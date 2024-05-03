ОАЭ запретили США наносить авиаудары по Йемену, используя базы на своей территории
ВВС США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар свои истребители и беспилотники после того, как власти Эмиратов заявили, что больше не разрешат наносить авиаудары по целям в Йемене и Ираке с применением техники, размещенной на базе Аль-Дафра под Абу-Даби.
Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, правительство ОАЭ опасается атак на свои объекты со стороны сил, поддерживаемых Ираном, из-за того, что Абу-Даби содействует военным операциям США в регионе.
Также сообщается, что йеменские повстанцы-хуситы продолжают свои атаки на торговые суда стран Запада, массово применяя крылатые ракеты и барражирующие боеприпасы. В частности, 29 апреля текущего года хуситам удалось с расстояния в 1,5 тысячи километров от места запуска поразить балкер Cyclades под флагом Мальты.
Йемен, по сути, является ключевой точкой, позволяющей контролировать Аденский залив, выход в Красное и Аравийское моря, а также Баб-эль-Мандебский пролив, через который осуществляется значительная часть экспорта из стран Персидского залива на рынки Азии, США и Европы.
После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили о намерении наносить удары по территории Израиля, а также препятствовать проходу через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива связанных с ним судов.
Тогда как грузоперевозки через Красное море составляют около 10% мировых торговых потоков, атаки хуситов приводят к увеличению как времени доставки, так и стоимости перевозок для экспортеров и импортеров.
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