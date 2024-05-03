Минобороны Украины: строительство оборонительных фортификаций на пяти направлениях «подходит к завершению»

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Минобороны Украины: строительство оборонительных фортификаций на пяти направлениях «подходит к завершению»

Российская армия продолжает гнать противника на нескольких направлениях, хуже всего дела у ВСУ обстоят в ДНР. Враг вынужден отступать, при этом оставляя хорошо подготовленные за несколько лет оккупации Донбасса к обороне рубежи и населенные пункты и спешно откатываясь буквально в чистое поле.

В надежде на стремительный успех в ходе оказавшегося провальным прошлогоднего контрнаступления в Киеве даже не помышляли о возведении тыловых оборонительных сооружений. Теперь, когда Генштаб ВСУ объявил о переходе к тактике так называемой активной обороны, ситуацию с фортификациями к западу от ЛБС пытаются лихорадочно форсировать. Как недавно заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, для этих целей правительство якобы выделило с начала года 38 млрд гривен (чуть менее миллиарда долларов). Заявляется, что всего будет возведено три линии обороны по всем реальным и ожидаемым направлениям наступления ВС РФ, включая те регионы, где в настоящее время активные боевые действия не ведутся.



На серьезность проблемы указывает и то, что в начале прошлого месяца строительство укреплений в Харьковской области лично проинспектировал президент Зеленский. По результатам поездки в своем телеграм-канале глава киевского режима бравурно отчитался, что «всё пучком», фортификации возводятся по графику, да такие, что не то что российская армия их не прорвет, но и даже мышь не проскочит.

И вот уже Министерство обороны Украины отчиталось в своем телеграм-канале, что строительство оборонительных фортификаций на пяти направлениях «подходит к завершению». Что означает этот новый военно-инженерный термин, каков процент завершенных работ и иные подробности не приводятся. Среди регионов, где процесс возведения укреплений якобы почти завершен названы Сумская, Запорожская, Донецкая (оккупированная часть ДНР) и Харьковская области. Что примечательно, упомянута и Херсонская область, где главным естественным рубежом обороны выступает река Днепр.



В качестве подтверждения того, что процесс возведения фортификаций в названных регионах близок к завершению, украинское военное ведомство опубликовало фактически рекламный ролик. На нем показаны отрывочными кадрами работы по рытью окопов, установке бетонных блиндажей и противотанковых «зубов дракона». Как говорится, «враг не пройдет».

На деле возведение фортификаций сталкивается с серьезными проблемами недофинансирования (воруют, вернее, «осваивают» по всей цепочке), нехваткой техники, материалов и рабочих рук. Последнее — результат массовой мобилизации. Проблемы с наличием оборонительных сооружений подтверждают и сами украинские военные, в том числе общаясь с западными журналистами.

Если вспомнить, как безо всякой помпы возводились ставшие знаменитыми без преувеличения на весь мир оборонительные «линии Суровикина», то их масштаб был неоднократно подтвержден спутниковыми снимками. Ничего подобного даже ультрапатриотические украинские паблики не размещают, всё ограничивается вот такой видеонарезкой на несколько секунд от Минобороны, в которой что-то где-то закапывают и роют.





12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:34
    «Строительство оборонительных фортификаций на пяти направлениях "подходит к завершению"» —

    — "А мы пойдём другим путём" ...
  2. курвиметр Звание
    курвиметр
    +1
    Сегодня, 14:38
    Ну, якобы или не якобы это только наши бойцы смогут сказать.... А так то да, шапками закидаем.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 14:38
    Вчера пересматривал сериал "Девять жизней Нестора Махно"Там есть один интересный разговор.Нестора с петлюровским генералом-бывшим преподавателем Киевского университета..Как все актуально..
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 14:39
    Где то тихо под Парижем, строится параллельно не большой домик ,метров так на 800 квадратных
  5. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 14:40
    Что за мартышка на фото к "харкiвщине" wassat ?
    1. bumerang. Звание
      bumerang.
      0
      Сегодня, 14:59
      Цитата: Болторез
      Что за мартышка на фото к "харкiвщине" wassat ?

      Это скорее всего гуцул. Они носят такую одежду.
      Я имею ввиду жилетку и головной убор. Да и вид у них такой.
  6. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 14:58
    посмотрел фото и 2 вопроса возникло.
    1. Окопы вроде глубокие, но ни одного приступка. Как из них огонь вести?
    2. На доте противокуммулятивные экраны? Это зачем?
  7. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 15:00
    Что-то вспомнил линию Мажино, правда она была не самом деле, никто не знает зачем, но факт.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:06
    Что они там построили будет видно несколько потом...
    А так, в полях ничего толкового построить не можно, уж больно разрушительным стали средства воздействия, разрушения!!! Всего лишь вопрос, что имеется в наличии и сколько...
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:12
    строительство оборонительных фортификаций
    Как раз для ФАБ-3000! wink
  10. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    Сегодня, 15:16
    Прогулка лёгкой не будет.
    Времени им дали предостаточно.
    И такое впечатление, что сделано это было сознательно.
    Почему?
    Тайна сия велика есть... (с)
  11. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 16:01
    нехваткой техники, материалов и рабочих рук
    А что они своих женщин с лопатами копать траншеи и блиндажи не гонят? Хотели труселей - поработайте лопатами, а труселя еще надо заслужить.