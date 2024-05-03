В Ленинградской области ликвидирован агент ГУР Украины, оказавший сопротивление при задержании
45
Сотрудниками ФСБ в Ленинградской области ликвидирован агент ГУР МО Украины, готовивший теракты на объектах Минобороны России. При задержании украинский агент попытался оказать вооруженное сопротивление.
Выяснилось, что ликвидированным террористом оказался Николай Сурнов, помимо прочего подозреваемый в причастности к теракту в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл". В апреле ему удалось сбежать во время погони в Подмосковном Чехове, и с тех пор он скрывался. Агент украинской разведки был обнаружен, когда он пытался достать взрывчатку и БПЛА из одного из своих тайников в Гатчинском районе Ленинградской области.
По данным ФСБ, Сурнов планировал совершить серию терактов в России, в том числе на военных объектах. Поротив него возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии и незаконном обороте взрывчатых устройств. В принадлежащем ликвидированному террористе автомобиле при досмотре обнаружены предметы, похожие на элементы СВУ.
Также установлено, что ликвидированный агент украинского ГУР проходил обучение минно-взрывному и стрелковому делу в Литве, откуда в марте текущего года прибыл В Россию. В его смартфоне обнаружена переписка с куратором, из которой следует, что помимо терактов в России, агент украинской разведки готовил серию взрывов в православных храмах на территории стран Прибалтики, а также поджог одного из кинотеатров в Риге, чтобы "полностью искоренить все русское" в Латвии, Литве и Эстонии.
ФСБ
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация