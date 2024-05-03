Латвийская армия начала копать рвы у границы с РФ и Беларусью

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Латвийская армия начала копать рвы у границы с РФ и Беларусью

Прибалтика продолжает гнуть свою линию по поводу «российского вторжения» в Европу сразу после того, как Украина проиграет текущее противостояние. При этом латвийские власти уже даже приступили к возведению оборонительных рубежей на границе с РФ и РБ, о чем пишет издание LSM.

В материале говорится, что работы по укреплению кордона уже начаты. В частности, на нескольких участках роются противотанковые рвы.



В целом, по данным издания, латвийские власти планируют построить целую сеть фортификационных сооружений вдоль границы в ближайшие пять лет. Укрепления предусматривают не только вышеупомянутые рвы, но и «зубы дракона». О минных полях пока ничего не говорится.

В общей сложности на возведение вышеупомянутых фортификаций Рига намерена потратить порядка 303 млн евро.

В статье указано, что в ближайшие четыре месяца запланировано укрепление 20 км границы. На данный момент готово уже 2,5 км.

В свою очередь, общая протяженность латвийско-российской границы составляет 283,6 км. Еще почти 173 км составляет протяженность границы Латвии с РБ. С учетом вышеупомянутых темпов едва ли Рига уложится в пятилетний срок.

Стоит напомнить, что ранее в ГУР Украины заявили, что ВС РФ смогут взять под контроль территорию Прибалтики всего за 7 дней. При этом время реакции НАТО составляет 10 дней.
26 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:53
    — Вокруг Латвии ров с "зубами дракона",а сверху масксеть натянуть ...
    (Может и не заметят)
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 17:36
      Палата N6 на "партзадании". fool
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 16:53
    .на нескольких участках роются противотанковые рвы.

    Отличная работа для этих недоумков. Каждому латышскому солдату по лопате и пусть поют.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 17:01
      А чего укров не позвали на помощь? Те аж целое море выкопали в своё время - опыт то бесценный.... lol
      1. bandabas Звание
        bandabas
        +2
        Сегодня, 17:40
        У "скакунов" шпротов немаэ. Дай бог, скоро и барабульку потеряют hi
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 17:17
      Их еще не убили,а они уже,копают. Странные люди.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 17:22
        Да до них дошло, что лучше заранее. Хотя не нужно бежать от фаба... умрешь уставшим... он и так закопает lol
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 16:54
    Крыша у них там съехала окончательно fool fool Будто нас это остановит-работать в случае необходимости будем "удалённо ",попутно и укрепления ихние снесём!
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 17:17
      Да бабло они пилят, а заодно и пытаются укрепить мнение общественности о том, что Россия это "Империя зла". Рядовым гражданам наверняка начнет вся эта помощь укропу по карману бить рано или поздно, вот они стараются на перспективу, чтобы граждане не роптали.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 17:34
      Цитата: Бережливый
      Крыша у них там съехала окончательно fool fool

      Новая народная пословица Европы - "С бандерлогами поведёшься - с лопатою в руках очнёшься"
      Подцепили укрозаразу, теперь весь периметр перекопают. winked
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 16:55
    Латвийская армия начала копать рвы у границы с РФ и Беларусью
    посмотрели, что укроп валяется не похороненный, решили могилы готовить заранее. Вдруг потом некому рыть будет. feel
  5. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 16:56
    Кому нужно их завоёввывать?
    Если что, беспилотникам и ракетам их рвы не преграда.
  6. agoran Звание
    agoran
    +2
    Сегодня, 16:57
    Глупая идея.. Литовцы должны жарить колбаски, русские воины прийдут со своим пивом.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:58
    Сразу могилы копайте , точно пригодятся.
  8. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 16:59
    Как там в старом анекдоте:
    "Помочь не поможет, но хоть к земле привыкните".
    Пусть роют!
  9. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 17:00
    Укрепления предусматривают не только вышеупомянутые рвы, но и «зубы дракона

    Все эти укрепления без сильной и мотивированной пехоты просто пшик... Пусть роют свои окопчики удобнее нашим будет их там прикапывать.
    Стоит напомнить, что ранее в ГУР Украины заявили, что ВС РФ смогут взять под контроль территорию Прибалтики всего за 7 дней

    Ааа... От создателей Киев за три дня. Помним помним. Сами придумают, а потом и верят.
  10. Roma-1977 Звание
    Roma-1977
    0
    Сегодня, 17:08
    Копошение в Прибалтике и Польше означает только одно. Когда Украина окажется на грани поражения, эти страны объявят блокаду Калининграда, и Россия вынуждена будет начать боевые действия и на Балтике как "агрессор" (" а ведь мы предупреждали!")
  11. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 17:11
    А против ФАБов тоже рвы копать будут?
  12. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 17:12
    Как показало время, какими бы не были длинные и глубокие окопы, достаточно пройтись фабами. good
    "Устали от кротов и перекопанной земли? Принимайте ФАБ" good
  13. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 17:16
    Боятся шакалы...гадят нашей стране и боятся её гнева.
  14. mc1aren Звание
    mc1aren
    0
    Сегодня, 17:24
    ууу... совсем кукунькой тронулись... ну пусть роют, хоть чем т заняты...
  15. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    0
    Сегодня, 17:51
    Коллеги, глупость заразна
    Поммнните,"ров Яценюк"?
  16. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 17:53
    Латвийская армия начала копать рвы у границы с РФ и Беларусью

    Интересно, в какую сторону копают: в Америку, мелкобританию или на Украину?
  17. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 17:56
    Копайте сразу могилы, болонки. Чего зря силы тратить? sad По крайне мере в лесополосах гнить не придется, как вашим лепшим "друганам".
  18. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    0
    Сегодня, 18:08
    Как вы думаете,они название уже придумали?. АИли, будет открытый конкурс на название? Если,да,я хочу поучаствовать
    Я, ещё не думала в так первые наброски:""ров Глупости " или "ров трусливых зайцев "
  19. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 18:22
    Прямо всей армией копают?-никто не откосил? laughing