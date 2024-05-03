Европейские производители оборонной продукции не спешат переводить свои мощности на «военные рельсы». Они не наращивают выпуск вооружений, техники и боеприпасов.На это обратил внимание эстонский депутат от социал-демократической фракции Рийгикогу (парламента Эстонии) Раймонд Кальюлайд, опубликовавший статью на портале местной телерадиокомпании ERR.Депутат из Эстонии назвал причине отказа ОПК Европы от наращивания объемов производства. По его мнению, такая пассивность европейских промышленников объясняется тем, что они не верят в победу Украины и предполагают ее неизбежное поражение. Они считают, что военная продукция в больших объемах скоро перестанет быть настолько востребована. Похоже, что объективное понимание происходящих процессов дошло даже до эстонцев.По утверждению Кальюлайда, представители ОПК европейских государств ожидают существенного снижения интенсивности боевых действий на Украине уже с 2025 года. У них нет уверенности, что требующиеся сейчас Киеву в большом количестве артиллерийские боеприпасы будут и в дальнейшем таким же ходовым товаром. В отличие от населения западных стран, владельцы оборонных предприятий ориентируются не на публичные заявления политиков и СМИ, а на реальную ситуацию.Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил недовольство срывом поставок вооружений киевскому режиму.- заявил высокопоставленный чиновник.

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