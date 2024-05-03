В Берлине вспыхнул пожар на заводе компании, производящей в том числе ЗРК IRIS-T

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В Берлине вспыхнул пожар на заводе компании, производящей в том числе ЗРК IRIS-T

Немецкие медиа публикуют информацию о пожаре на крупном промышленном предприятии. Пожары в Германии редкостью не назовёшь, однако этот пожар, если можно так выразиться, явно стоит особняком. Дело в том, что на этот раз возгорание произошло на металлургическом заводе, который используется компанией, создающей ЗРК IRIS-T.

Речь идёт о металлургическом предприятии, входящем в структуру компании Diehl. Завод располагается в одном из районов Берлина - Лихтерфельде. Предприятие производило металлические конструкции и детали, которые использовались для создания военной техники, включая упомянутые зенитные ракетные комплексы.



В немецкой столице введён режим повышенной химической опасности в связи с тем, что на складах завода хранились тонны серной кислоты и других опасных для здоровья и жизни химических соединений. Местные власти советуют жителям района, примыкающего к предприятию, не покидать дома, плотно закрыть окна и двери.

На месте пожара работают несколько пожарных расчётов, а также дежурят десятки автомобилей скорой помощи. Дежурит и служба замера уровня опасных химических веществ в воздухе.

Местные жители сообщают о том, что ветром дым доносит и до других округов и районов столицы Германии - до Шпандау, Райникендорфа и западнее. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
22 комментария
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +10
    Сегодня, 15:06
    Наш пострел везде поспел good lol
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 15:10
      В Берлине вспыхнул пожар на заводе компании, производящей в том числе ЗРК IRIS-T

      Гори, гори ясно, чтобы не погасло!!! Ну а как они хотели...??? am
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 15:10
      Зеленский мстительный.Отказов не приемлет.
    3. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +3
      Сегодня, 15:12
      Цитата: Enceladus
      Наш пострел везде поспел good lol

      Хорошо бы. Возрождение "красных бригад" ?
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +3
        Сегодня, 15:16
        Да уж, новый Ильич Рамирес Санчес точно бы не помешал!
        1. mikh-korsakov Звание
          mikh-korsakov
          0
          Сегодня, 16:05
          Да нет. наши друзья, любители средневековой европейской архитектуры, были безумно рады получить наконец шенгенскую визу и осмотреть соборы в Берлине, которые они до сих пор не видели. Шольц же готов прогундосить, только не хайли лайкли, а на чистом немецком хох мёглих
    4. Бережливый Звание
      Бережливый
      +3
      Сегодня, 15:23
      Ещё бы в нАглии сгорело "внезапно "предприятие по производству ракет которые они всукам поставляют,вообще бы сказка была бы!!! good good
    5. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      0
      Сегодня, 16:07
      А наш пострел причём тут? Там желающих без нашего достаточно. Бизнес производства и поставок, очень прибыльный. request
  2. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +10
    Сегодня, 15:08
    А в Берлине есть достопримечательности, ну там шпили всякие?
    1. bars042 Звание
      bars042
      +2
      Сегодня, 15:33
      Так буквально вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: "следует готовиться к тому, что Киев будет наносить удары". На западе подумали шо энто тока для Британии.
      Наивные! ))
      Это мстя за неподгон ракет Taurus.
    2. Slon_on Звание
      Slon_on
      0
      Сегодня, 15:50
      За Западный Берлин не скажу, ибо там не был, а вот за Восточный Берлин скажу таки да, их там есть и не мало. Есть чем полюбоваться.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +6
    Сегодня, 15:08
    Отлично! Приятно и видеть и слышать такое. Я не кровожадный, но это наши враги.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 15:09
    «Пожары в Германии редкостью не назовёшь, однако этот пожар, если можно так выразиться, явно стоит особняком» —

    — Этот пожар,там где надо пожар ...
  5. a_2573 Звание
    a_2573
    +4
    Сегодня, 15:10
    Как только Боширов и Петров, успевают столько наподжигать и пустить под откос в пазных странах? Мотаются по всему миру..туристы...)))
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 15:33
      «Как только Боширов и Петров, успевают» —
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:12
    Слишком часто горят предприятия имеющие особый статус. Не верю в случайность ,это очень похоже на спланированную акцию американцев. Наши слишком слабы для таких фокусов.
    Помнится Меркель предложила переговоры еще тогда с ДНР . Ночью сгорело химическое предприятие в Кельне (если не ошибаюсь) и утром Меркель повернула на 180 градусов .Я даже не сомневаюсь кто подол ей знак
    1. old64 Звание
      old64
      +1
      Сегодня, 15:31
      Амеры виноваты, а обвинят нас, как в Чехии во Врбетице.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 15:17
    Горит и горит... бывает.
    Технику безопасности и прочее, прочее надо соблюдать!
  8. kebeskin Звание
    kebeskin
    +2
    Сегодня, 15:18
    Не горит там где ничего не делается. Видимо работа над выпцском ракет шла усердно. Не уследили, нам же лучше. У нас к сожалению такие примеры тоже бывают.
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 15:27
    ИГИЛ продолжает беспределить.
  10. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +2
    Сегодня, 15:29
    Пожары в Германии редкостью не назовёшь,

    На ютубе смотрю ролики от нашего бывшего соотечественника из Германии. Его завод по производству станков тоже совсем недавно загорелся. Он приехал на вторую смену, а его отправили домой. smile
  11. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 16:01
    Не сочтите кровожадным, но я был бы не против, если там ведущие инженеры разработчики попутно сгорят. Ну а так новость для хххлов из разряда катастрофических. Пару дней назад Зеля как раз ириски клянчил. Может теперь о них забыть 100%.