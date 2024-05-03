Прибалтика продолжает гнуть свою линию по поводу «российского вторжения» в Европу сразу после того, как Украина проиграет текущее противостояние. При этом латвийские власти уже даже приступили к возведению оборонительных рубежей на границе с РФ и РБ, о чем пишет издание LSM.В материале говорится, что работы по укреплению кордона уже начаты. В частности, на нескольких участках роются противотанковые рвы.В целом, по данным издания, латвийские власти планируют построить целую сеть фортификационных сооружений вдоль границы в ближайшие пять лет. Укрепления предусматривают не только вышеупомянутые рвы, но и «зубы дракона». О минных полях пока ничего не говорится.В общей сложности на возведение вышеупомянутых фортификаций Рига намерена потратить порядка 303 млн евро.В статье указано, что в ближайшие четыре месяца запланировано укрепление 20 км границы. На данный момент готово уже 2,5 км.В свою очередь, общая протяженность латвийско-российской границы составляет 283,6 км. Еще почти 173 км составляет протяженность границы Латвии с РБ. С учетом вышеупомянутых темпов едва ли Рига уложится в пятилетний срок.Стоит напомнить, что ранее в ГУР Украины заявили, что ВС РФ смогут взять под контроль территорию Прибалтики всего за 7 дней. При этом время реакции НАТО составляет 10 дней.

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