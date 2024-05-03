Украинская сторона обеспокоена вхождением российских разведывательных дронов на глубину до 100 км и съёмкой поражения складов и техники
Украинские военные эксперты наряду с депутатами Верховной рады от партии Порошенко подняли тему существенного увеличения результативных российских ударов по крайне важным объектам хранения оружия и военной техники, а также по самим местам размещения боевой техники за линией фронта, в том числе переданной странами НАТО. Украинскую сторону крайне беспокоит тот факт, что российские дроны спокойно входят в воздушное пространство, которое «должно контролироваться ВСУ» и ведут разведку местности, выявляя в том числе позиционные районы ПВО. Накануне один из таких дронов заснял ракетный удар по пусковой установке и командной машине ЗРК IRIS-T в Змиёвском районе Харьковской области.
Украинские военкоры делятся друг с другом информацией о том, сколько ещё таких ударов с наблюдением с БПЛА было нанесено в последнее время. Например, указывается на случаи, когда российские дроны ведут наблюдение на весьма существенном расстоянии от границы – до 100 км. И их не обнаруживают ни визуально, ни с помощью радаров систем ПВО.
На этом основании высказываются самые разные предположения, в том числе и версии о том, что Россия «наводнила приграничные районы диверсантами, которые могут запускать дроны-разведчики с украинской территории». Эти дроны, как заявлено, «могут действовать совместно с БПЛА, которые запускаются с подконтрольных ВС РФ территорий».
Украинская сторона озабочена результативными ударами ВС РФ по складу с ракетами Storm Shadow, высказывая параллельные версии о том, что «информацию могли слить», и что «могла быть активизирована составляющая космической разведки».
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