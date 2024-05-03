Хуситы предложили отчисленным из-за протестов в США студентам продолжить учёбу в Йемене
Повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" предложили студентам, отчисленным из американских университетов за участие в пропалестинских акциях протеста, продолжить свое обучение в университетах Йемена.
Как сообщает информационное агентство Reuters, один из представителей руководства йеменского повстанческого движения подчеркнул, что хуситы серьезно относятся к приему студентов, преследуемых в США за поддержку Палестины.
Согласно обнародованным ранее официальным данным, американской полицией были задержаны 2200 участников пропалестинских протестов в США, значительная часть которых является студентами. В частности, американские силовики разогнали палаточный лагерь в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, применив резиновые пули и слезоточивый газ.
Американские студенты пытались защититься от полицейских при помощи зонтов и самодельных щитов. Как сообщает американская пресса, при разгоне пропалестинских митингов полиция применила особую жестокость.
В свою очередь, президент США Джо Байден подчеркнул, что протесты студентов не изменят политику Вашингтона на Ближнем Востоке. Кроме того, власти США приняли закон против пропалестинских акций протеста в американских университетах, согласно которому введен запрет на критику в адрес Израиля за геноцид жителей Газы.
Между тем, в Йемене насчитывается около сорока высших учебных заведениях, семь из которых занимают высшие строчки в международных рейтингах.
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