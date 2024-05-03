Власти Грузии отказались обсуждать с США вопросы стратегического партнерства

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Власти Грузии отказались обсуждать с США вопросы стратегического партнерства

Грузинские власти ответили отказом на приглашение Вашингтона на встречу с высокопоставленными американскими чиновниками с целью обсуждения вопросов стратегического партнерства между двумя странами. Об этом говорится в недавнем заявлении посла США в Грузии Робин Данниган.

Стоит отметить, что, выражая сожаление по поводу несостоявшихся переговоров, американский дипломат не стала озвучивать причину произошедшего.



В то же время все точки над «i» расставил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. С его слов, администрация США пригласила представителей власти его страны на встречу не просто так, а с принципиальной оговоркой. Для начала обсуждения «стратегического партнерства» парламент Грузии должен был приостановить рассмотрение закона об иноагентах. Именно поэтому в Тбилиси и отказались от приглашения.

Напомним, что 1 мая вышеупомянутый норматив был принят уже во втором чтении. Для окончательного принятия закона осталось финальное рассмотрение.

В то же время против закона об иноагентах активно выступает грузинская оппозиция. В Тбилиси практически ежедневно проходят митинги и протесты, которые нередко заканчиваются столкновениями с правоохранителями.

Вашингтон, очевидно, занял сторону оппозиции. При этом сами США являются первой страной, принявшей закон об иноагентах. Это произошло еще в 1938 году.
37 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:32
    «Власти Грузии отказались обсуждать с США вопросы стратегического партнёрства» —

    — Знают грузины что американцы подразумевают под "партнёрством" ...
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      +3
      Сегодня, 11:42
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Знают грузины что американцы подразумевают под "партнёрством" ...

      Сомнительно что-то... Всё равно под их дуду поют и петь будут.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:43
    Даю совет США если у политического деятеля отчество " Грыгорыч" надо держать стойку и прикрывать левое ухо.Товарищ Бедзина Григорьевич Иванишвили в 90 ые таких хамов просто игнорировал,когда зарабатывал своё состояние.И у меня подозрение ,что шиш что у него арестуют на западе.
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 11:44
    Ух ты! Чегой то так?
    Вот все же вовремя выписанные сладкие пряники очень хорошо влияют на умственную деятельность!
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:48
      "Вот все же вовремя выписанные сладкие пряники очень хорошо влияют на умственную деятельность!»©
      А хороший кнут ещё лучше!
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:45
    Грузинские власти ответили отказом на приглашение Вашингтона на встречу с высокопоставленными американскими чиновниками
    При этом выдвинули ультимативные требования. Грузинская власть решила проявить принципиальность и в данном вопросе правильно сделала.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 12:35
      Закон слеплен по амерским лекалам. Во бы грузины и сказали - давайте оба наших закона и приостановим. К обоюдному согласию. Баш на баш. Тогда и поговорим на равных.
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +4
    Сегодня, 11:47
    Вашингтон, очевидно, занял сторону оппозиции.

    Разве это не называется вмешательством во внутренние дела?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 11:52
      Цитата: Васян1971

      Разве это не называется вмешательством во внутренние дела?

      "Вы не понимаете!! Это другое". Всем нельзя, а Вашингтону можно.
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 11:51
    Цитата: Васян1971
    "Вот все же вовремя выписанные сладкие пряники очень хорошо влияют на умственную деятельность!»©
    А хороший кнут ещё лучше!

    Эх! Молодеж! Не в том дворе Вы росли! Пряниками всю жизнь принято именовать как раз меры воспитательного физического воздействия!
  7. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 11:51
    Грузины- смелые ребята. Послать Штаты- лихо.
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 12:01
      Цитата: Pavel57
      Грузины- смелые ребята. Послать Штаты- лихо.

      Почему у нас на ТВ не показывают гейпарады инагентов в Тбилиси ? Уже второй день маршируют wassat Президент Грузии попросила полицию, жестоко не наказывать, падших мужчин и женщин ( ну Вы поняли ) .
      1. cpls22 Звание
        cpls22
        +1
        Сегодня, 12:10
        Цитата: fif21

        Почему у нас на ТВ не показывают гейпарады инагентов в Тбилиси ? Уже второй день маршируют wassat Президент Грузии попросила полицию, жестоко не наказывать, падших мужчин и женщин ( ну Вы поняли ) .

        По ходу, эту "мягкую силу" пора переименовывать в "вазелиновую".
      2. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 12:38
        А что плохого в гейпарадах? Гей - это ведь весельчак. Значит в Тбилиси просто праздник смеха и юмора! tongue
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:56
    Вопрос... а что происходит то???
    Те, кто в данный момент руководит Грузией, решили проявить норов, проявить самостоятельность?
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 12:22
      Цитата: rocket757
      Те, кто в данный момент руководит Грузией, решили проявить норов,

      США их уже раз использовали 08.08.08 ,и сейчас они никому не нужны request Поэтому или исполняют волю хозяина, или заменят на более сговорчивых . Борец за демократию Мишико, из психушки снова на трон . hi
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:34
        Полосатики замуту устроить всегда готовы, но готовы ли к этому сами грузины, это вопрос???
        По или их серьёзно, обкоцали не слабо... если ещё куда то рыпнутся, может их не остаться окончательно, как государства.
        1. fif21 Звание
          fif21
          0
          Сегодня, 12:38
          Цитата: rocket757
          если ещё куда то рыпнутся, может их не остаться окончательно, как государства.

          Их проблемы ,они никому не нужны . hi
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 12:43
            Будут вести себя разумно, адекватно, нам они не мешают никак, вреда и зла им не желаем.
            1. fif21 Звание
              fif21
              0
              Сегодня, 12:50
              Цитата: rocket757
              Будут вести себя разумно, адекватно, нам они не мешают никак, вреда и зла им не желаем.

              Кто старое вспомнит - тому глаз вон! А кто забудет - тому оба! Кто ж им забудет убийство наших миротворцев ? Бандеровцам тоже много простили , а вон как обернулось . hi
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 12:58
                Преступников найти, судить, карать, а дальше... бесконечная ненависть никому пользы не приносила.
                1. fif21 Звание
                  fif21
                  0
                  Сегодня, 13:09
                  Цитата: rocket757
                  бесконечная ненависть никому пользы не приносила.

                  Это Вы дедам расскажите, не вернувшимся с ВОВ . И Нюрнберг был , и в СССР судили и простили . И кому польза от этого ? Внукам ? Память должна быть бесконечной , и дела должны делаться, исходя из памяти предков . Это мое мнение . hi
  9. Земеля Звание
    Земеля
    +2
    Сегодня, 12:00
    "Быть врагом Америки — опасно, быть другом Америки — фатально."
    Г.Киссинджер.
  10. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 12:08
    Вопрос теперь остаётся один - смогут ли нынешние власти задавить неизбежную уже видимо "революцию Роз 2.0"
  11. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 12:16
    Напомним, что 1 мая вышеупомянутый норматив был принят уже во втором чтении. Для окончательного принятия закона осталось финальное рассмотрение.
    А смысл? зурабишвили, которая их президент, заранее объявила что наложит ветто.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      Сегодня, 12:19
      У правящего большинства достаточно голосов, чтобы это вето преодолеть. Уже заранее запланировано голосование для преодоления этого вето.
  12. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +1
    Сегодня, 12:16
    В то же время против закона об иноагентах активно выступает грузинская оппозиция. В Тбилиси практически ежедневно проходят митинги и протесты, которые нередко заканчиваются столкновениями с правоохранителями.
    Странно что Нино Бурджанадзе не вынесет иноагентам пакетик из которого раздаст хинкали. А ещё лучше весь пакет с хинкали американским представителям и особенно послу США в Грузии Робину Даннигану. Что характерно внешняя политика США потерпела крах даже в Грузии. Кстати грузинский чай во времена СССР и позднее в Российской Федерации пользовался и пользуется не поддельным спросом и интересом в виду своего качества и вполне себе адекватной стоимостью по сравнению с остальными производителями. Тьфу тьфу тьфу чтобы не сглазить. Что радует граница у Российской Федерации с Грузией совместная ... winked feel
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      Сегодня, 12:20
      А разве Нино Бурджанадзе сейчас занимает какие-либо посты?
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 12:46
        Грузия же как то функционирует feel
      2. fif21 Звание
        fif21
        0
        Сегодня, 12:46
        Цитата: Sergej1972
        А разве Нино Бурджанадзе сейчас занимает какие-либо посты?

        Агент Французской разведки, и политическая содержанка Саши Ротшильда . Дело свое подлое сделала , Россию и Грузию поссорила . Доживает ведьма свой век во Франции . hi
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 12:30
      Бурджанадзе высказывает я как то осторожно, что ли.
      По крайне мере, недавнее интервью с младшей Навальной, она на счёт ВВП высказывалось очень аккуратно и младшенькой слово не давала вставить.
      Поди пойми, то ли она и правда такой стала, толи на столько презрительно, пренебрежитпльно относится к новой креатура забугорных радетелей.
      В общем, политик, а значит все мутно!
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 12:45
        Нино Бурджанадзе в принципе аккуратный политик с учётом своего советского прошлого и особенно в своих высказываниях в отношении тех лиц которые предопределяют судьбу самой Грузии в равной степени и самой Нино Бурджанадзе которая предпочитает взаимовыгодное сотрудничество без участия в нем НКО.
  13. andrejwz Звание
    andrejwz
    0
    Сегодня, 12:27
    Я не вангую. Уважаю за поступок.
  14. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 12:41
    Вашингтон, очевидно, занял сторону оппозиции.

    Принципиально неправильная оценка ситуации, следует писать - Очевидно, что оппозиция действует в соответствии с финансированием и инструкциями из Вашингтона - главной всемирной фабрики иноагентов для всех государств планеты.
  15. sdivt Звание
    sdivt
    -1
    Сегодня, 12:42
    Грузинские власти ответили отказом на приглашение ...с целью обсуждения вопросов стратегического партнерства ...

    Насколько понимаю, основной вопрос приглашения - не мифическое "партнёрство", а обсуждение участия Грузии в предстоящем, так называемом "Глобальном саммите мира" (июнь, Швейцария), где ожидается выработка решения по принуждению России к миру (Формула мира по Зеленскому). Для устроителей и организаторов важно максимальное количество стран-участников, и единогласие.
    Насколько понимаю, у США нет уверенности в единстве мнений на этом саммите, и они решили провести череду встреч со странами Глобального Юга (Европа-то готова), чтобы подготовить почву для "правильной" точки зрения.
    Тот факт, что Грузия отказалась от этого приглашения - наводит на интересные выводы
  16. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:42
    Один и тот же закон об иноагентах :
    1 в США - это защита государства от влияния из вне
    2 в Грузии - попытка зажать свободу и демократию
    Остап Бендер тихо отдыхает в тени
  17. Knizhnik Звание
    Knizhnik
    0
    Сегодня, 13:12
    Наглое, неприкрытое вмешательство во внутренние дела.