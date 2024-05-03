Украинское издание пишет о том, что стратегия ВС РФ в Часовом Яре начинает приносить свои плоды
На Украине признают плачевное положение ВСУ не только на Авдеевском, но и на Бахмутском (Артемовском) направлении, где главные бои развернулись в окрестностях города Часов Яр.
В своем репортаже из обороняемого ВСУ населенного пункта издание The Kyiv Independent констатирует, что выбранная ВС РФ на данном направлении стратегия начинает приносить свои плоды.
Как пишет издание, российские войска используют свое преимущество в людях и оказывают постоянное давление на обороняющиеся в Часовом Яре подразделения ВСУ. При этом части войск киевского режима, уставшие от пребывания на фронте без ротации, постепенно сдают позиции, что уже позволило ВС РФ закрепиться на окраинах города.
Что характерно, со слов украинских журналистов, несмотря на применение российской армией самых разных видов вооружения, 90% ранений и потерь ВСУ приходится на работу беспилотников. При этом из-за недостатка боеприпасов ВСУ и вовсе используют дроны в качестве основного вооружения.
Как заявил The Kyiv Independent один из украинских военнослужащих, его сослуживцы запускают так много дронов, что даже начинают мешать друг другу.
В то же время, как заявляют военные медики ВСУ, российские БПЛА получили ночное видение, что сильно затруднило эвакуацию раненых с поля боя в темное время суток.
В целом в репортаже говорится, что если ВС РФ продолжат придерживаться своей стратегии и не ослабят давление на обороняющихся в Часовом Яре украинских военных, город может пасть.
При этом, как утверждают журналисты, он является «воротами» в агломерацию четырех городов — от Константиновки через Дружковку в Краматорск и Славянск, являющуюся основой обороны ВСУ на Донецком направлении.
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