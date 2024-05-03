Индия в апреле увеличила импорт нефти из РФ почти на 20 процентов

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Индия в апреле увеличила импорт нефти из РФ почти на 20 процентов

В прошлом месяце Индия рекордно нарастила импорт нефти из России. По сравнению с мартом апрельский показатель вырос почти на 20 процентов, пишет газета The Indian Express, ссылаясь на данные агентства Kpler.

В статье говорится, что в прошлом месяце индийские НПЗ закупали по 1,96 млн баррелей в сутки, что на 19% больше, чем в марте. В целом же апрельский показатель стал рекордным с лета 2023 года.



Как пишет издание, после вышеупомянутого роста импорта доля российской нефти стала составлять 40,3 процента от общего объема закупок.

Напомним, что после ввода Западом так называемого «ценового потолка» на российскую нефть наша страна значительно нарастила поставки в дружественные государства. Кроме того, несмотря на усилия «Большой семерки», стоимость барреля нефти марки Urals сегодня составляет около 75 долларов, что на 15$ выше установленного «потолка».

Впрочем, в вопросе роста наших поставок в Индию есть один нюанс. Как объясняют журналисты The Indian Express, рост экспорта из РФ в прошлом месяце связан с вынужденными ремонтными работами на российских НПЗ. В итоге производителям «черного золота» из России пришлось отправлять в Индию больше сырой нефти со скидкой.
4 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:41
    А что не понятно?
    Индия, развивающаяся страна, поддерживать производство и необходимо... т. е. любые ресурсы они будут закупать сколько надо, по самым удобным ценам и... на чьё то сторонней мнение они могут положить, легко и и без каких то последствия для себя.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:45
    А это действительно так,Новак санкционировал манёвр нефтью.Опек и Опек + поддержали.В США плюнули на потолок цен,чёрт с вами мы ничего не можем сделать с Совкомфлотом и " теневым флотом запада" ( который обслуживает и нашу нефть и иранскую) У западных нефтетрейдеров отлегло на душе,теперь они заняты ценой нефти в коридоре 80 - 90 $. Повторю,трейдеры встретили в штыки инициативы байдена с санкциями против Ирана.Идиот ты что можешь сделать ,Иран с КНР торгует нефтью за юани через банки ,которые США не видят от слова совсем.Так и мы с Индией торгуем и не за рупии .
  3. Комментарий был удален.
  4. TwilightElf Звание
    TwilightElf
    +2
    Сегодня, 13:01
    интересно, а наши торшгаки проджолжаю.т ат ракцион неслыханой щедрости? индусы уже за ранее поставленое расплатились? или обесЧали когда млрд за 50 перевалит долг?))
  5. Феникс_2 Звание
    Феникс_2
    0
    Сегодня, 13:07
    За тугрики индийские продаем