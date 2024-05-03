Командир украинского нацформирования пожаловался на отказ в предоставлении поставляемого из США вооружения
Довольно неожиданная ситуация складывается на Украине с распределением американской военной помощи, которая стала поступать после одобрения Конгрессом 61 млрд долларов нового транша.
Командир скандально известной националистической бригады «Азов»* Денис Прокопенко пожаловался украинским СМИ, что его формирование никак не может добиться получения поставляемых из США вооружений. По его словам, не помогло даже размещение по этому поводу соответствующей петиции на сайте президента Украины. В офисе президента сослались, что этот вопрос не входит в компетенцию Зеленского. Можно представить, насколько обидно от этого стало одному из главных украинских нациков, когда его столь грубо «кидают свои».
На самом деле, передачу оружия националистическому формированию блокируют сами Соединенные Штаты. Командир бригады вспомнил, что еще в 2017 году в соответствующие законы США были внесены поправки, согласно которым запрещена передача оружия и оказание иной помощи батальону «Азов»*.
Поправки эти в 2015 году поставил на голосование в Конгрессе член фракции демократов Джон Коньерс-младший. Ссылаясь на публикации в западной прессе, он заявлял, что тогда еще батальон «Азов»* характеризуется как «откровенно неонацистский». В конечном итоге, после продолжительных переносов и дебатов, данные поправки были приняты через два года. Почему все это время до сегодняшнего момента данная проблема никак не влияла на вооружение нациков, в том числе американским оружием, неизвестно.
Теперь в петиции Зеленскому «обиженные» (давно и Богом) националисты призывают руководство Украины как-то повлиять на американских законодателей и добиться отмены запрета. Что еще более примечательно, Прокопенко отрицает обвинения в том, что возглавляемое им формирование придерживается нацистской идеологии и называет все эти обвинения, конечно, «российской пропагандой».
Ну что, ради разблокирования получения американского оружия украинским нацикам, видимо, теперь придется избавиться от соответствующей атрибутики, а главное, как-то удалить соответствующие наколки на теле. Вот только от уже совершенных преступлений это их никак не отмоет.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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