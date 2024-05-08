НАТО разминает тему вторжения на Украину
Армии спасения
Европейцы все настойчивее продвигают идею прямого вмешательства в конфликт на Украине. Еще совсем недавно это была табуированная тема, но время течет, и все меняется. На Западе запущена масштабная кампания зондирования или, как говорят журналисты, размягчения темы НАТО на Украине. Причем проверяются настроения как внутри Альянса, так и возможная реакция Кремля.
Для определенной части общественности слова Макрона о потенциальной возможности ввода французских сил на Украину до сих пор кажутся блефом. Для начала разберемся с логикой Запада в отношении конфликта, дабы не делать скоропалительных выводов.
Все помнят, что летом 2022 года лидеры стран Запада отказывались отправлять бандеровцам танки и современную артиллерию. Сейчас же любой москвич и гость столицы может наблюдать целую галерею уничтоженной натовской техники на Поклонной горе. Долго судились и рядились относительно F-16, но, похоже, и эта красная линия будет преодолена. У Запада, в отличие от Украины, есть время на обсуждение и коллегиальное решение сложных вопросов.
Не получив от России адекватного ответа, американцы с европейцами выделили для ВСУ танки, артиллерию и дальнобойные ракеты.
Сейчас история повторяется. Только вместо нового оружия и боеприпасов президенты и премьер-министры намерены отправить на Украину собственных бойцов. Если следовать предыдущей логике, то до появления частей бундесвера или французского легиона на фронте примерно год-полтора.
Макрон интенсивно примеряет на себя роль нового европейского политического лидера и щедро раздает резонансные интервью. В начале мая он доложил, что
Такой витиеватой формулировкой президент Франции сигнализирует о возможности ввода войск НАТО на Украину.
Сразу стоит уточнить, что конкретно имеет в виду Макрон?
Если речь идет о прорыве, то какова должна быть его глубина? Армия России сейчас наступает, пусть и в тактической зоне, а ВСУ отступает. Вероятность крупного прорыва и тем более падения фронта ничтожно мала. Прежде всего из-за невозможности сконцентрировать весомую группировку для организации наступательной операции.
Макрон не может этого не понимать, поэтому и откровенно блефует перед журналистами.
Еще более возмутительно звучат слова о просьбе Украины о введении войск НАТО. С самого начала спецоперации киевский режим всеми правдами и неправдами пытался столкнуть лбами Россию и Североатлантический альянс. Зеленский спит и видит иностранный контингент на фронте. Это решило бы множество проблем. И с очередной мобилизацией можно повременить, и эскалацию малой кровью оформить. Поэтому, как только спонсоры дадут отмашку, Киев тут же попросит об иностранной интервенции.
Существует и иная формулировка условия вступления армий НАТО на Украину.
Итальянская Repubblica немного пофантазировала и вывела следующее: интервенция состоится в случае вступления в конфликт Белоруссии или прямого нападения России на Прибалтику или Молдову. Якобы по дипломатическим каналам в «очень конфиденциальной форме» России предъявили «как минимум две красные линии».
Мысли еще менее адекватные, чем озвученные Макроном. Если с потенциальным вовлечением Белоруссии в конфликт условно и теоретически можно согласиться, то атака Прибалтики и Молдовы выглядит плохим анекдотом.
Кстати, нет ни слова о прорыве обороны и рухнувшем фронте – Repubblica «разрешает» России наступать без последствий.
Подготовка идет
На политическом уровне мы видим лишь информационные игры и вбросы. Порой они переходят все границы. Например, некто Стивен Брайен говорит о наличии на Украине сотни бойцов Иностранного легиона из 3-го французского пехотного полка. Дескать, французы поддерживают 54-ю бригаду ВСУ в плане артиллерии и разведки. В ближайшее время на Украину придет еще порядка полутора тысяч военных из легиона.
Для понимания: Стивен Брайен – не официальное лицо, а лишь экс-чиновник Пентагона. На Западе есть хорошая традиция, когда отставные военные и политики позволяют себе молоть всякую чушь. Им за это ничего не случается. Нередко такие личности становятся элементами масштабной информационной войны и исполняют роль того самого зонда общественного мнения. Макрон это делает на официальном уровне и очень осторожно, а Брайен выражает личное мнение и откровенно блефует. Президент Франции назвал такие игры «стратегической двусмысленностью». По его мнению, она «заключается в том, чтобы не давать слишком много конкретики».
Несмотря на все вышесказанное, ситуация постепенно накаляется. На Западе пока нет единого мнения о перспективах вторжения на Украину силами НАТО. Как минимум против – Соединенные Штаты, Германия, Польша, Италия и Великобритания. То есть все из числа влиятельных держав.
Интересно, что на Западе бытует мнение о желании Кремля вступить в прямой конфликт с силами НАТО. Дескать, обострение до грани ядерной катастрофы выгодно России – оппоненты дрогнут раньше и согласятся решить вопрос мирными средствами. Здесь и Зеленского принудят подписать договор на условиях Кремля, и НАТО уже не будет казаться столь могущественной структурой. Несмотря на всю фаталистичность западных предположений, в них нельзя не усмотреть зерно истины. Хотя бы в том, что лидеры Европы и США дрогнут раньше.
Оставим политиков с бывшими функционерами Пентагона и посмотрим на гораздо более тревожные сигналы.
Неожиданно они пришли из «пацифистской» Германии. Немцы на вполне законных основаниях рассматривают реалистичность войны с Российской Армией на Украине и даже ударов по Крыму. Речь в первую очередь о перехвате переговоров генералов бундесвера о возможности нанесения ударов ракетами «Таурус» по Керченскому мосту.
Но и без этого хватает примеров.
В начале марта адвокат Дирк Шмитц подал заявление о подготовке агрессивной войны в Федеральную прокуратуру. Как раз против бригадного генерала Франка Грефе, генерал-лейтенанта и инспектора люфтваффе Инго Герхарца, офицеров Фенске и Фростедта. Именно эти товарищи мирно болтали о потенциале ракет «Таурус» против Керченского моста. То есть готовили нападение на Россию. Адвокат Шмитц уличил их в этом и попытался наказать. Он, в частности, написал:
Логика немца вполне понятна. Непонятен ответ генерального прокурора ФРГ:
Ответ официальный, документальное подтверждение прилагается.
Стратегическая двусмысленность, о которой говорит Макрон, становится все более конкретной и осязаемой. Штабы НАТО с самого начала спецоперации (да и до её начала) готовили планы агрессии против России.
Котел постепенно вскипает, и пена уже прорывается через крышку – о чем свидетельствует мнение генеральной прокуратуры Германии. Вопрос только в том, кто сделает первый шаг навстречу войне.
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