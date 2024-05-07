День создания Вооруженных Сил России

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День создания Вооруженных Сил России

Тридцать два года назад, 7 мая, указом президента РФ Бориса Ельцина были официально сформированы Вооруженные Силы РФ. При этом, несмотря на то, что в основу сегодняшнего праздника легло именно это событие, становление нашей регулярной армии берет свое начало еще во времена Петра I.

Стоит отметить, что за время своего существования русские войска прошли не один период взлета и упадка. Например, в 1812 году армия Российской империи разгромила казавшееся на то время непобедимым войско Наполеона Бонапарта.



Между тем уже к началу ХХ века она настолько деградировала, что оказалась на грани поражения в Первой мировой войне.

В свою очередь, с приходом к власти большевиков в 1917 году была сформирована РККА, которая уже в 1945 году сумела сокрушить мощнейшую военную машину Третьего рейха в ходе самой кровопролитной войны в истории человечества.

Впрочем, после распада СССР и формирования Вооруженных Сил России для нашей армии снова наступили сложные времена. Вплоть до прихода к власти Владимира Путина ВС РФ находились в серьезнейшем упадке. При этом российским военным пришлось принять участие в ряде кровопролитных конфликтов на постсоветском пространстве.

Серьезные реформы в ВС РФ стартовали в 2008 году и продолжались до 2021-го. Уже тогда можно было сказать, что наши войска являются одними из сильнейших в мире.

Однако окончательное становление российской армии произошло уже в ходе СВО на Украине, начавшейся в феврале 2022 года. Сегодня ВС РФ, безусловно, можно назвать «первой армией мира». Несмотря на то, что данное звание десятками лет удерживали американцы, ВС США с их колоссальным военным бюджетом, как собственно и любая другая армия мира, едва ли сегодня смогут превзойти Вооруженные Силы России, получившие реальный боевой опыт в крупнейшем со времен Второй мировой войны конфликте.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 04:04
    «Тридцать два года назад, 7 мая, указом президента РФ Бориса Ельцина были официально сформированы Вооруженные Силы РФ» —

    — С Праздником причастных! ...
    (Мы-то по старинке - 23 февраля)
  2. Msi Звание
    Msi
    -2
    Сегодня, 04:08
    Вооруженные Силы России, получившие реальный боевой опыт в крупнейшем со времен Второй мировой войны конфликте.

    Да факт. Наша армия становится только сильней. С праздником, Вас, россияне.
  3. курвиметр Звание
    курвиметр
    +5
    Сегодня, 05:05
    Я ретроград, для меня праздник 23 февраля и для большинства тоже... И, что символично, в Казахстане также праздник. Лишь бы отмежеватся, где только возможно и выгодно, без ущерба для своего имиджа, от советского прошлого, что в России, что в Казахстане.... smile
  4. Breard Звание
    Breard
    +3
    Сегодня, 06:11
    Нет предела ..."розовому патриотизму" и "праздникам - в суе.....
    Ельцин - "СОЗДАЛ....
    ОН - Ельцин! И он не мог, не умел, создавать! только уничтожать, распродавать, дарить Западу...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:31
      «ОН - Ельцин! И он не мог, не умел, создавать! только уничтожать, распродавать, дарить Западу...» —
  5. avia12005 Звание
    avia12005
    +3
    Сегодня, 06:21
    Очень мягко выражаясь, странный праздник. А до этого Россия не имела армии? Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов и Георгий Жуков не в счёт?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -1
      Сегодня, 06:44
      Цитата: avia12005
      Очень мягко выражаясь, странный праздник.

      С праздником всех причастных. Хотя для меня 23 февраля милее. Ну, вот сегодня и посмотрим как армия России себя покажет, учитывая что инаугурации президента приделяют такое внимание на украине
  6. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    -1
    Сегодня, 06:51
    Как-то странно умолчали о вкладе А. Сердюкова и Т. Иванова в "развитие" ВС РФ. В частности, при Сердюкове в армии появился "аутсорсинг", о чём не додумались замшелые "совки". Т. Иванов "возродил" традиции дворянского офицерства, скупая особняки в центре Москвы и появляясь во фраке с бабочкой чаще, чем в военной форме. При этом расформировывались совершенно ненужные военные училища, а президент видел перспективу отказа от призыва.