Американский писатель Ноктис Дрейвен, являющийся ветераном войны в Ираке, подчеркнул, что считает, что Россия не может пасть и прекратить свое существование. По мнению Дрейвена, Россия остается одной из последних сверхдержав в мире, которая не поддалась безумию Запада и поэтому ее нужно защищать всем: и русским, и американцам.Дрейвен констатировал, что у других стран не осталось никакого иного выбора. Американский писатель полагает, что даже русские до конца не осознают, что сейчас поставлено на карту. Это он объясняет тем, что русские – серьезные люди, которые не верят в заговоры, что в какой-то степени мешает видеть всю правду, которая, по мнению Дрейвена, заключается в том, что если при каких-то обстоятельствах Россия падет, весь мир неизбежно падет на пути сатанинского Запада.Американский писатель подчеркивает, что, несмотря на то, что он не является русским, он все равно понимает, насколько Россия важна для свободы и настоящего, единого мирового порядка. Дрейвен также считает, что России надо осознать, что она борется не только с НАТО, но и с самим сатаной, воплощением которого является навязываемый Западом несправедливый мировой порядок, которому, в случае проигрыша Москвы, будет вынужден подчиниться весь мир.Ранее Дрейвен призывал своих соотечественников ни в коем случае не воевать с Россией на стороне киевского режима. В своем аккаунте в одной из западных соцсетей писатель напомнил американским военнослужащим, что украинский кризис в корне отличается от войн в Афганистане и Ираке, где армия США вела боевые действия против неподготовленных, немотивированных и плохо финансируемых лиц.