На Украине в первой братской могиле захоронили ликвидированных боевиков бригады ВСУ «Эдельвейс»

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На Украине в первой братской могиле захоронили ликвидированных боевиков бригады ВСУ «Эдельвейс»

Украинские источники сообщают о первом захоронении в братской могиле боевиков отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с многозначительным названием "Эдельвейс", наглядно демонстрирующим очевидное стремление киевского режима к преемственности идеологии нацистской Германии первой половины прошлого века.

Всего в братской могиле были в торжественной обстановке при участии священнослужителей раскольничьей секты "ПЦУ" были захоронены 16 боевиков, ликвидированных в результате нанесенного в марте 2022 года авиудара по пункту временного размещения в селе Людвиновка Киевской области.



В первой братской могиле ВСУ, обустроенной на кладбище "Садгора", захоронили боевиков, личности которых только сейчас с трудом удалось идентифицировать при помощи западных специалистов. При этом не были идентифицированы личности троих погибших.

В ВСУ довольно часто практикуются "братские захоронения" погибших военнослужащих, однако, в отличие от боевиков элитной бригады с весьма неоднозначным названием их хоронят отнюдь не на кладбищах, а сбрасывают в ямы в ближайшей лесопосадке, после чего просто закапывают, даже никак не обозначая места массовых захоронений. Это дает возможность записывать их в категорию пропавших без вести и избежать выплат компенсаций родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что на Украине начали убирать флаги с могил ВСУшников, поскольку бескрайние утыканные флагами кладбища негативно влияют на и так весьма невысокий моральный дух украинской армии.
12 комментариев
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  1. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 12:49
    И кол осиновый забить! Поглубже!
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 12:55
      Цитата: Grossvater
      И кол осиновый забить! Поглубже!

      Вспахать , и засеять укропом ! hi
    2. Омскгазмяс Звание
      Омскгазмяс
      0
      Сегодня, 13:13
      Смотрел видео: После последнего нападения на Белгородскую область украинцы хоронили в скотомогильнике трупы питарасов из Свободной России. Экскаватор выкопал канаву, туда уложили в ряд 34 мешка с тушками и закопали. Думаю, такой скотомогильник был не один.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:51
    «Наглядно демонстрирующим очевидное стремление киевского режима к преемственности идеологии нацистской Германии» —

    — Конец будет такой же ...
  3. BigBoss Звание
    BigBoss
    +5
    Сегодня, 12:52
    Обработать это место хлоркой и каким-нибудь сильным средством, чтобы коричневая чума вновь не проросла на этой земле!
    1. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 12:57
      Ох, не поможет... Раз уж посе Великой Отечественной не помогло, то и сейчас не поможет. Уж больно их оберегают спонсоры, которые до сих пор остаются неприкасаемыми.
      Уже выросло как минимум два поколения отморозков и расползлось по миру. Эти тvари всегда ждут реванша.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 13:10
      В 1981 году работал в студенческом стройотряде в Сычевском районе Смоленщины.Там есть дереаня-Дугино,ездили туда отдохнуть..Местные рассказывали,а знаете на чем мы сейчас танцуем?На немецком кладбище.В 1943 при наступлении его снесли и в честь этого кладбища впоследствии сделали танцплощадку.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:52
    Не выходят герои из нацистов ,не получилось сделать новых сверхчеловеков .
  5. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 12:57
    Эдельвейс

    Совсем "не пялятся" окаянные.
  6. Peter1First Звание
    Peter1First
    0
    Сегодня, 13:01
    на Украине начали убирать флаги с могил ВСУшников -уже не поможет, надо было не хоронить их отдельными рядами, а аккуратно подмешивать в ряды захоронений гражданских...
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:02
    Всех отмороженых/нелюдь, прикопать сразу, что б потом своим существованием не портили жизнь всем остальным!
  8. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 13:07
    Таскать вам нацистских гадов не перетаскать до ям - телепортов в ад к бандере