Наследие Афганской войны: пакистанские ПЗРК
Первые переносные зенитные ракетные комплексы в вооруженных силах Пакистана появились в начале 1980-х. Это напрямую было связано с поставками этого вида оружия из США, Великобритании, Египта и КНР афганским душманам, ведущим вооруженную борьбу против центрального правительства в Кабуле и поддерживающего его советского «ограниченного контингента».
С учётом того, что пакистанские военные были непосредственно задействованы в доставке и распределении иностранных вооружений и даже принимали непосредственное участие в боевых действиях на территории Афганистана, у них имелась возможность досконально изучить и оценить в деле достоинства и недостатки ПЗРК, произведённых в разных странах.
Клоны советского ПЗРК «Стрела-2М»
В начале 1980-х советские и афганские боевые самолёты и вертолёты стали оказывать очень существенное влияние на ход боевых действий, препятствуя свободному передвижению крупных отрядов исламских боевиков и доставке им грузов, в районах которые правительственные силы полностью не контролировали. Это было особенно важно с учётом горного ландшафта местности Афганистана.
Имевшиеся у моджахедов 12,7–14,5-мм зенитные установки в полной мере не обеспечивали защиту от современной боевой авиации. К тому же китайские клоны ДШКМ и ЗГУ имели значительную массу, что затрудняло их переноску и развёртывание на позиции в горах.
Первыми ПЗРК оказавшимися в распоряжении афганских мятежников стали комплексы «Стрела-2М», выпущенные в СССР и стоявшие до этого на вооружении египетской армии. Также у боевиков имелись ПЗРК Ayn-al-Saqr, которые являлись лицензионным вариантом «Стрела-2М» и, кроме надписей на арабском языке и иной окраски, не отличались от советского прототипа.
ПЗРК «Стрела-2М» по меркам 1970-х являлся вполне эффективным средством борьбы с летательными аппаратами, действующими на малых высотах. От более ранней модификации «Стрела-2» модернизированный вариант отличался улучшенной помехозащищенностью на фоне облачности, увеличенной зоной поражения реактивных самолетов на догонных курсах и возможностью обстрела вертолётов и самолётов с поршневыми двигателями на встречных курсах.
ПЗРК «Стрела-2М» мог поражать цели, летящие с дозвуковой скоростью, на дальности до 4 200 м. Максимальная досягаемость по высоте – 2 300 м. Минимальная высота – 50 м. Вес комплекса в боевом положении составляет 15 кг. Длина – 1 490 мм. Диаметр ракеты – 72-мм. Стартовый вес ракеты – 9,8 кг. Боевая часть массой 1,17 кг снаряжена 370 г мощной взрывчатки.
По боевым характеристикам советский ПЗРК и его египетская копия превосходили американский FIM-43С Redeye, также поставлявшийся мятежникам. В реальных боевых условиях «Редай» был способен поражать летательные аппараты только в заднюю полусферу. Оптический прицел имел узкий угол обзора, что затрудняло поиск быстро перемещающихся целей. Тепловая головка самонаведения обладала низкой помехозащищенностью, что позволяло почти гарантировано уводить ракету с боевого курса при помощи отстреливаемых тепловых ловушек.
Батарея, питавшая комплекс, во время захвата цели обладала малым временем работы, в результате малоопытные операторы не всегда успевали попасть в интервал между обнаружением воздушной цели и пуском ЗУР. Надежность контактного взрывателя оказалась низкой. В ходе пусков по реальным целям FIM-43С Redeye продемонстрировал худшие результаты, чем советский ПЗРК «Стрела-2М» и его иностранные клоны.
Египет сам нуждался в ПЗРК и не мог обеспечить масштабных поставок. В связи с этим ЦРУ пришлось налаживать каналы доставки переносных комплексов из других стран. В начале 1980-х на почве антисоветизма началось тесное военное сотрудничество между США и КНР, и с 1984 года Китай стал крупнейшим поставщиком вооружения для афганских мятежников.
Незадолго до завершения вьетнамской войны китайской разведке удалось добыть несколько пусковых устройств и ракет комплекса «Стрела-2», и уже во второй половине 1970-х на вооружение китайской армии проступил ПЗРК HN-5, представлявший собой нелицензионную копию советского переносного комплекса. Улучшенный вариант HN-5А, запущенный в производство в 1980 году, по основным характеристикам соответствовал «Стрела-2М», но, согласно китайским данным, максимальная дальность стрельбы достигала 4 400 м, а потолок составлял 2 500 м. При этом HN-5А стал тяжелее примерно на 1 кг.
Параллельно с поставками ПЗРК HN-5А отрядам афганских моджахедов приблизительно полторы сотни таких комплексов поступило на вооружение пакистанской армии. Пакистанским военным этот китайский ПЗРК понравился, и во второй половине 1980-х его сборка началась на предприятии Khan Research Laboratories (KRL), расположенном в городе Кахута, шт. Пенджаб. Здесь также велись работы по ядерному оружию и другим видам управляемых ракет. В настоящее время выпуском ПЗРК занимается пакистанский государственный оружейный концерн Global Industrial & Defense Solutions (GIDS), базирующийся в городе Равалпинди (шт. Пенджаб).
Пакистанский вариант ПЗРК HN-5А, выпускаемый предприятием KRL, получил наименование Anza Mk-I.
Согласно открытой информации, до 1998 года для вооруженных сил Пакистана было произведено около 200 пусковых устройств и до 1 100 ракет Anza Mk-I. В настоящее время большая часть этих комплексов находится на хранении. ПЗРК Anza Mk-I также импортировались в Ливию и Малайзию.
ПЗРК FIM-92 Stinger
В первой половине 1986 года в Афганистане были зафиксированы случаи применения американского ПЗРК второго поколения FIM-92 Stinger. Афганские мятежники использовали модификации FIM-92A и FIM-92B, имевшие одинаковые массогабаритные характеристики, дальность пуска, досягаемость по высоте и отличавшиеся головкой самонаведения.
Комплекс в боевом положении весит 15,7 кг. Стартовая масса ракеты – 10,1 кг. Длина ракеты – 1 500 мм, диаметр ее корпуса – 70 мм. Зона поражения составляла 500–4 750 м по дальности и 50–3 500 м по высоте.
ПЗРК FIM-92А Stinger
В ракете FIM-92A ИК-ГСН получала данные о положении цели относительно ее оптической оси из сигнала, который модулировал вращающийся растр. Позже появились помехозащищённые FIM-92B (Stinger-POST) с двухдиапазонной ГСН, работавшей в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах с безрастровым координатором. Система самонаведения ракеты FIM-92B обеспечивала устойчивое сопровождение цели в условиях сильных фоновых помех, а также осуществляла селекцию средств противодействия, работающих в ИК-диапазоне.
Судя по всему, в рамках военно-технического сотрудничества с США в Пакистан до 1998 года поставлялись две модификации: FIM-92A и FIM-92B. Всего было передано 350 ракет, количество пусковых устройств неизвестно.
ПЗРК «Стингер» до сих пор числятся на вооружении пакистанской армии. Однако есть сомнения, что большая часть имеющихся американских комплексов работоспособна. В первую очередь это связано с тем, что из-за американского оружейного эмбарго, введенного в 1998 году, не поставлялись одноразовые элементы питания, имеющие ограниченный срок годности, а ввиду прекращения сотрудничества с компанией Raytheon Missile Systems для большей части пакистанских «Стингеров» не осуществлялось должное техническое обслуживание.
ПЗРК Anza Mk-II
Эксплуатация ПЗРК HN-5А и Anza Mk-I в Пакистане в целом оказалась успешной, что позволило накопить определённый опыт и выработать тактику применения. Но уже в начале 1980-х советский комплекс «Стрела-2М» и его иностранные клоны не в полной мере соответствовали требованиям в части помехозащищённости, дальности стрельбы, досягаемости по высоте и могущества действия боевой части. У пакистанцев имелась возможность сравнить комплексы первого поколения с неохлаждаемой ГСН со «Стингером», и вполне предсказуемо они захотели собственный ПЗРК второго поколения.
Таким переносным комплексом второго поколения в вооруженных силах Пакистана стал Anza Mk-II.
Данный комплекс является лицензионной версией китайского QW-1, поступившего на вооружение НОАК в начале 1990-х. Специалисты считают этот ПЗРК конгломератом технических решений, заимствованных у американского «Стингера» и советской «Иглы-1».
В боевом положении QW-1 весит 16,5 кг, длина – 1 447 мм. Калибр ракеты – 72 мм. Масса ЗУР составляет 10,68 кг. Дальность стрельбы находится в диапазоне от 500 до 5 000 м. Досягаемость по высоте – до 4 000 м. Средняя скорость ракеты на траектории – 600 м/с.
Поражение цели происходит 1,1-кг осколочно-фугасной боевой частью, снаряженной 0,55 кг взрывчатки, имеющей контактный и неконтактный взрыватели. Если верить информации, опубликованной на международных оружейных выставках, охлаждаемая головка самонаведения имеет повышенную помехозащищенность. Ракета может совершать маневры с перегрузкой до 16 G. Пакистанский переносной комплекс Anza Mk-II имеет такие же характеристики.
С 1995 по 2022 год предприятием GIDS произведено 2 650 ракет Anza Mk-II, число пусковых устройств неизвестно. Пакистанские военные в мае 1999 года использовали данный ПЗРК во время Каргильского конфликта. Заявлено, что ими был поражен вертолёт Ми-17, а также самолёты МиГ-21 и МиГ-27.
Пакистан активно предлагал Anza Mk-II на экспорт и при этом не сильно волновался, как и против кого эти комплексы будут использоваться. В частности ПЗРК этого типа изымались у исламистов в Сирии и Ираке. В прошлом году было заявлено о появлении комплексов Anza Mk-II на вооружении ВСУ.
ПЗРК Anza Mk-III
Пакистанский ПЗРК Anza Mk-III является лицензионным клоном китайского комплекса QW-2, поступившим на вооружение НОАК в конце 1990-х.
Если в ПЗРК QW-1 использовались технические решения, ранее реализованные в советской «Игле», то переносной китайский комплекс QW-2 даже внешне мало отличался от ПЗРК «Игла». Однако дальность стрельбы QW-2 несколько больше, чем у не модернизированной «Иглы», и достигает 6 000 м. Минимальная высота обстреливаемых целей 10 м, максимальная – 3 500 м.
Ракета диаметром 72 мм и длиной 1 510 мм помещается в пусковую трубу длиной 1 530 мм. Масса снаряженной ПУ – 18 кг. ЗУР со стартовым весом 11,32 кг несёт осколочно-фугасную БЧ массой 1,42 кг. Охлаждаемая ИК-УФ ГСН обеспечивает возможность борьбы на встречных и догонных курсах с современными воздушными целями в условиях применения ими искусственных тепловых помех, выделяемых встроенным микропроцессором. За счёт повышения чувствительности головки самонаведения увеличена дальность поражения целей на встречных курсах.
Информации о том, сколько ПЗРК Anza Mk-III имеется в войсках, нет. Судя по всему, их выпустили немного. На экспорт этот пакистанский комплекс пока не предлагается.
Зенитный ракетный комплекс RBS 70
Формально переносным также считается шведский RBS 70. На самом же деле этот комплекс, состоящий из нескольких громоздких и тяжелых компонентов, является «возимо-носимым». Он в разобранном виде доставляется на боевую позицию, где происходит сборка и перевод в боеготовое состояние, после чего его переноска уже невозможна. Чтобы переместить боеготовый RBS 70 в другое место, ЗРК требуется опять разобрать. Комплекс, весящий около 90 кг, состоит из несколько отдельных частей, пригодных для переноски пехотинцами. Обычно расчёт RBS 70 составляет четыре человека.
Все элементы RBS-70 размещены на треноге, в верхней части которой находятся узел крепления блока наведения и транспортно-пусковой контейнер с зенитной ракетой, а в нижней – сидение стрелка-оператора.
ЗРК RBS 70 в боеготовом виде
Пусковая установка RBS-70 включает: источник электропитания и треногу (24 кг), ЗУР в транспортно-пусковом контейнере (24 кг), блок наведения (35 кг), состоящий из оптического прицельно-поискового устройства с 7-кратным увеличением и узла формирования «лазерной тропы», опционально – аппаратуру опознавания «свой-чужой» (11 кг). Для работы в тёмное время суток может использоваться тепловизор, а при несении длительного дежурства на одной позиции – внешний источник энергоснабжения.
Время развертывания составляет 10 минут, время перезарядки – не более 30 секунд.
При худшей, чем у ПЗРК с самонаводящейся ракетой, оснащённой ИК-ГСН, мобильности, RBS 70 обеспечивает возможность достаточно комфортного несения боевого дежурства и меньшую утомляемость оператора.
В силу особенностей системы наведения зенитная ракета RBS 70 абсолютно не чувствительна к организованным тепловым и радиолокационным помехам. Командное наведение ракеты оператором повышает ее помехоустойчивость и даёт возможность поражать энергично маневрирующие цели.
Принцип наведения, известный как «лазерная тропа» или «оседланный луч», позволяет игнорировать ловушки, эффективные против ракет с тепловым наведением. Но при следовании ракеты внутри коридора, сформированного лазерным излучением, необходимо удерживать цель в прицеле вплоть до момента попадания ракеты. Ещё одним недостатком является снижение дальности стрельбы в сложных метеоусловиях, а при входе цели в облачность велика вероятность срыва наведения.
ЗРК RBS 70 с 1977 года производился компанией Bofors Defense (сейчас Saab Bofors Dynamics) и с тех пор несколько раз модернизировался, успешно применялся в ряде вооруженных конфликтов и пользуется популярностью у покупателей.
Пакистан приобрел первую партию RBS 70 в 1988 году, частично заменив управляемыми ракетными комплексами буксируемые 40-мм зенитные автоматы «Бофорс».
Хотя при освоении гораздо более нежных, чем зенитки периода Второй мировой, комплексов имелись проблемы с переобучением расчётов, имевших низкий образовательный уровень, в целом замену признали вполне оправданной и эффективной. После чего закупки ЗРК RBS 70 продолжились, и всего Пакистан получил более 200 пусковых комплектов и 1 711 зенитных ракет.
Для управления действиями ЗРК RBS 70 и своевременной выдачи целеуказания в Швеции также были приобретены маловысотные мобильные РЛС Giraffe 40, со складной мачтой, поднимающей антенну на высоту до 13 м, что обеспечивает просмотр воздушного пространства в радиусе до 40 км.
В настоящее время в войсках, помимо первого варианта RBS 70, имеются модификации Mk1 и Mk 2 с усовершенствованной ЗУР Bolide. Эта 106-мм ракета с заявленной дальностью стрельбы до 8 000 м имеет досягаемость по высоте 5 000 м и максимальную скорость полёта более 680 м/с. Увеличение до 70° поля обзора приемника лазерного излучения позволило расширить область возможного захвата на 30–40 %. В условиях хорошей визуальной видимости вероятность поражения дозвуковых целей на встречных курсах составляет 0,7–0,9 и на догонных курсах – 0,4–0,5.
ЗУР Bolide оснащена кумулятивно-осколочной боевой частью с бронепробиваемостью до 200 мм. В случае если прямого попадания в цель не происходит, задействуется бесконтактный взрыватель, срабатывающий при промахе до 3 м, и поражение осуществляется готовыми убойными элементами в виде вольфрамовых шариков.
Также в Пакистане эксплуатируются ЗРК RBS 70 VLM, устанавливаемые на автомобили повышенной проходимости, гусеничные бронетранспортеры М113 и Talha (пакистанская копия М113).
Машина, оснащённая ЗРК RBS 70 VLM на шасси БТР Talha, известна как Mouz. При таком монтаже комплекса существенно улучшается мобильность, и расчёту не требуется тратить время на его сборку и разборку для транспортировки. В то же время, ввиду отсутствия на машине собственных средств обнаружения воздушных целей (оптоэлектронной системы или радара), по эффективности самоходный вариант не превосходит возимо-носимый пехотный комплекс, размещаемый на грунте.
Продолжение следует…
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