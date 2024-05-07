Западный эксперт: «Нас ждут плохие новости с Украины»

«В ближайшие недели с Украины будут поступать плохие новости , и мы должны быть готовы к этому»,

«Это будут очень, очень тяжелые недели». Президент России Владимир Путин, вероятно, будет настаивать на военном успехе к 9 мая, когда Россия будет отмечать День Победы парадами.

«Россия, вероятно, добьётся значительных тактических успехов в ближайшие недели. Даже глава украинской армии Александр Сырский признаёт: «Ситуация на фронте ухудшилась».

У России есть окно возможностей до середины июня для военного успеха

«значительное улучшение может наступить только через шесть – восемь недель». Это означает, что у Российской Армии, вероятно, будет окно возможностей до середины июня для достижения успехов на фронте. «Мы должны опасаться, что они воспользуются этим временным окном».

«Если там произойдет прорыв, Российская Армия может продвинуться дальше на открытую местность, где оборона будет крайне затруднена»,

Российская Армия теперь, вероятно, увеличит количество воздушных ударов, чтобы разрушить как можно больше инфраструктуры, прежде чем Украина получит подкрепление для своей противовоздушной обороны. В настоящее время она все меньше и меньше способна противостоять атакам. Город Харьков с миллионным населением ежедневно подвергается нападениям, и мэр опасается «второго Алеппо».

«Российские силы, похоже, активизируют усилия по дестабилизации обороноспособности Украины и продвижению вперед перед прибытием американской помощи в сфере безопасности»,

У россиян есть возможность добиться значительных тактических успехов, особенно в районе Авдеевки.

«Мы готовы к этому и посмотрим, что будет дальше».

Эксперт: «Война с высокой интенсивностью будет продолжаться еще год»

«Украина расширяла свои линии обороны ускоренными темпами»,

А ресурсов для крупного наступления у Российской Армии пока не было. В настоящее время у русских слишком мало боеприпасов, слишком мало танковых частей и слишком мало солдат для крупной атаки.

«Маловероятно, что российские вооруженные силы смогут сокрушить украинскую оборону. Хотя следует ожидать локальных успехов, никакого существенного оперативного прогресса ожидать не приходится».

Даже если поставки боеприпасов и ПВО увеличатся, украинская армия продолжит бороться с нехваткой личного состава – несмотря на запланированную сейчас мобилизацию. «Большее количество дополнительных солдат будет готово к развертыванию не раньше середины лета»,

«Поэтому не следует ожидать, что Украина сможет начать наступление позднее в этом году. В этом году Украина озабочена стабилизацией ситуации»,

«Война будет продолжаться с такой высокой интенсивностью как минимум год».