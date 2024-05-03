В Японии разработано устройство 6G, которое передает данные со скоростью 100 Гбит/с

Похоже, что Япония решила попытаться вернуть себе роль технологического лидера. Ровно через десять лет после того, как китайская компания ZTE предложила концепцию технологии Pre-5G, группа японских телекоммуникационных компаний заявила о разработке устройства 6G, передающего данные со скоростью 100 Гбит/с.Как заявляют разработчики, их устройство за одну секунду способно передать объем информации, соответствующий пяти фильмам в HD-качестве. Со слов японских инженеров, их детище справляется с данной задачей примерно в 500 раз быстрее, чем современные сети 5G.Теоретически реализация данного проекта может произвести самую настоящую технологическую революцию. Возможность беспроводной передачи данных с вышеупомянутой скоростью откроет возможность для удаленного управления автономными транспортными средствами и прочими аналогичными системами в реальном времени.Между тем в Японии продемонстрирован лишь прототип технологии. Для того чтобы провести тест, разработчикам потребовалось много громоздкого оборудования. Поэтому о практической реализации проекта пока говорить рано.Более того, не раскрывается и частота, на которой будут работать сети шестого поколения.Напомним, что 5G функционирует на частотах 24 ГГц и выше. Это требует размещения базовых станций на расстоянии в несколько сотен метров друг от друга.

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