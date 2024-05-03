В том, что президент Украины Владимир Зеленский полностью оторван от реальности и не контролирует ситуацию у себя в стране, уже начали понимать даже на Западе. В частности, республиканка украинского происхождения Виктория Спартц из палаты представителей конгресса США считает, что главу киевского режима контролируют «жулики» из его окружения. Такое мнение она выразила в интервью Daily Caller.Спартц обвинила Зеленского в том, что он избегает общения с военными и политиками, которые действительно владеют ситуацией и являются сильными лидерами, так как опасается, что они могут претендовать на его место. Поэтому вместо того, чтобы прислушиваться к их советам, он пытается устранить потенциальных конкурентов.Кроме того, со слов конгрессвумен, украинский президент не приемлет критики в свой адрес. Как выразилась американский политик, Зеленский боится свободных СМИ и терроризирует всех, кто пытается его критиковать.В итоге, по мнению Спартц, всеми этими слабостями главы киевского режима пользуются, как она выразилась, «сомнительные личности и жулики» из его окружения. При этом Зеленский, не владея нужной информацией, принимает решения, от которых зависит судьба его страны, не из стратегических соображений, а на основе «театральных представлений».

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