Захарова предупредила Запад об ударе возмездия за атаку на Крымский мост

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Захарова предупредила Запад об ударе возмездия за атаку на Крымский мост

Крымский мост давно не дает покоя киевскому режиму. Для Зеленского и его приспешников символ возрождения Крыма после присоединения к РФ уж очень желанная цель, хотя предыдущие диверсии имели очень серьезные последствия для жителей Украины. Именно после подрыва грузовика на мосту в октябре 2022 года ВС РФ начали выносить энергетическую инфраструктуру на подконтрольной киевскому режиму территории. Второй удар по стратегическому российскому объекту украинские террористы нанесли с применением надводного беспилотника в июле 2023 года.

Попытки атаковать мост беспилотниками и другими средствами поражения не прекращаются. В Киеве открыто называют разрушение этой важнейшей транспортной артерии на юго-западе России чуть-ли не главной сакральной задачей. При этом западные союзники режима Зеленского фактически одобряют такие действия, признавая, что ВСУ «имеют право» уничтожать объекты, используемые Россией в военных целях, тем более на бывших украинских территориях.



Такое поведение Запада по всем нормам считается подстрекательством и поддержкой международного террора, который для нынешних киевских властей давно стал нормой. Соответственно, Россия не может оставить без ответа очередную диверсию в отношении гражданского объекта, случись вновь такое. Причем на этот раз последствия будут и для пособников киевских преступников, не только покрывающих их, но и поставляющих все новые средства поражения, которые способны бить в глубину территории РФ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге предупредила Запад о сокрушительном ударе возмездия за атаку на Крымский мост, добавив, что все агрессивные действия в отношении переправы в Керченском проливе обречены на провал.

Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным

— заявила представитель МИД РФ.

Она напомнила, что за последние дни уже были пресечены несколько попыток нанесения ударов по мосту с применением тайно поставленных из США месяц назад дальнобойных ракет ATACMS. Минобороны РФ сообщает, что все ракеты были сбиты силами ПВО.

После Пасхи в Киеве ожидают получения первых самолетов F-16, которые, по замыслу британцев, также могут быть использованы в операции по уничтожению Крымского моста

— сообщила Захарова.

При этом она подчеркнула, что российские правоохранительные органы тщательно фиксируют преступления украинских неонацистов. Ни одно злодеяние, ни один теракт не останутся безнаказанными. Все причастные лица, в каком бы государстве они не проживали, будут установлены и привлечены к ответственности, предупредила Захарова.

К прямому «удару возмездия» по западным странам можно отнестись скептически, слишком серьезными последствиями это грозит и нашей стране. Но есть ведь и альтернативные способы, которые практикуют сами англосаксы и их вассалы. В мире немало военных и гражданских объектов, на том же Ближнем Востоке, относящихся к НАТО, но не находящихся на территории стран, входящих в альянс. Есть и немало военизированных формирований, не имеющих прямого отношения к РФ, но готовых исполнить миссию возмездия при опосредованной поддержке Москвы. Вполне себе вариант, достаточно вспомнить разрыв телекоммуникационных кабелей на дне Красного моря, якобы осуществленный йеменскими хуситами.

Масштабы последствий для Запада таких действий прокси-сил могут быть очень болезненными. Ну и наконец, сами киевские террористы могут, что называется, переполнить чашу терпения и миролюбия Кремля, табу на удары по центрам принятия решений может быть снято. Очень хорошо, если прилет в украинскую столицу случится в момент посещения Киева очередным высокопоставленным иностранным гостем и как можно ближе к нему.
63 комментария
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +19
    Сегодня, 16:21
    Да неужели?Бахнем?Свежо предание,да верится с трудом
    1. Андрей_66
      Андрей_66
      -12
      Сегодня, 16:33
      Если ниши сопли жевать не будут, то обязательно бахнем, всё к этому идёт
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -15
      Сегодня, 16:35
      [Да неужели?Бахнем?Свежо предание,да верится с трудом]
      А вы бы этого хотели? Или лишь бы ляпнуть для поднятия рейтинга?
      Лично я не хочу, чтобы Россия "бахнула" по Брюсселю или Берлину! В том числе и по Лондону с Вашингтоном! Почему, спросите вы? Отвечу. Потому что хочу, чтобы остались в живых мои дети и внуки, а не сгорели в ядерной топке! hi
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -2
        Сегодня, 16:39
        Вы понимаете сарказм?Или это недоступно.Тут полно персонажей готовых на словах сгореть ,вместе со всеми в атомном пожаре.Я не из этих..
      2. Vrotkompot
        Vrotkompot
        +7
        Сегодня, 16:42
        А в каком случае вы готовы будете по ним бахнуть, даже интересно?
        1. Electrical Звание
          Electrical
          0
          Сегодня, 17:14
          А в каком случае вы готовы будете по ним бахнуть, даже интересно?
          Да ни в каком. Будет стоять раком и получать удовольствие.
      3. Владимир М Звание
        Владимир М
        +13
        Сегодня, 16:48
        Понятно ваше желание, что бы ваши внуки и дети остались живы. Но думаю, что для тех же родителей Белгородской, Курской.... областей малое утешение, что их дети и внуки "не сгорели в ядерной топке", а погибли от снарядов.... И чем дольше Россия "тянет" с жёстким ответом, тем больше запад будет наглеть и будут гибнуть наши дети и внуки.
      4. Msi Звание
        Msi
        +3
        Сегодня, 16:48
        Потому что хочу, чтобы остались в живых мои дети и внуки, а не сгорели в ядерной топке

        И я хочу. Вы слышали такое? Эскалации ради деэскалации. Кто вам сказал, что они ответят. Какие у вас основания полагать, что они не импугаются??? Израиль ядерная держава и та не атакует Иран. Проглотил Израиль. Боится страны с обычным оружием.
        Почему они себе такое могут позволить, а мы нет? Спокойно подготавливаться и пытаться сделать атаку... Попадут не дай Бог по нашему мосту. Предупреждаем. Как Иран. Мы вынуждены ответить... И отвечаем.
        P. S. В каком регионе проживаете?
        1. Кронос Звание
          Кронос
          0
          Сегодня, 18:22
          Они могут ответить и без ядерного оружия очень сильно.
      5. sergey822 Звание
        sergey822
        -3
        Сегодня, 16:59
        я думаю тут намек был про Украину, а не про Брюссель и Берлин, а Украине ответить в принципе нечем, так что можете спать спокойно
      6. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 17:00
        Цитата: ваш вср 66-67
        [Да неужели?Бахнем?Свежо предание,да верится с трудом]
        А вы бы этого хотели? Или лишь бы ляпнуть для поднятия рейтинга?
        Лично я не хочу, чтобы Россия "бахнула" по Брюсселю или Берлину! В том числе и по Лондону с Вашингтоном! Почему, спросите вы? Отвечу. Потому что хочу, чтобы остались в живых мои дети и внуки, а не сгорели в ядерной топке! hi

        Да ни кто ни по кому не бахнет, по Украине то путем бахнуть не можем. Давно пора было Киев на понтоны перевести и на дизель генераторы, да террористическая власть все еще продолжает бегать и квакать.
      7. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +5
        Сегодня, 17:30
        Да и Лаврова дочка В Париже останется жива. А вот так вот сильно уверены, что если не бахнем они останутся живы. Раз внуки есть - историю изучали. Пресловутый пакт о ненападении. И что ? 14 млн убитых мирных советских граждан. Аналогии. Да вот еще Карибский кризис: ракеты США с ядерными боеголовками в Турции. Наши ракеты на Кубе. А потом 50 лет более менее мирной жизни. США испугались всерьез, что по ним тоже прилетит. А сейчас нам в лицо плюют, а мы красные линии чертим. А почему вы думаете, что завтра Сторм Шедл, Таурус по вашему дому не прилетит. Белгородскую область вспомните. Сопли жевали: да мы не такие мы Д,Артаньяны. Сколько там мирных жителей полегло. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил цифры по погибшим и пострадавшим жителям региона, которые стали жертвами украинских атак с февраля 2022 года. "У нас вообще погибло в целом 120 мирных жителей, из них 11 детей. И вы всерьёз полагаете, что США по нам бахнут из за Франции? Да ладно. Про умиротворении агрессора тоже знаете. в 1936-40 сколько раз немцев умиротворяли?
      8. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        -4
        Сегодня, 17:32
        Минусовщикам. Адекватный человек не поставит минус на мой коммент. Ну а неадекватным я прощаю. laughing
        И еще. Помните? ... Нас орда! А нас рать! laughing
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 18:40
          Цитата: ваш вср 66-67
          Адекватный человек не поставит минус на мой коммент
          А Ваши критерии адекватности? Психиатры говорят, что психически ненормальный человек своей ненормальности не признает. Это ни в коем случае не про Вас. Просто хочется украсть у Грибоедова вопрос? А судьи кто?. Мы же интеллигентные люди, писать и читать умеем, свое мнение тоже имеем и не даем оценку адекватности одних и неадекватности других. А то ведь получится: есть мое мнение и неправильное. Давайте обойдемся без оскорблений. А нашу адекватность пусть врачи оценивают.
      9. BAI Звание
        BAI
        +3
        Сегодня, 17:50
        Лично я не хочу, чтобы Россия "бахнула" по Брюсселю или Берлину!

        А я хочу. Только это может остановить НАТО и предотвратить ядерную войну. Иначе они загонят нас в угол и полномасштабная ядерная война станет неизбежной.
        Кто выбирает между позором и войной, поучит и позор, и войну!
        Трусов никто не принимает в расчет
      10. ettore Звание
        ettore
        -2
        Сегодня, 18:04
        Цитата: ваш вср 66-67
        Лично я не хочу, чтобы Россия "бахнула" по Брюсселю или Берлину! В том числе и по Лондону с Вашингтоном! Почему, спросите вы? Отвечу. Потому что хочу, чтобы остались в живых мои дети и внуки, а не сгорели в ядерной топке!

        Ну если ваши внуки и дети там, то понятно почему хотите чтобы бахали только по России безответно. Если нет, и не отвечать на удары то в итоге вас с потомством всё равно в живых не оставят.
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -3
      Сегодня, 17:18
      Да неужели?Бахнем?

      Крымский мост любимый объект Путина. Так что очень уж может быть. Жду и надеюсь. Хотелось бы ТЯО, но только по Украине, но наверное ещё рано.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 16:22
    Красной краски что ли подвезли?
    Надо не грозить, а делать. Причём так чтобы не возникало желания гадить нам....
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 16:24
      Нет,теперь Бастрыкина кинут в бой.С его заочностью..
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -3
    Сегодня, 16:25
    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге предупредила Запад о сокрушительном ударе возмездия за атаку на Крымский мост, добавив, что все агрессивные действия в отношении переправы в Керченском проливе обречены на провал. Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным
    — заявила представитель МИД РФ.
    Надеюсь посыл Захаровой прочтут в Киеве и Брюсселе не совсем как руководство к действию.
  4. Комментарий был удален.
  5. Бережливый Звание
    Бережливый
    +5
    Сегодня, 16:26
    Ей бы лучше промолчать с умным видом,а то слова которые МИД говорит часто остаются просто пустыми словами типа пресловутых "красных линий "!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 17:11
      Ну только что она и датчанам пообещала нарумянить одно место если нам чинить препятствия станут по судоходству.....
  6. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    0
    Сегодня, 16:26
    Мы проведём очередной урок рисования красным фломастером? Ну а если серьёзно, то пора бы уже перестать делать такие публичные заявления, а переходить к делу. Например хуситам нормальных ПКР подкинуть.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +5
      Сегодня, 16:41
      .Например хуситам нормальных ПКР подкинуть.

      Мысль не новая, но тяжело осуществимая. Даже если мы отправим батарею комплекса Бал, а это около десятка машин, естественно, расчеты наши. Дальше, их надо прикрывать с воздуха- это ещё несколько батарей Торов, а то и Буков. Все это хозяйство надо защищать на земле, значит плюс рота морпехов. Кормить, мыться, стирать, лечить и ТД. Короче полноценная база, которую будут пытаться уничтожить наши "партнёры".
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 17:12
        Мысль не новая, но тяжело осуществимая. Даже если мы отправим батарею комплекса Бал, а это около десятка машин, естественно, расчеты наши. Дальше, их надо прикрывать с воздуха- это ещё несколько батарей Торов, а то и Буков. Все это хозяйство надо защищать на земле, значит плюс рота морпехов. Кормить, мыться, стирать, лечить и ТД. Короче полноценная база, которую будут пытаться уничтожить наши "партнёры".

        Всё правильно, только не база а засада ПВО. Надо выманить их авиацию для нанесения удара и с указанием от нашего ДРЛО почикать.
  7. Msi Звание
    Msi
    -1
    Сегодня, 16:28
    К прямому «удару возмездия» по западным странам можно отнестись скептически, слишком серьезными последствиями это грозит и нашей стране

    Вот тут не соглашусь с автором. Они нагляют и отрезвляющий удар по ним не помешает. Именно по территории стран чьё оружие использовалось. Технически может ведь ВМФ ударить например по Марселю.
    У нас создан прецедент. Вспомните обмен любезностями Иран - Израиль. И что в итоге этого конфликта??? Тишина...так и мы далеко не Иран.
    1. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 17:58
      Технически может ведь ВМФ ударить например по Марселю.

      Не может. ЧФ обосрался по полной программе, как военная сила он не существует.
      В Москве уже нашли, чем ответить.
      На нем пойдем НАТО гонять.
      1. BAI Звание
        BAI
        -1
        Сегодня, 17:59
        Продолжение, все не грузит сразу
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 17:59
      Цитата: Msi
      У нас создан прецедент. Вспомните обмен любезностями Иран - Израиль. И что в итоге этого конфликта??? Тишина...так и мы далеко не Иран.

      Это Нетанияху Байден руки выкрутил, чтоб до выборов ни-ни. А сможет ли он выкрутить руки тому же Макрону? Да и захочет ли? Тут выборы на носу, а по Парижу бахнули, если не ответить, избиратели не поймут.
    3. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Msi
      К прямому «удару возмездия» по западным странам можно отнестись скептически, слишком серьезными последствиями это грозит и нашей стране

      Вот тут не соглашусь с автором. Они нагляют и отрезвляющий удар по ним не помешает.

      Чем дольше откладывать принятие мер, тем тяжелее потом будет решать накопившиеся проблемы и не факт, что с позитивным результатом. События на украине это чётко показывают.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 16:28
    На ответный удар команду даёт Путин ,а не Захарова.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +2
      Сегодня, 17:13
      На ответный удар команду даёт Путин ,а не Захарова.

      Нужен не ответный, а упреждающий удар.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 17:27
      Цитата: tralflot1832
      На ответный удар команду даёт Путин ,а не Захарова.

      Однако и Захарова говорит не от себя лично, а всего лишь по линии МИД озвучивает позицию принятую руководством страны. Она же не уполномочена принимать решения. winked
      Другой вопрос в том, что это будет за удар возмездия? На какой уровень обострения может пойти Россия? Тут... request
  9. jamonchik Звание
    jamonchik
    +4
    Сегодня, 16:29
    Цитата: Бережливый
    Ей бы лучше промолчать с умным видом,а то слова которые МИД говорит часто остаются просто пустыми словами типа пресловутых "красных линий "!

    Молчать не надо,просто надо что бы слова с делом не расходились tongue
  10. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +3
    Сегодня, 16:29
    Давно пора использовать против Киева доктрину" Массированного возмездия".
  11. dementor873 Звание
    dementor873
    +3
    Сегодня, 16:29
    Не верят больше мальчику, а волки все наглеют.
  12. PVV66 Звание
    PVV66
    +8
    Сегодня, 16:31
    Опять бла бла бла... Мы всегда выступаем в роли догоняющих. Постоянно наносим ответные удары. Мы должны бить первыми, а не противник. Пусть укрорейх пытается отвечать, если сможет.
  13. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 16:31
    Захарова назвала конкретные адреса наших врагов...ого...налицо понимание реальности... кто есть кто...это радует.
  14. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 16:32
    .Но есть ведь и альтернативные способы

    Американские солдаты ещё даже не эвакуировались из Нигера. А их базы уже занимают российские войска - как минимум ту часть, что принадлежит нигерийцам. А после вывода американцев все базы будут переданы России.
  15. Oscar Mike Звание
    Oscar Mike
    +6
    Сегодня, 16:36
    Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным

    Забыла добавить, что жахнут по Одессе, потому что в Европе наши детки с виллами.
  16. вадим_иванов Звание
    вадим_иванов
    0
    Сегодня, 16:40
    Есть краска ,целая бочка цвет только зелёный а не красный
  17. Владимир М Звание
    Владимир М
    +4
    Сегодня, 16:40
    После такого количества "красных линий" и "озабоченностей с сигналами", все эти заявления воспринимаются западом, как бла-бла....
  18. VicVic Звание
    VicVic
    +3
    Сегодня, 16:40
    "Очень хорошо, если прилет в украинскую столицу случится в момент посещения Киева очередным высокопоставленным иностранным гостем и как можно ближе к нему."
    То, что до сих пор мы не предпринимали таких действий, это уму непостижимо! Кроме, как закулисными договорённостями такое не объяснить. Где это виданно, чтобы к врагам преспокойно катались их пособники, ни разу не пострадав и ничего не опасаясь.
  19. tank64rus Звание
    tank64rus
    +3
    Сегодня, 16:41
    Пока в представителях нашей элиты будут интересанты типа Иванова о каких ударах возмездия будет идти речь. Не секрет,что вклады и имущество Всей мировой элиты находятся под контролем Запада или ФРС кому, как нравится. Это и есть основа власти Америки над миром.
  20. dfg Звание
    dfg
    -1
    Сегодня, 16:41
    Что неужели тауэрский сложим???
  21. borisvt Звание
    borisvt
    +1
    Сегодня, 16:41
    ..если прилет в украинскую столицу случится в момент посещения Киева очередным высокопоставленным иностранным гостем
    На самом деле, давно пора туда политтуризм прекращать angry
  22. Умптек Звание
    Умптек
    +1
    Сегодня, 16:43
  23. Аскер Звание
    Аскер
    +1
    Сегодня, 16:52
    Наши ,,ответы,, всегда мягкие, ассиметричные, какие то невнятные, с надеждой помириться что ли, или с навязчивой идеей про братский народ, раздражающе не больно бьем!! Когда ночью, чтоб никого не было или рядом или жалеем ракет(как по Буданову).Понятно, что прицел на будущее примирение потом лет через много, попытка минимизировать раскол двух ,,братских,, народов, но по моему уже поздно, кладбища битком и прошли годы врозь !!!!!!!!
  24. anclevalico Звание
    anclevalico
    +2
    Сегодня, 16:54
    Новый черкаш. Теперь от Машки. Сколько их уже было?
  25. vvn_vl Звание
    vvn_vl
    +2
    Сегодня, 16:55
    Давно пора опубликовать список целей для ответа: дачи чиновников и депутатов, министерства, рада и пр. Только даты ударов не публиковать. За попытку удара по мосту - рада, за удар по частному дому - дача депутата , За нефтебазу - министерство финансов и т.д.
  26. Deon59 Звание
    Deon59
    +5
    Сегодня, 16:57
    А ,что только Крым Крым территория России. А другие территории которые обстреливают . В Белгородской области уже погибло более 120 человек. Третий год уже сокрушают , еще сколько надо .
  27. next322 Звание
    next322
    +3
    Сегодня, 16:58
    , переполнить чашу терпения и миролюбия Кремля, табу на удары по центрам принятия решений может быть снято

    в это не верит уже никто,2 года войны это показали, по Крыму били неоднократно.... Крымский мост перенес 2 удара ,ЧФ практически изгнан из Черного моря....терпил не любят нигде
  28. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 16:58
    Достали уже с этой дежурной фразой про удары возмездия. Первыми бить надо, а не ждать, пока тебе самому по чайнику дадут.
  29. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 16:58
    Давно слышал байку про цыгана. Отправляет он малолетнего сына с глиняным кувшином за водой, бьёт его плёткой и говорит: смотри не разбей! Прохожий спрашивает, зачем бьёшь он же ещё не разбил. Цыган ему отвечает, если разобьёт то зачем бить, кувшина то нет. Вот и нам надо бить по нацистам так чтобы даже мысли не было хоть что то атаковать. negative
  30. Toorik Звание
    Toorik
    +3
    Сегодня, 17:09
    Может лутше превентивный ?
  31. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 17:13
    Такие предупреждения надо по дипломатическим каналам проводить, а не вот это вот всё.
  32. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 17:15
    Машуня бровью повела и Макрон полез под шконарь потеснить Шольца)))как показывает практика если можно бабах по Белгороду то уж по мосту в Крыму сам Байдан носа не подмочит комару tongue вот такой вот я дипломат
  33. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 17:23
    в какой раз уже предупреждают ??????????
  34. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +2
    Сегодня, 17:28
    Ну, все поняли, короче: если будет третий успешный удар по Крымскому мосту. то от России в третий раз прилетит "ответочка". Поняли, приняли, уяснили, не впечатлились: они там не особо и предыдущие две ответки за этот мост заметили.
  35. Валерий Демченко
    Валерий Демченко
    -1
    Сегодня, 17:30
    ТЯО по Украине потому ,что не может ответить тем же ?
  36. ximkim Звание
    ximkim
    +4
    Сегодня, 17:34
    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге предупредила Запад о сокрушительном ударе возмездия за атаку на Крымский мост, добавив, что все агрессивные действия в отношении переправы в Керченском проливе обречены на провал.

    Я хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным

    — заявила представитель МИД РФ.

    Каждый день прилитетают снаряды по России. От снарядов есть: разрушения , смерть , увечья растёт число людей без ног и рук.
    А вы все про мост..
    Не позортесь . И не позорте страну, которую вы представляете.
  37. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 17:46
    вновьпредупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным

    Ключевое слово - вновь. И так до бесконечности. Лучше бы молчала и не позорила государство
  38. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 18:15
    А что запад предупреждать, по ним же не прилетит возмездие, а что прилетит по территории незалежной, так это до лампочки англосаксам, они главное занимаются своим делом- подогревают конфликт.