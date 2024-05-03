Власти Грузии отказались обсуждать с США вопросы стратегического партнерства

Грузинские власти ответили отказом на приглашение Вашингтона на встречу с высокопоставленными американскими чиновниками с целью обсуждения вопросов стратегического партнерства между двумя странами. Об этом говорится в недавнем заявлении посла США в Грузии Робин Данниган.Стоит отметить, что, выражая сожаление по поводу несостоявшихся переговоров, американский дипломат не стала озвучивать причину произошедшего.В то же время все точки над «i» расставил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. С его слов, администрация США пригласила представителей власти его страны на встречу не просто так, а с принципиальной оговоркой. Для начала обсуждения «стратегического партнерства» парламент Грузии должен был приостановить рассмотрение закона об иноагентах. Именно поэтому в Тбилиси и отказались от приглашения.Напомним, что 1 мая вышеупомянутый норматив был принят уже во втором чтении. Для окончательного принятия закона осталось финальное рассмотрение.В то же время против закона об иноагентах активно выступает грузинская оппозиция. В Тбилиси практически ежедневно проходят митинги и протесты, которые нередко заканчиваются столкновениями с правоохранителями.Вашингтон, очевидно, занял сторону оппозиции. При этом сами США являются первой страной, принявшей закон об иноагентах. Это произошло еще в 1938 году.

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