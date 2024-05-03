Глава Минобороны РФ в ходе селекторного совещания заслушал доклад о состоянии береговых радиотехнических постов

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Глава Минобороны РФ в ходе селекторного совещания заслушал доклад о состоянии береговых радиотехнических постов

Российско-украинское противостояние серьезно изменило устоявшиеся десятилетиями представления о вооруженных конфликтах. Например, с появлением воздушных и морских дронов у стран с откровенно слабыми ВМС появилась возможность доставлять проблемы мощному флоту с большим количеством боевых кораблей.

Так, войска киевского режима неоднократно атаковали корабли Черноморского флота посредством переданных Великобританией морских дронов. При этом одним из действенных способов для борьбы с вышеупомянутым оружием стали береговые радиотехнические посты.



В ходе сегодняшнего селекторного совещания глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклад о состоянии данных объектов. Об этом сообщается в ТГ-канале ведомства.

В свою очередь российский министр заявил о том, что за время спецоперации на Украине береговые радиотехнические средства Черноморского флота позволили вовремя обнаружить более двух десятков надводных дронов ВСУ и порядка 80 БПЛА противника, пытавшихся атаковать объекты в Крыму.

На этом фоне глава российского военного ведомства отметил, что прямо сейчас ведется работа по усовершенствованию береговых радиотехнических постов не только в Крыму, но и на Курильских островах, а также в Арктике.
15 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:01
    Например, с появлением воздушных и морских дронов у стран с откровенно слабыми ВМС появилась возможность доставлять проблемы мощному флоту с большим количеством боевых кораблей.
    . Кстати, это реальная проблема для всех, на кого то зуб точит, даже не очень сильный противник.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      +1
      Сегодня, 14:05
      Цитата: rocket757
      это реальная проблема для всех

      Ну не для всех, например ы с компанией в Красном море от этой молочёвки успешно отмахались. Пока.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:11
        Пока... никогда не говори никогда! Разное неожиданное случается повсеместно.
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          0
          Сегодня, 14:33
          как тока случится вот тогда и можно писать а так да нато и сша отбивает беспилоты надводные и воздушные
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 15:14
            Отбиваются от единичных дронов воздух, море. Тот же "Москва" отбил 22 залпа по себе и это в условиях ночи и шторма. Это ж не единичный пример. Надобно у бывшего ком. ЧФ спросить с пристрастием, какого рожна оставлялись в море корабли в одиночестве.
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              0
              Сегодня, 15:41
              Забугорные военные, эксперты, тыхо, тыхо, но говорят, что такой интенсивности боевых действий, которые идут на краине, их воинство... не выдержит вообще никак!
              Так то, не проверишь, не узнаешь, но судя по всему, они и не рвутся это проверять... пара, тройка совсем ух отмороженых чего то колобродят, но, что дальше будет, не понятно.
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 14:05
    заслушал доклад о состоянии береговых радиотехнических постов

    Хорошо, что заслушал. Состояние то каково?

    ведется работа по усовершенствованию береговых радиотехнических постов не только в Крыму, но и на Курильских островах, а также в Арктике.

    А как же Балтика?
    1. Aleks88
      Aleks88
      +3
      Сегодня, 14:29
      Состояние нормальное. Пытается понять, о чем была речь
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 14:33
        Состояние нормальное. Пытается понять, о чем была речь
        С виду, состояние бывало и по лучше))
      2. alystan Звание
        alystan
        +1
        Сегодня, 15:01
        Боюсь, что на совещании он не один был с таким вдумчивым взглядом.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 14:56
      У Владимира Маяковского есть стихотворение "Прозаседавшиеся"..На все времена стих..
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        0
        Сегодня, 15:29
        Цитата: dmi.pris1
        На все времена стих..

        Не читал, но одобряю!
  3. tun5t
    tun5t
    0
    Сегодня, 14:08
    С появлением боевых подводных дронов, все корабли на воде, стали как медведи с голым задом на муровейнике - новая реальность этого века.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:17
      подводные еще не встречались
      1. tun5t
        tun5t
        0
        Сегодня, 15:19
        Полупогружные, если нужна точность, хотя по правде, хрен редьки не слаще и прогресс шустрый.