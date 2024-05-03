Украинцы за границей всё меньше денег переводят на родину, а оставшиеся в стране всё больше выводят за рубеж

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Украинцы за границей всё меньше денег переводят на родину, а оставшиеся в стране всё больше выводят за рубеж

Парадоксальную, но вполне логичную, ситуацию с денежными переводами на родину уехавших за границу украинцев фиксирует Нацбанк Украины (НБУ). В то время как после начала военного конфликта за рубеж сбежали миллионы жителей незалежной, именно в этот период наблюдается отрицательная динамика иностранных переводов.

По данным украинского финрегулятора, в первом квартале нынешнего года сокращение общего объема денежных переводов, поступающих из-за рубежа на Украину, составило 8,7% по сравнению с аналогичным периодом год назад — до 2,63 млрд долларов. Это весьма серьезная проблема для Киева, ведь ранее именно переводы на Украину от трудовых мигрантов были одним из главных каналов поступления валюты в страну.



Резкое падение поступлений валюты из-за границы от физлиц началось в аккурат в 2023 году, когда в первом квартале было перечислено 2,88 млрд долларов, в то время как годом ранее, за первые три месяца 2022 года, эта сумма составила 3,28 млрд долларов. В тот же период в 2021 году цифра была чуть больше — 3,37 млрд долларов.

Эксперты полагают, что главная причина этого тренда заключается в выезде семей мигрантов вслед за подавшимися кто на заработки, а кто в бега на Запад «кормильцами». Теперь многим трудовым мигрантам становится просто некому переводить деньги.

Людям просто некому из родных перечислять деньги. Также, думаю, сказывается снижение уровня помощи украинцам со стороны властей разных европейских стран

— прокомментировал ситуацию украинскому интернет-изданию «Страна» финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Если смотреть на данные за 12 месяцев, то динамика заграничных денежных переводов на Украину тоже не сильно радует киевские власти: 2021 год — $14,02 млрд; 2022 год — $12,50 млрд; 2023 год — $11,37 млрд.

Причем финансовые аналитики не ждут изменения этого тренда в будущем, скорее всего, приток валюты от уехавших за рубеж украинцев в страну будет только сокращаться. Шевчишин прогнозирует, что по итогам 2024 года переводы могут снизиться до 9,8-10,5 млрд долларов.

Но и это еще не все. Помимо сокращения притока валюты после февраля 2022 года на Украине усилился и обратный процесс. Оставшиеся в стране жители активно выводят деньги на заграничные счета. Если ранее отток шел лишь за счет туристов, то теперь миллионы украинцев, которые продолжают получать на карты национальных банков зарплаты и пенсии, тратят их за границей. По данным НБУ, отток таким путем составляет 35 млн долларов ежедневно.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:23
    «Оставшиеся в стране жители активно выводят деньги на заграничные счета» —

    — Ну и сами за деньгами ...
  2. svp67 Звание
    svp67
    +4
    Сегодня, 17:29
    за первые три месяца 2022 года, эта сумма составила 3,28 млрд долларов.
    Не стоит забывать, что тогда еще , какое то время переводы поступали и из России
  3. leks Звание
    leks
    0
    Сегодня, 17:54
    Перемога закончилась, наступила реальность того, что твои донаты в итоге не помогут оказаться на фронте, где скорее всего отправят на свидание с бандерой или останешься инвалидом.
    Война вдруг стала совсем близко, а не там где-то за сотни тысячи км.
  4. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 18:21
    Это что-есть такие которые переводят бабки на Окраину?-во идиоты tongue
  5. Junkman George Звание
    Junkman George
    0
    Сегодня, 18:30
    "Rats leaving a sinking ship"
    Isn't that the traditional description of this situation?
  6. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 18:31
    Зачастую просто некому их переводить с таким оттоком населения!Да и самим тоже бабло нужно ибо европы упорно аннулируют разные выплаты и доплаты.
  7. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 18:44
    Клоун, привет! Денег нет! Жрачки нет! Мужиков нет! Да и смысла жизни на руине тоже нет!