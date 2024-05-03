Командующий Сухопутными войсками ВСУ: у россиян есть план захвата Харькова или Сум

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ: у россиян есть план захвата Харькова или Сум

На Западе и в Киеве продолжают гадать, а точных сведений на эту тему, естественно, нет, какое направление (или несколько) российское командование выберет для грядущего масштабного наступления. В том, что оно случится, сомневается разве что окончательно потерявший связь с реальностью пока еще президент Украины Владимир Зеленский. Называются даже сроки начала наступления ВС РФ, причем, судя по прогнозам всяких тамошних экспертов, ждать осталось не так уж и долго: всё случится либо в конце этого месяца, либо в июне.

Известный своей независимой позицией по поводу происходящего на Украине американский предприниматель Илон Маск уверен, что в планах Москвы не только полное освобождение территорий новых четырех субъектов РФ, но и взятие Одессы. Другие западные прогнозёры полагают, что ВС РФ ограничится продвижением до Днепра, после чего Россия якобы инициирует переговоры по завершению конфликта, причем на своих условиях.



Важно отметить, что во всей этой риторике как-то незаметно сошли на нет рассуждения о грядущем контрнаступлении ВСУ. Подобные обещания продолжает делать разве что Зеленский, да и то лишь с целью, дабы скорее сподвигнуть Запад на оказание новой масштабной военно-финансовой помощи.

С очередным прогнозом на тему того, куда же все-таки двинется российская армия выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк. Украинский военачальник считает, что целью наступления ВС РФ может стать взятие Харькова и Сум, естественно, с прилегающими территориями.

Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми располагают

— заявил украинский генерал в интервью британской газете The Times.

По его мнению, наступление российской армии как минимум на Харьков может начаться уже в ближайшие месяцы. Заявление в западной прессе Павлюк явно сделал с целью, чтобы снова надавить на союзников и ускорить новые поставки вооружений. Но сам того не желая, ненароком подыграл российскому командованию.

К примеру, в настоящее время в Сумской области активные боевые действия не ведутся. Враг использует этот регион в качестве плацдарма для совершения диверсий и нанесения террористических ударов по приграничным российским территориям. Наши военные, в свою очередь, в основном дистанционно подавляют активность противника артиллерией и авиацией.

Получается, что киевскому командованию придется и здесь готовиться к обороне. Сделать это весьма затруднительно с учетом серьезных проблем у ВСУ в сдерживании наступления ВС РФ на других участках, особенно в ДНР. Времени и ресурсов на выстраивание серьезных укреплений на новых протяженных позициях у Киева практически нет. Что сказать, молодец украинский генерал, будет так продолжать делиться информацией, глядишь, вскоре его данные появятся на сайте «Миротворец».
19 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 10:51
    Прям как по мультику:
    - Есть у Вас план мистер Фикс.
    - О, у меня целых три плана.
    Наверно от одного даже можно тащиться.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 10:52
    Командующий Сухопутными войсками ВСУ: у россиян есть план захвата Харькова или Сум

    Так Харькова или Сум...??? Это вообще-то уже два разных плана...
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 10:57
      Цитата: Lev_Russia
      Это вообще-то уже два разных плана...

      в одном случае анаши курнули, во втором кокса нюхнули
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 11:01
      Да они и сами не знают.Вариантов наступления много,а вот резервов у ВСУ не очень много.

      Офицер из Генштаба ВСУ сообщил жовто-блакитному экспертному сообществу, что 798-й день вооруженного конфликта не принес хороших новостей для щирых громадян. Он пишет: «В течение последних двух дней российская армия предприняла новые наступления в направлении дороги Константиновка-Угледар и к юго-западу от Новомихайловки. Столкновения с российской армией происходят за (!!!) Парасковиевкой. ВСУ бьются ожесточенно».

      Потом укровояка начал философствовать в стиле немецких командиров Третьего рейха накануне разгрома фашистской Германии. Очевидно, что этого правдоруба накрывает жуткий депресняк (из-за реальной оценки ситуации), что свидетельствует о падении боевого духа не только на «передке», но уже и в штабах ВСУ.

      Админ 79-й бригады ВСУ «Миколаїв», которая долгое время обороняла Новомихайловку, еще 24 апреля грустно писал: «Оставшиеся силы из Новомихайловки были выведены в Парасковиевку. Так как людей было мало, при этом очень много „трехсотых“ удерживать позиции долго не смогли».

      27 апреля он выдал краткий спич: «Из обещанного подкрепления так никто и не прибыл, даже не прислали «мобиков». Похоже, у Зе-команды наблюдается острый дефицит «мяса», чего раньше не было.

      29 апреля «миколаївец» рассказал, что побратимы продержаться долго не смогут, дескать, вся надежда на минирование, но мин тоже вдруг стало мало, после чего прекратил поддержку канала 79-й.

      На армейском форуме этой бригады привелись подробности сдачи села: русские сначала бомбили ФАБами с УМПК, где-то в течение 3−4 дней по наводке ДРГ, а затем штурмовали разбитые в хлам опорники «хероев». В виду возросшей точности прилетов (отклонение от цели 3−5 метра), выживших почти не было. Отдельные очаги сопротивления были подавлены достаточно быстро. Бригада, за исключением командиров, погибла.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 11:14
      А может быть,корова,а может быть собака..А может страус злой....
      1. БМП-2 Звание
        БМП-2
        +1
        Сегодня, 12:02
        А может это дворник был! laughing
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 10:52
    у россиян есть план
    Подчеркну очевидное...
    КОНЕЧНО ЕСТЬ!
    Но ты о нём так и не узнаешь.
    На тебя оденут деревянный макинтош и в твоём доме будет играть музыка... (с)
  4. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +3
    Сегодня, 10:56
    Пускай к цыганке-молдованке с румынским паспортом пчёлке Майе Санду сходят за гаданием на картах.
    Русской земле и Русскому Миру давно уже и Ванга сказала и Святые старцы сказали.
    А про наступление, точнее освобождение земли от сатанизма знает разве что Шойгу и ВВП, ну и конечно же Д.Медведев.
    Работайте братья!!!!
    С нами Бог!!!
    Победа будет за нами!!!
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:57
    Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум,
    А может Одессы и Николаева, а может еще чего-нибудь. И это целый командующий Сухопутными войсками ВСУ, а главное с умным видом рассказывает The Times. Проблема на украине с генералами и большая.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:05
    Все правильно, пусть противник угадает, а мы пойдём другим/своим путем!
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:07
    «У россиян есть план захвата Харькова или Сум» —

    Или освобождения ...
  8. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 11:07
    Пусть на коксе погадают... в левую ноздрю попадет - сумы, в правую - харьков lol А по времени... чем сильнее вштырет - тем раньше нападем. Как вам такое илон маск laughing
  9. Ham59 Звание
    Ham59
    +1
    Сегодня, 11:08
    Америку открыли. У нормального штаба есть планы на все случаи жизни.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 11:41
      Цитата: Ham59
      У нормального штаба есть планы на все случаи жизни.

      Так то ж у НОРМАЛЬНОГО! А где Вы видели нормальных на украине?
      1. курвиметр Звание
        курвиметр
        0
        Сегодня, 11:46
        Что ж так всех под одну гребёнку... Вы же с Украины wink
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 11:49
          Цитата: курвиметр
          Что ж так всех под одну гребёнку...

          Так я же про укро-штаб говорила! tongue
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:10
    Гадание на кофейной гуще ? Может Харьков ,может Вашингтон ,но русские что то точно хотят захватить
  11. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +4
    Сегодня, 11:11
    Не будет никаких масштабных наступлений фронтами. Война будет вестись вот как сейчас , на истощение ресурсов.
  12. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 11:46
    у россиян есть план захвата Харькова или Сум

    Уже в который раз говорю - у каждого уважающего себя генштаба, любой армии, любой страны мира, есть план на совершенно любые действия и противодействия, будь то нашествие марсиан, торпедирование подводного флота Монголии или захват статуи свободы США
    План захвата Харькова или Сум?
    Не хочется огорчать небратьев, но, уверен, такие планы наверняка существуют против КАЖДОГО города или городка. И посёлка. И села)
    И не только Украины)