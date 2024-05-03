ОАЭ запретили США наносить авиаудары по Йемену, используя базы на своей территории

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ОАЭ запретили США наносить авиаудары по Йемену, используя базы на своей территории

ВВС США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар свои истребители и беспилотники после того, как власти Эмиратов заявили, что больше не разрешат наносить авиаудары по целям в Йемене и Ираке с применением техники, размещенной на базе Аль-Дафра под Абу-Даби.

Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, правительство ОАЭ опасается атак на свои объекты со стороны сил, поддерживаемых Ираном, из-за того, что Абу-Даби содействует военным операциям США в регионе.



Также сообщается, что йеменские повстанцы-хуситы продолжают свои атаки на торговые суда стран Запада, массово применяя крылатые ракеты и барражирующие боеприпасы. В частности, 29 апреля текущего года хуситам удалось с расстояния в 1,5 тысячи километров от места запуска поразить балкер Cyclades под флагом Мальты.

Йемен, по сути, является ключевой точкой, позволяющей контролировать Аденский залив, выход в Красное и Аравийское моря, а также Баб-эль-Мандебский пролив, через который осуществляется значительная часть экспорта из стран Персидского залива на рынки Азии, США и Европы.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили о намерении наносить удары по территории Израиля, а также препятствовать проходу через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива связанных с ним судов.

Тогда как грузоперевозки через Красное море составляют около 10% мировых торговых потоков, атаки хуситов приводят к увеличению как времени доставки, так и стоимости перевозок для экспортеров и импортеров.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:21
    «ОАЭ запретили США наносить авиаудары по Йемену, используя базы на своей территории» —

    — Может так:"ОАЭ запретили США использовать базы на своей территории для нанесения авиаударов по Йемену"...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 12:25
    Неожиданно судоходная компания " Меаrsk" один из лидеров контейнерных перевозок заявил о прибыли в первом квартале 2024 г.И поднял нижнюю планку годовой прибыли с 1 - 6 млрд $ ,до 4- 6 млрд $.Хуситам процент от прибыли отстегнут?
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:31
    ВВС США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар свои истребители и беспилотники
    В ОАЭ страх перед возможными ударами сил поддерживаемых Ираном превысил страх перед Сша. Очень показательно.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:35
    ОАЭ запретили США наносить авиаудары по Йемену, используя базы на своей территории

    Представляете такой заголовок лет 20 назад,американцы бы разнесли ОАЭ на атомы .
  5. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    -1
    Сегодня, 12:36
    Еще бы Катар, послал американцев подальше, хотя бы из-за мусульманской солидарности. Или бабки превыше всего ?
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:37
    ОАЭ запретили США наносить авиаудары по Йемену, используя базы на своей территории
    . Так арабские правители/руководители видят, что к полосатикам такой негатив из их окружения идёт, ещё и улица не спокойна!!!
    Реагировать как то надо.
  7. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +1
    Сегодня, 13:01
    Нам нужно поставить Йемену ракеты и заявить, что мы не против, чтобы эти ракеты летели по английским и американским судам. Так сказать, сделать зеркально.