Проиранская группировка атаковала Израиль из Бахрейна, где размещена главная оперативная база Пятого флота США

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Проиранская группировка атаковала Израиль из Бахрейна, где размещена главная оперативная база Пятого флота США

Военные действия армии обороны Израиля против ХАМАС в секторе Газа, которые так и не достигли заявленных целей через более чем полгода после их начала, спровоцировали усиление активности антиизраильских и антиамериканских сил на Ближнем Востоке.

Йеменские повстанцы-хуситы продолжают атаковать военные и гражданские корабли Израиля и поддерживающих его западных государств. С территории соседнего Ливана не очень масштабно, но регулярно по северу Израиля наносит удары шиитская военизированная группировка «Хизбалла». Одновременно считающиеся проиранскими исламистские группировки атакуют военные базы США и союзников в Ираке и Сирии. Взаимными ударами обменялись давние враги — Иран и Израиль.



Остальные государства региона до последнего времени старались избегать участия в новой эскалации вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Однако, судя по всему, ситуация начинает меняться и далеко не в лучшую сторону как для Израиля, так его и главного союзника Соединенных Штатов, которые лихорадочно пытаются сохранить свое влияние и военное присутствие в регионе.

В последних выпусках новостей арабской прессы сообщаются довольно интересные сведения. В частности, иранские издания пишут о резком всплеске активности «негосударственных союзников» Тегерана. Проиранские шиитские повстанческие группировки в Ираке, именуемые «Исламское сопротивление в Ираке», опубликовали кадры с пуском пары крылатых ракет Al-Arqab (оригинальное иранское название Paveh). Как утверждается, запуск выполнен по целям в Израиле.

Сегодня же другая шиитская группировка «Сарайя аш-Аштар», именуемая «Исламское сопротивление в Бахрейне», опубликовала кадры пуска дрона-камикадзе. В сообщении утверждается, что беспилотник был запущен с территории Бхрейна еще 27 апреля по штаб-квартире логистической компании Trucknet в израильском Эйлате.

О последней атаке, если это правда, стоит сказать отдельно. Мало того, что Королевство Бахрейн — это небольшое островное государство в Персидском заливе площадью менее 800 кв км. Страна расположена между полуостровом Катар и северо-восточным побережьем Саудовской Аравии, с которым она связана 25-километровым мостом Короля Фахда.

До последнего времени Бахрейн считался верным союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. На территории королевства в Джуффэйре вблизи со столицей городом Манама размещена главная оперативная база Пятого флота ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив. И если проиранские группировки способны в этих условиях использовать территорию Бахрейна для атак по Израилю — это говорит о многом.

Похоже, поддержка Израиля все дороже обходится Вашингтону. Несмотря на небольшие размеры, а может и благодаря этому, Бахрейн, провозгласивший независимость от Великобритании только в 1971 году, очень развит экономически. Многие из крупнейших финансовых институтов мира расположены в столице страны. Бахрейн имеет очень высокий индекс человеческого развития и признан Всемирным банком государством с высоким уровнем дохода.

Королевство имеет серьезный международный, а в особенности региональный вес. Бахрейн является полноправным членом ООН, Движения неприсоединения, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и Совета сотрудничества стран Персидского залива. При этом в королевстве сильна приверженность к исламу. Бахрейн был одним из первых регионов, принявших ислам, еще при жизни пророка Мухаммеда в 628 году нашей эры.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:52
    — Хуситы бахнули по Израилю из Бахрейна ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:52
    Остальные государства региона до последнего времени старались избегать участия в новой эскалации вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Однако, судя по всему, ситуация начинает меняться и далеко не в лучшую сторону как для Израиля, так его и главного союзника Соединенных Штатов, которые лихорадочно пытаются сохранить свое влияние и военное присутствие в регионе.
    . Кто б не затеял такую кровавую замуту, какие б цели он не приследовал, последствия уже есть, а что дальше будет, фиг её знает???
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 13:53
      Опять повторяюсь... правых там НЕТ, зато жерт много уже сейчас, а сколько ещё будет, вопрос???
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        -1
        Сегодня, 14:01
        Цитата: rocket757
        правых там НЕТ

        Аллах разберётся кто прав кто не прав.
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 14:41
          Из него разборщик так себе. Сотни лет воюют, но пока не разобрались.
          Хотя, м.б. дальше и получится. Пожелаем ему успеха.
  3. Igor Korbut Звание
    Igor Korbut
    +1
    Сегодня, 14:19
    С этой англосаксонской империей под названием США, можно справиться только сообща
  4. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 14:48
    Королевство Бахрейн - это небольшое островное государство в Персидском заливе площадью менее 800 кв км.


    Но о важной причине "проиранскости" бахрейнцев в статье ни слова. what
    Бахрейн - самое маленькое арабское государство, население которого до 70% составляют шииты.

    Бахрейнская повстанческая арабская шиитская группировка "Бригады Малика аль-Аштара" выступает за:
    - свержение монархии,
    - создание в Бахрейне республики,
    - за закрытие американской базы 5-го флота ВМС США и
    - за разрыв отношений с Израилем.

    Население острова периодически выступает против правящей династии Аль-Халифа. Король и практически все чиновники являются членами династии Аль Халифа. Политические партии запрещены. Но при этом имеется двухпалатный парламент. Что интересно, нижняя, собственно палата депутатов, избирается путем всенародного голосования, верхняя, т.н. консультативный совет (или Меджлис аш-Шура) назначается королем.

    Одно из последних и самых массовых выступлений во время "Арабской весны" на острове было подавлено в крови танками "братской" Саудовской Аравии.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:52
    судя по всему, ситуация начинает меняться и далеко не в лучшую сторону как для Израиля, так его и главного союзника Соединенных Штатов, которые лихорадочно пытаются сохранить свое влияние и военное присутствие в регионе.

    Поддерживая Израиль против арабов ,американцы пытаются устоять и сохранить влияние у рабов ? Что то в этом примере лишнее ,тут либо Израиль ,либо арабы