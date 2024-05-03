Реалии украинской мобилизации: МО Украины обязало пройти повторную медкомиссию больных туберкулёзом, лёгочная ткань которых не находится в стадии распада
Украинское Минобороны обновило список заболеваний, по наличию которых определяется степень пригодности к службе в ВСУ. Согласно обновленному списку, пригодными к мобилизации считаются в том числе украинские граждане, больные туберкулезом, ВИЧ, раком, а также страдающие психическими расстройствами.
В частности, теперь на Украине лица с некоторыми формами туберкулеза считаются пригодными для службы в ТЦК (военкоматах) и частях обеспечения. При этом повторную медкомиссию обязали пройти всех больных этим заболеванием, легочная ткань которых не находится в стадии распада.
Носители ВИЧ, у которых болезнь не прогрессирует, также, согласно обновленным нормам, будут считаться годными для службы как в тыловых частях, так и непосредственно на линии боевого соприкосновения.
Больные онкологическими заболеваниями будут сниматься с военного учета только в случаях, если злокачественные образования являются неоперабельными и имеют метастазы. Кроме того, для службы в тылу будут считаться пригодными граждане с психическими расстройствами. В частности, для службы ТЦК и тыловых частях, согласно новым нормативам, будут считаться годными лица с умственной отсталостью легкой степени.
Украинское Минобороны также не обошло своим вниманием беременных женщин, которые теперь считаются пригодными к службе, если беременность и послеродовой период прошли без осложнений. Осложнения дают право на отпуск или увольнение.
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