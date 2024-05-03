ВС РФ ведут бои за Парасковиевку на Угледарском направлении

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ВС РФ ведут бои за Парасковиевку на Угледарском направлении

Российские войска продолжают продвижение на нескольких участках фронта. Речь идёт как о Донецкой Народной Республике, так и о Харьковской области. Как уже сообщало «Военное обозрение», наши войска заняли значительную часть Котляровки на Купянском направлении.

К настоящему моменту приходят сообщения о том, что ВС РФ атаковали противника уже в Парасковиевке со стороны ранее освобождённой Новомихайловки на Угледарском направлении. Парасковиевка для противника имеет важное значение тем, что прикрывает автодорогу О0532 Марьинка-Угледар. Она же находится чуть восточнее села Константиновка, непосредственно примыкающего к этой дороге.





Командование бросило в бой в Парасковиевке резервы. Идут бои за село, к восточной части которого подошли наши войска, продвигаясь ещё как минимум с одного направления.

В результате совершён охват села. По некоторым данным, как минимум половина села уже перешла под контроль российской армии.

Продвижение ВС РФ есть и к югу от ранее освобождённого села Первомайское, что к северо-западу от Донецка. На этом участке фронта наши войска вышли к цепочке оврагов, которые местные жители называют балкой Домаха.



Под контроль ВС РФ перешли фруктовые сады и другие территории, на которых враг ранее оборудовал свои позиции, к югу от Первомайского (они же к северу от Невельского).