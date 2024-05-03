Украинские источники сообщают о первом захоронении в братской могиле боевиков отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с многозначительным названием "Эдельвейс", наглядно демонстрирующим очевидное стремление киевского режима к преемственности идеологии нацистской Германии первой половины прошлого века.Всего в братской могиле были в торжественной обстановке при участии священнослужителей раскольничьей секты "ПЦУ" были захоронены 16 боевиков, ликвидированных в результате нанесенного в марте 2022 года авиудара по пункту временного размещения в селе Людвиновка Киевской области.В первой братской могиле ВСУ, обустроенной на кладбище "Садгора", захоронили боевиков, личности которых только сейчас с трудом удалось идентифицировать при помощи западных специалистов. При этом не были идентифицированы личности троих погибших.В ВСУ довольно часто практикуются "братские захоронения" погибших военнослужащих, однако, в отличие от боевиков элитной бригады с весьма неоднозначным названием их хоронят отнюдь не на кладбищах, а сбрасывают в ямы в ближайшей лесопосадке, после чего просто закапывают, даже никак не обозначая места массовых захоронений. Это дает возможность записывать их в категорию пропавших без вести и избежать выплат компенсаций родственникам погибших.Ранее сообщалось, что на Украине начали убирать флаги с могил ВСУшников, поскольку бескрайние утыканные флагами кладбища негативно влияют на и так весьма невысокий моральный дух украинской армии.

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