Захарова предупредила Запад об ударе возмездия за атаку на Крымский мост

Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным



После Пасхи в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые, по замыслу британцев, также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста