Ядерные игры Макрона. Ставки повышаются

Тучи над городом встали,

в воздухе пахнет грозой…

Почему западного обывателя пугают неминуемой войной в случае победы России в СВО?

«Боюсь, что конфликт на Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией»,



Макрон призвал страны ЕС укреплять свой суверенитет

«Франция сохранит специфику своей доктрины, но готова содействовать в большей мере европейской обороне»,

«Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза является безумием и совершенно безответственным шагом», который увеличивает угрозу ядерного конфликта в Европе,

«Европа больше не может доверить свою безопасность только Соединенным Штатам. Мы сами должны гарантировать нашу безопасность».

Просрочка в арсеналах Запада заканчивается. Ставки повышаются

«[Наши средства сдерживания] не сформулированы вокруг понятия порога, потому что он позволил бы нашим противникам cознательно маневрировать и обходить наше сдерживание «снизу вверх». Предполагается возможность применения ядерного оружия первым: наша доктрина не является ни доктриной неприменения первым, ни доктриной единственного назначения, согласно которой ядерное оружие направлено только против ядерной угрозы...»

Основа СЯС Французской Республики



Французская ПЛАРБ типа «Триумфатор» в море



ПЛАРБ № S616 «Триумфатор» перед спуском на воду в плавдоке верфи в Шербуре



ПЛАРБ первого поколения типа «Редутабль» в надводном положении



Выгрузка БРПЛ М51.2 из вставшей на техническое обслуживание ПЛАРБ типа «Триумфаиор», ВМБ Брест



Испытательный пуск БРПЛ М51.3 прошел успешно.



Таким видится третье поколение французских ПЛАРБ типа SNLE-3G

Второй компонент



Истребители-бомбардировщики «Рафаль» на авиационной базе АВ113



Истребители «Рафаль MF3» на палубе авианосца «Шарль де Голль»



АВМА «Шарль де Голь» в море



КРВБ ASMPA является грозным оружием французской авиации



Таким видится французский АВМА будущего, проект PANG.



Внешний вид КРМБ типа «Скальп»

Выводы