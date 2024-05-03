В Японии разработано устройство 6G, которое передает данные со скоростью 100 Гбит/с

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В Японии разработано устройство 6G, которое передает данные со скоростью 100 Гбит/с

Похоже, что Япония решила попытаться вернуть себе роль технологического лидера. Ровно через десять лет после того, как китайская компания ZTE предложила концепцию технологии Pre-5G, группа японских телекоммуникационных компаний заявила о разработке устройства 6G, передающего данные со скоростью 100 Гбит/с.

Как заявляют разработчики, их устройство за одну секунду способно передать объем информации, соответствующий пяти фильмам в HD-качестве. Со слов японских инженеров, их детище справляется с данной задачей примерно в 500 раз быстрее, чем современные сети 5G.



Теоретически реализация данного проекта может произвести самую настоящую технологическую революцию. Возможность беспроводной передачи данных с вышеупомянутой скоростью откроет возможность для удаленного управления автономными транспортными средствами и прочими аналогичными системами в реальном времени.

Между тем в Японии продемонстрирован лишь прототип технологии. Для того чтобы провести тест, разработчикам потребовалось много громоздкого оборудования. Поэтому о практической реализации проекта пока говорить рано.

Более того, не раскрывается и частота, на которой будут работать сети шестого поколения.

Напомним, что 5G функционирует на частотах 24 ГГц и выше. Это требует размещения базовых станций на расстоянии в несколько сотен метров друг от друга.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:44
    Предположим, такая технология есть... вопрос в том, кто может потянуть строительство всей инфраструктуры, изготовление всего необходимого оборудования???
    Ах, да, ещё инвестиции в модернизацию нужны и не малые.
    В общем, целый комплекс задач, которые решать придётся почти одновременно и много, много где.
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    -1
    Сегодня, 15:46
    Понаставят своих вышек, облучат мозги населени. Народ с ума начнёт сходить. Тут поможет только старая добрая шапочка из фольги.
  3. blackcat Звание
    blackcat
    0
    Сегодня, 15:46
    Через каждые сто метров это круто , это уже к роутерам с вай фай приближается , и там тоже 100 Г/сек am
    1. Military77 Звание
      Military77
      0
      Сегодня, 15:53
      Ну это Вы загнули))) Максимум 3 Гбит/с и то не на каждом оборудовании.
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 15:49
    заявила о разработке устройства 6G, передающего данные со скоростью 100 Гбит/с.

    это очень хорошо ! но когда ише сделают и внедрят большой вопрос !
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 15:51
    Чет вспомнилось....бородатое lol До на 5 точки нада пихать чуть ли не кажды сотню метров.... представляю сколько нада для шестиренки
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:51
    Ни кто в здравом уме не пустит японскую 6 G на свою территорию! bully КНР ,США ,ЮК,Тайвань ,ЕС ещё и морду набьют японцам. laughing
  7. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:54
    Со слов японских инженеров, их детище справляется с данной задачей примерно в 500 раз быстрее, чем современные сети 5G.

    К ним бы еще модемы соответствующие и начинку для компов.
    Долго еще будут "доводить" такие скорости до конечного потребителя.

    Скорость 5G модема достигает 3,6 Гбит/с, пропускная способность премиальных моделей достигает максимум 1 Гбит/с.