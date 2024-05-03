Италия передаст Украине ещё одну систему ПВО SAMP/T
Власти Италии намереваются передать украинской армии еще одну систему ПВО среднего радиуса SAMP/T. Этот ЗРК предназначен для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты и крылатые ракеты.
Как сообщает итальянское издание Repubblica, помимо вышеупомянутого ЗРК, в очередной, девятый пакет военной помощи Киеву, также войдет некоторое количество артиллерийских боеприпасов. Пакет еще должен утвердить парламент страны, однако Рим рассчитывает завершить все необходимые процедуры до саммита так называемой "большой семерки", проведение которого запланировано на 13 июня.
В прошлом году Италия уже передала Украине первую батарею SAMP/T, в итоге на вооружении итальянской армии осталось пять таких систем. По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Рим планирует передать Киеву свой ЗРК SAMP/T, отозванный из его страны.
Ранее сообщалось, что некоторые страны Евросоюза, среди которых Британия, Испания, Нидерланды и Польша, отказались предоставить Украине имеющиеся у них системы ПВО. По мнению западных экспертов, Польша опасается ослабления своих возможностей ПВО из-за близости к Украине и Белоруссии.
В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал скорую передачу Украине со стороны стран Запада систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, страны альянса работают с предприятиями ВПК, чтобы ускорить производство систем ПВО, ракет-перехватчиков и снарядов для как можно более оперативной передачи их Украине.
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