Американский журнал: глава Пентагона назвал проблемный самолёт F-35 одним из лучших в составе ВВС

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Американский журнал: глава Пентагона назвал проблемный самолёт F-35 одним из лучших в составе ВВС

Американские военные в очередной раз решили похвастаться мощью своего оружия, но явно допустили промашку. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса назвал многоцелевой самолет F-35 Lightning II одним из лучших из всего авиапарка боевых машин на вооружении Военно-воздушных сил.

Такое заявление в защиту считающегося весьма проблемным самолета глава Пентагона сделал после того, как Счетная палата США (GAO) в недавнем отчете сообщила, что стоимость эксплуатации самолетов семейства F-35 растет, но используют их все реже из-за проблем с надежностью, сообщает американский журнал The National Interest. В ответ Остин заявил, что Пентагон работает над модернизацией машины и устранением выявленных недостатков.



В отчете GAO F-35 производства компании Lockheed Martin подвергнут критике за то, что он не соответствует своим целям по доступности, и указывается на тенденцию снижения боеспособности, несмотря на растущие затраты на обслуживание авиапарка этих машин. При этом Минобороны США, несмотря на озвученные проблемы, продолжает выделять значительные средства на модернизацию данных самолетов в рамках программы Technology Refresh 3 (TR-3). Считается, что после ее реализации F-35 сможет нести более дальнобойное высокоточное оружие, также улучшатся его возможности радиоэлектронной борьбы и распознавания целей.

Это один из лучших самолетов на вооружении наших ВВС

— продолжил упорствовать в защите F-35 перед конгрессменами Остин.

В отчете GAO, в частности, указано, что расходы Пентагона на поддержание парка F-35 продолжают увеличиваться — с 1,1 трлн долларов в 2018 году до 1,58 трлн долларов в 2023 году. Однако новые финансовые вливания не отразились на количестве вылетов самолетов данного типа, а его боеспособность (процент времени, в течение которого самолет может выполнять одну из поставленных задач) за последние пять лет неуклонно снижается.

Мы постоянно обнаруживаем, что парк F-35 не соответствует своим целям по доступности, которые измеряются показателями боеспособности

— говорится в отчете Счетной палаты США.

При этом министр обороны отметил в своих письменных показаниях Конгрессу, что в бюджете на 2025 финансовый год (FY25) предусмотрено выделение более 61 миллиарда долларов на «обеспечение господства США в воздухе», в том числе на эксплуатацию и модернизацию F-35. Издание отмечает, что в апреле прошлого года Пентагон отказался принимать вновь построенные F-35 из-за проблем с программным обеспечением. По прогнозам устранение этих недоработок будет завершено не ранее июля, а возможно и сентября текущего года.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 12:02
    «Глава Пентагона назвал проблемный самолёт F-35 одним из лучших в составе ВВС» —

    — Это их проблемы ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:14
    Американский журнал: глава Пентагона назвал проблемный самолёт F-35 одним из лучших в составе ВВС
    . Да ладно, что ещё он мог сказать? Бабло потрачено, дальше тоже тратится придётся...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:15
    А как же " гендерная " принадлежность Ф- 35: Он,она или оно? wassat
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 12:31
      Ну они его как Он позицианируют, а по факту Оно lol
  4. Ig sura Звание
    Ig sura
    0
    Сегодня, 12:20
    После того что наложили санкции на титан прямо и решат эти проблемы
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:36
      Санкции на титан США наложили для ЕС ,а не для себя любимых.
      1. Ig sura Звание
        Ig sura
        0
        Сегодня, 12:41
        А что в Европе не летает этот металлом
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 13:12
          Летает,но типа сейчас он будет китайский. wassat
    2. andrewkor Звание
      andrewkor
      0
      Сегодня, 13:05
      Оборонке США законодательно прописано использовать только отечественный титан.Частники могут использовать титан любого происхождения.
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 12:20
    А чем закончилась тема с ежегодным дешевением Ф35? Кто помнит? Тут некоторые товарищи исписались.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:25
    Остин:
    Это один из лучших самолетов на вооружении наших ВВС
    В пику ему Счетная палата:
    Мы постоянно обнаруживаем, что парк F-35 не соответствует своим целям по доступности, которые измеряются показателями боеспособности
    Так кто же прав? Наверное те кто указывая на стоимость самолета перечисляли десятки недостатков выявленных в процессе его эксплуатации. А может евреи, которые в восторге от него? Для фирмы изготовителя главное, что втюхивают его практически всем своим "союзникам" кто имеет возможность заплатить за него.
  7. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 12:26
    Что ж там за F-35 такой, что все с него кипятком писают..
  8. Романенко Звание
    Романенко
    -4
    Сегодня, 12:31
    глава Пентагона назвал проблемный самолёт F-35 одним из лучших в составе ВВС

    Ну раз назвал, значит так оно и есть, у нас же еще не затрофеен ни один 35-й, а американцы, если считают его лучшим, значит есть основания для этого. Не думаю, конечно, что в основе таких заявлений преобладает оценка боевых возможностей самолета - уж слишком много финансовых заинтересованностей вокруг него, одни стремятся повысить его стоимость и нарастить выпуск, другие, чей аналогичный самолет просится в небо, тоже гнут свою линию. Мне иногда кажется, что лоббирование интересов производителей оружия на высоких уровнях и перетягивание долларового каната приведет в итоге к изготовлению патронов с золотыми гильзами и платиновыми пулями для штурмовых винтовок, изготовленных из супер дорогих композитов и украшенных стразами от Сваровски, причем, абсолютно не способных стрелять - не для этого сделаны.
    А потом, чем кумушек считать трудиться...
    Где хотя-бы батальон Т-14?
    Где рота Т-15?
    Где Курганец?
    Где Бумеранг?
    Где Су-75?
  9. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 12:58
    У Пентагона около 650 F-35.
    Естественно, чем больше самолетов, тем больше денег на их обслуживание.