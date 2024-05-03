Американская законодательница украинского происхождения: Зеленский терроризирует всех, кто пытается его критиковать

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Американская законодательница украинского происхождения: Зеленский терроризирует всех, кто пытается его критиковать

В том, что президент Украины Владимир Зеленский полностью оторван от реальности и не контролирует ситуацию у себя в стране, уже начали понимать даже на Западе. В частности, республиканка украинского происхождения Виктория Спартц из палаты представителей конгресса США считает, что главу киевского режима контролируют «жулики» из его окружения. Такое мнение она выразила в интервью Daily Caller.

Спартц обвинила Зеленского в том, что он избегает общения с военными и политиками, которые действительно владеют ситуацией и являются сильными лидерами, так как опасается, что они могут претендовать на его место. Поэтому вместо того, чтобы прислушиваться к их советам, он пытается устранить потенциальных конкурентов.



Кроме того, со слов конгрессвумен, украинский президент не приемлет критики в свой адрес. Как выразилась американский политик, Зеленский боится свободных СМИ и терроризирует всех, кто пытается его критиковать.

В итоге, по мнению Спартц, всеми этими слабостями главы киевского режима пользуются, как она выразилась, «сомнительные личности и жулики» из его окружения. При этом Зеленский, не владея нужной информацией, принимает решения, от которых зависит судьба его страны, не из стратегических соображений, а на основе «театральных представлений».
7 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:35
    Кроме того, со слов конгрессвумен, украинский президент не приемлет критики в свой адрес.

    Любой "маленький Гитлер" не приемлет критики. А вот Зеля считает, что он выше парня из по Линца.
  2. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 20:35
    Слышал, что его жизнь не будет стоить и ломанного гроша после 20-го мая.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 21:09
      Я слышал,много дороже.
  3. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    0
    Сегодня, 20:40
    Самовлюблёныш мелкий и гадкий.
  4. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 20:47
    Зеленский боится свободных СМИ и терроризирует всех, кто пытается его критиковать

    Типичное поведение президентов банановых республик
  5. fif21 Звание
    fif21
    0
    Сегодня, 21:01
    А она , что хочет от карлика клоуна ? Стратегического мышления, или аналитический ум lol Нюхнул коксу , очаровал публику , гроши на карман , и трава не расти laughing
  6. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 21:03
    Он и так преступник, без выборов. За него вознаграждение нужно назначать 5 лямов$, и всё жизни не будет у него и его родственников.