Медведев: конференция в Швейцарии по обсуждению «мирного плана» Киева принесёт России тройную пользу
Международная конференция в Швейцарии по обсуждению «мирного плана» Киева принесет России тройную пользу. В первую очередь, она продемонстрирует полную интеллектуальную никчемность главы киевского режима Владимира Зеленского.
Такую тему поднял на своей странице во «ВКонтакте» заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он пожелал, чтобы украинский президент, которого политик охарактеризовал как «недоумка», лично присутствовал в момент краха собственной инициативы на швейцарской встрече.
Во-вторых, итоги встречи в Швейцарии станут свидетельством полной импотенции элит Запада, которые сами себе отрезали все пути к прекращению украинского конфликта. При этом они руководствовались не интересами своих стран, а указаниями вашингтонской администрации.
В качестве третьей выгоды Медведев назвал возможность для российской армии продолжать денацификацию и демилитаризацию Украины, не оглядываясь ни на какие «мирные инициативы». России, по мнению чиновника, следует сосредоточиться на окончательном развале украинской политической системы и возвращении исторически принадлежащих ей земель.
Вчера швейцарское министерство иностранных дел анонсировало проведение в своей стране международной мирной конференции. Приглашения на мероприятие были направлены в 160 стран мира, но Россию на него не пригласили. Кроме представителей различных государств, посетить саммит предложили религиозным иерархам из Ватикана и Константинопольского патриархата.
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