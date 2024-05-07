Санта-Барбара с «Пэтриотами»: кому по талонам, а кто и на помойку

«В настоящее время израильтяне находятся в стадии немедленного сокращения количества батарей MIM-104 Patriot, до тех пор, пока полностью не выйдут из этой программы. Программа использования MIM-104, известного в Израиле больше, как «Яхолом» («Алмаз»), закрывается навсегда, в течение двух месяцев. Комплексы будут переведены в ближайший резерв».



«Patriot можно назвать системами ПВО только в том случае, если они работают и спасают жизни, а не стоят неподвижно где-то на базах хранения. «Патриоты» должны быть в руках украинцев прямо сейчас».

«Я не удивлен тем, что израильские «Пэтриоты» законсервированы из-за их возраста и наличия более мощной и современной «Пращи Давида. Я думаю, что разумным шагом было бы то, что Израиль продал бы их третьей стороне, а затем они оказались бы в Украине. Я не удивлюсь, если США, Германия, Польша или Нидерланды попросят эти системы и ракеты-перехватчики».