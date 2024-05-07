Западный эксперт: «Нас ждут плохие новости с Украины»
Положение украинской армии становится все более критическим из-за нехватки боеприпасов и пробелов в системе противовоздушной обороны. Российские войска с перевесом в живой силе и технике медленно продвигаются, особенно на востоке. Недавно они освободили несколько сел к западу от города Авдеевка, сопровождая это авиаударами на многих участках фронта. Возможно, это только начало, считают западные военные эксперты. Они предупреждают о дальнейших неудачах Украины, если Россия усилит давление сейчас.
– говорит Андрас Рач, эксперт по вопросам безопасности и России Общества внешней политики (DGAP) в Берлине.
Утверждения о том, что ВС РФ ставятся задачи освобождать или, как на Западе называют, «захватывать» города, не являются новыми. Предположения о том, что Россия обязательно попытается освободить какой-нибудь значительный город ко Дню Победы, звучали уже из уст представителей киевского режима. И хотя освобождение любого значительного населённого пункта ко Дню Победы или другому празднику было бы хорошим подарком для многих россиян, включая и меня, однако мнение о том, что наше командование ставит такую цель, мягко говоря, очень сомнительно.
Институт изучения войны, аналитический центр в Вашингтоне, также опасается:
США только что пообещали миллиарды долларов новой помощи Украине, и первым траншем должны были поставить гранаты, зенитные ракеты, ракеты большой дальности, противотанковые ракеты и бронетехнику. Но есть проблема, которую подмечают западные эксперты.
У России есть окно возможностей до середины июня для военного успеха
Объявленная помощь может даже усугубить ситуацию для Украины в краткосрочной перспективе. Хотя украинская армия теперь знает, что ей больше не нужно обходиться со своими запасами так, как раньше, и, например, она может использовать больше боеприпасов, считает Рач. Но:
Ситуация особенно деликатная для Украины – к западу от Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
– говорит Рач.
Главнокомандующий армией Сырский говорит, что Российские войска усиливаются в направлении Харькова – соответственно перебазируются и украинские части.
– отмечает Институт изучения войны (США).
По мнению западных экспертов, Россия также пытается взять под свой контроль город Часов Яр недалеко от города Артёмовск (Бахмут), который был освобождён год назад. Это открыло бы путь для наступления на укреплённые позиции Славянска и Краматорска. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов ожидает, что это и другие наступления состоятся примерно в конце мая.
Но как далеко зайдёт Россия в новом предполагаемом наступлении?
Площадь, освобождённая с начала года, по утверждению западных экспертов, составляет около 400 квадратных километров – это даже не площадь бывшего Западного Берлина. Крупный прорыв русских может кардинально изменить ситуацию, предупредил президент Франции Эммануэль Макрон. Потому что тогда, по мнению Макрона, Российская Армия могла бы продвинуться к Одессе или даже к Киеву.
Эксперт: «Война с высокой интенсивностью будет продолжаться еще год»
Однако большинство военных экспертов отвергают эту идею:
– говорит высокопоставленный представитель НАТО в штаб-квартире в Брюсселе, имя которого не называется.
Институт изучения войны (США) придерживается аналогичного мнения.
Впрочем, это касается и украинской армии. Эксперты ожидают, что они смогут проводить ограниченные контрнаступления максимум с начала следующего года.
– говорит эксперт по безопасности Рач.
– говорит Рач. Поэтому можно предвидеть:
Было бы, мягко говоря, наивно полагать, что западные эксперты осознали неизбежность победы России и поражения Украины. Цель их высказываний – убедить западную общественность и особенно её руководителей в том, что Украина нуждается в ещё большем количестве оружия и на ещё более длительное время.
Несмотря на это, окно возможностей для ВС РФ сейчас действительно существует, и им нужно умно пользоваться, что и происходит, как видно по многим новостям с фронта, в том числе и на ВО.
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