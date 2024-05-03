Депутат из Эстонии назвал причину отказа ОПК Европы от наращивания объемов производства

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Депутат из Эстонии назвал причину отказа ОПК Европы от наращивания объемов производства

Европейские производители оборонной продукции не спешат переводить свои мощности на «военные рельсы». Они не наращивают выпуск вооружений, техники и боеприпасов.

На это обратил внимание эстонский депутат от социал-демократической фракции Рийгикогу (парламента Эстонии) Раймонд Кальюлайд, опубликовавший статью на портале местной телерадиокомпании ERR.



Депутат из Эстонии назвал причине отказа ОПК Европы от наращивания объемов производства. По его мнению, такая пассивность европейских промышленников объясняется тем, что они не верят в победу Украины и предполагают ее неизбежное поражение. Они считают, что военная продукция в больших объемах скоро перестанет быть настолько востребована. Похоже, что объективное понимание происходящих процессов дошло даже до эстонцев.

По утверждению Кальюлайда, представители ОПК европейских государств ожидают существенного снижения интенсивности боевых действий на Украине уже с 2025 года. У них нет уверенности, что требующиеся сейчас Киеву в большом количестве артиллерийские боеприпасы будут и в дальнейшем таким же ходовым товаром. В отличие от населения западных стран, владельцы оборонных предприятий ориентируются не на публичные заявления политиков и СМИ, а на реальную ситуацию.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил недовольство срывом поставок вооружений киевскому режиму.

В последние месяцы союзники по НАТО не предоставили Украине помощь, которую обещали

- заявил высокопоставленный чиновник.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:48
    «По его мнению, такая пассивность европейских промышленников объясняется тем, что они не верят в победу Украины и предполагают ее неизбежное поражение» —

    — Даже до эстонца дошло ...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:48
    Так для этого и стараются американцы ,что бы актуальность ВПК была еще долгие годы. Вот Украину разворотили, подтянули Израиль ,сейчас палкой начнут Тайвань шевелить, на провокации . Там вариантов еще много ,Кавказ,Юго-Восточная Азия ,тут вот в Аргентине мохнатого привели к власти ,со дня на день может полыхнуть в стране революция
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:07
      "Они не наращивают выпуск вооружений, техники и боеприпасов...."
      **************
      А где инвестиции заинтересованных в этом "наращивании", реальных и платежеспособных, европейских "заказчиков"?..

      Да и принципа "монтёра Мечникова" никто ещё не отменял. Даже, в т.н. "европе". "Сначала деньги. Потом стулья..."

      Да и т.н. "производители вооружений" т.н. "европы" (т.е. - хаотичный винегрет, собранный на 29 отдельных огородах) и не имеющие единого, стабильного, прогнозируемого, заказчика вовсе не образуют "европейского ВПК".
  3. MARGADON Звание
    MARGADON
    +1
    Сегодня, 12:50
    А он не так глуп, может зря над ними стебаемся? lol
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:56
      Ладно, не глуп но... очень медленный!
      Повторить то, о чем начали говорили... год, два, никак не меньше.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:54
    Они считают, что военная продукция в больших объемах скоро перестанет быть настолько востребована. Похоже, что объективное понимание происходящих процессов дошло даже до эстонцев.
    . Да ладно... именно об этом начали говорить, давно, в общем то... особенно тогда, когда политики начали нести чушь, про наращивание военной продукции в сумасшедших количествах... никто не спешил теражировать публично высказывания бизнесменов, которые давали объективную оценку всему тамошнем безумию!
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:58
    военная продукция в больших объемах скоро перестанет быть настолько востребована
    Предположение вроде и разумное, но с другой стороны не зря нагнетается истерия возможного нападения России на ЕС и в частности Прибалтику. Под эту истерию все в ЕС дружно кинулись довооружаться и перевооружаться. А следовательно военная продукция будет востребована.
  6. faridg7 Звание
    faridg7
    0
    Сегодня, 13:01
    Ну, дело не совсем в нежелании наращивать производство. Дело в невозможности его наращивать при существующей финансовой системе и системном кризисе. Идёт общая деиндустриализация европы и СШа, Просто ранее они это выдавали за переход к новому укладу и постиндустриальному обществу, но оказалось что вместе со сворачиванием производств сворачиваются и доступные для использования ресурсы
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 13:02
    Так стоп. Если они выгребли со всего мира допустим 155мм снаряды, их то нужно восполнять или как?
    Те же танки и прочие ББМ, не говоря уже о патронах. Многие страны остались без запасов и техники, им то нужно восполнить? Заявление конечно интересное, ласкает слух некоторым, но есть нюансы.
  8. Denis812 Звание
    Denis812
    0
    Сегодня, 13:12
    По его мнению, такая пассивность европейских промышленников объясняется тем, что они не верят в победу Украины и предполагают ее неизбежное поражение. Они считают, что военная продукция в больших объемах скоро перестанет быть настолько востребована

    Промышленникам по барабану победит Украина или нет. Им всё равно.
    Они считают цифирки и прогнозируют риски.
    Если бы они видели у Украины реальные шансы держать лет пять-десять, то есть снаряды были бы нужны долгосрочно, то они бы инвестировали бы бабки в производство несомненно.
    А будут ли снаряды нужны Украине или какой-то там Монголии или Корее - это промышленникам как раз без разницы.

    На месте ЕС есть только один шанс увеличить производство - сформировать огромный государственный долгосрочный заказ. С гарантией. И без упоминания Украины как таковой.
    Ну типа, сделайте нам пять лямов снарядов в год, например, с 2026 года и ещё на 10 лет. Вот это норм проект и тогда промка бы напряглась и что-то выдала бы.