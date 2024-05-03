В МИД Чехии заявили, что не поддерживают украинских мужчин, покинувших свою страну

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В МИД Чехии заявили, что не поддерживают украинских мужчин, покинувших свою страну

На фоне плачевной для войск киевского режима ситуации на фронте все больше экспертов прогнозируют обвал украинской линии обороны. При этом одной из главных причин происходящего, по их мнению, является дефицит живой силы в ВСУ.

В свою очередь, несмотря на то, что Рада проголосовала за закон об ужесточении мобилизации, киевским властям едва ли удастся призвать в армию достаточное количество военнообязанных. Все дело в том, что многие украинцы призывного возраста покинули свою страну еще в 2022 году, когда были открыты границы.



В связи с этим режим Зеленского призывает власти европейских стран помочь Киеву с возвратом военнообязанных мужчин на родину. Стоит отметить, что о готовности содействовать в данном вопросе уже высказывались некоторые чиновники из Литвы и Польши.

Кроме того, о том, что в стране не поддерживают украинских мужчин призывного возраста, покинувших свое государство во время войны, заявил и глава МИД Чехии Ян Липавский в ходе недавнего интервью изданию Novinky.

Что характерно, чешский дипломат так и не объяснил, в чем именно заключается озвученная им «не поддержка», а также будет ли Прага как-то содействовать Киеву в возвращении уклонистов.

Вместо этого Липавский пространно заявил, что понимает проблемы украинских мужчин-беженцев, но не поддерживает тех, кто хочет избежать воинской повинности.

Впрочем, в начале текущего года глава чешского правительства уже заявлял об отсутствии в стране механизмов, позволяющих выселять украинцев, получивших статус беженца.

Напомним, что, по некоторым данным, на территории Чехии находятся порядка 95 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, покинувших Украину после начала российской СВО.
11 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:43
    Если выбирать между отправкой чехов и украинцев на фронт ,в Чехии конечно выберут украинцев.Но сейчас промышленность Чехии очень не плохо зарабатывает украинскими руками ,по этому такая не определенность
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:44
    «В МИД Чехии заявили, что не поддерживают украинских мужчин, покинувших свою страну» —

    — Только женщин ...
  3. Болторез Звание
    Болторез
    +2
    Сегодня, 14:45
    Сейчас из кирпичей, "произведенных" укробеженцами в ЕС, можно будет мост через океан в НьюЙорк начинать строить laughing
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 14:50
    А как же пацифизм, как же права человека, на ограничение которых на Украине с легкостью соглачсилась Европа... А если бы Украина воевала с Чехией, глава МИД Чехии Ян Липавский всё также не поддерживал бы украинских мужчин не желающих воевать за Украину...???
  5. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 14:52
    Понятно, что в Польше и Литве первыми не стали сдерживать презрение и брезгливость к знакомому контингенту. И там сделают всё, чтобы от него избавиться.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 15:11
      в Польше и Литве первыми не стали сдерживать презрение и брезгливость к знакомому контингенту
      От них пахнет хлевом! wink
  6. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 14:56
    Молодой (39 лет) да ранний из министров иностранных дел.
    Наверное в политике с детсадовского возраста?
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:09
    Все было предсказуемо... как только у гейропейских начнёт пригорать, они начнут переживать, беречь, только себя любимых...
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 15:17
    При этом одной из главных причин происходящего, по их мнению, является дефицит живой силы в ВСУ.
    Уточню:
    ПОКА живой...
  9. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 15:22
    Пахнуло Мюнхеном ..38 года.
  10. Altmann Звание
    Altmann
    0
    Сегодня, 16:04
    Господин Липавский – очень плохой министр иностранных дел. Он необразованный молодой человек, и в его заявлениях видно давление из-за границы, поэтому этот человек говорит только то, что хочет сказать. Это позор для Чехии, и я верю, что новые выборы в Чехии хоть что-то исправят.
    В Чехии растет прлмыл, а именно оружейная промышленность, где ее финансируют больше, для чехов это кровавые деньги. Помните, в Чехии в 1945 году не было денацификации, может быть, мы вместе сможем это исправить. am