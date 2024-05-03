В Ленинградской области ликвидирован агент ГУР Украины, оказавший сопротивление при задержании

Сотрудниками ФСБ в Ленинградской области ликвидирован агент ГУР МО Украины, готовивший теракты на объектах Минобороны России. При задержании украинский агент попытался оказать вооруженное сопротивление.Выяснилось, что ликвидированным террористом оказался Николай Сурнов, помимо прочего подозреваемый в причастности к теракту в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл". В апреле ему удалось сбежать во время погони в Подмосковном Чехове, и с тех пор он скрывался. Агент украинской разведки был обнаружен, когда он пытался достать взрывчатку и БПЛА из одного из своих тайников в Гатчинском районе Ленинградской области.По данным ФСБ, Сурнов планировал совершить серию терактов в России, в том числе на военных объектах. Поротив него возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии и незаконном обороте взрывчатых устройств. В принадлежащем ликвидированному террористе автомобиле при досмотре обнаружены предметы, похожие на элементы СВУ.Также установлено, что ликвидированный агент украинского ГУР проходил обучение минно-взрывному и стрелковому делу в Литве, откуда в марте текущего года прибыл В Россию. В его смартфоне обнаружена переписка с куратором, из которой следует, что помимо терактов в России, агент украинской разведки готовил серию взрывов в православных храмах на территории стран Прибалтики, а также поджог одного из кинотеатров в Риге, чтобы "полностью искоренить все русское" в Латвии, Литве и Эстонии.

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