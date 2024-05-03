В Ленинградской области ликвидирован агент ГУР Украины, оказавший сопротивление при задержании

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В Ленинградской области ликвидирован агент ГУР Украины, оказавший сопротивление при задержании

Сотрудниками ФСБ в Ленинградской области ликвидирован агент ГУР МО Украины, готовивший теракты на объектах Минобороны России. При задержании украинский агент попытался оказать вооруженное сопротивление.

Выяснилось, что ликвидированным террористом оказался Николай Сурнов, помимо прочего подозреваемый в причастности к теракту в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл". В апреле ему удалось сбежать во время погони в Подмосковном Чехове, и с тех пор он скрывался. Агент украинской разведки был обнаружен, когда он пытался достать взрывчатку и БПЛА из одного из своих тайников в Гатчинском районе Ленинградской области.



По данным ФСБ, Сурнов планировал совершить серию терактов в России, в том числе на военных объектах. Поротив него возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии и незаконном обороте взрывчатых устройств. В принадлежащем ликвидированному террористе автомобиле при досмотре обнаружены предметы, похожие на элементы СВУ.

Также установлено, что ликвидированный агент украинского ГУР проходил обучение минно-взрывному и стрелковому делу в Литве, откуда в марте текущего года прибыл В Россию. В его смартфоне обнаружена переписка с куратором, из которой следует, что помимо терактов в России, агент украинской разведки готовил серию взрывов в православных храмах на территории стран Прибалтики, а также поджог одного из кинотеатров в Риге, чтобы "полностью искоренить все русское" в Латвии, Литве и Эстонии.

45 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +7
    Сегодня, 14:50
    Фанитичный утырок.Хорошо прикопали
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 14:55
      Вот так бы почаще всё заканчивалось с агентами ГУР МО Украины... Жаль конечно, что допросить не успели, но зато кормить его всю жизнь не придётся... Да и вряд ли он о других таких же хоть что-то знал... am
      1. Electrical Звание
        Electrical
        +7
        Сегодня, 15:01
        Жаль конечно, что допросить не успели, но зато кормить его всю жизнь не придётся...
        А может наоборот. Сразу списали и все шито-крыто. Теперь можно и допрашивать сколько влезет и потом в расход. И ни каких "правозащитников". Удобно.
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 15:07
      Расходный материал Буданова...специализировался на минно-взрывном деле...такие долго не живут.
      Сколько интересно тайников с взрывчаткой и БПЛА заготовлено будановскими диверсантами ГУР в Ленинградской области...вероятно работают в плотной смычке литовскими спецслужбами.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +5
        Сегодня, 15:20
        Сколько таких по всей России.Причем-выродки с руссаими именами-фамилиями.Готовые убивать без разбора
    3. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 15:28
      Упорный вражина,знал на что шёл и понимал это цацкаться не станут с ним!Шакалу шакалья смерть!
    4. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 15:29
      Зря прикопали. Живым принес бы больше пользы.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 15:47
        Цитата: alystan
        Зря прикопали. Живым принес бы больше пользы.

        Каждый день жизни, был бы для него подарком. Ребята сделали все правильно, так как делал СМЕРШ.
  2. МорякЧФ Звание
    МорякЧФ
    +9
    Сегодня, 14:52
    Собаке собачья смерть!!! ФСБ браво!
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +7
    Сегодня, 14:53
    Товарищи чекисты_ так держать! Молодцы!
  4. alystan Звание
    alystan
    -9
    Сегодня, 14:54
    Что же так неумело задерживали? При задержании других причастных к теракту таких эксцсессов не было же.

    Не опасались ли в этом случае проводившие задержание "выйти на самих себя"? Принимая во внимание наличие крупной украинской диаспоры в Питере и Ленинградской области.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 15:05
      Видите ли, вражьи агенты тоже ведь не плюшевые зайчики. Матёрый видать, гадёныш, был.
      1. alystan Звание
        alystan
        -11
        Сегодня, 15:07
        Меня все же беспокоит вероятность как бы не "выйти на самих себя".
        Именно матерых и надо брать живыми. На то чекисты и существуют.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          +3
          Сегодня, 15:08
          Не понимаю вас, от слова совсем.
          1. alystan Звание
            alystan
            -5
            Сегодня, 15:14
            А зачем меня понимать? Выражение "не выйти бы на себя" придумал не я.
            Я допускаю лишь мысль, что агентура вражья и в спецлужбы российские внедрена.
            Вот самостоятельно и уничтожают "ценных" в случае их провалов.

            В апреле ему удалось сбежать во время погони в Подмосковном Чехове, и с тех пор он скрывался. Агент украинской разведки был обнаружен, когда он пытался достать взрывчатку и БПЛА из одного из своих тайников в Гатчинском районе Ленинградской области.

            Все это время его разыскивали, нашли, вели и вместо такого нужного "языка" получили пшик.
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              0
              Сегодня, 15:16
              "Всё это время его вели.... Получили пшик." Повторюсь: с той стороны тоже, не плюшевые зайки .
              1. alystan Звание
                alystan
                -6
                Сегодня, 15:25
                Вы опять не о том. Внедренные в наши спецслужбы укроагенты могли сами по приказу уничтожить важного свидетеля-участника теракта своими руками, чтобы он не попался живым и не раскрыл всю агентуру.
                1. Msi Звание
                  Msi
                  +3
                  Сегодня, 15:36
                  Внедренные в наши спецслужбы укроагенты

                  Набрасываете, опять???
                  А так наши правильно сделали. Писал об этом неоднократно. В Чечне террористы подозрительный образом постоянно "не хотели сдаваться и оказывали вооружённое сопротивление". Пора возвращаться к бесценному опыту... yes
                  1. alystan Звание
                    alystan
                    -4
                    Сегодня, 15:41
                    Опять вылезли? Здесь не Чечню обсуждают, если мягко ответить вашим же тезисом.
                    1. Msi Звание
                      Msi
                      0
                      Сегодня, 15:43
                      Здесь не Чечню обсуждают, если мягко ответить вашим же тезисом.

                      Я в курсе. Я про опыт борьбы с банд подпольем.
                      Опять вылезли

                      Захожу переодически. Я вам что мешаю писать вашу галематью?
                      1. alystan Звание
                        alystan
                        -3
                        Сегодня, 15:44
                        Заходите, периодически, чтобы набросить чего на кого...
                      2. Msi Звание
                        Msi
                        0
                        Сегодня, 15:47
                        Заходите, периодически, чтобы набросить чего на кого

                        Не пишите глупости и всё у вас наладится... yes вот такие например
                        Внедренные в наши спецслужбы укроагенты могли сами по приказу уничтожить важного свидетеля-участника теракта своими руками,
                2. Уарабей Звание
                  Уарабей
                  0
                  Сегодня, 16:04
                  На него вышли с другого конца, как на исполнителя. От него мотать некуда было. Последнее звено.
        2. tralmaster Звание
          tralmaster
          0
          Сегодня, 15:40
          Да такой же типа тебя гдето попался под ноги и пришлось ликвидировать, ка.
          1. alystan Звание
            alystan
            -3
            Сегодня, 15:42
            Такие как ты сидят и гадят. Сути проблемы не видишь или не хочешь видеть. А это уже говорит о твоей позиции.
        3. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 15:48
          Цитата: alystan
          Именно матерых и надо брать живыми.

          За то что уничтожили, спасибо.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:57
    Такого урода надо было взять живым . Это не таджик из кишлака которого использовали в слепую ,этого готовили и инфа из его головы ,много стоит
  6. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    +3
    Сегодня, 14:58
    Интересно, на каком языке пациент писал "искоренить всё русское"? Поди, на русском или юго-западном диалекте русского.
  7. Пуз Большой Звание
    Пуз Большой
    +3
    Сегодня, 15:03
    Жаль живым не взяли, наверное он мог рассказать много интересного. Ну а если вдруг после этого он бы внезапно помер - туда ему и дорога.
  8. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +2
    Сегодня, 15:06
    он пытался достать взрывчатку и БПЛА из одного из своих тайников в Гатчинском районе Ленинградской области.

    Вот вам и доказательство, что Украина запускает свои дроны с территории России. А то всё "дырявое ПВО, дырявое ПВО".
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 15:07
    Жаль, что какела допросить не удалось
  10. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 15:08
    "Агент украинской разведки был обнаружен, когда он пытался достать взрывчатку и БПЛА из одного из своих тайников в Гатчинском районе Ленинградской области."

    Вот вам и секрет дальнобойности бандеровских дронов. Далеко не всегда они прилетают с "незалежной".
  11. agoran Звание
    agoran
    +1
    Сегодня, 15:08
    В телефоне злодея нашли много интересного. Финансирование поступало из шведского банка.
    Количество обнаруженного впечатляет. Была съемная квартира в Москве. Вот вам и ответ откуда вражеские дроны в Ленинградской области.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +1
      Сегодня, 15:13
      Финансирование поступало из шведского банка.
      Банковский счет "на дропа", т.е безвестного беженца или бомжа, стоит 50 евро в онлайнах.
      1. agoran Звание
        agoran
        +2
        Сегодня, 15:16
        Не так все просто. Оплата могла пройти и по биткойнам. Здесь скорее всего нашли оплату за оборудование, а там для одного диверсанта очень много.
  12. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +1
    Сегодня, 15:13
    Цитата: Фаталист
    Не понимаю вас, от слова совсем

    Не все ципсошников понимают.
  13. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 15:17
    Вот он в Крокусе, в белых брючках:
  14. hhurik Звание
    hhurik
    +1
    Сегодня, 15:17
    Недолго он продержался с АПС супротив автоматов. hi Это к вопросу, чем вооружать пилотов - трещотками под пистолетный патрон или укоротами под промежуточный.
    АПС в хорошем сохране, надеюсь не сожгут в печке при утилизации.
  15. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    +1
    Сегодня, 15:32
    Интересно узнать биографию этого подонка, как он опустился до террористической деятельности.
    1. agoran Звание
      agoran
      0
      Сегодня, 15:49
      Можно посмотреть по одежде, прическе, а самое интересное - по обуви. Спецы разберутся.
      Скорее всего прибалт, ИМХО.
  16. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Сегодня, 15:41
    Раз ребята из ФСБ приняли решение не брать живым, значит были основания. Скорее всего был "торпедой".
  17. alystan Звание
    alystan
    -1
    Сегодня, 15:50
    Как оживились проукраинские форумчане, которые благодарят за нейтрализацию агента, который мог для них стать опасным, попади в руки ФСБ живым.
  18. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 15:51
    Когда наши власти возьмутся за ум и перестанут закачивать страну всякой нечистью?
    1. agoran Звание
      agoran
      0
      Сегодня, 16:05
      А причем здесь власти? Спрашивал у шефа почему не берет хороших специалистов по слаботочке из Харькова. Ответ простой - мне не нужны проблемы.
  19. Simon_Dellsen Звание
    Simon_Dellsen
    0
    Сегодня, 16:02
    И если он не умер?

    И это способ дать ему отпор, в то время как украинская разведка считает, что потеряла его?

    Ps: Я не вижу ссылку на VK.com...

    Приветствую вас!!

    --------

    Y sino murió?

    Y es la forma que se tiene de darle duro, mientras la inteligencia Ucraniana se crea que lo perdió?

    Pd : No puedo ver el enlace de VK.com...

    Saludos!!