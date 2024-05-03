СМИ Франции: украинские военные-инвалиды брошены государством и лечатся на собственные средства
Отношение общества и властей Украины к покалеченным на передовой военнослужащим ВСУ становится все хуже. Украинские военные-инвалиды брошены государством и лечатся на собственные средства.
Об этом рассказывается в материале, опубликованном во французской газете Le Monde.
СМИ Франции утверждает, что почти 70 процентов инвалидов военных действий на Украине не охвачены государственной поддержкой.
В пример французские журналисты приводят историю военнослужащего ВСУ Евгения Бердника, тяжело раненого в прошлом году на Запорожском направлении. Он получил тяжелейшие увечья в результате взрыва мины. Оказалось, что единственный институт, который способен изготовить для него протезы особой конструкции, находится в Соединенных Штатах.
- рассказал украинский военный.
Правда, ему повезло. Из необходимых 45 тысяч долларов половину собрали его друзья, а оставшуюся сумму добавили американцы.
Журналисты рассказали также, что украинские власти отказываются выделять средства на лечение и восстановление своих покалеченных солдат. Вместо этого они увольняют таких военнослужащих и выплачивают им лишь по нескольку сотен гривен в месяц (курс гривны – 2,32 рубля за 1 грн.).
Некоторые из таких военных пытаются чего-то требовать, но чаще всего сталкиваются с равнодушием и раздражением чиновников и рядовых граждан. Обычно их поддерживают только родственники и друзья, а также оппозиционные украинские политики, которые делают это, чтобы добиться повышения собственных рейтингов.
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