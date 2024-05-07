COVID-19: всё-таки из пробирки

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COVID-19: всё-таки из пробирки


Рукотворный ужас


Вокруг любой неизвестной инфекции неизменно строятся мифы и околонаучные гипотезы. За примерами далеко ходить не стоит – клещевой энцефалит до сих пор считается в некоторых кругах японской биологической бомбой. Вообще, история открытия возбудителя данной заразы очень интересна и в определённой степени связана с тематикой издания «Военное обозрение». О ней обязательно стоит сделать отдельный обзор. Гипотеза о клещевом энцефалите как о продукте биологической войны далеко не единственная. Из этой же когорты колорадский жук, который одним своим названием намекает на агрессивную американскую военщину. Учитывая широкие компетенции Соединенных Штатов в этой сфере, предположение кажется вполне обоснованным. Только поди докажи причастность. Жук отлично акклиматизировался в России, завоевал широкий ареал, и определить точку заноса вредителя не представляется возможным.



Когда в конце 2018 года впервые услышали о вирусе SARS-CoV-2, вызывающем печально знаменитый COVID-19, многие заговорили о лабораторном происхождении возбудителя. Учёные-вирусологи попытались всех успокоить – дескать, собрать вирус-убийцу такого уровня неподвластно на современном уровне. Но чрезвычайно странное соседство первого очага инфекции и Уханьского института вирусологии не могло не наводить на определённые мысли. Тем более что в истории есть несколько примеров, когда вирусологам удавалось изрядно модифицировать исходный штамм в рамках целенаправленной работы. Один из таких случаев зафиксирован в городке Кольцово, что под Новосибирском, в знаменитом исследовательском центре «Вектор». В 1988 году вирусолог Николай Устинов по неосторожности своего лаборанта через инфицированный шприц получил изрядную дозу вируса Марбург. Трагедия произошла в процесс забора крови у подопытных морских свинок. Спустя несколько дней исследователь в муках скончался, но успел оставить дневник самонаблюдения, который так и не получил широкую огласку. То ли он был слишком натуралистичен, то ли его засекретили по определённым причинам. Если верить злому языку Кена Алибека, врача-вирусолога, перебежавшего на Запад, то «Вектор» во времена СССР занимался биологическим оружием. Работы по Марбургу были лишь одним из эпизодов масштабного проекта «Биопрепарат», нацеленного на создание нового типа вирусов и бактерий, от которых не защититься никому.


Никаких доказательств этому Алибек не приводит, а лишь описывает свои злоключения в книге «Осторожно! Биологическое оружие!». Верить ему или нет, дело индивидуальное, но один интересный факт всё-таки получил подтверждение. Речь о новом штамме вируса Марбург, который выделили из биологической жидкости погибшего Устинова. Штамм смертоносного вируса получил приставку U по фамилии учёного и оказался более опасным, чем все ранее известные. Поэтому, когда вам будут говорить о принципиальной невозможности создания вируса-убийцы в лабораторных условиях, напомните оппоненту о трагедии доктора Устинова. Конечно, никто целенаправленно не станет культивировать вирусы в человеческом теле, но и без этого арсенал современного биотехнолога очень широк.

Проект DEFUSE


Повод вспомнить о происхождении пандемии коронавируса предложил сенатор Рэнд Пол. Само собой, он республиканец, и сейчас всеми средствами пытается отработать тяжелой артиллерией по демократам. Настал черёд определить виновника COVID-19, унёсшей миллионы жизней по всему миру. Несмотря на то, что коронавирус разбушевался ещё при республиканце Дональде Трампе, ответственность за пандемию лежит на демократах. Точнее, на докторе Энтони Фауче, главном инфекционисте и советнике президента Соединенных Штатов. По мнению Рэнда Пола, врач сознательно скрывал информацию о лабораторном происхождении коронавируса. Трамп либо точно знал о лживости своего советника, либо догадывался, но, в любом случае, он пытался его уволить с должности. Но не успел, а пришедший ему на смену Байден сделал Фаучи фактически неприкосновенным. В начале 2022 года Конгресс несколько раз безуспешно пытался снять деятеля, но позже водоворот событий на Украине серьёзно сместил фокус внимания американской общественности. На какое-то время о Фаучи забыли. Предвыборная кампания в Соединенных Штатах стала отличным поводом напомнить общественности о не столь отдалённых событиях.

Как минимум 15 федеральных агентств Соединенных Штатов были в курсе исследований коронавирусов летучих мышей в Уханьском институте вирусологии. Работы велись ещё с 2018 года в рамках проекта DEFUSE. Если совсем кратко, то учёные пытались синтезировать химерный коронавирус, встроив в дикую форму новые гены. Например, вставка Gp120 от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) позволяла коронавирусу, помимо прочего, атаковать иммунные T-клетки. Важнейшей модификацией является участок расщепления фурина, встроенный в геном коронавируса и позволяющий беспрепятственно проникать в клетки человека. Вероятность того, что этот участок появился в результате случайной вирусной эволюции, исчезающее мала – это явно дело рук генных инженеров. Например, таких как Энтони Фаучер, известный специалист как раз по ВИЧ и вставкам типа Gp120. Учёный обладает тремя патентами в этой области. Как уже говорилось выше, работы по модификации коронавируса летучей мыши велись в рамках проекта DEFUSE, главными участниками которого был тот самый Уханьский институт вирусологии и американская неправительственная контора EcoHealth Alliance (EHA). Миссия последней заключается

«в защите людей, животных и окружающей среды от инфекционных заболеваний.»

Вроде бы благородная работа, только вот финансирование EcoHealth Alliance на проект с коронавирусом искала у… DARPA. Напомним, что Агентство перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency) создано под эгидой Министерства обороны Соединенных Штатов и занимается исключительно военными проектами. Деньги биологи запрашивали на некое «увеличение функциональности» коронавирусов. По открытым данным, DARPA отклонило запрос, сославшись на рискованность исследования. Ещё бы, речь шла о фактической разработке биологического оружия. Но это не смутило руководителя Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) Энтони Фаучи, который согласился финансировать DEFUSE. Само собой, целеполагание перекроили, и теперь модификация коронавируса была объяснена «расширением функций» ради разработки будущих вакцин. На самом деле с 2018 года команда высококлассных исследователей получала миллионы долларов на создание химерного вируса, практически полностью совпадающего по строению с возбудителем COVID-19.


Энтони Фаучи – «доктор Зло»

Прямое обвинение сенатора Рэнда Пола в адрес Фаучи звучит следующим образом:

«С самого первого дня, с 31 января 2020 года, Фаучи сговаривался с коллегами-вирусологами, чтобы скрыть это, потому что знал, что он был одним из ведущих мировых сторонников исследований усиления функций вирусов, в течение, по меньшей мере, десяти лет. Он был защитником и главным архитектором финансирования лаборатории в Ухане. Итак, он с самого начала знал, что в случае утечки из лаборатории в Ухане, вина за пандемию будет связана с его ужасным решением финансировать эту лабораторию. Так вот, он пытался скрыть это с самого первого дня.»

Вероятность возмездия для Энтони Фаучи откровенно невысокая. Как минимум, до выборов нового президента США. Во-первых, доктор явно находится под покровительством Байдена, а во-вторых, слишком сильным будут удар по репутации Соединенных Штатов. Будь Фаучи хоть трижды виноват в пандемии, никто в Белом доме в этом не признается. Но бросить камень в огород демократов в предвыборной гонке республиканцам получилось – избиратели такие горячие новости не пропускают мимо ушей.
9 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 04:18
    врач сознательно скрывал информацию о лабораторном происхождении коронавируса
    Придумали вирус от летучих мышей, змей и каким-то боком пангалина...Вывели в лаборатории и травили людей по всей планете.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      -1
      Сегодня, 07:05
      Самое страшный итог прошедшей пандемии не она сама, а то что многие люди привившись по нескольку раз практически потеряли свой родной иммунитет к различным вирусам и теперь при последующих пандемиях в лучшем случае будут тяжело болеть, ну а в худшем сами понимете.... Пандемия несомненно оукотворное создание и финансировали ее фармацевтические гиганты , а политикам это пришлось по вкусу - протестировали будующий элекронный концлагерь и возможность списывать все свои грехи с долгами и ставить под свой контроль целые страны.
  2. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 04:35
    Есть мнение, что вирус получен на основе "испанки" и атипичной пневмонии... Но оказался не очень эффективным, поэтому человеков и продолжают сокращать по старинке, огнём и мечом bully bully
  3. курвиметр Звание
    курвиметр
    +3
    Сегодня, 04:41
    Я не ученый-вирусолог и подноготную, конечно, не знаю... Но всё это ковидобесие было похоже на всемирный спектакль, где заинтересованые лица получили свои печеньки smile
  4. turembo Звание
    turembo
    +3
    Сегодня, 05:14
    Скорее всего вирус искусственный, и создавался он не для уничтожения человечества, потому что уверен что военными вирусологами уже давно создано что то даже похлеще гриппа скрещенного с Эболой. Это больше похоже на желание каких то высоких людей быстро поднять еще бабла, уж сильно резко все вместе раздули какую то истерию, с погибшими, с ограничениями, а потом все как то резко сошло на нет. И я как то не верю в чудо вакцины, как то до нее я больше года не болел короновирусом, хотя контактировал в больными, но после вакцинации заболел через два месяца, но возможно это просто случайность. Мировой капитализм это страшная вещь,бог это капитал, а храмы его банки, а паства те с кого стригут деньги, неплохо так озолотились фармокомпании, хватит, и вирус исчез. Сейчас видимо очередь обогащать оружейных магнатов, интересно даже какая отрасль дальше по очереди.....
  5. parusnik Звание
    parusnik
    +1
    Сегодня, 05:26
    Делай вирус,делай деньги,а остальное всё дребедень
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 05:28
    COVID-19: всё-таки из пробирки

    Кто бы сомневался...Ещё в самом начале пандемии один вирусолог сделал предположение, что из воздуха эпидемии не возникают.
    Скорее всего, Бильдербергский клуб претворяет в жизнь один из пунктов программы «Золотой миллиард»...Кстати, и вакцина созданная в GB, как оказалась, способствовала умерщвлению вакцинированных.
    Зря Владимир Вольфович вкалывал их себе...Мог бы и пожить...Моя семья не пользовалась этим «добром» - Бог миловал. А мать не выдержала...Но, 85 лет - это серьёзный возраст. И мы с братом находились рядом по очереди...
  7. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 05:42
    Когда общественное здравоохранение стремится к нулю,возможны всякие болезни и заразы.И здесь уже политика не при чем.Хотя нет. Каждый кулик свое место хвалит.Вместо того,чтобы в достаточной мере финансировать медицину.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 07:16
      Тут другое интересно. Почему-то никто даже не пытался создать международную комиссию по расследованию происхождения вируса под эгидой ООН. Мало того во всех государствах были приняты чуть ли не законы, которые запрещали расследование происхождения вируса, а те специалисты, которые говорили о его искусственном происхождении подвергались гонениям и обструкционизму. Казалось бы- вот он "черный лебедь" которого сама судьба дала в руки РФ и который надлежит использовать чтобы прищемить хвосты как США так и Китаю, но нет наоборот с самых высоких трибун прозвучало о том, что "пора раз и навсегда прекратить любые инсинуации по поводу искусственного происхождения вируса и его утечки из лаборатории- вирус естественный и попал в среду после съеденной летучей мыши"... А теперь проблема отошла на задний план и особо никого уже не интересует- "поезд ушел". "Окно возможностей" упущено.