Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам в Харьковской и Херсонской областях
В ряде украинских регионов сегодня объявляли воздушную тревогу. Это связано с тем, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам в Харьковской и Херсонской областях.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале, вскоре после объявления воздушной тревоги в городе прогремел мощный взрыв.
- написал чиновник.
Факты взрывов в Харькове и области подтвердил ряд украинских СМИ, причем одно из них утверждает, что в самой столице региона единственным взрывом не обошлось.
В областной администрации сообщили также о поражении объектов в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве. Харьковские чиновники утверждают, что наши военные применили кассетные боеприпасы.
Согласно информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, которую он рассказал журналистам агентства РИА Новости, Вооруженные силы поразили в Чугуеве склад боеприпасов, где перед этим всю ночь шла разгрузка автомашин. Местные жители слышали звуки взрывов на расстоянии не менее 20 километров – в Слободском районе Харькова. Представитель подполья сообщил, что взрывов на складах было не менее двух.
Глава подконтрольной Киеву Херсонской обладминистрации Александр Прокудин сообщил в ТГ о причиненных в результате российских ударов повреждениях объектов инфраструктуры. Речь идет о складах, газопроводе и других объектах.
- написал глава ОВА подконтрольной киевскому режиму части Херсонщины.
Стандартные формулировки представителей киевского режима, когда поражены военные цели и когда от них нужно отвести внимание.
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