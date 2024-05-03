Минобороны Украины: строительство оборонительных фортификаций на пяти направлениях «подходит к завершению»











Российская армия продолжает гнать противника на нескольких направлениях, хуже всего дела у ВСУ обстоят в ДНР. Враг вынужден отступать, при этом оставляя хорошо подготовленные за несколько лет оккупации Донбасса к обороне рубежи и населенные пункты и спешно откатываясь буквально в чистое поле.В надежде на стремительный успех в ходе оказавшегося провальным прошлогоднего контрнаступления в Киеве даже не помышляли о возведении тыловых оборонительных сооружений. Теперь, когда Генштаб ВСУ объявил о переходе к тактике так называемой активной обороны, ситуацию с фортификациями к западу от ЛБС пытаются лихорадочно форсировать. Как недавно заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, для этих целей правительство якобы выделило с начала года 38 млрд гривен (чуть менее миллиарда долларов). Заявляется, что всего будет возведено три линии обороны по всем реальным и ожидаемым направлениям наступления ВС РФ, включая те регионы, где в настоящее время активные боевые действия не ведутся.На серьезность проблемы указывает и то, что в начале прошлого месяца строительство укреплений в Харьковской области лично проинспектировал президент Зеленский. По результатам поездки в своем телеграм-канале глава киевского режима бравурно отчитался, что «всё пучком», фортификации возводятся по графику, да такие, что не то что российская армия их не прорвет, но и даже мышь не проскочит.И вот уже Министерство обороны Украины отчиталось в своем телеграм-канале, что строительство оборонительных фортификаций на пяти направлениях «подходит к завершению». Что означает этот новый военно-инженерный термин, каков процент завершенных работ и иные подробности не приводятся. Среди регионов, где процесс возведения укреплений якобы почти завершен названы Сумская, Запорожская, Донецкая (оккупированная часть ДНР) и Харьковская области. Что примечательно, упомянута и Херсонская область, где главным естественным рубежом обороны выступает река Днепр.В качестве подтверждения того, что процесс возведения фортификаций в названных регионах близок к завершению, украинское военное ведомство опубликовало фактически рекламный ролик. На нем показаны отрывочными кадрами работы по рытью окопов, установке бетонных блиндажей и противотанковых «зубов дракона». Как говорится, «враг не пройдет».На деле возведение фортификаций сталкивается с серьезными проблемами недофинансирования (воруют, вернее, «осваивают» по всей цепочке), нехваткой техники, материалов и рабочих рук. Последнее — результат массовой мобилизации. Проблемы с наличием оборонительных сооружений подтверждают и сами украинские военные, в том числе общаясь с западными журналистами.Если вспомнить, как безо всякой помпы возводились ставшие знаменитыми без преувеличения на весь мир оборонительные «линии Суровикина», то их масштаб был неоднократно подтвержден спутниковыми снимками. Ничего подобного даже ультрапатриотические украинские паблики не размещают, всё ограничивается вот такой видеонарезкой на несколько секунд от Минобороны, в которой что-то где-то закапывают и роют.