В Берлине вспыхнул пожар на заводе компании, производящей в том числе ЗРК IRIS-T

Немецкие медиа публикуют информацию о пожаре на крупном промышленном предприятии. Пожары в Германии редкостью не назовёшь, однако этот пожар, если можно так выразиться, явно стоит особняком. Дело в том, что на этот раз возгорание произошло на металлургическом заводе, который используется компанией, создающей ЗРК IRIS-T.Речь идёт о металлургическом предприятии, входящем в структуру компании Diehl. Завод располагается в одном из районов Берлина - Лихтерфельде. Предприятие производило металлические конструкции и детали, которые использовались для создания военной техники, включая упомянутые зенитные ракетные комплексы.В немецкой столице введён режим повышенной химической опасности в связи с тем, что на складах завода хранились тонны серной кислоты и других опасных для здоровья и жизни химических соединений. Местные власти советуют жителям района, примыкающего к предприятию, не покидать дома, плотно закрыть окна и двери.На месте пожара работают несколько пожарных расчётов, а также дежурят десятки автомобилей скорой помощи. Дежурит и служба замера уровня опасных химических веществ в воздухе.Местные жители сообщают о том, что ветром дым доносит и до других округов и районов столицы Германии - до Шпандау, Райникендорфа и западнее. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

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