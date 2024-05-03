Захарова предупредила Запад об ударе возмездия за атаку на Крымский мост
Крымский мост давно не дает покоя киевскому режиму. Для Зеленского и его приспешников символ возрождения Крыма после присоединения к РФ уж очень желанная цель, хотя предыдущие диверсии имели очень серьезные последствия для жителей Украины. Именно после подрыва грузовика на мосту в октябре 2022 года ВС РФ начали выносить энергетическую инфраструктуру на подконтрольной киевскому режиму территории. Второй удар по стратегическому российскому объекту украинские террористы нанесли с применением надводного беспилотника в июле 2023 года.
Попытки атаковать мост беспилотниками и другими средствами поражения не прекращаются. В Киеве открыто называют разрушение этой важнейшей транспортной артерии на юго-западе России чуть-ли не главной сакральной задачей. При этом западные союзники режима Зеленского фактически одобряют такие действия, признавая, что ВСУ «имеют право» уничтожать объекты, используемые Россией в военных целях, тем более на бывших украинских территориях.
Такое поведение Запада по всем нормам считается подстрекательством и поддержкой международного террора, который для нынешних киевских властей давно стал нормой. Соответственно, Россия не может оставить без ответа очередную диверсию в отношении гражданского объекта, случись вновь такое. Причем на этот раз последствия будут и для пособников киевских преступников, не только покрывающих их, но и поставляющих все новые средства поражения, которые способны бить в глубину территории РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге предупредила Запад о сокрушительном ударе возмездия за атаку на Крымский мост, добавив, что все агрессивные действия в отношении переправы в Керченском проливе обречены на провал.
— заявила представитель МИД РФ.
Она напомнила, что за последние дни уже были пресечены несколько попыток нанесения ударов по мосту с применением тайно поставленных из США месяц назад дальнобойных ракет ATACMS. Минобороны РФ сообщает, что все ракеты были сбиты силами ПВО.
После Пасхи в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые, по замыслу британцев, также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста
— сообщила Захарова.
При этом она подчеркнула, что российские правоохранительные органы тщательно фиксируют преступления украинских неонацистов. Ни одно злодеяние, ни один теракт не останутся безнаказанными. Все причастные лица, в каком бы государстве они не проживали, будут установлены и привлечены к ответственности, предупредила Захарова.
К прямому «удару возмездия» по западным странам можно отнестись скептически, слишком серьезными последствиями это грозит и нашей стране. Но есть ведь и альтернативные способы, которые практикуют сами англосаксы и их вассалы. В мире немало военных и гражданских объектов, на том же Ближнем Востоке, относящихся к НАТО, но не находящихся на территории стран, входящих в альянс. Есть и немало военизированных формирований, не имеющих прямого отношения к РФ, но готовых исполнить миссию возмездия при опосредованной поддержке Москвы. Вполне себе вариант, достаточно вспомнить разрыв телекоммуникационных кабелей на дне Красного моря, якобы осуществленный йеменскими хуситами.
Масштабы последствий для Запада таких действий прокси-сил могут быть очень болезненными. Ну и наконец, сами киевские террористы могут, что называется, переполнить чашу терпения и миролюбия Кремля, табу на удары по центрам принятия решений может быть снято. Очень хорошо, если прилет в украинскую столицу случится в момент посещения Киева очередным высокопоставленным иностранным гостем и как можно ближе к нему.
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