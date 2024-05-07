Санта-Барбара с «Пэтриотами»: кому по талонам, а кто и на помойку

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Санта-Барбара с «Пэтриотами»: кому по талонам, а кто и на помойку

Если хорошо погрузиться в тему «Пэтриот» сегодня», то неплохо быть бароном Мюнхгаузеном. То есть, уметь вытаскивать себя за волосы вертикально вверх. Ну или быть СВПП типа «Хэрриер». Главное – уметь быстро взмыть вертикально вверх, чтобы не захлестнуло.

«Бомбит» и «подрывает» в основном у американцев, потому что новости, касаемые их любимого и непобедимого «Пэтриота». Вот как теперь не вспомнить свои собственные статьи годом раньше, когда комплекс только «заходил» в Украину, где возможности оценивались, но никак не в стиле рекламы, которая вещала о том, что «Пэтриот» сбивает все, от курса доллара до «Кинжалов».



В США очень ценили свое изделие. И продавали его не всем желающим, а желающих было много. И вот теперь явно количество этих желающих уменьшится. И рассказал об этом не ТК «Звезда», а вполне себе американский военный сайт. Прекрасно известный нам и даже уважаемый War Zone неплохо так прошелся по чувствам американцев, сообщив новость-бомбу: после разбора событий 13 апреля этого года, по результатам отражения иранского ракетно-беспилотного удара, командование сил противовоздушной обороны Израиля заявило, что выводит из состава действующих частей ЗРК «Пэтриот» и отправляет его в ближайший резерв.

Это… Нет, вообще очень сложно оценить такой шаг израильских военных. Реклама, и без того скажем, неплохая, получила просто колоссальную подпитку от ВСУ: те сбивали при помощи «Пэтриота» все, «Кинжалы», «Искандеры», крылатые ракеты, как-то вот только с «Ониксом» не получилось, но это временно. Плюс просто невероятное количество самолетов и вертолетов, еще чуть-чуть – и на один пуск «Пэтриота» приходилось бы две пораженные цели.


Причем, признаем, с доказательно базой было хреновенько. А ведь еще со времен 2016-2022 годов повелось, когда на том же Ближнем Востоке MIM-104 падал лицом в грязь не единожды, пряча «успехи» за полной бездоказательностью, хотя у самого комплекса были все возможности для отслеживания и фиксации поражения целей.

И вот просто поток «свидетельств», которые моментально закрепили за «Пэтриотом» звание «охотника за гиперзвуком».

Скептики, а нас было немало, как-то так намекали, что даже если взять циферки ТТХ (а воюют не они), то как-то вот не получается «Пэтриотом» сбить тот же «Искандер». Ну «не возьмет» американец хорошо разогнавшуюся к финишу российскую ракету. Но кто там слушает скептиков, когда на корпусах ПУ рисовались кучи значков, означавших «победы» над всем подряд?


Похмелье обычно бывает очень тяжелым после «Гром победы, раздавайся…»

И тут Иран. И ведь опять если посмотреть на год-два назад, то очень много различных господ высказывались в том ключе, что все, что есть у Ирана – это советские старые ракеты, пусть и слегка модернизированные, да снаряды к «Градам» с приваренными крыльями. А на той стороне боятся нечего: «Железный купол» и «Пэтриот» - это надежно.

То, что сделали иранские военные, мы еще будем довольно долго оценивать. И там есть что анализировать, потому что пробить ТАКУЮ оборону – извините, это не пять беспилотников по Воронежу отправить, надо понимать.

В общем, своими атаками Иран добился если не мирового признания, то признания того, что работы иранских военных инженеров заслуживают более пристального внимания, как вполне серьезные.


На самом деле, тут сложный вопрос: настолько хороши иранские ракеты или настолько плох «Пэтриот». Спор тянется еще с 2020 года, с операции «Мученик Сулеймани», когда Иран атаковал баллистическими ракетами Fateh-110 и Qiam-1 объекты на американской базе Аль-Асад и в Эрбиле. Всего было выпущено 22 ракеты, и, надо сказать, несмотря на предупреждение об атаке, ПВО американской армии, мягко говоря, не справилось. Американцы реально пропустили удар, но как-то все смогли замять, хотя снимки из космоса подтвердили иранские данные о попаданиях в пять ангаров с авиатехникой.


А вот 13 апреля этого года все было намного серьезнее. Точнее, современных ракет было около 30, но шли они в плотном сопровождении ложных целей и более старых изделий. И в итоге ни «Пэтриот», ни «Железный купол» не справились. Израильский щит ПРО был пробит, причем, не только новыми ракетами «Фаттах-1», но и более старыми «Эмад» и «Хайбар», баллистическими ракетам предыдущего поколения.

Израильтяне обвинили в этом батарею MIM-109 под Хайфой, которая выпустила ракеты практически вхолостую, пропустив идущие ракеты «Хайбар» в сторону военной базы в пустыне Негев. И начали громко обсуждать отказ от «Пэтриотов», как от бесполезного, неэффективного, но дорогого оружия.

Вообще – очень странно, особенно если учесть, что у них пляски с Ираном только начинаются и еще много всего со спецэффектами впереди.


Здесь два варианта: либо «Пэтриот» действительно не эффективен, либо просто понимая, что ракет им потребуется просто уйма, израильские военные хотят сбить дополнительные скидки. Оба варианта имею право на жизнь, но мы к вопросам финансовым вернемся несколько ниже.

Цитата из War Zone, ресурса, полностью лояльного интересам американского ВПК:
«В настоящее время израильтяне находятся в стадии немедленного сокращения количества батарей MIM-104 Patriot, до тех пор, пока полностью не выйдут из этой программы. Программа использования MIM-104, известного в Израиле больше, как «Яхолом» («Алмаз»), закрывается навсегда, в течение двух месяцев. Комплексы будут переведены в ближайший резерв».

И вот тут у нас начинаются раздумья: а куда из этого «Ближнего резерва» могут попасть «Пэтриоты»? Тут дело намного интереснее, чем могло бы показаться, и вот почему: сегодня все профильные предприятия фирм Lockheed-Martin и Raytheon производят 10 ракет в неделю. То есть, 30 в месяц и 350-360 в год. Естественно, это ракеты новейшей модификации РАС-3.

Да, к 2027 году, совершив стахановский подвиг, господа капиталисты обещают увеличить выпуск до 600 ракет в год. Это много? Вообще современными мерками – на пару-тройку массированных атак по типу той, что устроил Иран. Учитывая, что «Пэтриот» - не самая точная система и мажет регулярно, более того, комплекс обладает очень некрасивым свойством – палить в автоматическом режиме, изображая РСЗО. То есть, приличный расход ракет – это как раз «Пэтриот».

В то же время стоимость одной ракеты от 3 до 5 миллионов долларов, что делает MIM-104 одним из самых дорогих комплексов в мире. Ну по крайней мере, в тройку он точно входит, да и там разборки исключительно между своими, потому что дороже MIM-104 могут быть только SM-3 и противоракетный THAAD.

То есть, производство в США ну никак не позволяет выпускать ракеты к «Пэтриоту» большими количествами. Почему это так важно – да все на поверхности! В Киеве уже сплясали гопака по поводу нового транша помощи, однако, как говорится, есть нюансы.

Точнее, нюансы есть, а ракет нет. Еще точнее, ракеты есть, но с нюансами.


Объяснять придется. Да, на складах у американцев кое-что есть. Там навалом ракет более ранних модификаций, только в 1991-1994 годах было выпущено более 5 тысяч ракет. Запас весьма впечатляющий, но состояние этих ракет вызывает сомнение, потому что 30 лет на складах – ну это много. Кроме того, это РАС-1, которые и в те времена были не ахти какими точными и цепкими, а сегодня их боеспособность тоже под сомнением, все-таки если ими стрелять на Украине, то никак не по вертолетам или транспортным самолетам, согласны?

РАС-1 советские «СКАДы» перехватывали очень так себе в операции «Буря в пустыне». Бесспорно, РАС-3 намного лучше, все-таки через поколение, но тем не менее – не идеал.

Так вот, почему столь подробно все это мы разбираем? Да потому, что нам-то не все равно, что будет лететь в сторону наших летчиков, не так ли?

И тут очень своеобразная получилась история: США вроде как 6 миллиардов выделили. НО: воюют совсем не доллары, а то, что на эти доллары можно купить/произвести/построить. И как раз средства ПВО, то, что так нужно Киеву, с ними рисуется проблема. Обещать-то ракеты и комплексы ПВО обещали, и доллары под это дали. НО чтобы произвести обещанное количество, необходимо по сегодняшним меркам лет пять.

А все существующие резервы, точнее, то, что там осталось в работоспособном виде, можно отправить Израилю и на Тайвань, где в них отчаянно нуждаются. Там, понимаете, существует угроза агрессии со стороны Ирана и Китая. Даже полякам отказали, те 200 ракет к «Пэтриотам» просили.

Тут все понятно: угроза агрессии – это еще не агрессия. То есть, ракеты могут спокойно полежать на складах, а вот на Украине их мало того, что запустят, так еще и быстро. И начнут требовать еще.

И вот тут уже в США начали чесать затылки, потому что перспектива остаться с пустыми арсеналами – это неприятно. Да, там есть определенное количество на складах в Германии и есть еще Восточный филиал США – Япония. Там есть производственные мощности у «Локхида», там делают ракеты по лицензии.

Но у японцев своя головная боль, это тоже Китай. Как-то если посмотреть, то не особенно Китай и глядит в сторону Японии, хоть и не очень любят китайские товарищи японских господ. Но в Японии всерьез рассматривают перспективу угрозы со стороны КНР, а потому расстаются со своей техникой и оружием крайне неохотно.

Даже если гипотетически господа американские стахановцы и где-то (даже предсказать сложно, где, но точно не на Тайване) построят дополнительные производственные мощности по выпуску ракет, то эти ракеты все равно поглотит Ближний, а в перспективе и Дальний Восток. Вообще пляски с поставками оружия Тайваню в исполнении США смотрятся очень странно: страна сама может уплыть в Китай, как в свое время Крым уплыл. Вместе со всем американским барахлом, и это будет очень печальным делом, поскольку хоть самого суперсовременного у вооруженных сил Китайской Республики нет, но и то, что может заполучить НОАК, будет им более чем интересно.

И вот тут возникает вопрос: коль все ракеты для MIM-104 предназначены Тайваню и Израилю, не окажутся ли те, от которых откажется Израиль в распоряжении Украины, ведь там их так хотят, что зубы сводит?

Возможны и варианты. Но вообще сегодня Израиль можно много в чем обвинить, но вот поставок оружия Украине не было. И вряд ли будут, знаете, одно дело, когда за твои комплексы платят полновесными долларами или евро, но ведь Киеву надо на халяву или за счет других. А вот будут ли США платить Израилю – вопрос. Вообще ситуация несколько щекотливая.

И потом, «Пэтриот» даже в резерве – это вполне серьезный актив. Да, баллистические ракеты он сбивает на «троечку», но самолеты, вертолеты и крылатые ракеты он сбивать способен и делает это довольно неплохо. А Иран, с которым отношения у Израиля день ото дня все «теплее», получает российские Су-35. Так что это тот случай, когда «корова такая нужна самому». И MIM-104 вполне может пригодится.


Вообще события в России и Украине показали, что можно сколько угодно психовать и топать ногами, но современная война, насыщенная беспилотниками и ракетным оружием такова, что средств ПВО в ней не бывает хотя бы достаточно. ВСУ пустили в ход все, что оставалось в закромах, вплоть до самых старых С-125 и С-200.

Так что ситуация двоякая. С одной стороны, Израиль может продать свои откровенно провалившиеся в бою MIM-104 «Пэтриот» американцам, а те в рамках пакета помощи Украине могут отправить ракеты Киеву. С другой – а захочет ли Израиль так поступить?

Стареющие «Пэтриоты», которых явно не выручают модернизации ракет, израильская армия заменит на «более совершенные системы ПВО», причем, все произойдет в течении двух месяцев.

В первую очередь, речь идет о так называемой интегрированной системе противовоздушной обороны Израиля (IADS) с ракетой «Стрела» и комплекс «Праща Давида» в качестве дополнения к «Железному куполу» для работы в ближней зоне и на малых высотах.

Вообще считалось, что у Израиля с ПВО все лучше, чем у многих: есть истребители, «Железный купол», корабли с ЗРК «Барак» и морским аналогом «Железного купола», и «Железный луч», новейшая лазерная система ПВО, используемая для уничтожения целей, включая ракеты, минометы и беспилотники. Вместе с системой «Хец» и «Пращой Давида» получается более чем внушительно.

Ну а «Пэтриот»… Староват. «Пэтриоты» впервые были применены в Израиле во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году, когда системы, управляемые американскими военными, были развернуты против иракских ракет «Скад». Поэтому расставание с ними вооруженных сил Израиля не выглядит чем-то таким, за пределами понимания. Старье идет в резерв. На всякий случай, как у нас хранили танки Т-62 и Т-55. Потому что случай бывает всякий, и дело тут не в СВО, если внимательно посмотреть.

«На всякий случай» - это в свое время на выставке «АРМИЯ-2016» я видел такой вот Т-55, с новыми прицелами и увешанный динамической защитой, вокруг которого хороводили представители африканских стран. И продано туда таких танков было немало, потому что Т-55 – это 1/3 по цене от Т-72, а в Африке с деньгами так себе дело обстоит.


Вот примерно в таком же ключе представители Украины выпрашивали такие батареи и боекомплект к ним. Неудивительно.

«Patriot можно назвать системами ПВО только в том случае, если они работают и спасают жизни, а не стоят неподвижно где-то на базах хранения. «Патриоты» должны быть в руках украинцев прямо сейчас».


Ну я не буду делать большого секрета, вы и так поняли, кому принадлежат эти слова. Главному клоуну и будущему главному палачу народа Украины, главному побирушке всея мира Зеленскому.

Но да, может и выгореть. Могут и продать.

Генерал Дэвид Шенк, бывший командующий 10-й армией США по противовоздушной и противоракетной обороне, командующий управлением, которое отвечало именно за поддержку обороны Израиля от воздушных и ракетных атак, предположил, что США или другая страна могут получить их и отправить Украине. Вообще обратил внимание, что американские генералы, выйдя в отставку, начинают говорить смело и раскованно. Как будто за спиной не стоит карьера с пистолетом у затылка.

«Я не удивлен тем, что израильские «Пэтриоты» законсервированы из-за их возраста и наличия более мощной и современной «Пращи Давида. Я думаю, что разумным шагом было бы то, что Израиль продал бы их третьей стороне, а затем они оказались бы в Украине. Я не удивлюсь, если США, Германия, Польша или Нидерланды попросят эти системы и ракеты-перехватчики».


Украина устами неутомимого Зеленского обращалась к Греции и Испании с просьбой о поставках систем «Пэтроиот», но ни одна из этих стран пока не согласилась. Да и Израиль до сегодняшнего дня отказывался оказывать прямую помощь Украине. Неизвестно, согласится ли Иерусалим помочь Киеву косвенно, через покупку третьей страной ЗРК, которые Израиль помещает на хранение.

У Украины есть как минимум три батареи «Пэтриот». Получение всех восьми израильских батарей увеличит возможности ПВО ВСУ почти в три раза. Вопрос только в том, выйдет ли заполучить эти батареи. Шансы есть, потому что в США просто обязаны быть признательны за столь беспрецедентную рекламную кампанию, устроенную «Пэтриотам» со стороны Киева.
4 комментария
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  1. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    -1
    Сегодня, 05:43
    Делаем выводы, кроме рекламы Пэтриоты не чем не интересны, а в реалии жизни, и не эффективные, и очень дорогие распиаренное системы, кстати тепличные системы!
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +1
      Сегодня, 06:05
      Цитата: belovvladimir
      Делаем выводы, кроме рекламы Пэтриоты не чем не интересны, а в реалии жизни, и не эффективные, и очень дорогие распиаренное системы, кстати тепличные системы!

      Вообще-то выводы весьма другие - кроме рекламы и антирекламы ничего конкретного о Патриотах и неизвестно.
      Есть некие граничные знания - на У они как-то работают и что-то сбивают - иначе небо было бы там открыто.
      В Израиле они тоже что-то сбивали - но, вроде, много сбили и своих (в смысле израильских) беспилотников.
      И что Израиль их почему-то (почему - только статьи талантливых гадальщиков) переводят в запас.
      В общем, выбирайте мнение себе по вкусу - от безудержного оптимизма (нэ работает савсэм) до пессимизма - сбивает Кинжалы.
    2. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 06:51
    Заслуженный + статье постоянного автора(!) на ВО. За новость, за авторские вставки в переводной текст, за замысловатость общую)).
    Тем не менее.
    Удивительно, что Израиль так быстро (2 месяца) отправляет систему "Патриот" в резерв. Или у них есть столько своих комплексов?
    Главный итог атаки Ирана всё же в том, что для уничтожения Израиля достаточно нескольких ракет. И они - долетели с обычной БГ. А "Патриот" нормальный ПВО комплекс. Но не против БР.
  4. Zufei Звание
    Zufei
    +1
    Сегодня, 06:53
    Цитата: belovvladimir
    Делаем выводы, кроме рекламы Пэтриоты не чем не интересны, а в реалии жизни, и не эффективные, и очень дорогие распиаренное системы, кстати тепличные системы!

    С-300 (С-400?) в Джанкое не даст соврать)