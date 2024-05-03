Реалии украинской мобилизации: МО Украины обязало пройти повторную медкомиссию больных туберкулёзом, лёгочная ткань которых не находится в стадии распада

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Реалии украинской мобилизации: МО Украины обязало пройти повторную медкомиссию больных туберкулёзом, лёгочная ткань которых не находится в стадии распада

Украинское Минобороны обновило список заболеваний, по наличию которых определяется степень пригодности к службе в ВСУ. Согласно обновленному списку, пригодными к мобилизации считаются в том числе украинские граждане, больные туберкулезом, ВИЧ, раком, а также страдающие психическими расстройствами.

В частности, теперь на Украине лица с некоторыми формами туберкулеза считаются пригодными для службы в ТЦК (военкоматах) и частях обеспечения. При этом повторную медкомиссию обязали пройти всех больных этим заболеванием, легочная ткань которых не находится в стадии распада.



Носители ВИЧ, у которых болезнь не прогрессирует, также, согласно обновленным нормам, будут считаться годными для службы как в тыловых частях, так и непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Больные онкологическими заболеваниями будут сниматься с военного учета только в случаях, если злокачественные образования являются неоперабельными и имеют метастазы. Кроме того, для службы в тылу будут считаться пригодными граждане с психическими расстройствами. В частности, для службы ТЦК и тыловых частях, согласно новым нормативам, будут считаться годными лица с умственной отсталостью легкой степени.

Украинское Минобороны также не обошло своим вниманием беременных женщин, которые теперь считаются пригодными к службе, если беременность и послеродовой период прошли без осложнений. Осложнения дают право на отпуск или увольнение.
22 комментария
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 13:55
    Что, больные раком мозга закончились? lol
    1. KAV Звание
      KAV
      0
      Сегодня, 15:38
      Цитата: Enceladus
      Что, больные раком мозга закончились?
      Остались только командиры и чиновники больные мозгом рака.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:59
    Как вариант... надеятся найти тех, у кого купленные, липовые диагнозы... или потрясти тех, кто платил ранее и может заплатить ещё раз!?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 14:05
      Ну да, как вариант. Опять же, те кто с реальными диагнозами, смогут получить какую никакую оплачиваемую работу, под конец жизни. Грамотный ход.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 14:09
        Олавливают и отправляют в поля всех, кого могут отловить...
        На счёт оплачиваемый работы, все очень условно... не мало случаев, когда могилизируются ничего не получив, вообще.
        Система безжалостная, работает на тех, в пользу тех, кто это все затеял.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 14:21
          Есть такое, система конечно у них огонь, как та мясорубка у Pink Floyd.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 15:31
            Безжалостная машина смерти... люди, это топливо для неё, источник заработка для разных гадов.
  3. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +6
    Сегодня, 14:00
    Больные туберкулёзом - это биологическое оружие против собственной армии.
  4. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    +4
    Сегодня, 14:00
    будут считаться годными лица с умственной отсталостью легкой степени
    Да там других наверно уже не осталось, а может изначально не было. За кружевные труселя боролись, а деревянные бушлаты получили. И то, если повезло. А то в мешке похоронят.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:09
      Цитата: Alex 22 22
      И то, если повезло. А то в мешке похоронят.

      А сколько их не в мешках, ни похороненных по полям и степям валяется.
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 14:00
    будут считаться годными лица с умственной отсталостью легкой степени.

    Интересно, а другие там у них есть?
  6. napalm Звание
    napalm
    +3
    Сегодня, 14:02
    Зрение -10, годен к ближнему бою.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:09
      Годен в снайперы!) Причем,оружие не давать.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:08
    — Таких только Солнцепёком "дезинфицировать" ...
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 14:08
    Правильно! Легочная ткань не разложилась,значит- годен в штурмовики! Брюсь,что нашим бойцам противогазы пора давать,чтобы от такого " хохло- войска" не заразились.
  9. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 14:12
    Все идет как у Гашека: "...Его глупость была настолько ослепительна, что были все основания надеяться - через несколько десятилетий он попадет в Терезианскую военную академию или в военное министерство...
  10. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 14:16
    Ну а чего самое место придурковатому служить в ТЦК. С таким ни фига не сговоришься, что прикажут то и будет делать не противясь. Как раз для охоты на потенциальных призывников.
  11. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 14:28
    При этом повторную медкомиссию обязали пройти всех больных этим заболеванием, легочная ткань которых не находится в стадии распада.

    Медкомиссия, при этом, будет работать в масках и перчатках yes
  12. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 14:28
    Неужели украинцы к этому стремились? Это и есть европейские ценности то бишь кружевные трусики? И за это стоило людей в Одессе и Донбассе убивать и терроризировать. Они там все больны
  13. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:48
    Мама умерла от туберкулеза . Там автомат носить такому бойцу ,что 100 кг гирю.Да и болезнь очень специфичная ,надо очень хорошо питаться и не простудится ,а то сгоришь за 2 месяца ,очень легко
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 15:48
      Цитата: APASUS
      ,а то сгоришь за 2 месяца ,очень легко
      Немцы посчитали сколько жил в среднем командир взвода (роты) на передовой во время одного из штурмов Сталинграда (просто их (штурмов) было несколько, про какой именно не скажу) так вот он жил 20 минут. Потом либо смерть, либо ранение. А вы говорите 2 месяца.
  14. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 15:28
    В дополнение:
    Законопроект номер 10449 позволяет служить в ТЦК и учебках людям с психическими отклонениями

    Кроме этой категории , служить в ТОЦК, учебных центрах, медицинских, охранных и других подразделениях разрешено таким категориям.

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