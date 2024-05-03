Американский журнал: глава Пентагона назвал проблемный самолёт F-35 одним из лучших в составе ВВС
Американские военные в очередной раз решили похвастаться мощью своего оружия, но явно допустили промашку. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам Конгресса назвал многоцелевой самолет F-35 Lightning II одним из лучших из всего авиапарка боевых машин на вооружении Военно-воздушных сил.
Такое заявление в защиту считающегося весьма проблемным самолета глава Пентагона сделал после того, как Счетная палата США (GAO) в недавнем отчете сообщила, что стоимость эксплуатации самолетов семейства F-35 растет, но используют их все реже из-за проблем с надежностью, сообщает американский журнал The National Interest. В ответ Остин заявил, что Пентагон работает над модернизацией машины и устранением выявленных недостатков.
В отчете GAO F-35 производства компании Lockheed Martin подвергнут критике за то, что он не соответствует своим целям по доступности, и указывается на тенденцию снижения боеспособности, несмотря на растущие затраты на обслуживание авиапарка этих машин. При этом Минобороны США, несмотря на озвученные проблемы, продолжает выделять значительные средства на модернизацию данных самолетов в рамках программы Technology Refresh 3 (TR-3). Считается, что после ее реализации F-35 сможет нести более дальнобойное высокоточное оружие, также улучшатся его возможности радиоэлектронной борьбы и распознавания целей.
— продолжил упорствовать в защите F-35 перед конгрессменами Остин.
В отчете GAO, в частности, указано, что расходы Пентагона на поддержание парка F-35 продолжают увеличиваться — с 1,1 трлн долларов в 2018 году до 1,58 трлн долларов в 2023 году. Однако новые финансовые вливания не отразились на количестве вылетов самолетов данного типа, а его боеспособность (процент времени, в течение которого самолет может выполнять одну из поставленных задач) за последние пять лет неуклонно снижается.
— говорится в отчете Счетной палаты США.
При этом министр обороны отметил в своих письменных показаниях Конгрессу, что в бюджете на 2025 финансовый год (FY25) предусмотрено выделение более 61 миллиарда долларов на «обеспечение господства США в воздухе», в том числе на эксплуатацию и модернизацию F-35. Издание отмечает, что в апреле прошлого года Пентагон отказался принимать вновь построенные F-35 из-за проблем с программным обеспечением. По прогнозам устранение этих недоработок будет завершено не ранее июля, а возможно и сентября текущего года.
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