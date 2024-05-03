Хуситы предложили отчисленным из-за протестов в США студентам продолжить учёбу в Йемене

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Хуситы предложили отчисленным из-за протестов в США студентам продолжить учёбу в Йемене

Повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" предложили студентам, отчисленным из американских университетов за участие в пропалестинских акциях протеста, продолжить свое обучение в университетах Йемена.

Как сообщает информационное агентство Reuters, один из представителей руководства йеменского повстанческого движения подчеркнул, что хуситы серьезно относятся к приему студентов, преследуемых в США за поддержку Палестины.



Согласно обнародованным ранее официальным данным, американской полицией были задержаны 2200 участников пропалестинских протестов в США, значительная часть которых является студентами. В частности, американские силовики разогнали палаточный лагерь в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, применив резиновые пули и слезоточивый газ.

Американские студенты пытались защититься от полицейских при помощи зонтов и самодельных щитов. Как сообщает американская пресса, при разгоне пропалестинских митингов полиция применила особую жестокость.

В свою очередь, президент США Джо Байден подчеркнул, что протесты студентов не изменят политику Вашингтона на Ближнем Востоке. Кроме того, власти США приняли закон против пропалестинских акций протеста в американских университетах, согласно которому введен запрет на критику в адрес Израиля за геноцид жителей Газы.

Между тем, в Йемене насчитывается около сорока высших учебных заведениях, семь из которых занимают высшие строчки в международных рейтингах.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 16:17
    «В Йемене насчитывается около сорока высших учебных заведениях, семь из которых занимают высшие строчки в международных рейтингах» —


    — Вот тебе и "ребята в тапках" ...
  2. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    +3
    Сегодня, 16:18
    Власти Йемена красавцы! Отслеживают ситуацию и принимают пускай декларативные, но правильные решения!!!
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 16:23
    Как еврейцы прогнули сенат и конгресс сшы,в их сторону даже косо глянуть теперь преступление!Разве что ракетами обстреливать холокостнико-геноцидников!
  4. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 16:32
    Да их в некоторых арабских странах примут на ура. Кроме Иордании с Саудовской Аравией, например. Вчера писали про то, что WADA внесла запрет на участие тунисских спортсменов на международных соревнованиях за нарушения антидопингового законодательства. И вчера же сообщали, как саудиты устроилили гонения на сторонников Палестины.
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 17:05
    Мы тоже могли бы принять.
  6. solar Звание
    solar
    +3
    Сегодня, 17:12
    семь из которых занимают высшие строчки в международных рейтингах.

    Сильное заявление у автора. Хотелось бы увидеть эти высшие строчки. Или хотя бы названия этих вузов узнать.
    1. Decimalegio Звание
      Decimalegio
      +3
      Сегодня, 17:35
      Действительно, автор сказал что-то безумное. Первым университетом Йемена является университет Саны, который, однако, занимает 4181 позицию в мировом рейтинге.

      https://www.adscientificindex.com/university-ranking/
      https://www.adscientificindex.com/university-ranking/?country_code=ye
  7. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +1
    Сегодня, 17:43
    Я полностью поддерживаю это предложение хуситов.
    good laughing
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +1
      Сегодня, 17:47
      Цитата: voyaka uh
      Я полностью поддерживаю это предложение хуситов.
      good laughing

      Думаю США с вами полностью согласны
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 18:09
        Цитата: BlackMokona
        Цитата: voyaka uh
        Я полностью поддерживаю это предложение хуситов.
        good laughing

        Думаю США с вами полностью согласны

        Я, конечно, не выражаю официальную позицию правительства США, но таки да.
  8. Slavyanin Звание
    Slavyanin
    -2
    Сегодня, 17:56
    "США приняли закон против пропалестинских акций протеста в американских университетах, согласно которому введен запрет на критику в адрес Израиля за геноцид жителей Газы" - всё, что нужно знать про свободу слова и демократию! "И эти люди, запрещали нам ковыряться в носу" - отрывок из известного анекдота.
  9. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 18:07
    Ну, положим, получат они йеменский диплом, а дальше? С таким дипломом и записью в анкете об отчислении за участие в массовых беспорядках не то что на профессиональную или менеджерскую должность, даже на кассу в супермаркете не возьмут.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +1
      Сегодня, 18:28
      Цитата: Наган
      Ну, положим, получат они йеменский диплом, а дальше? С таким дипломом и записью в анкете об отчислении за участие в массовых беспорядках не то что на профессиональную или менеджерскую должность, даже на кассу в супермаркете не возьмут.

      А ещё как круто учится в радикально исламской стране которая разрушена до основания в ходе длительной гражданской войны, которая официально не завершилась и которая ведёт войну почти против всей планеты. Расстреливая гражданские суда и временами попадая даже в Российские, Китайские и Иранские. Так же уверен диплом Хуситов, которые не признаны никем в мире, будет не больше чем туалетной бумагой.