Индия в апреле увеличила импорт нефти из РФ почти на 20 процентов

В прошлом месяце Индия рекордно нарастила импорт нефти из России. По сравнению с мартом апрельский показатель вырос почти на 20 процентов, пишет газета The Indian Express, ссылаясь на данные агентства Kpler.В статье говорится, что в прошлом месяце индийские НПЗ закупали по 1,96 млн баррелей в сутки, что на 19% больше, чем в марте. В целом же апрельский показатель стал рекордным с лета 2023 года.Как пишет издание, после вышеупомянутого роста импорта доля российской нефти стала составлять 40,3 процента от общего объема закупок.Напомним, что после ввода Западом так называемого «ценового потолка» на российскую нефть наша страна значительно нарастила поставки в дружественные государства. Кроме того, несмотря на усилия «Большой семерки», стоимость барреля нефти марки Urals сегодня составляет около 75 долларов, что на 15$ выше установленного «потолка».Впрочем, в вопросе роста наших поставок в Индию есть один нюанс. Как объясняют журналисты The Indian Express, рост экспорта из РФ в прошлом месяце связан с вынужденными ремонтными работами на российских НПЗ. В итоге производителям «черного золота» из России пришлось отправлять в Индию больше сырой нефти со скидкой.

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