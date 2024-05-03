Иностранные военные атташе посетили выставку трофейной западной техники в Москве
Иностранные военные атташе из 51 страны посетили выставку захваченной у ВСУ западной военной техники, открывшуюся перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве. А частности, выставку посетили официальные представители таких стран, как Китай, Марокко, ЮАР, Аргентины, Индии, Бразилии, Италии, Сербии, Сирии, Судана, Туниса, Намибии, Турции и множества других стран.
Побывавший на выставке на Поклонной горе военный атташе Сирии бригадный генерал Абдул Хамид отметил, что удовлетворен видом уничтоженной и захваченной ВС РФ западной военной техники.
Хамид подчеркнул, что американцы постоянно гордятся своими вооружениями, однако российская армия демонстрирует, что одним ПТУРом можно уничтожить хваленый западный танк. По мнению сирийского бригадного генерала, Запад необходимо остановить, продолжая уничтожать поставляемую Киеву военную технику.
Военный атташе посольства Судана в Москве, в свою очередь, констатировал, что эта выставка важна также в качестве напоминания о победе СССР во Второй мировой войне, а также в контексте продолжающегося вооруженного конфликта на Украине, где фактически идет война НАТО против России.
В отличие от военных атташе нескольких десятков стран, западная пресса ожидаемо негативно отреагировала на проведение выставки. В частности, британское издание Daily Express, комментируя это мероприятие, назвало его "насмешкой" российского правительства над Западом. Особенно возмутило британцев то, что экспозиция проходит сразу же после выделения властями США и Великобритании дополнительной военной поддержки Украине.
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