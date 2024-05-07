Санта-Барбара с «Пэтриотами»: кому по талонам, а кто и на помойку
Если хорошо погрузиться в тему «Пэтриот» сегодня», то неплохо быть бароном Мюнхгаузеном. То есть, уметь вытаскивать себя за волосы вертикально вверх. Ну или быть СВПП типа «Хэрриер». Главное – уметь быстро взмыть вертикально вверх, чтобы не захлестнуло.
«Бомбит» и «подрывает» в основном у американцев, потому что новости, касаемые их любимого и непобедимого «Пэтриота». Вот как теперь не вспомнить свои собственные статьи годом раньше, когда комплекс только «заходил» в Украину, где возможности оценивались, но никак не в стиле рекламы, которая вещала о том, что «Пэтриот» сбивает все, от курса доллара до «Кинжалов».
В США очень ценили свое изделие. И продавали его не всем желающим, а желающих было много. И вот теперь явно количество этих желающих уменьшится. И рассказал об этом не ТК «Звезда», а вполне себе американский военный сайт. Прекрасно известный нам и даже уважаемый War Zone неплохо так прошелся по чувствам американцев, сообщив новость-бомбу: после разбора событий 13 апреля этого года, по результатам отражения иранского ракетно-беспилотного удара, командование сил противовоздушной обороны Израиля заявило, что выводит из состава действующих частей ЗРК «Пэтриот» и отправляет его в ближайший резерв.
Это… Нет, вообще очень сложно оценить такой шаг израильских военных. Реклама, и без того скажем, неплохая, получила просто колоссальную подпитку от ВСУ: те сбивали при помощи «Пэтриота» все, «Кинжалы», «Искандеры», крылатые ракеты, как-то вот только с «Ониксом» не получилось, но это временно. Плюс просто невероятное количество самолетов и вертолетов, еще чуть-чуть – и на один пуск «Пэтриота» приходилось бы две пораженные цели.
Причем, признаем, с доказательно базой было хреновенько. А ведь еще со времен 2016-2022 годов повелось, когда на том же Ближнем Востоке MIM-104 падал лицом в грязь не единожды, пряча «успехи» за полной бездоказательностью, хотя у самого комплекса были все возможности для отслеживания и фиксации поражения целей.
И вот просто поток «свидетельств», которые моментально закрепили за «Пэтриотом» звание «охотника за гиперзвуком».
Скептики, а нас было немало, как-то так намекали, что даже если взять циферки ТТХ (а воюют не они), то как-то вот не получается «Пэтриотом» сбить тот же «Искандер». Ну «не возьмет» американец хорошо разогнавшуюся к финишу российскую ракету. Но кто там слушает скептиков, когда на корпусах ПУ рисовались кучи значков, означавших «победы» над всем подряд?
Похмелье обычно бывает очень тяжелым после «Гром победы, раздавайся…»
И тут Иран. И ведь опять если посмотреть на год-два назад, то очень много различных господ высказывались в том ключе, что все, что есть у Ирана – это советские старые ракеты, пусть и слегка модернизированные, да снаряды к «Градам» с приваренными крыльями. А на той стороне боятся нечего: «Железный купол» и «Пэтриот» - это надежно.
То, что сделали иранские военные, мы еще будем довольно долго оценивать. И там есть что анализировать, потому что пробить ТАКУЮ оборону – извините, это не пять беспилотников по Воронежу отправить, надо понимать.
В общем, своими атаками Иран добился если не мирового признания, то признания того, что работы иранских военных инженеров заслуживают более пристального внимания, как вполне серьезные.
На самом деле, тут сложный вопрос: настолько хороши иранские ракеты или настолько плох «Пэтриот». Спор тянется еще с 2020 года, с операции «Мученик Сулеймани», когда Иран атаковал баллистическими ракетами Fateh-110 и Qiam-1 объекты на американской базе Аль-Асад и в Эрбиле. Всего было выпущено 22 ракеты, и, надо сказать, несмотря на предупреждение об атаке, ПВО американской армии, мягко говоря, не справилось. Американцы реально пропустили удар, но как-то все смогли замять, хотя снимки из космоса подтвердили иранские данные о попаданиях в пять ангаров с авиатехникой.
А вот 13 апреля этого года все было намного серьезнее. Точнее, современных ракет было около 30, но шли они в плотном сопровождении ложных целей и более старых изделий. И в итоге ни «Пэтриот», ни «Железный купол» не справились. Израильский щит ПРО был пробит, причем, не только новыми ракетами «Фаттах-1», но и более старыми «Эмад» и «Хайбар», баллистическими ракетам предыдущего поколения.
Израильтяне обвинили в этом батарею MIM-109 под Хайфой, которая выпустила ракеты практически вхолостую, пропустив идущие ракеты «Хайбар» в сторону военной базы в пустыне Негев. И начали громко обсуждать отказ от «Пэтриотов», как от бесполезного, неэффективного, но дорогого оружия.
Вообще – очень странно, особенно если учесть, что у них пляски с Ираном только начинаются и еще много всего со спецэффектами впереди.
Здесь два варианта: либо «Пэтриот» действительно не эффективен, либо просто понимая, что ракет им потребуется просто уйма, израильские военные хотят сбить дополнительные скидки. Оба варианта имею право на жизнь, но мы к вопросам финансовым вернемся несколько ниже.
Цитата из War Zone, ресурса, полностью лояльного интересам американского ВПК:
И вот тут у нас начинаются раздумья: а куда из этого «Ближнего резерва» могут попасть «Пэтриоты»? Тут дело намного интереснее, чем могло бы показаться, и вот почему: сегодня все профильные предприятия фирм Lockheed-Martin и Raytheon производят 10 ракет в неделю. То есть, 30 в месяц и 350-360 в год. Естественно, это ракеты новейшей модификации РАС-3.
Да, к 2027 году, совершив стахановский подвиг, господа капиталисты обещают увеличить выпуск до 600 ракет в год. Это много? Вообще современными мерками – на пару-тройку массированных атак по типу той, что устроил Иран. Учитывая, что «Пэтриот» - не самая точная система и мажет регулярно, более того, комплекс обладает очень некрасивым свойством – палить в автоматическом режиме, изображая РСЗО. То есть, приличный расход ракет – это как раз «Пэтриот».
В то же время стоимость одной ракеты от 3 до 5 миллионов долларов, что делает MIM-104 одним из самых дорогих комплексов в мире. Ну по крайней мере, в тройку он точно входит, да и там разборки исключительно между своими, потому что дороже MIM-104 могут быть только SM-3 и противоракетный THAAD.
То есть, производство в США ну никак не позволяет выпускать ракеты к «Пэтриоту» большими количествами. Почему это так важно – да все на поверхности! В Киеве уже сплясали гопака по поводу нового транша помощи, однако, как говорится, есть нюансы.
Точнее, нюансы есть, а ракет нет. Еще точнее, ракеты есть, но с нюансами.
Объяснять придется. Да, на складах у американцев кое-что есть. Там навалом ракет более ранних модификаций, только в 1991-1994 годах было выпущено более 5 тысяч ракет. Запас весьма впечатляющий, но состояние этих ракет вызывает сомнение, потому что 30 лет на складах – ну это много. Кроме того, это РАС-1, которые и в те времена были не ахти какими точными и цепкими, а сегодня их боеспособность тоже под сомнением, все-таки если ими стрелять на Украине, то никак не по вертолетам или транспортным самолетам, согласны?
РАС-1 советские «СКАДы» перехватывали очень так себе в операции «Буря в пустыне». Бесспорно, РАС-3 намного лучше, все-таки через поколение, но тем не менее – не идеал.
Так вот, почему столь подробно все это мы разбираем? Да потому, что нам-то не все равно, что будет лететь в сторону наших летчиков, не так ли?
И тут очень своеобразная получилась история: США вроде как 6 миллиардов выделили. НО: воюют совсем не доллары, а то, что на эти доллары можно купить/произвести/построить. И как раз средства ПВО, то, что так нужно Киеву, с ними рисуется проблема. Обещать-то ракеты и комплексы ПВО обещали, и доллары под это дали. НО чтобы произвести обещанное количество, необходимо по сегодняшним меркам лет пять.
А все существующие резервы, точнее, то, что там осталось в работоспособном виде, можно отправить Израилю и на Тайвань, где в них отчаянно нуждаются. Там, понимаете, существует угроза агрессии со стороны Ирана и Китая. Даже полякам отказали, те 200 ракет к «Пэтриотам» просили.
Тут все понятно: угроза агрессии – это еще не агрессия. То есть, ракеты могут спокойно полежать на складах, а вот на Украине их мало того, что запустят, так еще и быстро. И начнут требовать еще.
И вот тут уже в США начали чесать затылки, потому что перспектива остаться с пустыми арсеналами – это неприятно. Да, там есть определенное количество на складах в Германии и есть еще Восточный филиал США – Япония. Там есть производственные мощности у «Локхида», там делают ракеты по лицензии.
Но у японцев своя головная боль, это тоже Китай. Как-то если посмотреть, то не особенно Китай и глядит в сторону Японии, хоть и не очень любят китайские товарищи японских господ. Но в Японии всерьез рассматривают перспективу угрозы со стороны КНР, а потому расстаются со своей техникой и оружием крайне неохотно.
Даже если гипотетически господа американские стахановцы и где-то (даже предсказать сложно, где, но точно не на Тайване) построят дополнительные производственные мощности по выпуску ракет, то эти ракеты все равно поглотит Ближний, а в перспективе и Дальний Восток. Вообще пляски с поставками оружия Тайваню в исполнении США смотрятся очень странно: страна сама может уплыть в Китай, как в свое время Крым уплыл. Вместе со всем американским барахлом, и это будет очень печальным делом, поскольку хоть самого суперсовременного у вооруженных сил Китайской Республики нет, но и то, что может заполучить НОАК, будет им более чем интересно.
И вот тут возникает вопрос: коль все ракеты для MIM-104 предназначены Тайваню и Израилю, не окажутся ли те, от которых откажется Израиль в распоряжении Украины, ведь там их так хотят, что зубы сводит?
Возможны и варианты. Но вообще сегодня Израиль можно много в чем обвинить, но вот поставок оружия Украине не было. И вряд ли будут, знаете, одно дело, когда за твои комплексы платят полновесными долларами или евро, но ведь Киеву надо на халяву или за счет других. А вот будут ли США платить Израилю – вопрос. Вообще ситуация несколько щекотливая.
И потом, «Пэтриот» даже в резерве – это вполне серьезный актив. Да, баллистические ракеты он сбивает на «троечку», но самолеты, вертолеты и крылатые ракеты он сбивать способен и делает это довольно неплохо. А Иран, с которым отношения у Израиля день ото дня все «теплее», получает российские Су-35. Так что это тот случай, когда «корова такая нужна самому». И MIM-104 вполне может пригодится.
Вообще события в России и Украине показали, что можно сколько угодно психовать и топать ногами, но современная война, насыщенная беспилотниками и ракетным оружием такова, что средств ПВО в ней не бывает хотя бы достаточно. ВСУ пустили в ход все, что оставалось в закромах, вплоть до самых старых С-125 и С-200.
Так что ситуация двоякая. С одной стороны, Израиль может продать свои откровенно провалившиеся в бою MIM-104 «Пэтриот» американцам, а те в рамках пакета помощи Украине могут отправить ракеты Киеву. С другой – а захочет ли Израиль так поступить?
Стареющие «Пэтриоты», которых явно не выручают модернизации ракет, израильская армия заменит на «более совершенные системы ПВО», причем, все произойдет в течении двух месяцев.
В первую очередь, речь идет о так называемой интегрированной системе противовоздушной обороны Израиля (IADS) с ракетой «Стрела» и комплекс «Праща Давида» в качестве дополнения к «Железному куполу» для работы в ближней зоне и на малых высотах.
Вообще считалось, что у Израиля с ПВО все лучше, чем у многих: есть истребители, «Железный купол», корабли с ЗРК «Барак» и морским аналогом «Железного купола», и «Железный луч», новейшая лазерная система ПВО, используемая для уничтожения целей, включая ракеты, минометы и беспилотники. Вместе с системой «Хец» и «Пращой Давида» получается более чем внушительно.
Ну а «Пэтриот»… Староват. «Пэтриоты» впервые были применены в Израиле во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году, когда системы, управляемые американскими военными, были развернуты против иракских ракет «Скад». Поэтому расставание с ними вооруженных сил Израиля не выглядит чем-то таким, за пределами понимания. Старье идет в резерв. На всякий случай, как у нас хранили танки Т-62 и Т-55. Потому что случай бывает всякий, и дело тут не в СВО, если внимательно посмотреть.
«На всякий случай» - это в свое время на выставке «АРМИЯ-2016» я видел такой вот Т-55, с новыми прицелами и увешанный динамической защитой, вокруг которого хороводили представители африканских стран. И продано туда таких танков было немало, потому что Т-55 – это 1/3 по цене от Т-72, а в Африке с деньгами так себе дело обстоит.
Вот примерно в таком же ключе представители Украины выпрашивали такие батареи и боекомплект к ним. Неудивительно.
Ну я не буду делать большого секрета, вы и так поняли, кому принадлежат эти слова. Главному клоуну и будущему главному палачу народа Украины, главному побирушке всея мира Зеленскому.
Но да, может и выгореть. Могут и продать.
Генерал Дэвид Шенк, бывший командующий 10-й армией США по противовоздушной и противоракетной обороне, командующий управлением, которое отвечало именно за поддержку обороны Израиля от воздушных и ракетных атак, предположил, что США или другая страна могут получить их и отправить Украине. Вообще обратил внимание, что американские генералы, выйдя в отставку, начинают говорить смело и раскованно. Как будто за спиной не стоит карьера с пистолетом у затылка.
Украина устами неутомимого Зеленского обращалась к Греции и Испании с просьбой о поставках систем «Пэтроиот», но ни одна из этих стран пока не согласилась. Да и Израиль до сегодняшнего дня отказывался оказывать прямую помощь Украине. Неизвестно, согласится ли Иерусалим помочь Киеву косвенно, через покупку третьей страной ЗРК, которые Израиль помещает на хранение.
У Украины есть как минимум три батареи «Пэтриот». Получение всех восьми израильских батарей увеличит возможности ПВО ВСУ почти в три раза. Вопрос только в том, выйдет ли заполучить эти батареи. Шансы есть, потому что в США просто обязаны быть признательны за столь беспрецедентную рекламную кампанию, устроенную «Пэтриотам» со стороны Киева.
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