Италия передаст Украине ещё одну систему ПВО SAMP/T

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Италия передаст Украине ещё одну систему ПВО SAMP/T

Власти Италии намереваются передать украинской армии еще одну систему ПВО среднего радиуса SAMP/T. Этот ЗРК предназначен для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты и крылатые ракеты.

Как сообщает итальянское издание Repubblica, помимо вышеупомянутого ЗРК, в очередной, девятый пакет военной помощи Киеву, также войдет некоторое количество артиллерийских боеприпасов. Пакет еще должен утвердить парламент страны, однако Рим рассчитывает завершить все необходимые процедуры до саммита так называемой "большой семерки", проведение которого запланировано на 13 июня.



В прошлом году Италия уже передала Украине первую батарею SAMP/T, в итоге на вооружении итальянской армии осталось пять таких систем. По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, Рим планирует передать Киеву свой ЗРК SAMP/T, отозванный из его страны.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Евросоюза, среди которых Британия, Испания, Нидерланды и Польша, отказались предоставить Украине имеющиеся у них системы ПВО. По мнению западных экспертов, Польша опасается ослабления своих возможностей ПВО из-за близости к Украине и Белоруссии.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал скорую передачу Украине со стороны стран Запада систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, страны альянса работают с предприятиями ВПК, чтобы ускорить производство систем ПВО, ракет-перехватчиков и снарядов для как можно более оперативной передачи их Украине.
6 комментариев
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  1. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 20:03
    Будет очередной экспонат для Поклонной
    1. Арка Звание
      Арка
      +2
      Сегодня, 20:14
      Только в виде металлолома. Если только не начнётся "великий драп" когда будет просто бросаться всё.
  2. антивирус Звание
    антивирус
    +1
    Сегодня, 20:14
    АЛжирский пиратов надо ьыло загодя вырастить-сицилию грабить. Вот и молчали бы макароны.
    А эфиопам разрешить захватывать итал суда и грузы
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Сегодня, 20:20
      Еще не вечер. Главное не мешать.
  3. Aleks88
    Aleks88
    0
    Сегодня, 20:24
    Самая серьёзное и новое вооружение ПВО Европы. Вот его бы захватить и внедрить на фрегат. Вместе с Астер 15/30
  4. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 20:45
    У енса столбенберга проблемы ниже пояса и он пытается почувствовать себя дяденькой через преувеличенную воинственность. Похожее поведение и у прочих европеоидов. Они считают, что они ВОЮЮТ с Россией, что возвышает их в собственных глазах. Надо бы им побыть под бомбежкой. Или хотя бы как следует, до юшки с соплями, наполучать по морде.