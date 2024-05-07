Бомбардировщик-ракетоносец военного времени: вопрос не в самолёте, а в его содержимом
Итак, продолжим складывать пазл из возможных перспектив и направлений развития российской дальней авиации.
Ранее мы уже поговорили о том, что в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и возможного конфликта со странами НАТО «быстро и много» разработать и произвести абсолютно новых стратегических бомбардировщиков у нас не получится, оценили возможности по поддержанию и развитию текущего парка стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, а также способы снижения нагрузки на дальнюю авиацию с использованием эрзац-решений.
Теперь посмотрим, каким образом можно относительно быстро расширить парк стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев даже в текущих условиях. Разумеется, речь пойдёт об использовании в качестве таковых самолётов транспортной авиации.
Собственно, вряд ли здесь можно говорить о каком-то открытии – идея лежит на поверхности, многократно озвучивалась как на различных тематических ресурсах, в том числе и на ВО, так и была реализована в виде концептов в разных странах мира, в том числе и в СССР. Тем не менее для полноты картины стоит ещё раз оценить, каким образом эта тематика может быть воплощена в жизнь.
Потенциально в качестве носителей высокоточных боеприпасов большой дальности могут выступать практически любые самолёты, имеющие соответствующую грузоподъёмность, а также приемлемую дальность полёта, и здесь у нас есть только одно безальтернативное решение – это самолёты семейства Ил-76, поскольку Ан-124 «Руслан» более не выпускаются, так что их конверсия в бомбардировщики не имеет смысла.
Ил-76БР
Понятно, что условный Ил-76БР означает «бомбардировщик-ракетоносец», но какие доработки должны быть сделаны на этой машине?
Ответ – минимальные. Более того, сама условная модификация «Ил-76БР» должна быть всего лишь конфигурацией, реализуемой за счёт установленного на стандартный Ил-76 дополнительного оборудования, а не специально разработанной модификацией, то есть в базе этот самолёт должен быть обычным транспортником, а вот после установки специальных кассет с боеприпасами превращаться в бомбардировщик-ракетоносец.
Выдумывать здесь ничего не надо – в США плотно работают над использованием транспортных самолётов для запуска крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Судя по всему, наиболее далеко продвинулась программа создания системы Rapid Dragon, представляющей собой унифицированные одноразовые поддоны-кассеты, в которых должны размещаться КР AGM-158B JASSM-ER (а затем и модификация с увеличенной дальностью JASSM-XR), а также противокорабельные ракеты (ПКР) AGM-158C LRASM.
Схема работы системы Rapid Dragon
В качестве носителей системы Rapid Dragon рассматриваются грузовые самолёты С-130 и С-17, которых у США достаточно много, то есть при необходимости они могут удвоить, а то и утроить свои возможности по нанесению ударов с помощью КР и ПКР большой дальности. На самолёте С-130 может размещаться 12 КР/ПКР на 2 поддонах по 6 ракет, а на более крупном С-17 – до 45 КР/ПКР на 5 поддонах по 9 ракет. Фактически превращённый в ракетоносец транспортный самолёт С-17 будет нести больше КР/ПКР, чем любой «настоящий» американский бомбардировщик – таковы преимущества огромного транспортного отсека и большой грузоподъёмности.
К достоинствам превращённого в ракетоносец транспортного самолёта С-130 относят его способность взлетать с взлётно-посадочных полос (ВПП) длиной менее километра, что недостижимо для стратегических бомбардировщиков. Кроме того, использование транспортных самолётов в качестве ракетоносцев значительно осложнит работу разведки противника, в этом случае каждый взлёт любого транспортного самолёта, который может нести Rapid Dragon, должен рассматриваться как вылет стратегического бомбардировщика, если нет однозначной уверенности в обратном.
Так должен выглядеть сброс кассет Rapid Dragon с самолётов С-130
Как известно, «русские долго запрягают, но быстро едут», достаточно вспомнить, как давно в США появились комплекты Joint Direct Attack Munition (JDAM) для превращения неуправляемых авиабомб в управляемые, и какой эффект на поле боя на Украине оказывают теперь российские авиабомбы с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).
То же самое необходимо провернуть и с Rapid Dragon – нам необходима аналогичная система для самолётов семейства Ил-76 и КР Х-101/102, КР Х-69 и других высокоточных боеприпасов большой дальности. Для работы по противнику, не имеющему зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности, система, аналогичная Rapid Dragon, может быть адаптирована и для авиабомб с УМПК, в том числе для таких, как ФАБ-3000 и более крупных калибров.
Учитывая габариты грузового отсека и грузоподъёмность самолётов семейства Ил-76МД-90А, а также габариты и массу КР Х-101/102, в российском аналоге системы Rapid Dragon может размещаться 12, 18 или 24 КР Х-101/102, при этом дальность полёта носителя с такой массой составит 7 500, 5 500 и 4 000 километров соответственно. Учитывая дальность полёта самих КР Х-101/102, которая, по открытым данным, составляет 5 500 километров, легко понять, что окажется в зоне досягаемости Ил-76БР. Боекомплект боеприпасов меньших размеров, тех же КР Х-69, может быть в несколько раз больше.
Погрузка кассет Rapid Dragon в самолёт С-130
Кстати, судя по всему, Ил-76 уже рассматривается в качестве носителя, правда, пока это должны быть БПЛА воздушного старта «Молния», на борту их должно размещаться до 8 единиц, возможно, что там же будут размещаться операторы этих БПЛА.
От транспортного самолёта к транспортно-боевой платформе
Таким образом, не стоит создавать на базе Ил-76 или иного транспортного самолёта какой-либо бомбардировщик с глубокой переработкой его фюзеляжа, с уменьшением миделя и прочих усложнений. Наоборот, нам необходима максимально унифицированная многофункциональная транспортно-боевая платформа, например, в рамках будущих доработок/модернизаций самолёта Ил-76МД-90А на его базе могут быть созданы следующие основные модификации:
– транспортный самолёт;
– бомбардировщик-ракетоносец;
– самолёт-заправщик.
Причём бомбардировщик-ракетоносец и самолёт-заправщик должны получаться просто путём установки дополнительного оборудования в грузовой отсек и под крылья самолёта.
Понятно, что самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) простой установкой оборудования в грузовой отсек не получить, хотя если под крылом можно будет размещать радиопрозрачные гондолы с плоскими радиолокационными станциями (РЛС) бокового обзора по обе стороны фюзеляжа, то почему бы и нет...
Какие ещё доработки может получить будущая модификация?
Например, взаимодействие с БПЛА, раз уж с «Молнией» что-то там пытаются сообразить, а ещё нормальный комплекс бортовой самообороны, в том числе не исключено, что и с ракетами «воздух-воздух», хотя бы малой дальности, они же потенциально могут использоваться и как противоракеты от ракет «воздух-воздух» противника (в том случае, если они могут захватить такую цель).
Совсем не лишним будет наличие мощного, современного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ), кстати, зачастую, когда речь идёт про установку на самолёты каких-либо мощных потребителей электрической энергии, например, лазерного оружия, то начинаются стенания – откуда её (электроэнергию) взять на самолёте в больших объёмах, так вот, на американском самолёте ДРЛОиУ E-3 Sentry, установленные на валах турбореактивных двигателей генераторы суммарно выдают 1 МВт (мегаватт!) электрической энергии. Эту возможность необходимо закладывать во все перспективные самолёты.
Интересно, сколько мегаватт могут отбирать у двигателей генераторы нового американского малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider и куда они эти мегаватты направят?
Впрочем, создание будущих модификаций Ил-76 никак не влияет на создание системы, аналогичной американской Rapid Dragon, поскольку она должна применяться в первую очередь на существующих самолётах семейства Ил-76, точно так же, как США не перерабатывают для установки системы Rapid Dragon самолёты C-130 и C-17.
Соответственно, учитывая идущую уже сейчас СВО на Украине, а также угрозу прямого конфликта со странами НАТО, необходимо максимальное увеличение производства серийных Ил-76МД-90А, которые будут применяться в том числе и с российским аналогом системы Rapid Dragon. Конечно, существующие темпы производства 5–6 машин в год явно недостаточны, а вот если будет достигнута озвученная в 2023 году цифра – 18 Ил-76МД-90А в год, то это будет совсем другое дело.
Выводы
Создание системы, аналогичной американской Rapid Dragon, позволяющей применять крылатые ракеты Х-101 и другие высокоточные боеприпасы большой дальности с транспортных самолётов семейства Ил-76, особенно в сочетании с увеличением объёмов производства этих машин в модификации Ил-76МД-90А, позволит значительно расширить возможности российской дальней авиации, гибко увеличивая парк стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев за счёт машин, оборудованных указанной системой буквально в течение суток и менее.
КР Х-69, аналог американских КР AGM-158 JASSM, также потенциально могут десятками применяться с Ил-76БР
Даже если возможность применения стратегических боеприпасов будет реализована для самолётов тактической авиации, с высокой вероятностью, в пересчёте на килограмм груза доставка самолётами транспортной авиации будет обходиться дешевле, чем истребителями. Возможно, что это будет самый экономически эффективный способ доставки применительно к авиации, дешевле только по железной дороге или по воде.
В дальнейшем, потенциально, транспортные самолёты семейства Ил-76 могут пройти модернизацию, направленную на повышение их многофункциональности и защищённости, за счёт оснащения комплексами бортовой самообороны и РЭБ.
С учётом использования Ил-76БР для запуска низколетящих крылатых ракет, акцент применения настоящих дальних и стратегических бомбардировщиков может сместиться на применение боеприпасов, требующих начального разгона и высотной траектории полёта, например, гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал», ПКР Х-22/Х-32, разрабатываемых гиперзвуковых ракет «Острота» и «Гремлин», а также других аналогичных боеприпасов – особенно такие высокоскоростные боеприпасы будут актуальны для самолётов Ту-160М/М2 и Ту-22М3/М3М.
Теперь у нас есть представление о том, как может развиваться и применяться российская стратегическая авиация в ближайшей перспективе, осталось понять, что собой представляет и зачем нам необходим перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).
Ну и напоследок новость из США:
Это, к слову, о возможности списания некоторых американских «стратегов», о чём мы говорили в предыдущем материале.
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