Иракские группировки взяли ответственность за ракетные удары по разведцентрам Моссада в Тель-Авиве и Беэр-Шеве

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Иракские группировки взяли ответственность за ракетные удары по разведцентрам Моссада в Тель-Авиве и Беэр-Шеве

Иракские шиитские вооружённые формирования взяли на себя ответственность за нанесение ударов по объектам сразу в двух городах Израиля. Под удары попали объекты в Беэр-Шеве и Тель-Авиве. Удары наносились ракетами. Причём об их конкретном классе и степени точности в Израиле не сообщается, зато конкретику о средствах поражения приводят медиа Ирака.

В иракских источниках говорится, что против объектов в городах Израиля использовались ракеты «Аль-Аркаб», которые способны поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров. Для справки: расстояние от Багдада до Тель-Авива по прямой составляет около 840 км. От западных районов Ирака – около 500 км. Соответственно, вполне можно говорить о том, что использовалось весьма серьёзное, дальнобойное оружие.



Китайское агентство «Синьхуа» пишет о целях ударов. Со ссылкой на источники сообщается, что в Тель-Авиве удар наносился по разведцентру «Глилот» Моссада. В Беэр-Шеве под удар также попал объект Моссада – «Авраам».

Также поступает информация о том, что атакован объект израильских силовых структур в районе Мёртвого моря, неподалёку от границы с Иорданией.

О степени повреждения объектов и возможных жертвах пока не сообщается.

Иракские источники заявляют о том, что это ответ Израилю на его бомбардировки сектора Газа.
7 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 22:14
    Норм. Хотелось бы знать о результативности данных ударов.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -9
      Сегодня, 22:29
      Не было никаких ударов.
      Глилот я проезжал сегодня по дороге к пляжу.
  2. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +5
    Сегодня, 22:26
    "Железный купол" проржавел окончательно?!
    Но еврейцы предсказуемо заявят, что сбили всё.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      +4
      Сегодня, 22:31
      Хитрость подачи информации в том, что ничего нельзя понять!
      Если объект атакован, то совсем не значит, что ракета его поразила. М.б. она просто была на него направлена, но по дороге была сбита. Атака-то была! laughing А сбита она была на третьем км полёта или на двухсотом? laughing
      1. sdivt Звание
        sdivt
        0
        Сегодня, 23:12
        Ну так разве только у них?
        Как вам такая формулировка? "все цели были поражены" - что это обозначает? Всё, целей нет?
        А что же тогда обозначает формулировка "цели уничтожены"?
        Игра слов, а по-простому - словоблудие
  3. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 22:32
    Они то же ещё не начинали! stop
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Сегодня, 22:37
    Напомню, что армии Саддама удалось несколько раз ударить по американским казармам в Саудовской Аравии и Израиле.