Викинги во Франции: от набегов до основания Нормандии
С начала скандинавского железного века германские народы мигрировали со Скандинавского полуострова, продвигаясь на юг, чтобы поселиться на территории нынешней Дании и северной Германии. В этом регионе они столкнулись с саксами (другим германским народом), которые долгое время воевали с франками во времена Карла Великого.
Карл Великий стремился перековать европейскую часть разрушенной Западной Римской империи и продолжил активную экспансию. Он добивался обращения саксов в христианство. Одним из самых известных примеров такого подхода стала резня при Вердене, где, как говорили, было убито более 4 500 саксов, не пожелавших отказаться от своих языческих верований.
По мере того, как Карл Великий продолжал расширять свои территории, датчане все больше беспокоились о своей южной границе. Преобладающая обстановка насилия и политическая нестабильность побудили датчан построить Даневирке – обширную линию укреплений. Она постоянно совершенствовалась на протяжении последующих столетий, протянувшись через горловину Кимврийского полуострова на территории нынешней северной Германии.
Саксонские беженцы мигрировали в земли датчан в поисках убежища и рассказывали ужасные истории о Карле Великом, который был одержим идеей покорения всех народов. Однако прошло совсем немного времени, прежде чем Карл Великий перешел к обороне.
Первые набеги викингов на Франкскую империю
Хотя выдающиеся достижения Карла Великого в расширении франкских владений неоспоримы, созданное им государство, выкованное путем завоеваний, не выдержало испытания временем после его смерти.
Последние годы его правления были отмечены заметными событиями, включая его коронацию папой римским в качестве императора и завершение Саксонских войн в 804 году.
Однако не все шло благополучно. После смерти Карла Великого в 814 году его империя сначала пришла в упадок, а вскоре распалась, что послужило катализатором еще более частых нападений и рейдов викингов.
Первые значительные набеги викингов, поразившие сердце королевства Каролингов, произошли менее чем через шесть лет после смерти его основателя. В 820 году тринадцать кораблей викингов поднялись вверх по Сене, однако были разбиты местным ополчением.
Впоследствии произошло еще несколько набегов викингов, и в основном благодаря выкупам сына Карла Великого Людовика Благочестивого эти набеги были несколько сдержаны. Хотя краткосрочный эффект от этих выплат действительно достиг желаемого результата, их долгосрочное воздействие оказалось катастрофическим.
После смерти Людовика в 840 году его владения были разделены между сыновьями. Первоначальная братская любовь вскоре переросла в ожесточение, что привело бывшую империю к гражданской войне.
Этот внутренний конфликт сыграл непосредственно на руку викингам, и в 841 году их вождь Асгейр разграбил и сжег Руан, включая его важную часовню Сен-Дени, святого покровителя франков.
Верденский мирный договор и разграбление Парижа
Трое сыновей Людовика I в конце концов пришли к мирному соглашению, в основном из-за постоянных нападений викингов на прибрежные поселения, и заключили Верденский договор в 843 году. По его условиям каждый из трех сыновей получил часть империи Каролингов. Людовик Немецкий получил Восточную Франкию, которая со временем стала современным государством Германия. Средняя Франкия была передана Лотарю, в то время как Карл Лысый правил Западной Франкией, которая примерно соответствовала границам современной Франции.
Раздел Франкской империи по Верденскому договору
Мир наступил как раз вовремя, поскольку набеги викингов постепенно распространялись дальше по речным системам франкских владений.
Самым известным из этих ранних набегов викингов была осада Парижа 845 года. Это событие было зафиксировано в Анналах Сен-Бертена, а также было добавлено в Сагу о Рагнаре Лодброке. Сведения о том, кем был вождь викингов, расходятся: Бертен называет Рейнфреда, в то время как более поздние скандинавские хронисты называют его легендарным воином-викингом Рагнаром Лодброком.
Плывя вверх по Сене к Парижу – в то время небольшому, но политически и экономически значимому городу – Рагнар командовал более чем 120 кораблями и 5 000 людьми для осады.
Осада Парижа. Кадр из сериала «Викинги»
Парижане были готовы к бою и сумели на некоторое время сдержать викингов. Но в конце концов было найдено слабое место, и Париж был взят и разграблен. Французский историк Андре Борель писал:
Викингов убедили прекратить грабежи только после того, как Карл Лысый выплатил им более 2 500 килограммов (5 700 фунтов) серебра. В те времена на эту сумму можно было построить целый город.
Может возникнуть вопрос, почему Карл Лысый решил откупиться, а не продолжать сражаться с викингами.
Дело в том, что этот король обладал слабым авторитетом среди своих подданных. Одни феодалы всегда готовы были саботировать его приказы, другие могли выступить против него открыто, что периодически и случалось. А однажды, когда дело дошло до решительного сражения, часть феодалов отказались сражаться, покинув короля. Поэтому рассчитывать на надежность своих войск Карл не мог, и выкуп представлялся ему меньшим злом, чем возможное поражение на поле боя.
Карл II Лысый
Северо-западный регион франкских владений, ограниченный проливом Ла-Манш на севере и долиной Сены на юге, вскоре начал подвергаться новым атакам викингов. После разграбления Парижа жители прибрежных районов начали все чаще замечать зловещий вид новых драккаров. К 851 году викинги впервые остались на зиму на территории нынешней северо-западной Франции.
Историки долго размышляли о том, почему викинги решили остаться здесь дольше, начиная с этого периода.
Одна из теорий заключается в том, что кровавые войны Карла Великого привели к тому, что война и отсутствие безопасности докатились до самых границ мира викингов. Эти атаки викингов были, как гласит теория, частью оборонительного наступления, направленного на обеспечение своего южного фланга, чтобы франкские армии не перешли укрепления Даневирке.
Другая теория заключается в том, что, в отличие от большей части Скандинавии, во франкских королевствах в период раннего Средневековья наблюдалась быстрая реурбанизация с бумом многих рыночных городов. Это были легкие мишени для викингов, в арсенале которых было одно из величайших образцов военно-морской техники раннего Средневековья, способное наносить внезапные удары по прибрежным поселениям и даже вглубь страны, вплоть до долины Луары.
Между 850 и 870 годом викинги совершали набеги, доходившие вглубь страны до Клермона и на юг до Авиньона. Они опустошили Аквитанию и дважды разграбили Шартр в 858 и 865 году.
До конца столетия предстояло еще худшее. Викинги нанесут удар в самое сердце франкского государства.
В последующие десятилетия IX века франкские владения подвергались постоянным нападениям викингов. Когда они не совершали набегов на северные районы франкских владений, современные Нидерланды, Бельгию и северо-восток Франции, они наносили удары в Средиземном море, уничтожая прибрежные поселения вдоль южного побережья Франции.
В течение столетия, после событий в англосаксонской Англии по ту сторону Ла-Манша, то, что начиналось как мелкие грабительские набеги, превратилось в реальную угрозу существования франкских правителей.
В 867 году Карл Лысый уступил часть полуострова Котантен бретонскому королю в обмен на клятву верности и помощь в отражении набегов викингов. Это был первый случай, когда франкский правитель отказался от территории, чтобы противостоять угрозе викингов, но он не был последним.
Осада Парижа 885–886 гг.
Во второй половине IX века было совершено еще несколько походов викингов на Париж. В 856 году они вновь подошли к городу и потребовали выкуп, но в этот раз платить Карл отказался. В ответ викинги подожгли город.
Более крупная осада началась в ноябре 885 года, в правление Карла Толстого, который был болезненным, страдал эпилепсией и также не обладал авторитетом у подданных. Конунг викингов Зигфрид собрал большую армию, от 30 до 40 тысяч человек, по Сене на кораблях подошел к Парижу и потребовал дань, но получил отказ. Началась долгая осада. Обороной руководил граф Эд, умело отразивший несколько штурмов.
К весне следующего года положение парижан стало отчаянным. Тогда Эд с небольшим отрядом прорвался сквозь позиции викингов и отправился в Италию, где сообщил Карлу, что Париж падет, если не получит его помощи. Королевская армия двинулась на выручку города.
Граф Эд защищает Париж от норманнов, Жан-Виктор Шнетц (1837)
Между тем моральный дух осаждавших Париж викингов тоже падал. В апреле Зигфрид, получив небольшой выкуп, ушел со своими войсками. Однако часть войска под командованием Роллона не захотела уходить и продолжила осаду. Летом произошел очередной штурм города, который также был отбит. А в октябре к городу подошла армия Карла Толстого.
В одной из стычек с викингами погиб лучший военачальник Карла маркиз Генрих. Понеся такую потерю, Карл не решился вступить в решающую битву и позволил Роллону беспрепятственно уйти. Так закончилась последняя осада Парижа викингами.
В следующем, 887 году, Зигфрид был убит, а Карл Толстый свергнут собственными феодалами. Новым королем стал прославившийся при защите Парижа Эд.
Эд прорывается в Париж через осаждающих, Альфонс де Нёвиль (1883)
Основание Нормандии
В регионе, ныне известном как Нормандия, викинги не только совершали набеги и уничтожали прибрежные поселения на протяжении нескольких поколений, но и начали вытеснять местное франкское население.
Хотя эти люди, вырванные из общества викингов, сильно отличались от местного франкского населения по языку, обычаям, религии и внешнему виду, вскоре они начали смешиваться и вступать в браки.
Наиболее значимым из этих набегов викингов была осада Шартра в 911 году, которой руководил свирепый воин-викинг Роллон. За неполные полвека, прошедшие с момента последнего нападения викингов, город улучшил свои укрепления и оборону, но Роллон был известен как один из самых выдающихся командиров викингов своего времени.
Статуя Роллона в Фалезе, Нормандия
Закрепившись в регионе и захватив Руан, Роллон имел базу, чтобы наводить страх на центральную Францию. Во время осады Шартра город был окружен, и на помощь поспешили франкские войска во главе с Ричардом, герцогом Бургундии, и Робертом I Нейстрийским.
Роберт сменил последнего из королей Каролингов в результате государственного переворота. Тем не менее, если верить франкским хронистам, священная реликвия (туника Христа), как говорят, отпугнула викингов от Шартра, и Роллон отступил. Однако Роберт знал, что выиграл битву, но не войну, поскольку Роллон и его небольшой отряд опустошали сельскую местность вокруг Руана.
Клайв Стэнден в роли Ролло в сериале «Викинги»
Мирный договор в Сен-Клер-Сюр-Эпт, подписанный в 911 году, был самым выдающимся политическим достижением викингов в X веке. Здесь Роллон лично встретился с королем Карлом Простоватым, чтобы заключить мирное соглашение.
Карл уступил Роллону обширную территорию между реками Луара и Сена. Взамен Роллон собирался заселить территорию своими викингами и служить оплотом против нападений других викингов.
Вскоре эта территория будет названа в честь «северных людей» викингов – Нормандией. При основании Нормандии поселенцы-викинги объединились с местным франкским населением и через одно-два поколения стали норманнами. Их влияние на Нормандию можно увидеть по языку, управлению и культуре региона.
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