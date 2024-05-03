Министр обороны РФ: Потери противника с начала года превысили 111 тысяч человек

Для восполнения людских резервов киевский режим ужесточает мобилизацию. Украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой.

Вооруженные Силы России продолжат освобождать от неонацистов российские территории.

Глава российского министерства обороны в ходе совещания прокомментировал ситуацию на фронтах СВО. По словам Сергея Шойгу, практически по всей линии боевого соприкосновения фиксируется рост потерь в составе противника. По данным главного оборонного ведомства нашей страны, среднесуточные потери войск противника в апреле достигли 1 тысячи военнослужащих. С начала же 2024 года, потери вражеской армии перевалили за 111 тысяч человек.Озвучил Сергей Шойгу и данные о потерях ВСУ в военной технике. С начала года по конец апреля вооружёнными силами Украины и другими силовыми структурами противника потеряна 21 тысяч единиц техники и вооружения.Это по-настоящему огромные значения, которые лишний раз свидетельствуют о том, что киевский режим буквально вынужден затаскивать в армию и далее на фронт уже всех без разбора, а также поднимать вопрос о возвращении из Европы сотен тысяч украинцев «мобилизационного возраста» - то есть, до 60 лет.Об этом говорит и Шойгу:По словам министра обороны РФ, киевский режим идёт на такой шаг в попытке добиться со стороны Запада нового финансирования и военной помощи.Важное замечание от министра обороны:Напомним, что в Киеве и на Западе всё чаще заявляют о якобы подготовке ВС РФ к наступлению на Харьков и Сумы. Однако ни Харьков, ни Сумы по российской Конституции (как минимум пока) к российской территории не относятся, зато они явно относятся к единому русскому пространству, часть которого сегодня находится под западной оккупацией, осуществляемой через режим в Киеве.