На фоне плачевной для войск киевского режима ситуации на фронте все больше экспертов прогнозируют обвал украинской линии обороны. При этом одной из главных причин происходящего, по их мнению, является дефицит живой силы в ВСУ.В свою очередь, несмотря на то, что Рада проголосовала за закон об ужесточении мобилизации, киевским властям едва ли удастся призвать в армию достаточное количество военнообязанных. Все дело в том, что многие украинцы призывного возраста покинули свою страну еще в 2022 году, когда были открыты границы.В связи с этим режим Зеленского призывает власти европейских стран помочь Киеву с возвратом военнообязанных мужчин на родину. Стоит отметить, что о готовности содействовать в данном вопросе уже высказывались некоторые чиновники из Литвы и Польши.Кроме того, о том, что в стране не поддерживают украинских мужчин призывного возраста, покинувших свое государство во время войны, заявил и глава МИД Чехии Ян Липавский в ходе недавнего интервью изданию Novinky.Что характерно, чешский дипломат так и не объяснил, в чем именно заключается озвученная им «не поддержка», а также будет ли Прага как-то содействовать Киеву в возвращении уклонистов.Вместо этого Липавский пространно заявил, что понимает проблемы украинских мужчин-беженцев, но не поддерживает тех, кто хочет избежать воинской повинности.Впрочем, в начале текущего года глава чешского правительства уже заявлял об отсутствии в стране механизмов, позволяющих выселять украинцев, получивших статус беженца.Напомним, что, по некоторым данным, на территории Чехии находятся порядка 95 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, покинувших Украину после начала российской СВО.