштабной военно-финансовой помощи.
С очередным прогнозом на тему того, куда же все-таки двинется российская армия выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк. Украинский военачальник считает, что целью наступления ВС РФ может стать взятие Харькова и Сум, естественно, с прилегающими территориями.
— заявил украинский генерал в интервью британской газете The Times.
По его мнению, наступление российской армии как минимум на Харьков может начаться уже в ближайшие месяцы. Заявление в западной прессе Павлюк явно сделал с целью, чтобы снова надавить на союзников и ускорить новые поставки вооружений. Но сам того не желая, ненароком подыграл российскому командованию.
К примеру, в настоящее время в Сумской области активные боевые действия не ведутся. Враг использует этот регион в качестве плацдарма для совершения диверсий и нанесения террористических ударов по приграничным российским территориям. Наши военные, в свою очередь, в основном дистанционно подавляют активность противника артиллерией и авиацией.
Получается, что киевскому командованию придется и здесь готовиться к обороне. Сделать это весьма затруднительно с учетом серьезных проблем у ВСУ в сдерживании наступления ВС РФ на других участках, особенно в ДНР. Времени и ресурсов на выстраивание серьезных укреплений на новых протяженных позициях у Киева практически нет. Что сказать, молодец украинский генерал, будет так продолжать делиться информацией, глядишь, вскоре его данные появятся на сайте «Миротворец».
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