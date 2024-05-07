Ядерные игры Макрона. Ставки повышаются
в воздухе пахнет грозой…
Почему западного обывателя пугают неминуемой войной в случае победы России в СВО?
Геополитическая обстановка продолжает накаляться. Звездно-полосатому гегемону становится все сложнее «держать руку на пульсе» международных проблем. Ближневосточный кризис, положение дел на Украине, рост напряженности в АТР буквально разрывают Белый дом на части. И решать, как прежде, все проблемы самостоятельно у него уже не хватает сил и возможностей. Поэтому в Вашингтоне приняли соломоново решение: основное внимание сосредоточить на противодействии растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, а проблемы Европы оставить на решение младших партнеров по НАТО.
Именно поэтому, продолжая пугать обывателя страшным Путиным, натовские функционеры не перестают повторять мантру о том, что после победы на Украине Кремль обязательно нападет на белую и пушистую Европу с ее либеральными ценностями и демократическими свободами. Поэтому якобы ради своей безопасности Старому Свету никак нельзя допустить победы Путина в СВО на Украине.
Вместе с тем по мере продвижения Российских войск и освобождения новых территорий ЛНР и ДНР на Западе растет понимание близкого краха режима Зеленского.
Но администрации Байдена нужно, чтобы боевые действия в зоне СВО продолжались, хотя бы до ноября 2024 года, до начала в США президентских выборов. Поэтому демократы продавили очередной транш 61,8 млрд доларов на закупку вооружений для обанкротившегося украинского режима.
Нужно поддерживать режим Зеленского, добиться стратегического поражения России на Украине, иначе НАТО придется воевать с Россией уже у себя в Европе – таков нарратив нынешнего коллективного Запада.
Опасения по поводу войны с Россией после окончания военных действий на Украине уже высказали глава МО Норвегии Бьорн Грам, представители военного командования Нидерландов и Бельгии, власти Чехии, Польши и Эстонии, а также Швеции. О том, что Россия после освобождения Украины может атаковать страны НАТО, предупредил и президент США Джо Байден.
– отметил Генсек НАТО Й. Столтенберг в недавнем интервью норвежскому телеканалу NRK.
И чем ближе к выборам (в Америке – к президентским, в Европе – в Совет ЕС), тем громче звучат голоса поборников беспощадной войны с Россией за европейские ценности. Победить русских нужно любой ценой, вплоть до Армагеддона.
Нужно заметить, что в этом хоре охрипших от карканья европейских политиканов все отчетливее слышится сольная партия французского президента, добровольно или, скорее всего, по согласованию с Белым домом, взявшего на себя роль спасителя старушки Европы.
По мысли г-на Макрона, Европейский союз слишком долго полагался на защиту США, и сейчас ЕС должен сосредоточиться на коллективной обороне, укрепить свой собственный потенциал в области безопасности. Для этого нужно внести изменения в ст. 42.7 Лиссабонского договора, в положение о взаимной обороне, чтобы новый альянс обрел актуальную форму. Имеется в виду принцип совместной обороны, при котором нападение на одно государство-члена альянса является нападением на все страны блока.
Макрон призвал страны ЕС укреплять свой суверенитет
Эммануэль Макрон также пытался убедить государства ЕС принимать максимально возможное участие в оборонном сотрудничестве ЕС за пределами НАТО. А совершенно недавно, 28 апреля 2024 года, он предложил Европе рассчитывать на французский ядерный зонтик, если американский срочно потребуется на другом конце планеты.
Коллегам по ЕС г-н Макрон напомнил, что французская военная доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам страны. Но при этом он подчеркнул, что оценка этих интересов происходит с точки зрения обороны всей Европы. Поэтому не мешало бы обсудить противоракетную оборону, оружие большой дальности и ядерное оружие для стран, которые «им обладают или имеют на своей территории американские ядерные вооружения».
В последние месяцы мы наблюдали повышенную активность Эммануэля Макрона в европейских делах. В феврали он грозил вводом военного контингента европейских стран на Украину. А совсем недавно предрек Европе гибель, если она не начнет срочно усиливать свою оборонную мощь.
Но этого французскому лидеру кажется мало, теперь он хочет организовать дебаты в Европе по поводу «ядерного сдерживания». Очевидно, что такой риторикой президент Франции поднимает ставки.
– подчеркнул французский лидер. А ведь раньше французские ядерные силы, сохраняя полную автономность, не принимались даже в расчет при ядерном планировании НАТО.
Опасность безответственных заявлений Макрона прекрасно понимают его соотечественники.
– заявила в эфире радио RTL глава парламентской фракции партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано.
Но г-н Макрон, видимо, возомнив себя спасителем Европы, хочет, чтобы французский ядерный зонтик распахнулся над всем европейским пространством. Но как это будет осуществлено на практике, французский лидер не стал пояснять.
Выступая в Елисейском дворце на открытии Конференции французских послов, он сказал:
Во время обращения к военным на авиабазе Мон-де-Марсан он заявил, что Франция должна иметь возможность проводить масштабные военные операции – вместе с армиями стран Евросоюза, в рамках альянса НАТО или самостоятельно.
Просрочка в арсеналах Запада заканчивается. Ставки повышаются
Делая подобные заявления, Макрон явно рассчитывает на свои возможности в области ядерного противостояния другим ядерным державам или как минимум России.
Итак, чем же конкретно на сегодняшний день располагает Пятая республика с точки зрения ядерного сдерживания.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Франция является третьей по количеству ЯБЗ державой мира, располагая 290 ядерными боезарядами, из которых 280 готовы к боевому применению. А применяться они должны в соответствии с ядерной доктриной государства.
Основные положения французской ядерной доктрины изложены в докладе заместителя директора Фонда стратегических исследований Франции, политолога Бруно Тертре «Французская политика ядерного сдерживания, силы и доктрина». Однако есть и ее интерпретаторы.
Например, во время слушаний во французском парламенте 11 января 2023 года начальник главного штаба вооружённых сил Франции генерал Тьерри Буркхард так объяснил ядерную доктрину Франции:
Для осуществления своих политических амбиций Франция располагает развитым ядерным оружейным комплексом.
Комплекс ядерных вооружений Франции находится в ведении Управления военных приложений (DAM). Этот департамент входит в состав Комиссии по ядерной энергии (CEA). DAM отвечает за исследования, проектирование, производство, техническое обслуживание и демонтаж ядерных боеголовок.
Проектирование и моделирование ЯБП ведется в центре DAM в Брюйер-ле-Шатель, где работает около 50 % всех сотрудников военного отдела комиссии по ядерной энергии. Центр располагается в 30 км к югу от Парижа. Здесь же находится самый мощный европейский суперкомпьютер «Tera 1000» производительностью 25 петафлопс, позволяющий моделировать процессы, протекающие при взрыве ЯБП.
Другой исследовательский Центр CEA – Валдук – расположен в 30 км к северо-западу от Дижона. Здесь производится техническое обслуживание и демонтаж ЯБП. В Валдуке же расположен исследовательский комплекс Epure. Аппаратура и установки комплекса «позволяют с высочайшей степенью точности характеризовать состояние и гидродинамическое поведение материалов в условиях, возникающих на доядерной стадии функционирования оружия». Такая возможность имеет решающее значение для поддержания и развития ядерного оружия Франции в отсутствие реальных ядерных испытательных взрывов.
Неподалеку от г. Ле-Барп (под началом комиссии по ядерной энергии) находится Центр научных исследований и технологий Аквитании (CESTA), который отвечает за проектирование оборудования и координирует разработку ЯБП. Там же расположен лазерный исследовательский центр ядерного синтеза (LMJ). Он предназначен для проверки теоретических моделей детонации ЯБП. Он играет важную роль во французской программе ядерного моделирования. В 2014 году здесь для проведения экспериментов впервые использовался лазер.
Чтобы быть в форме, Франция проводит 4 раза в год учения с применением авиационного компонента СЯС. Называются они «Покер». В этих учениях задействованы все боеготовые самолеты-носители ЯО «Рафаль», как из состава Воздушных стратегических сил (FAS), так и из Воздушных ядерных сил (FANu).
Чтобы оставаться на уровне требований времени, во Франции принята долгосрочная программа модернизации и укрепления ядерных сил. Согласно закону о военном планировании 2019–2025 гг., на содержание, модернизацию ядерных сил и инфраструктуры СЯС было выделено 37 млрд евро (43,7 млрд долларов). При этом на 2023 год было выделено 5,6 млрд евро (6,14 млрд долларов).
Располагая необходимыми ядерными средствами поражения, Франция создала современную диаду СЯС, состоящую из морских и воздушных ядерных сил.
Основа СЯС Французской Республики
Основу СЯС Французской Республики составляют четыре ПЛАРБ типа «Триумфатор», оснащенные БРПЛ межконтинентальной дальности с ядерными боеголовками.
Все ПЛАРБ (головная – «Триумфатор» (Le Triomphant) № S616, «Смельчак» (Le Téméraire) № S617, «Бдительный» (Le Vigilant) № S618 и «Ужасный» (Le Terrible) № S619) базируются на ВМБ Иль-Лонг недалеко от г. Брест (провинция Бретань). Здесь имеются два сухих дока, хранилище ядерных боеголовок и арсенал с 24 вертикальными шахтами для хранения не загруженных на подводные лодки ракет. Окончательное снаряжение БРПЛ производится на технической площадке в Генвенесе, расположенной в 4 километрах к югу от базы.
Французская ПЛАРБ типа «Триумфатор» в море
Французские ПЛАРБ входят в состав Стратегических океанических сил (FOST) ВМС Франции. Согласно плану оперативного использования, они несут боевое дежурство (патрулирование в море) по определенному циклу.
Как правило, одна из ПЛАРБ находится на патрулировании, которое длится примерно 70 суток, 2-я лодка готовится к патрулированию, 3-я проводит восстановление БГ в полигонах БП после ППО и ППР и 4-я находится на послепоходовом обслуживании.
Районы боевого патрулирования французских ПЛАРБ располагаются в Северной Атлантике, возможно, в Средиземном море или в Бискайском заливе. Эти районы, как правило, прикрываются ударными ПЛА, морскими патрульными самолетами, либо противолодочными фрегатами и тральщиками.
На первое боевое патрулирование французская ПЛАРБ типа «Редутабль» вышла в 1972 году. В марте 2022 года ВМС Франции впервые с 1980-х годов в ответ на проведение Россией СВО на Украине, развернули в море две ПЛАРБ.
ПЛАРБ № S616 «Триумфатор» перед спуском на воду в плавдоке верфи в Шербуре
Долгосрочный ремонт и модернизация, а также дозаправка подводных лодок осуществляется на судоремонтном комплексе в арсенале ВМБ Брест, за заливом, имеющем три крупных сухих дока. Строятся и демонтируются ПЛАРБ на верфи в г. Шербур.
ПЛАРБ первого поколения типа «Редутабль» в надводном положении
Первое поколение французских ПЛАРБ было вооружено БРПЛ национальной разработки и производства типа М45, которые с 2010 года стали заменяться на БРПЛ типа М51. ПЛАРБ «Ужасный» (Le Terrible) стала первой ПЛАРБ, получившей в 2010 году систему M51. Последние ракеты М45 были сняты с вооружения в сентябре 2016 года. Многие технические решения новая БРПЛ позаимствовала у ракеты-носителя «Aриан-5»: M51.1 имела увеличенную дальность и улучшенную точность по сравнению с M45 и могла нести до 6 боевых блоков РГЧ TN75 мощностью по 100 кт каждая.
Но работы по совершенствованию основного оружия французских ПЛАРБ не прерывалась. И в декабре 2017 года министр обороны Франции объявил, что новая модификация БРПЛ, известная как M51.2, вступила в строй, хотя новая ракета была принята на вооружение еще в 2016 году. С его слов, M51.2 «способна преодолевать гораздо большую дальность», чем ее предшественница (более 9 000 километров), и несет новую более мощную боеголовку – TNO. Сообщается, что TNO весит около 230 килограммов, что примерно вдвое больше, чем у TN75, и она более скрытна, чем последняя (что понимается под «скрытная» – остается только гадать).
Выгрузка БРПЛ М51.2 из вставшей на техническое обслуживание ПЛАРБ типа «Триумфаиор», ВМБ Брест
Хотя БРПЛ M51.2 способна нести до 6 ББ РГЧ типа TNO, для более гибкого реагирования на возникающие угрозы часть ракет может быть оснащена меньшим количеством боеголовок. По состоянию на май 2023 года как минимум 3 из 4 ПЛАРБ были перевооружены ракетами M51.2 с РГЧ типа TNO. На начало 2023 года только ПЛАРБ «Дозорный» (Le Vigilant) не была перевооружена на новые ракеты М51.2 и несла БРПЛ М51.1 с боеголовками TN75. Однако совершенствование морского компонента французских СЯС не прекращалось.
Испытательный пуск БРПЛ М51.3 прошел успешно.
Работы над третьей модификацией БРПЛ – M51.3 – была начата в 2014 году из расчета поставить ее на ПЛАРБ в 2025 году. Она будет оснащена новой третьей ступенью. Это позволит увеличить дальность и повысит точность разведения ББ. M51.3 будет нести т. н. «адаптированную океаническую боеголовку». Также есть информация, что ведутся работы по созданию на основе БРПЛ М51.3 новой версии M51.4.
Каждая подводная лодка может нести 16 БРПЛ типа M51. Но поскольку один ракетоносец перед прохождением планового технического обслуживания разоружается (сдает ракеты и торпеды в арсенал), было произведено лишь 48 БРПЛ, что достаточно для оснащения оставшихся 3 боеготовых ПЛАРБ. При этом 1–2 БРПЛ могут проходить регламентную проверку или находиться на профилактике.
Учитывая, что ПЛАРБ типа «Триумфатор» завершат свой жизненный цикл в 2030-х годах, уже сейчас начались проектные работы над новым поколением подводных лодок типа SNLE-3G. Их ввод в эксплуатацию планируется к 2035 году. SNLE-3G будет иметь более длинный корпус, станет более скрытной и будет вооружена более совершенной БРПЛ типа M51.3.
Таким видится третье поколение французских ПЛАРБ типа SNLE-3G
Второй компонент
Вторым компонентом ядерной диады Франции являются самолеты-носители ядерного оружия.
Истребители-бомбардировщики Стратегических ВВС и ядерной авиацией Военно-морских сил представлены машинами «Рафаль» 3-й модификации. Они способны нести крылатые ракеты воздушного базирования ASMPA, оснащенные как ядерными боевыми частями типа TNA, так и обычными (конвенциальными) боеголовками. Считается, что мощность TNA составляет до 300 кт, в то время как мощность TNO составляет примерно 100 кт. Но при отсутствии более конкретной информации эти цифры следует рассматривать как оценочные.
Истребители-бомбардировщики «Рафаль» на авиационной базе АВ113
Ныне Стратегические военно-воздушные силы (FAS) имеют 41 самолет «Рафаль BF3», способный нести ядерное оружие. Они сведены в две истребительные эскадрильи – EC 01.004 «Гасконь» и EC 02.004 «Лафайет». Обе базируются на АвБ Сен-Дизье (AB 113) примерно в 190 километрах к востоку от Парижа. Обе эскадрильи имеют на вооружении двухместные ударные истребители «Рафаль BF3». Ныне он является единственным ударным самолетом Франции, способным нести ядерное оружие. В состав FAS входит примерно 50 процентов всех экипажей «Рафалей».
Истребители «Рафаль MF3» на палубе авианосца «Шарль де Голль»
Ядерная авиация ВМС (FANu) имеет как минимум одну эскадрилью (11F и, возможно, 12F) из 10 самолетов «Рафаль MF3» для нанесения ядерных ударов при базировании на единственном французском авианосце «Шарль де Голль».
АВМА «Шарль де Голь» в море
Французский авианосец – единственный надводный корабль в НАТО, способный нести ядерное оружие. Самолеты-носители ЯО и их ракеты ASMPA не находятся на борту авианосца постоянно. Но они могут быть быстро перебазированы на АВМА для поддержки ядерных операций. Хотя пунктом приписки АВМА «Шарль де Голль» является ВМБ Тулон на побережье Средиземного моря, его самолеты базируются на базе военно-морской авиации Ландивизио на севере Франции. Предполагается, что ядерные ракеты ASMPA из арсенала французского авианосца размещаются вместе с ракетами ASMPA Стратегических ВВС (FAS) и находятся на АвБ Аворд, либо на АвБ Истр, а, возможно, и на обеих базах.
КРВБ ASMPA является грозным оружием французской авиации
КРВБ ASMPA, имеющая дальность действия до 600 километров, впервые поступила на вооружение в 2009 году и полностью заменила более старую ASMP. Франция произвела в общей сложности 54 ракеты ASMPA, включая те, которые необходимы для летных испытаний. В 2016 году Франция запустила программу модернизации КРВБ для продления их эксплуатации до 2030-х годов. Первые стрельбы модернизированной ASMPA-R были проведены в декабре 2020 года, а после успешных квалификационных стрельб в марте 2022 года было одобрено их серийное производство.
В 2023 году ракета с индексом R была принята в эксплуатацию. Министерство вооруженных сил Франции также разрабатывает преемника ASMPA-R: ядерную ракету класса «воздух-поверхность» четвертого поколения (ASN4G) с повышенной скрытностью и маневренностью, которая должна обрести начальную боевую готовность в 2035 году и оставаться на вооружении до 2050-х годов. В ракете планируется использовать новые гиперзвуковые технологии, обеспечивающие ее маневренность на высоких скоростях.
Истребители «Рафаль» также совершенствуются.
В оборонный бюджет на 2023 год включена поставка 13 новых самолетов. Имеются также планы по созданию к 2035 году обновленного парка этих машин. Когда ракеты ASN4G вступят в строй, их будут нести уже «Рафаль F5» – на два стандарта выше, чем текущая версия «Рафаль F3». А через 10–15 лет ASN4G будет интегрирована во французский истребитель следующего поколения, который, как ожидается, заменит Rafale.
После некоторых неудач Франция и Германия также приступили к совместной разработке боевого самолета 6-го поколения, способного нести ядерное оружие.
Таким видится французский АВМА будущего, проект PANG.
Не остаются без внимания и планы совершенствования морских платформ для корабельной авиации. Разрабатывается новейший проект авианосца нового поколения (Porte-Avions Nouvelle Génération – PA-NG), который, как ожидается, начнет ходовые испытания в 2037 году и к 2038 году заменит АВМА «Шарль де Голль».
В АСП первостепенное значение придается совершенствованию их ядерной компоненты. Ныне для ВВС Франции «авиационные ядерные боеголовки» типа (TNA) производит компания MBDA. Боеголовка имеет «среднюю энергетическую» мощность, возможно, аналогичную мощности TNO. Но мало произвести ЯБП, нужно еще организовать его умелое хранение и обслуживание, поддержание в установленной степени боеготовности.
Ранее хранение французского ядерного оружия воздушного базирования осуществлялось на складах-мастерских боеприпасов специального назначения (DAMS), расположенных на авиабазах Сен-Дизье, Истр и Авор. И ныне эти базы служат местами рассредоточения и хранения французских ядерных АСП. В 2009 году их переименовали в «Сооружение К» и стали хранить в них еще и КРВБ ASMPA.
Все 3 базы АСП для «Рафалей» расположены в Сен-Дизье и находятся в подчинении Стратегических ВВС, но две из них используются для нужд ВМС. На АвБ Авор и Истр хранятся КРВБ ASMPA для палубных истребителей-бомбардировщиков «Рафаль MF3», базирующихся на авианосце «Шарль де Голль».
Для увеличения тактического радиуса «Рафалей», который составляет около 2 000 км, планируется производить их дозаправку топливом в воздухе. В настоящее время Франция располагает смешанным парком самолетов-заправщиков «Боинг C-135FR» и «Боинг KC-135R». Закон о военном планировании (LPM) на 2019–2025 годы предусматривает замену старых танкеров на 15 новых многоцелевых транспортных самолетов-заправщиков (MRTT) «Аэробус A330-200» «Феникс». Уже к марту 2023 года была завершена поставка 9 «Фениксов», и еще 3 машины должны были пополнить парк заправщиков к концу 2023 года.
Вместе с тем у Франции есть скрытый потенциал расширения ядерных амбиций за счет использования в качестве носителей ЯБП крылатых ракет морского базирования.
Для ВМС Франции в рамках программы MdCN разработаны КРМБ SCALP Naval, являющиеся морской версией КРВБ Storm Shadow / SCALP. Дальность действия ракеты SCALP Naval – до 1 000 км. Носителями этих КРМБ являются фрегаты типа FREMM (по 16 КРМБ на каждом) и ПЛА типа Suffren типа Barracuda (до 20 КРМБ на каждой), количество которых в составе ВМС Франции по состоянию на 2024 год составило 8 и 2 ед. соответственно.
Внешний вид КРМБ типа «Скальп»
В перспективе ВМС Франции могут нести до 132 КРМБ SCALP Naval. Изначально планировали заказать их в количестве 250 единиц. Однако из-за дефицита бюджета заказ был сокращен до 150 ракет (100 для фрегатов FREMM и 50 для ПЛА типа «Барракуда»). Все КРМБ должны были быть поставлены на корабли в 2019 году.
Очевидно, что модернизация ядерного потенциала страны всегда оставалась приоритетным направлением деятельности руководства Франции. Как было сказано ранее, на эти цели в период с 2018 по 2025 год было запланировано израсходовать 37 миллиардов евро. Эти средства пойдут на строительство новых ПЛА 3-го поколения, а также на разработку и производство гиперзвуковых авиационных ракетных комплексов V-MaX, способных нести ядерные заряды.
Выводы
В качестве вывода можно констатировать:
1. Организованная на Западе истерия по поводу неминуемого вторжения Путина на территорию стран-участниц Североатлантического альянса в случае победы России в СВО призвана запугать обывателя и заставить его оплачивать поддержку преступного режима Зеленского.
2. Ведущую роль в организации западной коалиции в поддержку режима Зеленского играет президент Франции Э. Макрон. Играя на повышении ставок в противостоянии с Москвой, он решил оказать давление на Кремль используя ядерный потенциал Пятой республики.
3. Франция располагает развитым современным ядерным комплексом, обеспечивающим стране ядерную независимость от США и НАТО. Ядерная доктрина государства предполагает использование национальных СЯС в случае реальной угрозы национальным интересам Французской Республики.
4. Расширенное толкование этих интересов и распространение их на все пространство ЕС является отходом от доктринальных положений ядерной стратегии Франции и может привести к катастрофическим последствиям в случае возникновения кризисной ситуации в одной из стран Европейского союза.
5. Авантюризм президента Франции может привести к эскалации боевых действий в зоне СВО, их перерастанию в полномасштабную войну НАТО против России.
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