Иностранные военные атташе посетили выставку трофейной западной техники в Москве

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Иностранные военные атташе посетили выставку трофейной западной техники в Москве

Иностранные военные атташе из 51 страны посетили выставку захваченной у ВСУ западной военной техники, открывшуюся перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве. А частности, выставку посетили официальные представители таких стран, как Китай, Марокко, ЮАР, Аргентины, Индии, Бразилии, Италии, Сербии, Сирии, Судана, Туниса, Намибии, Турции и множества других стран.

Побывавший на выставке на Поклонной горе военный атташе Сирии бригадный генерал Абдул Хамид отметил, что удовлетворен видом уничтоженной и захваченной ВС РФ западной военной техники.

Хамид подчеркнул, что американцы постоянно гордятся своими вооружениями, однако российская армия демонстрирует, что одним ПТУРом можно уничтожить хваленый западный танк. По мнению сирийского бригадного генерала, Запад необходимо остановить, продолжая уничтожать поставляемую Киеву военную технику.



Военный атташе посольства Судана в Москве, в свою очередь, констатировал, что эта выставка важна также в качестве напоминания о победе СССР во Второй мировой войне, а также в контексте продолжающегося вооруженного конфликта на Украине, где фактически идет война НАТО против России.

В отличие от военных атташе нескольких десятков стран, западная пресса ожидаемо негативно отреагировала на проведение выставки. В частности, британское издание Daily Express, комментируя это мероприятие, назвало его "насмешкой" российского правительства над Западом. Особенно возмутило британцев то, что экспозиция проходит сразу же после выделения властями США и Великобритании дополнительной военной поддержки Украине.

19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:08
    «Британское издание Daily Express, комментируя это мероприятие, назвало его "насмешкой" российского правительства над Западом» —

    — Дошло значит ...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 18:11
      Что дошло?И до кого?До отьявленных русофобов?Нет,от слова-совсем.
      1. Anarchist Звание
        Anarchist
        +1
        Сегодня, 18:35
        Дойдёт, когда к следующему празднику Победы ещё и штандарты упадут, как в 45-м...
        А лучше - раньше!
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 18:48
          Не а тему.Вчера ЛСП" Северный Полюс" самостоятельно вышла из ледового поля 30 милях севернее Шпицбергена на чистую воду и после ожидания хорошей погоды ,направится в порт Мурманск.8 месячный дрейф во льдах закончен.Осенью следующая экспедиция. good drinks
      2. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 18:43
        Забыли выставки по нестране нашей пожженной техники,селфи на фоне сгоревшего бэтээра или мтлб с флагом России? am
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 18:22
      А чего там доходить то?
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

      — Дошло значит ...

      фактически идет война НАТО против России
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 18:09
    Конечно,насмешка.Мало того-тычок кота в собственное дерьмо
  3. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 18:11
    Китай, Марокко, ЮАР, Аргентины, Индии, Бразилии, Италии, Сербии, Сирии, Судана, Туниса, Намибии, Турции и множества других стран.

    Основные покупатели оружия. Остается только гадать, сколько лярдов не получит западный ВПК.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 18:15
      Китай,,Бразилия,Турция,ЮАР-наиболее развитые из списка.Уже не являются покупателями западных образцов ..Даже Индия,с трудом но пытается слезть с этого крючка
  4. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 18:15
    Иностранные военные атташе из 51 страны посетили выставку захваченной у ВСУ западной военной техники, открывшуюся перед Музеем Победы на Поклонной горе в Москве.
    Что бы доложить своим правительства, что это "не оптический обман зрения", а действительно уничтоженная западная боевая техника
  5. костя1
    костя1
    -3
    Сегодня, 18:18
    Это чо-у нас в стране болтается столько атташей-какого хрена?-и-эти атташе что-ни разу не видели западную технику?
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 18:24
      Цитата: костя1
      и-эти атташе что-ни разу не видели западную технику?

      Вам еще разжевать и в рот положить? Или у Вас не 7, а меньше пядей во лбу? lol
  6. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 18:21
    Видел фотки с кислыми физиономиями западных обозревателей их "профильных" изданий. Выставка удалась.)
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:23
    К посольствам стран в Москве ,чьи военные аташе не выразили знак уважения Российской Армии и не явились на выставку трофейной техники ,установить многотонные горшки с Геранями( цветами ). am
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +3
      Сегодня, 18:35
      К слову, там есть объявление, что послам стран натЫ вход на выставку без очереди. Умеют наши прикалываться. Не хуже китайцев. winked
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:31
    Особенно возмутило британцев то, что экспозиция проходит сразу же после выделения властями США и Великобритании дополнительной военной поддержки Украине.
    . Зато наших военных, да и просто насмешили слова их обывателей, что это какая то "космическая техника"!?
    В первых, она битая, притом это только образцы, а в полях, такого металлолома более чем много.
    Во вторых... что в ней космического, это вообще, только поржать!
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:32
    Всё таки зря отказалась от идеи поставить этот чермет перед посольствами западной банды и лишили их удовольствия созерцать напоминание на завтрак, обед и ужин. Твари добра не понимают.
  10. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 18:33
    Пиндocов, англичан и французов с поляками жаль не было. Могли бы сыграть на шалбаны чьей технике больше досталось. winked
  11. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 18:44
    Помнится, где-то хохлики нашу (якобы) подбитую технику выставили, так к ней цветы понесли местные. А к этим экспонатам только одну герань в горшке wink