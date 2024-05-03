Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам в Харьковской и Херсонской областях

3
Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам в Харьковской и Херсонской областях

В ряде украинских регионов сегодня объявляли воздушную тревогу. Это связано с тем, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам в Харьковской и Херсонской областях.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале, вскоре после объявления воздушной тревоги в городе прогремел мощный взрыв.



В Харькове был слышен взрыв

- написал чиновник.

Факты взрывов в Харькове и области подтвердил ряд украинских СМИ, причем одно из них утверждает, что в самой столице региона единственным взрывом не обошлось.

В областной администрации сообщили также о поражении объектов в районе железнодорожного вокзала в Чугуеве. Харьковские чиновники утверждают, что наши военные применили кассетные боеприпасы.


Согласно информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, которую он рассказал журналистам агентства РИА Новости, Вооруженные силы поразили в Чугуеве склад боеприпасов, где перед этим всю ночь шла разгрузка автомашин. Местные жители слышали звуки взрывов на расстоянии не менее 20 километров – в Слободском районе Харькова. Представитель подполья сообщил, что взрывов на складах было не менее двух.

Глава подконтрольной Киеву Херсонской обладминистрации Александр Прокудин сообщил в ТГ о причиненных в результате российских ударов повреждениях объектов инфраструктуры. Речь идет о складах, газопроводе и других объектах.

Повреждены объект коммунальной инфраструктуры, гаражные и складские помещения, припортовая инфраструктура и газопровод

- написал глава ОВА подконтрольной киевскому режиму части Херсонщины.

Стандартные формулировки представителей киевского режима, когда поражены военные цели и когда от них нужно отвести внимание.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 17:35
    «В ряде украинских регионов сегодня объявляли воздушную тревогу » —

    — Да уже не выключайте ...
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 18:29
      Точно, ночью они скакать должны а не спать.
      А вообще день сегодня странный. нет новостей о взятии новых поселков нашими бойцами. Видимо выходной дали, а я привык уже за последние недели каждый день да еще и по несколько в день.
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 18:39
    Это давно должно быть нормой,как ветер или солнце на небе!Чтобы серена от постоянной работы перегорела!