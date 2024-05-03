Хуситы предложили отчисленным из-за протестов в США студентам продолжить учёбу в Йемене

Повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" предложили студентам, отчисленным из американских университетов за участие в пропалестинских акциях протеста, продолжить свое обучение в университетах Йемена.Как сообщает информационное агентство Reuters, один из представителей руководства йеменского повстанческого движения подчеркнул, что хуситы серьезно относятся к приему студентов, преследуемых в США за поддержку Палестины.Согласно обнародованным ранее официальным данным, американской полицией были задержаны 2200 участников пропалестинских протестов в США, значительная часть которых является студентами. В частности, американские силовики разогнали палаточный лагерь в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, применив резиновые пули и слезоточивый газ.Американские студенты пытались защититься от полицейских при помощи зонтов и самодельных щитов. Как сообщает американская пресса, при разгоне пропалестинских митингов полиция применила особую жестокость.В свою очередь, президент США Джо Байден подчеркнул, что протесты студентов не изменят политику Вашингтона на Ближнем Востоке. Кроме того, власти США приняли закон против пропалестинских акций протеста в американских университетах, согласно которому введен запрет на критику в адрес Израиля за геноцид жителей Газы.Между тем, в Йемене насчитывается около сорока высших учебных заведениях, семь из которых занимают высшие строчки в международных рейтингах.

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