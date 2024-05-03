Иракские группировки взяли ответственность за ракетные удары по разведцентрам Моссада в Тель-Авиве и Беэр-Шеве
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Иракские шиитские вооружённые формирования взяли на себя ответственность за нанесение ударов по объектам сразу в двух городах Израиля. Под удары попали объекты в Беэр-Шеве и Тель-Авиве. Удары наносились ракетами. Причём об их конкретном классе и степени точности в Израиле не сообщается, зато конкретику о средствах поражения приводят медиа Ирака.
В иракских источниках говорится, что против объектов в городах Израиля использовались ракеты «Аль-Аркаб», которые способны поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров. Для справки: расстояние от Багдада до Тель-Авива по прямой составляет около 840 км. От западных районов Ирака – около 500 км. Соответственно, вполне можно говорить о том, что использовалось весьма серьёзное, дальнобойное оружие.
Китайское агентство «Синьхуа» пишет о целях ударов. Со ссылкой на источники сообщается, что в Тель-Авиве удар наносился по разведцентру «Глилот» Моссада. В Беэр-Шеве под удар также попал объект Моссада – «Авраам».
Также поступает информация о том, что атакован объект израильских силовых структур в районе Мёртвого моря, неподалёку от границы с Иорданией.
О степени повреждения объектов и возможных жертвах пока не сообщается.
Иракские источники заявляют о том, что это ответ Израилю на его бомбардировки сектора Газа.
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