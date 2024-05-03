СМИ Франции: украинские военные-инвалиды брошены государством и лечатся на собственные средства

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СМИ Франции: украинские военные-инвалиды брошены государством и лечатся на собственные средства

Отношение общества и властей Украины к покалеченным на передовой военнослужащим ВСУ становится все хуже. Украинские военные-инвалиды брошены государством и лечатся на собственные средства.

Об этом рассказывается в материале, опубликованном во французской газете Le Monde.

СМИ Франции утверждает, что почти 70 процентов инвалидов военных действий на Украине не охвачены государственной поддержкой.

В пример французские журналисты приводят историю военнослужащего ВСУ Евгения Бердника, тяжело раненого в прошлом году на Запорожском направлении. Он получил тяжелейшие увечья в результате взрыва мины. Оказалось, что единственный институт, который способен изготовить для него протезы особой конструкции, находится в Соединенных Штатах.

Украина ничего не дает, если вы выезжаете из страны на лечение

- рассказал украинский военный.

Правда, ему повезло. Из необходимых 45 тысяч долларов половину собрали его друзья, а оставшуюся сумму добавили американцы.

Журналисты рассказали также, что украинские власти отказываются выделять средства на лечение и восстановление своих покалеченных солдат. Вместо этого они увольняют таких военнослужащих и выплачивают им лишь по нескольку сотен гривен в месяц (курс гривны – 2,32 рубля за 1 грн.).

Некоторые из таких военных пытаются чего-то требовать, но чаще всего сталкиваются с равнодушием и раздражением чиновников и рядовых граждан. Обычно их поддерживают только родственники и друзья, а также оппозиционные украинские политики, которые делают это, чтобы добиться повышения собственных рейтингов.
23 комментария
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  1. даэтоя Звание
    даэтоя
    +5
    Сегодня, 11:23
    возникает вопрос после освобождения территорий нашими военными кто будет укровоякам платить пенсии и оплачивать лечение?мы с вами?
    1. Землекоп Звание
      Землекоп
      +4
      Сегодня, 11:27
      надеюсь всех инвалидов войны которые с оружием в руках воевали против нас ни копейки льгот и выплат от государства. они должны быть благодарны что их просто примут гражданами..а дальше сами своими силами.
      1. даэтоя Звание
        даэтоя
        +1
        Сегодня, 11:29
        надеюсь что они не станут нашими согражданами.они орали европа наш дом родной европа нам поможет вот бы так и было и в данном случае.но мы же добрые(далее следует непереводимая игра слов с использованием идиоматических выражений)
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 11:49
          СМИ Франции: украинские военные-инвалиды брошены государством и лечатся на собственные средства
          Не удивлена. То ли ещё будет?!

          Сейчас инвалиды ВСУ, лечатся во Франции на собственные средства, а когда средства у них кончатся, то будут просто просить милостыню у прохожих на улице.

          Таковы исторические результаты - все времена (!) - для любой разорённой войной страны. Инвалиды, просящие милостыню у прохожих на улице. Вопрос только в только в том: много их в стране на улице, брошенных на произвол судьбы, или мало?
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +1
            Сегодня, 12:03
            Инвалиды, просящие милостыню у прохожих на улице.
            Помню в Киеве таких много было (был до СВО). Примечательно, что у почти всех этих молодых мужиков ампутирована левая нога выше колена. Это не ранение- при таком серьезном ранении кровью истечешь за секунды, да и от правой ноги ничего не останется. Это последствия уколов в пах дезоморфина и коаксила.
            1. Машрум Звание
              Машрум
              +1
              Сегодня, 12:23
              Попрошайки-побратимы устроят битвы за раздел рынка с попрошайками-торчками?
        2. Винни76 Звание
          Винни76
          0
          Сегодня, 12:38
          . надеюсь что они не станут нашими согражданами.они орали европа наш дом родной европа

          Берем землю, значит берём людей. Или наоборот. По другому не бывает
      2. Не_боец Звание
        Не_боец
        +4
        Сегодня, 11:37
        И получим офигенных размеров "пятую колонну" из инвалидов, участников СВО и их родственников. Судя по тому что я вижу и слышу, в том числе и на этом сайте, и не только, это 80% населения минимум, а так скорее 90-95%.
      3. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +3
        Сегодня, 11:53
        Какими " гражданами"? Вы о чем?.. Это же безруко- ногое подполье. Пусть валят в Европу. Оплатить только автобус,до границы.
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          +1
          Сегодня, 12:19
          да опыт пристройки самоваров имеется не парьтесь они долго глаза мозолить не будут
      4. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:38
        Цитата: Землекоп
        они должны быть благодарны что их просто примут гражданами.

        Таких граждан не надо. Максимум вид на жительство
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +1
      Сегодня, 12:30
      Потому их и нужно как можно больше убивать, а не гуманно калечить.
    3. Everevil Звание
      Everevil
      0
      Сегодня, 12:48
      Пусть те, кто их поддерживал оружием, и платят. Ну или пусть у своих Ганночек на содержании жизнь доживают. Хотя те их 100% просто пошлют куда подальше. Херой он ведь херой ровно до тех пор, пока гроши домой шлёт.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:24
    — Своих ,когда вернуться с Украины,Макрон готов лечить? ...
    (Если вернуться)
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 11:31
    А что они забыли там? Это наши, РУССКИЕ, земли!
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:41
    Le Monde: Украинские военные-инвалиды брошены государством и лечатся на собственные средства.
    А французы только об этом узнали? Еще совсем недавно Зеленский требовал у Запада деньги на якобы социальные нужды, т.к. украина не располагает средствами для содержания пенсионеров, инвалидов и др. категорий нуждающихся в социальном обеспечении. Сами (запад) посадили себе на шею не понятно что, вот и содержите то, что еще называется страной.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:51
    Это будет большая, дорогущая проблема и увы, никто кроме нас её решать не будет!
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 12:42
      Это должна быть проблема Европы.
      И никак иначе.
      Кто девочку танцевал, тот её и кормить обязан. (из своего)
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:48
        Земли, свои, мы вернём вместе со всеми, кто там останется и все/всё это станет нашей проблемой, других вариантов представить трудно.
        Меня это не радует, никого, пожалуй, не радует, но какие варианты есть ещё?!
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 12:01
    Эти же перспективы ждут французских военных в случае ввода своего контингента в 404.
  7. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 12:17
    а друзья ему не сказали что б не воевал против русских?
  8. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 12:21
    СМИ Франции утверждает, что почти 70 процентов инвалидов военных действий на Украине не охвачены государственной поддержкой.
    Кому они нужны? наркоте зе и его шараге? Смешно. Но это их, инвалидов проблемы - знали куда шли. А шанс у них был.
    Им предлагалось воспользоваться "аварийной частотой" 149.200, и там вызывать "Волгу", чтобы договориться О ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ В ПЛЕН.
  9. Ig sura Звание
    Ig sura
    +2
    Сегодня, 12:30
    А что они хотели эти ВСУшники чтобы их ещё и лечили они же воюют за интересы банды Зе и финансовые интересы фашингтона значит туда им дорога в фашингтон и Европу там пусть им клизмы ставят и лечат