Проиранская группировка атаковала Израиль из Бахрейна, где размещена главная оперативная база Пятого флота США
Военные действия армии обороны Израиля против ХАМАС в секторе Газа, которые так и не достигли заявленных целей через более чем полгода после их начала, спровоцировали усиление активности антиизраильских и антиамериканских сил на Ближнем Востоке.
Йеменские повстанцы-хуситы продолжают атаковать военные и гражданские корабли Израиля и поддерживающих его западных государств. С территории соседнего Ливана не очень масштабно, но регулярно по северу Израиля наносит удары шиитская военизированная группировка «Хизбалла». Одновременно считающиеся проиранскими исламистские группировки атакуют военные базы США и союзников в Ираке и Сирии. Взаимными ударами обменялись давние враги — Иран и Израиль.
Остальные государства региона до последнего времени старались избегать участия в новой эскалации вооруженного противостояния на Ближнем Востоке. Однако, судя по всему, ситуация начинает меняться и далеко не в лучшую сторону как для Израиля, так его и главного союзника Соединенных Штатов, которые лихорадочно пытаются сохранить свое влияние и военное присутствие в регионе.
В последних выпусках новостей арабской прессы сообщаются довольно интересные сведения. В частности, иранские издания пишут о резком всплеске активности «негосударственных союзников» Тегерана. Проиранские шиитские повстанческие группировки в Ираке, именуемые «Исламское сопротивление в Ираке», опубликовали кадры с пуском пары крылатых ракет Al-Arqab (оригинальное иранское название Paveh). Как утверждается, запуск выполнен по целям в Израиле.
Сегодня же другая шиитская группировка «Сарайя аш-Аштар», именуемая «Исламское сопротивление в Бахрейне», опубликовала кадры пуска дрона-камикадзе. В сообщении утверждается, что беспилотник был запущен с территории Бхрейна еще 27 апреля по штаб-квартире логистической компании Trucknet в израильском Эйлате.
О последней атаке, если это правда, стоит сказать отдельно. Мало того, что Королевство Бахрейн — это небольшое островное государство в Персидском заливе площадью менее 800 кв км. Страна расположена между полуостровом Катар и северо-восточным побережьем Саудовской Аравии, с которым она связана 25-километровым мостом Короля Фахда.
До последнего времени Бахрейн считался верным союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. На территории королевства в Джуффэйре вблизи со столицей городом Манама размещена главная оперативная база Пятого флота ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив. И если проиранские группировки способны в этих условиях использовать территорию Бахрейна для атак по Израилю — это говорит о многом.
Похоже, поддержка Израиля все дороже обходится Вашингтону. Несмотря на небольшие размеры, а может и благодаря этому, Бахрейн, провозгласивший независимость от Великобритании только в 1971 году, очень развит экономически. Многие из крупнейших финансовых институтов мира расположены в столице страны. Бахрейн имеет очень высокий индекс человеческого развития и признан Всемирным банком государством с высоким уровнем дохода.
Королевство имеет серьезный международный, а в особенности региональный вес. Бахрейн является полноправным членом ООН, Движения неприсоединения, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества и Совета сотрудничества стран Персидского залива. При этом в королевстве сильна приверженность к исламу. Бахрейн был одним из первых регионов, принявших ислам, еще при жизни пророка Мухаммеда в 628 году нашей эры.
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