Министр обороны РФ: Потери противника с начала года превысили 111 тысяч человек

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Министр обороны РФ: Потери противника с начала года превысили 111 тысяч человек

Глава российского министерства обороны в ходе совещания прокомментировал ситуацию на фронтах СВО. По словам Сергея Шойгу, практически по всей линии боевого соприкосновения фиксируется рост потерь в составе противника. По данным главного оборонного ведомства нашей страны, среднесуточные потери войск противника в апреле достигли 1 тысячи военнослужащих. С начала же 2024 года, потери вражеской армии перевалили за 111 тысяч человек.

Озвучил Сергей Шойгу и данные о потерях ВСУ в военной технике. С начала года по конец апреля вооружёнными силами Украины и другими силовыми структурами противника потеряна 21 тысяч единиц техники и вооружения.



Это по-настоящему огромные значения, которые лишний раз свидетельствуют о том, что киевский режим буквально вынужден затаскивать в армию и далее на фронт уже всех без разбора, а также поднимать вопрос о возвращении из Европы сотен тысяч украинцев «мобилизационного возраста» - то есть, до 60 лет.

Об этом говорит и Шойгу:

Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой.

По словам министра обороны РФ, киевский режим идёт на такой шаг в попытке добиться со стороны Запада нового финансирования и военной помощи.

Важное замечание от министра обороны:

Вооруженные Силы России продолжат освобождать от неонацистов российские территории.

Напомним, что в Киеве и на Западе всё чаще заявляют о якобы подготовке ВС РФ к наступлению на Харьков и Сумы. Однако ни Харьков, ни Сумы по российской Конституции (как минимум пока) к российской территории не относятся, зато они явно относятся к единому русскому пространству, часть которого сегодня находится под западной оккупацией, осуществляемой через режим в Киеве.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 13:22
    «Ни Харьков, ни Сумы по российской Конституции (как минимум пока) к российской территории не относятся, зато они явно относятся к единому русскому пространству, часть которого сегодня находится под западной оккупацией, осуществляемой через режим в Киеве» —

    — В общем освобождать надо ...
    1. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      +1
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      В общем освобождать надо

      Когда придет время:
      было бы странно останавливать везде наступление, и с нуля начинать наступать под Харьковом, еще подождем немного...
  2. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 13:31
    ни Харьков, ни Сумы по российской Конституции (как минимум пока) к российской территории не относятся, зато они явно относятся к единому русскому пространству

    Президент России Владимир Путин заявил, что
    «границы России нигде не заканчиваются».
    Об этом он сказал на вручении премий Русского географического общества (РГО), передает ТАСС

    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5836d7259a7947b8990e36eb?ysclid=lvqj98jf8i741866872
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 13:36
    А хахлам скармливают информацию о семи тысячах потерь.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 13:41
      На Украине до многих наконец-то стало доходить бедственное положение страны и ВСУ, которое стало следствием политики Зеленского. В немалой степени этому послужило бескрайнее море украинских флагов на могилах "захисников" Украины на кладбищах во всех городах и прочих населенных пунктах. Это море "прапоров Украйны" никак не соответствовало озвученной Зеленским в феврале цифре потерь в 31 тысячу человек. Оно просто рвало ложь Зеленского на мельчайшие клочки.Ведь только на киевских кладбищах, как оказалось, похоронены более 20 тысяч ВСУшников.И в Киеве нашли выход из этой неприятной для украинского недофюрера ситуации. В мгновение ока со всех кладбищ были убраны флаги Украины. Нет, могилы, конечно же, остались, еще не хватало выкапывать похороненных, чтобы скрыть количество потерь (хотя со временем и до этого, я уверен, дойдет), но без флагов, кто там лежит, можно понять, только вчитываясь в надписи на памятниках. А от этого можно быстро утомиться. Украинские флаги сняли со старых могил и запретили ставить на новые.
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:38
    С начала же 2024 года, потери вражеской армии перевалили за 111 тысяч человек.
    Хорошо что не 222 тыс.чел. crying
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 13:48
      Под поселком Терны в ДНР уничтожен боевик 3-й отдельной штурмовой бригады, созданной на базе националистического батальона «Азов»*, Андрей Чишко. Об этом пишут украинские СМИ.Сообщается, что нацист был ликвидирован российскими военными 19 апреля. 2 мая его захоронили на родине в Запорожье.По информации украинской прессы, Чишко, носивший позывной Чиж, в 2014 году участвовал в так называемой «антитеррористической операции», которую киевский режим вел против мирного населения Донбасса. Тогда ему удалось избежать смерти, и после возвращения «на гражданку» он работал поваром. «Обожал готовить», — вспоминают в соцсетях знакомые боевика.

      С началом СВО Чишко вернулся в действующую армию. С лета 2022 года состоял в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады, где занимал должность командира штурмовой группы. Воевал под Киевом и в ДНР. О подробностях ликвидации боевика не сообщается.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 14:05
        Да я к тому что в МО РФ не чуряются помимо бабских (как в смысле финансов так и в женском аспекте понимания) интриг в том числе нумерологии... no
    2. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 14:15
      Наше министерство не может учитывать все потери врага: их больше...
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +3
        Сегодня, 14:20
        Наше министерство много чего не может как выяснилось с началом СВО...
    3. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      -1
      Сегодня, 15:00
      Это цифры ВСЕХ потерь. Безвозвратных ~ 50%, или 55.5 тысяч за 4 месяца, или безвозвратных в месяц: 13875.
      (прогноз на 2024 год: 333 тысяч всего, 166.5 безвозвратых).
      1. VladimirNET Звание
        VladimirNET
        0
        Сегодня, 15:06
        Eсли конечно в плен МНОГО не сдадутся,
        в том числе из котлов при окружении.
  5. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    -2
    Сегодня, 14:04
    Отличный темп. 1т. чел в день, это примерно 30т в месяц. Это ни одна мобилизация на Украине не покроет. Не удивительно, что на Украине началась мясная мобилизация и вой на западе, что дело идет к проигрышу. Там поставляй, не поставляй оружие, а воевать физически некому будет. К концу года ВСУ лишится примерно половины своих солдат, а то и больше
  6. Задира Звание
    Задира
    -1
    Сегодня, 14:08
    Министр обороны РФ: Потери противника с начала года превысили 111 тысяч человек

    Поди ж проверь эту информацию. А вот освобожденные территории это объективные данные. Не потому ли упор в сводках для граждан делается именно на потери ВСУ?
    1. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      -1
      Сегодня, 14:17
      Не волнуйтесь: будем на Днепре; будем и на Дунае...
  7. Mister22408 Звание
    Mister22408
    +2
    Сегодня, 14:16
    Славяне- славян... Выиграют вырожденцы... Иудеи обычно, но недолго
  8. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    -3
    Сегодня, 14:39
    А потери России озвучивает Украина, скрывая свои. Весьма странная картина.