Западный эксперт: «Нас ждут плохие новости с Украины»

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Западный эксперт: «Нас ждут плохие новости с Украины»

Положение украинской армии становится все более критическим из-за нехватки боеприпасов и пробелов в системе противовоздушной обороны. Российские войска с перевесом в живой силе и технике медленно продвигаются, особенно на востоке. Недавно они освободили несколько сел к западу от города Авдеевка, сопровождая это авиаударами на многих участках фронта. Возможно, это только начало, считают западные военные эксперты. Они предупреждают о дальнейших неудачах Украины, если Россия усилит давление сейчас.

«В ближайшие недели с Украины будут поступать плохие новости, и мы должны быть готовы к этому»,

– говорит Андрас Рач, эксперт по вопросам безопасности и России Общества внешней политики (DGAP) в Берлине.



«Это будут очень, очень тяжелые недели». Президент России Владимир Путин, вероятно, будет настаивать на военном успехе к 9 мая, когда Россия будет отмечать День Победы парадами.

Утверждения о том, что ВС РФ ставятся задачи освобождать или, как на Западе называют, «захватывать» города, не являются новыми. Предположения о том, что Россия обязательно попытается освободить какой-нибудь значительный город ко Дню Победы, звучали уже из уст представителей киевского режима. И хотя освобождение любого значительного населённого пункта ко Дню Победы или другому празднику было бы хорошим подарком для многих россиян, включая и меня, однако мнение о том, что наше командование ставит такую цель, мягко говоря, очень сомнительно.

Институт изучения войны, аналитический центр в Вашингтоне, также опасается:

«Россия, вероятно, добьётся значительных тактических успехов в ближайшие недели. Даже глава украинской армии Александр Сырский признаёт: «Ситуация на фронте ухудшилась».

США только что пообещали миллиарды долларов новой помощи Украине, и первым траншем должны были поставить гранаты, зенитные ракеты, ракеты большой дальности, противотанковые ракеты и бронетехнику. Но есть проблема, которую подмечают западные эксперты.

У России есть окно возможностей до середины июня для военного успеха


Объявленная помощь может даже усугубить ситуацию для Украины в краткосрочной перспективе. Хотя украинская армия теперь знает, что ей больше не нужно обходиться со своими запасами так, как раньше, и, например, она может использовать больше боеприпасов, считает Рач. Но:

«значительное улучшение может наступить только через шесть – восемь недель». Это означает, что у Российской Армии, вероятно, будет окно возможностей до середины июня для достижения успехов на фронте. «Мы должны опасаться, что они воспользуются этим временным окном».

Ситуация особенно деликатная для Украины – к западу от Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

«Если там произойдет прорыв, Российская Армия может продвинуться дальше на открытую местность, где оборона будет крайне затруднена»,

– говорит Рач.

Российская Армия теперь, вероятно, увеличит количество воздушных ударов, чтобы разрушить как можно больше инфраструктуры, прежде чем Украина получит подкрепление для своей противовоздушной обороны. В настоящее время она все меньше и меньше способна противостоять атакам. Город Харьков с миллионным населением ежедневно подвергается нападениям, и мэр опасается «второго Алеппо».

Главнокомандующий армией Сырский говорит, что Российские войска усиливаются в направлении Харькова – соответственно перебазируются и украинские части.

«Российские силы, похоже, активизируют усилия по дестабилизации обороноспособности Украины и продвижению вперед перед прибытием американской помощи в сфере безопасности»,

– отмечает Институт изучения войны (США).

У россиян есть возможность добиться значительных тактических успехов, особенно в районе Авдеевки.

По мнению западных экспертов, Россия также пытается взять под свой контроль город Часов Яр недалеко от города Артёмовск (Бахмут), который был освобождён год назад. Это открыло бы путь для наступления на укреплённые позиции Славянска и Краматорска. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов ожидает, что это и другие наступления состоятся примерно в конце мая.

«Мы готовы к этому и посмотрим, что будет дальше».

Но как далеко зайдёт Россия в новом предполагаемом наступлении?

Площадь, освобождённая с начала года, по утверждению западных экспертов, составляет около 400 квадратных километров – это даже не площадь бывшего Западного Берлина. Крупный прорыв русских может кардинально изменить ситуацию, предупредил президент Франции Эммануэль Макрон. Потому что тогда, по мнению Макрона, Российская Армия могла бы продвинуться к Одессе или даже к Киеву.

Эксперт: «Война с высокой интенсивностью будет продолжаться еще год»


Однако большинство военных экспертов отвергают эту идею:

«Украина расширяла свои линии обороны ускоренными темпами»,

– говорит высокопоставленный представитель НАТО в штаб-квартире в Брюсселе, имя которого не называется.

А ресурсов для крупного наступления у Российской Армии пока не было. В настоящее время у русских слишком мало боеприпасов, слишком мало танковых частей и слишком мало солдат для крупной атаки.

Институт изучения войны (США) придерживается аналогичного мнения.

«Маловероятно, что российские вооруженные силы смогут сокрушить украинскую оборону. Хотя следует ожидать локальных успехов, никакого существенного оперативного прогресса ожидать не приходится».

Впрочем, это касается и украинской армии. Эксперты ожидают, что они смогут проводить ограниченные контрнаступления максимум с начала следующего года.

Даже если поставки боеприпасов и ПВО увеличатся, украинская армия продолжит бороться с нехваткой личного состава – несмотря на запланированную сейчас мобилизацию. «Большее количество дополнительных солдат будет готово к развертыванию не раньше середины лета»,

– говорит эксперт по безопасности Рач.

«Поэтому не следует ожидать, что Украина сможет начать наступление позднее в этом году. В этом году Украина озабочена стабилизацией ситуации»,

– говорит Рач. Поэтому можно предвидеть:

«Война будет продолжаться с такой высокой интенсивностью как минимум год».

Было бы, мягко говоря, наивно полагать, что западные эксперты осознали неизбежность победы России и поражения Украины. Цель их высказываний – убедить западную общественность и особенно её руководителей в том, что Украина нуждается в ещё большем количестве оружия и на ещё более длительное время.

Несмотря на это, окно возможностей для ВС РФ сейчас действительно существует, и им нужно умно пользоваться, что и происходит, как видно по многим новостям с фронта, в том числе и на ВО.
5 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 04:00
    Это будут очень, очень тяжелые недели».

    Смотря для кого...чем больше укронациков сдохнет в эти недели тем лучше.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 06:38
      Вообщем подводя итог статьи - " на западном фронте без перемен". Но мы все верим , что Победа будет за нами и враг будет разгромлен!
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        0
        Сегодня, 06:51
        Пора разрушить мосты через Днепр.

        Пусть лодками снаряды перевозят.
  2. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 05:11
    Западный эксперт: «Нас ждут плохие новости с Украины»
    Для кого плохие, а для кого наоборот. Утверждаю это как западный эксперт.
  3. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 07:14
    «Это будут очень, очень тяжелые недели». Президент России Владимир Путин, вероятно, будет настаивать на военном успехе к 9 мая

    До 9 мая осталось два дня. Эту статью когда написали? За недели до 9 мая?