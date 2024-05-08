Армии спасения

«если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступил запрос от Украины (чего сегодня нет), нам по закону пришлось бы задать себе этот вопрос».

Подготовка идет

«Единственным основанием для оправдания агрессивной войны может быть нападение на Германию третьей страны или нападение на члена альянса НАТО. Даже если конфликт на Украине классифицируется как противоречащий международному праву, простое желание поддержать Украину не допускает актов агрессии или конкретной подготовки к агрессивной войне со стороны Федеративной Республики, и перехода к формальному состоянию войны с Россией. Поэтому термин «агрессивная война» должен быть определен для отношений между участниками».

«Федеративная Республика законно и систематически готовит участие войск Германии и НАТО в конфликте на Украине».