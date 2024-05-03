В ходе столкновений правительственных войск с повстанцами в Мьянме фиксируется применение FPV-дронов

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В ходе столкновений правительственных войск с повстанцами в Мьянме фиксируется применение FPV-дронов

Совсем недавно мьянмские повстанческие вооруженные формирования стали применять беспилотники-камикадзе самолетного типа. А теперь в ходе столкновений правительственных войск с повстанцами в Мьянме фиксируется также применение FPV-дронов.

Эти беспилотные летательные аппараты сначала начали применять повстанческие подразделения, а теперь их освоили и в воинских подразделениях, верных правительству. В частности, один из FPV-дронов был обнаружен боевиками Каренской национально-освободительной армии на отбитом у правительственных войск опорном пункте.



Оппозиционные ресурсы Мьянмы утверждают, что сейчас представители правящей хунты начинают создавать отдельные подразделения, оснащенные беспилотниками. Правительство намерено применять против повстанцев дроны самых разных типов.

Антиправительственные источники предполагают, что Мьянма могла вести переговоры с Москвой о закупке российских беспилотников.

Ранее вооруженные формирования оппозиционного «Правительства национального единства» атаковали при помощи дронов-камикадзе самолетного типа несколько объектов, принадлежащих войскам действующего правительства Мьянмы. В частности, ударам подверглись Генеральный штаб и квартира премьер-министра старшего генерала Мин Аун Хлайна в столице страны Нейпьидо, а также база ВВС Алар.

Нынешнее правительство пришло к власти в стране три года назад в результате военного переворота.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:28
    — Сейчас без дронов никак нельзя ...
  2. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 14:44
    Ну помогать такой стране как Мьянма, полезно)) Африканские колонии - это доказали.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:45
    Представляете Майдан в Киеве и идея с дронами .Там бы погибших возили грузовиками
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:58
    Понятно, джин вырвался из бутылки... теперь последствия!!!