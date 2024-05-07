COVID-19: всё-таки из пробирки
Рукотворный ужас
Вокруг любой неизвестной инфекции неизменно строятся мифы и околонаучные гипотезы. За примерами далеко ходить не стоит – клещевой энцефалит до сих пор считается в некоторых кругах японской биологической бомбой. Вообще, история открытия возбудителя данной заразы очень интересна и в определённой степени связана с тематикой издания «Военное обозрение». О ней обязательно стоит сделать отдельный обзор. Гипотеза о клещевом энцефалите как о продукте биологической войны далеко не единственная. Из этой же когорты колорадский жук, который одним своим названием намекает на агрессивную американскую военщину. Учитывая широкие компетенции Соединенных Штатов в этой сфере, предположение кажется вполне обоснованным. Только поди докажи причастность. Жук отлично акклиматизировался в России, завоевал широкий ареал, и определить точку заноса вредителя не представляется возможным.
Когда в конце 2018 года впервые услышали о вирусе SARS-CoV-2, вызывающем печально знаменитый COVID-19, многие заговорили о лабораторном происхождении возбудителя. Учёные-вирусологи попытались всех успокоить – дескать, собрать вирус-убийцу такого уровня неподвластно на современном уровне. Но чрезвычайно странное соседство первого очага инфекции и Уханьского института вирусологии не могло не наводить на определённые мысли. Тем более что в истории есть несколько примеров, когда вирусологам удавалось изрядно модифицировать исходный штамм в рамках целенаправленной работы. Один из таких случаев зафиксирован в городке Кольцово, что под Новосибирском, в знаменитом исследовательском центре «Вектор». В 1988 году вирусолог Николай Устинов по неосторожности своего лаборанта через инфицированный шприц получил изрядную дозу вируса Марбург. Трагедия произошла в процесс забора крови у подопытных морских свинок. Спустя несколько дней исследователь в муках скончался, но успел оставить дневник самонаблюдения, который так и не получил широкую огласку. То ли он был слишком натуралистичен, то ли его засекретили по определённым причинам. Если верить злому языку Кена Алибека, врача-вирусолога, перебежавшего на Запад, то «Вектор» во времена СССР занимался биологическим оружием. Работы по Марбургу были лишь одним из эпизодов масштабного проекта «Биопрепарат», нацеленного на создание нового типа вирусов и бактерий, от которых не защититься никому.
Никаких доказательств этому Алибек не приводит, а лишь описывает свои злоключения в книге «Осторожно! Биологическое оружие!». Верить ему или нет, дело индивидуальное, но один интересный факт всё-таки получил подтверждение. Речь о новом штамме вируса Марбург, который выделили из биологической жидкости погибшего Устинова. Штамм смертоносного вируса получил приставку U по фамилии учёного и оказался более опасным, чем все ранее известные. Поэтому, когда вам будут говорить о принципиальной невозможности создания вируса-убийцы в лабораторных условиях, напомните оппоненту о трагедии доктора Устинова. Конечно, никто целенаправленно не станет культивировать вирусы в человеческом теле, но и без этого арсенал современного биотехнолога очень широк.
Проект DEFUSE
Повод вспомнить о происхождении пандемии коронавируса предложил сенатор Рэнд Пол. Само собой, он республиканец, и сейчас всеми средствами пытается отработать тяжелой артиллерией по демократам. Настал черёд определить виновника COVID-19, унёсшей миллионы жизней по всему миру. Несмотря на то, что коронавирус разбушевался ещё при республиканце Дональде Трампе, ответственность за пандемию лежит на демократах. Точнее, на докторе Энтони Фауче, главном инфекционисте и советнике президента Соединенных Штатов. По мнению Рэнда Пола, врач сознательно скрывал информацию о лабораторном происхождении коронавируса. Трамп либо точно знал о лживости своего советника, либо догадывался, но, в любом случае, он пытался его уволить с должности. Но не успел, а пришедший ему на смену Байден сделал Фаучи фактически неприкосновенным. В начале 2022 года Конгресс несколько раз безуспешно пытался снять деятеля, но позже водоворот событий на Украине серьёзно сместил фокус внимания американской общественности. На какое-то время о Фаучи забыли. Предвыборная кампания в Соединенных Штатах стала отличным поводом напомнить общественности о не столь отдалённых событиях.
Как минимум 15 федеральных агентств Соединенных Штатов были в курсе исследований коронавирусов летучих мышей в Уханьском институте вирусологии. Работы велись ещё с 2018 года в рамках проекта DEFUSE. Если совсем кратко, то учёные пытались синтезировать химерный коронавирус, встроив в дикую форму новые гены. Например, вставка Gp120 от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) позволяла коронавирусу, помимо прочего, атаковать иммунные T-клетки. Важнейшей модификацией является участок расщепления фурина, встроенный в геном коронавируса и позволяющий беспрепятственно проникать в клетки человека. Вероятность того, что этот участок появился в результате случайной вирусной эволюции, исчезающее мала – это явно дело рук генных инженеров. Например, таких как Энтони Фаучер, известный специалист как раз по ВИЧ и вставкам типа Gp120. Учёный обладает тремя патентами в этой области. Как уже говорилось выше, работы по модификации коронавируса летучей мыши велись в рамках проекта DEFUSE, главными участниками которого был тот самый Уханьский институт вирусологии и американская неправительственная контора EcoHealth Alliance (EHA). Миссия последней заключается
Вроде бы благородная работа, только вот финансирование EcoHealth Alliance на проект с коронавирусом искала у… DARPA. Напомним, что Агентство перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency) создано под эгидой Министерства обороны Соединенных Штатов и занимается исключительно военными проектами. Деньги биологи запрашивали на некое «увеличение функциональности» коронавирусов. По открытым данным, DARPA отклонило запрос, сославшись на рискованность исследования. Ещё бы, речь шла о фактической разработке биологического оружия. Но это не смутило руководителя Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) Энтони Фаучи, который согласился финансировать DEFUSE. Само собой, целеполагание перекроили, и теперь модификация коронавируса была объяснена «расширением функций» ради разработки будущих вакцин. На самом деле с 2018 года команда высококлассных исследователей получала миллионы долларов на создание химерного вируса, практически полностью совпадающего по строению с возбудителем COVID-19.
Энтони Фаучи – «доктор Зло»
Прямое обвинение сенатора Рэнда Пола в адрес Фаучи звучит следующим образом:
Вероятность возмездия для Энтони Фаучи откровенно невысокая. Как минимум, до выборов нового президента США. Во-первых, доктор явно находится под покровительством Байдена, а во-вторых, слишком сильным будут удар по репутации Соединенных Штатов. Будь Фаучи хоть трижды виноват в пандемии, никто в Белом доме в этом не признается. Но бросить камень в огород демократов в предвыборной гонке республиканцам получилось – избиратели такие горячие новости не пропускают мимо ушей.
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