Армения в ЕС или с ЕАЭС — даже в Ереване сидеть на двух стульях непросто

А нужен ли Пашиняну «разворот» на Запад?

Когда торг вполне уместен

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«рискованным, так как не гарантирует стабильную загрузку магистрали.»

Правительство Армении на днях утвердило соглашение двухлетней давности «О гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза». Таким решением Ереван демонстрирует свою приверженность ЕАЭС — по крайней мере, в год председательства Армении в Союзе.И хотя от премьера Роберта Пашиняна можно было ожидать чего угодно — иначе зачем тянули почти два года, сам по себе факт очень показательный. Становится ясно, что власти Армении не уверены, что их «разворот» на Запад позволит скомпенсировать возможный выход из ЕАЭС.Этот выход периодически «прогнозируют» ереванские эксперты и чиновники — но будем считать это их личной позицией. И заодно отметим, что товарооборот России и Армении достиг в 2023 г. рекордных 7 млрд долл. В том самом 2022 г. показатель был немногим больше 2 млрд долл.При этом доля России во внешней торговле Армении в сравнении с 2022-м осталась примерно на прежнем уровне: чуть выше 35 %. То есть другие торговали с Арменией ничуть не менее активно. Причём экспорт из Армении в Россию вырос почти на 39 %, составив 3 млрд 418 млн долл.Соответственно, в торговом балансе Армении с Россией в 2023 году почти сравнялись экспорт и импорт (47 % / 53 %). В зарубежных СМИ не раз сообщалось, что Армения и другие страны ЕАЭС, не попавшие под прямые санкции, то есть все кроме Белоруссии, весьма активно ведут реэкспорт на российскую территорию подсанкционных и потенциально подсанкционных товаров.Именно это и предопределяет столь высокую динамику экспорта Армении в Россию. Официальных конкретных опровержений обеих сторон не имеется. Но упомянутое — не единственная причина означенной тенденции в торговле.По имеющейся информации, суммарная стоимость обоюдной торговли возросла и в силу повышения — на 30-80 % цен на поставляемые друг другу товары. Это связано, прежде всего, с девальвационным инвалютным курсом рубля, что влияет на экспортно-импортные и реэкспортные цены.При этом тот же курсовой рублёвый фактор влияет и на инвалютный курс драма, да и всех других национальных валют в ЕАЭС и даже в СНГ. Кроме того, в конечные внешнеторговые расценки включаются растущие транспортно-логистические расходы.На этих обстоятельствах необходимо остановиться подробнее: рост затрат на логистику и транспорт тоже обусловлен, в первую очередь, девальвационным курсом рубля. Но, опять-таки, не только этим фактором. В начале 2024 г. по инициативе Армении была прекращена, под предлогом «нерентабельности», работа трансчерноморского паромного маршрута порт Кавказ (РФ) – порт Поти (Грузия).Этот маршрут использовался в основном для грузоперевозок России и Белоруссии с Арменией — через порт Поти, состыкованный железной дорогой с Арменией. Такое решение вполне вписывается в современный внешнеполитический курс Еревана, нацеленный на ускоренное развитие экономических и особенно военно-политических связей с Западом.Столь демонстративным решением Ереван демонстрирует перед Западом свою «лояльность» — даже с очевидным экономическим ущербом для Армении. Так как упразднение этого маршрута тем более увеличит транспортно-логистические затраты в обоюдной торговле.А это, в свою очередь, влияет на дальнейшее повышение экспортно-импортных цен. Вдобавок дорожает автотранспортный транзит Армении через Грузию, а транзит Армении через Азербайджан по-прежнему закрыт.Зато в конечном результате стоимостный внешнеторговый «рекорд» в 7 млрд в торговле России с Арменией может быть превышен, хотя реальные товарные, то есть физические объёмы обоюдной торговли, могут сокращаться…Но в сложившейся ситуации наносится политико-экономический ущерб также России и Белоруссии. Действующей железнодорожной артерией между Белоруссией-РФ и Закавказьем, выходящей в Иран, остаётся только прикаспийская магистраль из Дагестана в Азербайджан.При этом остаётся без реальных подвижек декларированное в 2021-2022 гг. восстановление к середине 2020-х годов «Транссиба Закавказья» с его выходами – в том числе для РФ и Белоруссии – на Иран и Турцию. Кстати, несмотря на более активные с 2023 года политические контакты Еревана и Анкары, в Турции сохраняется введённый с 1993-го запрет на железнодорожное сообщение с Арменией.А проект железной дороги Армения-Иран (260 км), впервые разработанный ещё в середине 40-х гг., был в последующие годы торпедирован руководством Азербайджанской ССР, более влиятельным в Москве. В Баку понимали необходимость сохранить зависимость Армении от транзита через Азербайджан. Тот же проект Ереван и Тегеран реанимировали только к концу 1990-х гг.Но – видимо, под влиянием антииранских санкций США и ЕС – ещё в 2017 г. был объявлен армянской сторонойСоответственно, Армения остаётся в железнодорожной полублокаде. А разброд и шатания в политике Еревана продолжаются…