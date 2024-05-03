Украинское издание пишет о том, что стратегия ВС РФ в Часовом Яре начинает приносить свои плоды

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Украинское издание пишет о том, что стратегия ВС РФ в Часовом Яре начинает приносить свои плоды

На Украине признают плачевное положение ВСУ не только на Авдеевском, но и на Бахмутском (Артемовском) направлении, где главные бои развернулись в окрестностях города Часов Яр.

В своем репортаже из обороняемого ВСУ населенного пункта издание The Kyiv Independent констатирует, что выбранная ВС РФ на данном направлении стратегия начинает приносить свои плоды.



Как пишет издание, российские войска используют свое преимущество в людях и оказывают постоянное давление на обороняющиеся в Часовом Яре подразделения ВСУ. При этом части войск киевского режима, уставшие от пребывания на фронте без ротации, постепенно сдают позиции, что уже позволило ВС РФ закрепиться на окраинах города.

Что характерно, со слов украинских журналистов, несмотря на применение российской армией самых разных видов вооружения, 90% ранений и потерь ВСУ приходится на работу беспилотников. При этом из-за недостатка боеприпасов ВСУ и вовсе используют дроны в качестве основного вооружения.

Как заявил The Kyiv Independent один из украинских военнослужащих, его сослуживцы запускают так много дронов, что даже начинают мешать друг другу.

В то же время, как заявляют военные медики ВСУ, российские БПЛА получили ночное видение, что сильно затруднило эвакуацию раненых с поля боя в темное время суток.

В целом в репортаже говорится, что если ВС РФ продолжат придерживаться своей стратегии и не ослабят давление на обороняющихся в Часовом Яре украинских военных, город может пасть.

При этом, как утверждают журналисты, он является «воротами» в агломерацию четырех городов — от Константиновки через Дружковку в Краматорск и Славянск, являющуюся основой обороны ВСУ на Донецком направлении.

2 комментария
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +1
    Сегодня, 16:05
    Не сладко и в Часове Яре. После продвижения к югу от жилой застройки наши подразделения уничтожают суперопорник западнее канала Северский Донец. На этом участке у противника имеется обширная сеть ходов. Она позволяет ему перемещать войска между южной частью города, детским лагерем "Мир" и позицией "Бункер", с которого простреливается важная трасса. Окопы и блиндажи готовились давно. Из-за этого к их уничтожению приходится подключать не только "Грады", но и тяжёлые орудия с дорогостоящим боекомплектом "Пион".
    Ночные штурмы заняли все необходимые позиции, закрепились, наращивают тыл. На удержание города Киевом брошены подразделения Сил спецоперации (ССО) Украины, батальон охраны первых лиц и нацбатальон "Кракен"*. Наши ВКС работают без остановки,— сообщает Condottiero

    "Военная хроника" обращает внимание, что южная часть оборонительного рубежа в Часове Яре очень важна для украинских военных. Прорыв обороны на этом участке может спровоцировать рассечение группировки ВСУ на две части, как это было в Авдеевке. И если будет реализован этот сценарий, то у нас появится возможность зайти в жилую застройку в районе горбольницы, вплотную к промышленной зоне и центральному оборонительному узлу. При этом удержание Часова Яра для противника потеряет смысл. И все подразделения, оставшиеся внутри и не успевшие выйти, окажутся в "котле".

    После падения города грядёт катастрофа для ВСУ. Это намного более критичнее, чем после Авдеевки,— отмечает канал lpr 1.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:08
    «После падения города грядёт катастрофа для ВСУ. Это намного более критичнее, чем после Авдеевки» —

    — Дай то Бог ...