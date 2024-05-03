Глава Минобороны РФ в ходе селекторного совещания заслушал доклад о состоянии береговых радиотехнических постов
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Российско-украинское противостояние серьезно изменило устоявшиеся десятилетиями представления о вооруженных конфликтах. Например, с появлением воздушных и морских дронов у стран с откровенно слабыми ВМС появилась возможность доставлять проблемы мощному флоту с большим количеством боевых кораблей.
Так, войска киевского режима неоднократно атаковали корабли Черноморского флота посредством переданных Великобританией морских дронов. При этом одним из действенных способов для борьбы с вышеупомянутым оружием стали береговые радиотехнические посты.
В ходе сегодняшнего селекторного совещания глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад о состоянии данных объектов. Об этом сообщается в ТГ-канале ведомства.
В свою очередь российский министр заявил о том, что за время спецоперации на Украине береговые радиотехнические средства Черноморского флота позволили вовремя обнаружить более двух десятков надводных дронов ВСУ и порядка 80 БПЛА противника, пытавшихся атаковать объекты в Крыму.
На этом фоне глава российского военного ведомства отметил, что прямо сейчас ведется работа по усовершенствованию береговых радиотехнических постов не только в Крыму, но и на Курильских островах, а также в Арктике.
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