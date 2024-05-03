Медведев: конференция в Швейцарии по обсуждению «мирного плана» Киева принесёт России тройную пользу

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Медведев: конференция в Швейцарии по обсуждению «мирного плана» Киева принесёт России тройную пользу

Международная конференция в Швейцарии по обсуждению «мирного плана» Киева принесет России тройную пользу. В первую очередь, она продемонстрирует полную интеллектуальную никчемность главы киевского режима Владимира Зеленского.

Такую тему поднял на своей странице во «ВКонтакте» заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он пожелал, чтобы украинский президент, которого политик охарактеризовал как «недоумка», лично присутствовал в момент краха собственной инициативы на швейцарской встрече.

Во-вторых, итоги встречи в Швейцарии станут свидетельством полной импотенции элит Запада, которые сами себе отрезали все пути к прекращению украинского конфликта. При этом они руководствовались не интересами своих стран, а указаниями вашингтонской администрации.

В качестве третьей выгоды Медведев назвал возможность для российской армии продолжать денацификацию и демилитаризацию Украины, не оглядываясь ни на какие «мирные инициативы». России, по мнению чиновника, следует сосредоточиться на окончательном развале украинской политической системы и возвращении исторически принадлежащих ей земель.

Вчера швейцарское министерство иностранных дел анонсировало проведение в своей стране международной мирной конференции. Приглашения на мероприятие были направлены в 160 стран мира, но Россию на него не пригласили. Кроме представителей различных государств, посетить саммит предложили религиозным иерархам из Ватикана и Константинопольского патриархата.
5 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 15:53
    Приглашения на мероприятие были направлены в 160 стран мира, но Россию на него не пригласили.

    "... Бал у сатаны..." нечего нам там делать.
    В качестве третьей выгоды Медведев назвал возможность для российской армии продолжать денацификацию и демилитаризацию Украины, не оглядываясь ни на какие «мирные инициативы

    Ага. Пусть тогда собираются. Столько плюсов от одного саммита...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 16:06
      [Вчера швейцарское министерство иностранных дел анонсировало проведение в своей стране международной мирной конференции. ]

      Ну проведут конференцию. Ну не пригласили Россию.
      А что изменится? Посидят, поговорят, и каждый на своей ж̶о̶ попе останется!
      Пустая говорильня и трата времени!
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 16:01
    Собственно и уровень соцсети соответствующий. Лучше бы через ВЦИОМ уточнил бы общественное мнение, а также Левада-Центр и Инсамар. Больше пользы было бы ... request recourse
  3. alystan Звание
    alystan
    -2
    Сегодня, 16:01
    Опять ищет какую-то мистическую пользу и выгоду от вражьих деяний.
    Или выгораживает их?

    А если организаторы этого шабаша сумеют таки собрать больше ста лидеров государств, что тогда? Не станет ли это для ДАМа демонстрацией консолидации в мире вокруг идеи Запада по "мирному решению" проблемы Украины? Ими же самими и сотворенной. Они предстанут в "замыленных" глазах мировой общественности поборниками добра. А кем окажется Россия в таком случае ему видно все равно.
  4. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 16:07
    Приглашения на мероприятие были направлены в 160 стран мира, но Россию на него не пригласили.
    Но Папуа-Новую Гвинею пригласили? Мы же все понимаем, что без нее эту войну не закончить.