Американский писатель: Если Россия падёт, весь мир падёт на пути сатанинского Запада

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Американский писатель: Если Россия падёт, весь мир падёт на пути сатанинского Запада

Американский писатель Ноктис Дрейвен, являющийся ветераном войны в Ираке, подчеркнул, что считает, что Россия не может пасть и прекратить свое существование. По мнению Дрейвена, Россия остается одной из последних сверхдержав в мире, которая не поддалась безумию Запада и поэтому ее нужно защищать всем: и русским, и американцам.

Дрейвен констатировал, что у других стран не осталось никакого иного выбора. Американский писатель полагает, что даже русские до конца не осознают, что сейчас поставлено на карту. Это он объясняет тем, что русские – серьезные люди, которые не верят в заговоры, что в какой-то степени мешает видеть всю правду, которая, по мнению Дрейвена, заключается в том, что если при каких-то обстоятельствах Россия падет, весь мир неизбежно падет на пути сатанинского Запада.



Американский писатель подчеркивает, что, несмотря на то, что он не является русским, он все равно понимает, насколько Россия важна для свободы и настоящего, единого мирового порядка. Дрейвен также считает, что России надо осознать, что она борется не только с НАТО, но и с самим сатаной, воплощением которого является навязываемый Западом несправедливый мировой порядок, которому, в случае проигрыша Москвы, будет вынужден подчиниться весь мир.

Ранее Дрейвен призывал своих соотечественников ни в коем случае не воевать с Россией на стороне киевского режима. В своем аккаунте в одной из западных соцсетей писатель напомнил американским военнослужащим, что украинский кризис в корне отличается от войн в Афганистане и Ираке, где армия США вела боевые действия против неподготовленных, немотивированных и плохо финансируемых лиц.
32 комментария
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  1. Rage66 Звание
    Rage66
    -23
    Сегодня, 19:57
    Влажные мечты американского писателя о падении России yes
    1. bondrostov Звание
      bondrostov
      +22
      Сегодня, 19:59
      Статью желательно читать прежде чем коментировать..
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +3
        Сегодня, 20:25
        Это точно. Россия всегда становилась на пути зла, сохронила веру разных народов и их самобытность. Их злит что тут могут спокойно без ненависти жить разные народы. А беда как мы знаем объединяет. Но автор то же лукавит. Запад не сам по себе таким стал, его хорошо кормили. И кто же это был?
        1. krot Звание
          krot
          0
          Сегодня, 20:58
          Если бы мы пали, Содом и Гоморра на весь мир распространился бы..
        2. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 21:01
          Цитата: Mitos
          Запад не сам по себе таким стал, его хорошо кормили. И кто же это был?
          Подписан закон о действии норм шариата в России.
          «Шариатизация» нашей станы началась с создания «исламских банков», которые выдают в России кредиты по правилам, определенным шариатом.

          Идея принадлежит Международному валютному фонду (МВФ) и Мировому банку, который дал команду нашему Центробанку. В период с 2023 по 2025 годы в нескольких регионах РФ (Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан) будут открыты специальные «исламские банки» (некие компании по партнерскому финансированию), которые станут кредитовать мусульман по всем правилам и законам шариата.

          Шариатские правила кредитования:
          · ставка 0 % (процент для правоверных запрещён);
          · рассрочка по типу ипотеки с полной господдержкой;
          · лизинг имущества (к примеру, покупка и использование автомобиля с рассрочкой на несколько лет и лишь с наценкой банка, но без %).
          Более того, «исламские банки» будут работать удалённо, что позволит любому мигранту в России оформить себе заём без процентов и рассрочку на квартиру.
          И это при том, что:
          1) кредитования для коренных россиян (292 % годовых + страховки и прочие накрутки микрофинансистов);
          2) мигранты итак во всю пользуются нашими пенсиями, детскими выплатами и другими государственными "плюшками".

          См. подробно - https://dzen.ru/a/ZjR8bhK41khw4fhn

          На фоне условий и последствий теракта в Подмосковье подобное решение ЦБ выглядит, как ИСЛАМИСТСКИЙ госпереворот в России со стороны Силуанова и Набиулиной - и соответственно как ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА.

          При этом не удивительно, что Силуанов, министр финансов России, и Набиулина, глава ЦБ России, не просто так ОФИЦИАЛЬНО занимают в МВФ следующие должности:
          1. Силуанов в МВФ - управляющий Российской Федерацией от МВФ. Это означает, что Силуанов действует в России от лица МВФ, полностью подчиняя себя интересам данной организации.
          При этом он получает зарплату как от правительства из бюджета России, так и из бюджета МВФ.
          Иными словами. Силуанов следит за тем, чтобы на высшем уровне в России принимались такие законы, которые выгодны МВФ и по рекомендации МВФ. При этом Силуанов с 2010 года занимает ключевую должность в правительстве РФ - он глава экономического блока правительства РФ, которая определяет внешнюю и внутреннюю экономическую политику России.
          Это тот факт, который необходимо учитывать.
          2. Набиулина занимает другую ОФИЦИАЛЬНУЮ должность в МВФ, но рангом пониже Силуанова. Она заместитель (Силуанова) управляющего Российской Федерации от МВФ. И она ТОЖЕ открыто отстаивает тезисы МВФ на территории России. И тоже получает зарплату от МВФ.

          См. подробно - Какие должности в МВФ занимают Силуанов и Набиуллина? Опубликовано 23 авг 2019 - https://yandex.ru/video/preview/18023047151796365396
      2. Олег Апушкин Звание
        Олег Апушкин
        0
        Сегодня, 20:33
        Полосатый всё перегибы скинул на запад, имея при себе церкви сатаны и всякие разные градаций тлетворных людей, кидающих заразный уголёк в нашу сторону.
      3. Rage66 Звание
        Rage66
        0
        Сегодня, 20:38
        Статью важно читать, но также важно анализировать заголовок и его влияние на последующие события
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 20:55
          Какое влияние на реальные события может быть у заголовка? Я понимаю, что заголовки способны поднять людей, скажем, на бунт против своего правительства, но для этого прежде всего нужны материальные, объективные условия - тяжёлое положение населения, к примеру. А если объективные условий нет, то... ну, кто-то поднимется, конечно. Из тех, кто "за любой движ". Но их быстренько скрутят и увезут куда надо. Через пару недель, когда все забудут об этом, может, выпустят даже, попросив больше так не делать.
      4. Rage66 Звание
        Rage66
        -1
        Сегодня, 20:44
        Любое упоминание "поражения России" является пропагандой...
        Осмыслите на досуге, капитан
      5. Rage66 Звание
        Rage66
        0
        Сегодня, 20:51
        Желательно прочитать и заголовок, чтобы учитывать его, как часть западной пропаганды о возможности поражения России
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 20:07
      Цитата: Rage66
      Влажные мечты американского писателя о падении России

      Купите "Тампексы", они помогают при дизурии.
    3. Ильнур Звание
      Ильнур
      +4
      Сегодня, 20:16
      Влажные мечты
      -------
      Не согласен, что он хочет проиграша России, он напротив, понимает, что Россия является сдерживающим фактором, силой добра против зла...
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        0
        Сегодня, 20:53
        Вы сказали "проигрАша"?
        Карл, я снимаю все вопросы к Вам hi
  2. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 20:05
    Есть на Западе здрАвые люди. Но узок их круг и страшно их мало.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 20:08
      Цитата: BAI
      Есть на Западе здрАвые люди. Но узок их круг и страшно их мало.

      На западе, гестапо, быстро рот закроет.
    2. Rage66 Звание
      Rage66
      0
      Сегодня, 20:40
      Цитата неточна...
      Узок их круг и страшно далеки они от народа...
      Изучайте матчасть hi
    3. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 20:48
      Эти "здравые" люди рассуждают в терминах сатаны и мирового заговора. Где их "здравие"-то, позвольте спросить?
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 20:09
    если при каких-то обстоятельствах Россия падет, весь мир неизбежно падет на пути сатанинского Запада

    Во истину правильные слова и сказанные перед Пасхой. Мы Русские и с нами Бог, а это значит, что в мире пронизанном сатанизмом и аморальности должен быть противовес (балансир) который удерживает мир в равновесии.
    И если не мы - то кто? Кто ещё может противостоять однополярности современного Садом и Гаморра.
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 20:20
      Мы Русские и с нами Бог, а это значит, что в мире пронизанном сатанизмом и аморальности должен быть противовес (балансир) который удерживает мир в равновесии.

      Вы правы. Свет и тьма всегда рядом. Нам повезло родиться и жить Русскими и быть на стороне света.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 20:31
        Именно так. Изначально на Земле было несколько рас людей и одна из них с белой кожей. Ну кроме как с северных районов нашей страны они никак не могла прийти из Африки например, ну или индейцы или азиаты. Изначально были все расы чистые и только сей час смешивание идёт.
        Так вот белая раса - это протославяне или вообще их предки с тем древним протославянским языком корни которого заложены и в нашем языке как и хитро завуалированном индоевропейском где слово славяне убрано кем-то (почему-то).
        А Россия так же идёт от понимания и смысла языка как "Роса" (то есть чистая, свежая, первичная), а это кому-то сильно мешает в геополитике на протяжении не то, чтобы веков, но и тысячилетий и потому всегда историю переписывают вытравливая слявянизм и натравливают друг на друга.
        Ну ничего прорвёмся ибо всегда роса по утрам образовывается и покрывает землю давая ей влагу и жизнь.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      -1
      Сегодня, 20:34
      ВВП очень четко сказал, когда то "..мы попадаем в рай,, а они просто сдохнут!" В этом есть огромный смысл, хоть мало слов
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 20:36
        Ну да - каждому своё и по делам его.
  4. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 20:10
    Американский писатель полагает, что даже русские до конца не осознают, что сейчас поставлено на карту.

    Увы это факт. Даже читая комментарии наших форумчан здесь, можно сделать подобный вывод. Надеются, что всё рассосётся само собой. Живут в плену своих иллюзий и по прежнему братства, и космополитизма. Сильно мы добренькие.
  5. Ильнур Звание
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 20:11
    даже русские до конца не осознают, что сейчас поставлено на карту.

    Да всё мы осознает, понимаем, что в в случае проигрыша России, будет всеощий геноцид народов Земли, англосаксы осуществят свою доктрину "золотого миллиарда"... Даже если такое случится, то они не выживут, они сожрут друг друга, как пауки в банке, как пираты, которых оставили на острове... Зло сам себя сожрёт..
  6. Msi Звание
    Msi
    -2
    Сегодня, 20:16
    Американский писатель: Если Россия падёт, весь мир падёт на пути сатанинского Запада

    Если России не будет и планета должна исчезнуть. Кому мы оставим планету??? Ордам китайцев и индусов? Или западным гомосексуалистам? no
    1. shikin Звание
      shikin
      0
      Сегодня, 20:35
      Планета Земля никуда не исчезнет, человек еще слишком мал для этого (и это хорошо). А вот человек может исчезнуть, и оставить Землю не ордам китайцев и индусов, а ордам тараканов и муравьев.
  7. Rage66 Звание
    Rage66
    -1
    Сегодня, 20:33
    Господа минусаторы, вы понимаете, что вы минусуете? Вы минусуете мысль о невозможности поражения России.
    Напомню вам инструменты пропаганды врага...
    Чтобы получить наименьшее сопротивление общества, спорные мысли сначала озвучиваются посторонними людьми, которые ни за что не несут ответственности.
    Потом аналитические отделы изучают реакцию общества, и если эта реакция приемлема, ее озвучивают официальные лица...
    Сейчас, аналитические отделы сделали вывод, что идея "поражения России" не встретила отторжения у общества.
    Отторжение встретила только критика озвучившего это идею "неизвестного американского писателя"
    Попробуйте осилить эту мысль без пива hi
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 20:51
      Цитата: Rage66
      Сейчас, аналитические отделы сделали вывод, что идея "поражения России" не встретила отторжения у общества.

      Чтоб полностью отрицать возможность своего поражения, надо быть полнейшим безумцем. Безумец начинает принимать безумные решения, которые по определению являются ошибочными.
      1. Rage66 Звание
        Rage66
        -1
        Сегодня, 20:55
        Не путайте мух с котлетами...
        Я пишу не о полном отрицании негативных вариантов, а о потаканиии вражеской пропаганде
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 20:56
          Цитата: Rage66
          Сейчас, аналитические отделы сделали вывод, что идея "поражения России" не встретила отторжения у общества.

          Ну вот какое отторжение должна была вызвать мысль? В чём оно должно было, в идеальном для Вас варианте, выражаться?
          1. Rage66 Звание
            Rage66
            0
            Сегодня, 21:02
            Мысль о критике автора фразы "поражение России" вызвала отторжение у 20(на данное время) минусаторов поста...
            Я их рассматриваю , ка представителей двух частей общества:
            1. Глупые люди
            2. Пропагандисты врага
            И те и другие, как собеседники меня не интересуют, даже если каждый из них поставит мне 100 минусов...
            Я тут пишу не за минусы или плюсы, как многие. Я мнение своё излагаю
  8. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 21:09
    И не забывайте, что "американский писатель" является ветераном войны в Ираке.
    Не надо делать из него святого.
    Он убивал людей в стране, которая находится в тысячах километров от США...
    И вот теперь он учит всех мыслить правильно yes