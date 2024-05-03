Украинская сторона обеспокоена вхождением российских разведывательных дронов на глубину до 100 км и съёмкой поражения складов и техники

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Украинская сторона обеспокоена вхождением российских разведывательных дронов на глубину до 100 км и съёмкой поражения складов и техники

Украинские военные эксперты наряду с депутатами Верховной рады от партии Порошенко подняли тему существенного увеличения результативных российских ударов по крайне важным объектам хранения оружия и военной техники, а также по самим местам размещения боевой техники за линией фронта, в том числе переданной странами НАТО. Украинскую сторону крайне беспокоит тот факт, что российские дроны спокойно входят в воздушное пространство, которое «должно контролироваться ВСУ» и ведут разведку местности, выявляя в том числе позиционные районы ПВО. Накануне один из таких дронов заснял ракетный удар по пусковой установке и командной машине ЗРК IRIS-T в Змиёвском районе Харьковской области.

Украинские военкоры делятся друг с другом информацией о том, сколько ещё таких ударов с наблюдением с БПЛА было нанесено в последнее время. Например, указывается на случаи, когда российские дроны ведут наблюдение на весьма существенном расстоянии от границы – до 100 км. И их не обнаруживают ни визуально, ни с помощью радаров систем ПВО.



На этом основании высказываются самые разные предположения, в том числе и версии о том, что Россия «наводнила приграничные районы диверсантами, которые могут запускать дроны-разведчики с украинской территории». Эти дроны, как заявлено, «могут действовать совместно с БПЛА, которые запускаются с подконтрольных ВС РФ территорий».

Украинская сторона озабочена результативными ударами ВС РФ по складу с ракетами Storm Shadow, высказывая параллельные версии о том, что «информацию могли слить», и что «могла быть активизирована составляющая космической разведки».
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:31
    «Украинские военкоры делятся друг с другом информацией» —

    — Потому как с населением этой информацией делиться нельзя ...
  2. svp67 Звание
    svp67
    +4
    Сегодня, 17:36
    высказывая параллельные версии о том, что «информацию могли слить»,
    Кто слил? Да войска Тик-Тока, столько кадров показали, когда машинами "Новой пошты" Украины перевозят военные грузы, что удар по их складам просто напрашивался
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 17:59
      Цитата: svp67
      столько кадров когда машинами "Новой пошты" Украины перевозят военные грузы, что удар по их складам просто напрашивался

      Получили по заслугам (Новая почта)! Как они с Донбасса вывозили награбленное! Еще и хвастались - "Самая дорогая посылка - кованные ворота" Вот теперь можно сказать: "И бумеранг вернулся!"
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 17:39
    До уничтоженной немецкой "Ириски", что вчера показали, было 60 км. Видно было, что расчёт при них был на расслабоне и в футбол играл, явно не ожидая того, что их достанут на этом расстоянии, а оно вон как - бац!!! и уже второй день у бандеры гостят.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 17:55
      А если бы у нас на вооружении стояли аналоги БПЛА Harop,то разведка могла бы вестись,не на 100 км в глубине тыла ВСУ,а на 1000 км и при необходимости могли бы оперативно уничтожаться разведанные цели.Надеюсь у нас на вооружении скоро появится что то подобное.По крайней мере хорошие новости есть.

      Наши эксперты обратили внимание на новый патент, выданный Объединённой авиастроительной корпорации. Формально в нём описывается некий барражирующий боеприпас для фронтовой авиации. Однако военный эксперт Алексей Захаров отмечает, что на самом деле речь идёт о крылатой ракете воздушного пуска.Слухи о некоем "суховском изделии" — тактической ракете, разрабатываемой в ОКБ на Поликарпова (а не в КТРВ), временами ходили. Однако официальной презентации новой УРВП не было. Теперь можно увидеть, как себе её представляют суховские конструкторы,— отмечает эксперт.

      Отличительная особенность новых ракет — трапециевидное сечение корпуса с заваленными внутрь боковыми поверхностями. Такая конструкция снижает заметность ракеты для радаров ПВО при полётах на больших и средних высотах, а также позволяет поместить больше ракет в пусковую установку барабанного типа.Ключевым отличием новой ракеты от всего, что ранее делала наша оборонка, является способ её применения.
      Есть мнение, что армии России сейчас не хватает разведывательно-ударного беспилотника, аналогичного израильскому IAI Harop. Этот дрон патрулирует поле боя — и обнаружив цель, тут же её атакует. Если же достойных уничтожения объектов нет, возвращается на базу. Главное достоинство Harop — возможность постоянно держать местность под наблюдением и мгновенно атаковать высокотехнологичные системы противника.Создавая свой барражирующий боеприпас, суховские конструкторы идут по тому же пути, но в качестве платформы используют крылатую ракету.

      НОВАЯ РАКЕТА ДОЛЖНА БУДЕТ ЛЕТАТЬ НАД ПОЛЕМ БОЯ И ИСКАТЬ СЕБЕ ЦЕЛЬ. ИСТОЧНИК: СКРИНШОТ ПАТЕНТА RU 2816326 C1

  4. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 17:43
    подняли тему существенного увеличения результативных российских ударов по крайне важным объектам хранения оружия и военной техники, а также по самим местам размещения боевой техники за линией фронта, в том

    Какие удары? Они же по их словам все сбивают!
  5. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 18:35
    Год назад такие бы возможности нашим дронам,какой урон нанесли бы мы тогда всукам!
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:44
    Все одно к другому... эффективная разведка + ударные системы, ворога ни сна, ни покоя вообще не будет.