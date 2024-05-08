НАТО разминает тему вторжения на Украину

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НАТО разминает тему вторжения на Украину


Армии спасения


Европейцы все настойчивее продвигают идею прямого вмешательства в конфликт на Украине. Еще совсем недавно это была табуированная тема, но время течет, и все меняется. На Западе запущена масштабная кампания зондирования или, как говорят журналисты, размягчения темы НАТО на Украине. Причем проверяются настроения как внутри Альянса, так и возможная реакция Кремля.



Для определенной части общественности слова Макрона о потенциальной возможности ввода французских сил на Украину до сих пор кажутся блефом. Для начала разберемся с логикой Запада в отношении конфликта, дабы не делать скоропалительных выводов.

Все помнят, что летом 2022 года лидеры стран Запада отказывались отправлять бандеровцам танки и современную артиллерию. Сейчас же любой москвич и гость столицы может наблюдать целую галерею уничтоженной натовской техники на Поклонной горе. Долго судились и рядились относительно F-16, но, похоже, и эта красная линия будет преодолена. У Запада, в отличие от Украины, есть время на обсуждение и коллегиальное решение сложных вопросов.

Не получив от России адекватного ответа, американцы с европейцами выделили для ВСУ танки, артиллерию и дальнобойные ракеты.


Сейчас история повторяется. Только вместо нового оружия и боеприпасов президенты и премьер-министры намерены отправить на Украину собственных бойцов. Если следовать предыдущей логике, то до появления частей бундесвера или французского легиона на фронте примерно год-полтора.

Макрон интенсивно примеряет на себя роль нового европейского политического лидера и щедро раздает резонансные интервью. В начале мая он доложил, что

«если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступил запрос от Украины (чего сегодня нет), нам по закону пришлось бы задать себе этот вопрос».

Такой витиеватой формулировкой президент Франции сигнализирует о возможности ввода войск НАТО на Украину.

Сразу стоит уточнить, что конкретно имеет в виду Макрон?

Если речь идет о прорыве, то какова должна быть его глубина? Армия России сейчас наступает, пусть и в тактической зоне, а ВСУ отступает. Вероятность крупного прорыва и тем более падения фронта ничтожно мала. Прежде всего из-за невозможности сконцентрировать весомую группировку для организации наступательной операции.

Макрон не может этого не понимать, поэтому и откровенно блефует перед журналистами.

Еще более возмутительно звучат слова о просьбе Украины о введении войск НАТО. С самого начала спецоперации киевский режим всеми правдами и неправдами пытался столкнуть лбами Россию и Североатлантический альянс. Зеленский спит и видит иностранный контингент на фронте. Это решило бы множество проблем. И с очередной мобилизацией можно повременить, и эскалацию малой кровью оформить. Поэтому, как только спонсоры дадут отмашку, Киев тут же попросит об иностранной интервенции.


Существует и иная формулировка условия вступления армий НАТО на Украину.

Итальянская Repubblica немного пофантазировала и вывела следующее: интервенция состоится в случае вступления в конфликт Белоруссии или прямого нападения России на Прибалтику или Молдову. Якобы по дипломатическим каналам в «очень конфиденциальной форме» России предъявили «как минимум две красные линии».

Мысли еще менее адекватные, чем озвученные Макроном. Если с потенциальным вовлечением Белоруссии в конфликт условно и теоретически можно согласиться, то атака Прибалтики и Молдовы выглядит плохим анекдотом.

Кстати, нет ни слова о прорыве обороны и рухнувшем фронте – Repubblica «разрешает» России наступать без последствий.

Подготовка идет


На политическом уровне мы видим лишь информационные игры и вбросы. Порой они переходят все границы. Например, некто Стивен Брайен говорит о наличии на Украине сотни бойцов Иностранного легиона из 3-го французского пехотного полка. Дескать, французы поддерживают 54-ю бригаду ВСУ в плане артиллерии и разведки. В ближайшее время на Украину придет еще порядка полутора тысяч военных из легиона.

Для понимания: Стивен Брайен – не официальное лицо, а лишь экс-чиновник Пентагона. На Западе есть хорошая традиция, когда отставные военные и политики позволяют себе молоть всякую чушь. Им за это ничего не случается. Нередко такие личности становятся элементами масштабной информационной войны и исполняют роль того самого зонда общественного мнения. Макрон это делает на официальном уровне и очень осторожно, а Брайен выражает личное мнение и откровенно блефует. Президент Франции назвал такие игры «стратегической двусмысленностью». По его мнению, она «заключается в том, чтобы не давать слишком много конкретики».

Несмотря на все вышесказанное, ситуация постепенно накаляется. На Западе пока нет единого мнения о перспективах вторжения на Украину силами НАТО. Как минимум против – Соединенные Штаты, Германия, Польша, Италия и Великобритания. То есть все из числа влиятельных держав.

Интересно, что на Западе бытует мнение о желании Кремля вступить в прямой конфликт с силами НАТО. Дескать, обострение до грани ядерной катастрофы выгодно России – оппоненты дрогнут раньше и согласятся решить вопрос мирными средствами. Здесь и Зеленского принудят подписать договор на условиях Кремля, и НАТО уже не будет казаться столь могущественной структурой. Несмотря на всю фаталистичность западных предположений, в них нельзя не усмотреть зерно истины. Хотя бы в том, что лидеры Европы и США дрогнут раньше.

Оставим политиков с бывшими функционерами Пентагона и посмотрим на гораздо более тревожные сигналы.

Неожиданно они пришли из «пацифистской» Германии. Немцы на вполне законных основаниях рассматривают реалистичность войны с Российской Армией на Украине и даже ударов по Крыму. Речь в первую очередь о перехвате переговоров генералов бундесвера о возможности нанесения ударов ракетами «Таурус» по Керченскому мосту.

Но и без этого хватает примеров.

В начале марта адвокат Дирк Шмитц подал заявление о подготовке агрессивной войны в Федеральную прокуратуру. Как раз против бригадного генерала Франка Грефе, генерал-лейтенанта и инспектора люфтваффе Инго Герхарца, офицеров Фенске и Фростедта. Именно эти товарищи мирно болтали о потенциале ракет «Таурус» против Керченского моста. То есть готовили нападение на Россию. Адвокат Шмитц уличил их в этом и попытался наказать. Он, в частности, написал:

«Единственным основанием для оправдания агрессивной войны может быть нападение на Германию третьей страны или нападение на члена альянса НАТО. Даже если конфликт на Украине классифицируется как противоречащий международному праву, простое желание поддержать Украину не допускает актов агрессии или конкретной подготовки к агрессивной войне со стороны Федеративной Республики, и перехода к формальному состоянию войны с Россией. Поэтому термин «агрессивная война» должен быть определен для отношений между участниками».

Логика немца вполне понятна. Непонятен ответ генерального прокурора ФРГ:

«Федеративная Республика законно и систематически готовит участие войск Германии и НАТО в конфликте на Украине».

Ответ официальный, документальное подтверждение прилагается.


Стратегическая двусмысленность, о которой говорит Макрон, становится все более конкретной и осязаемой. Штабы НАТО с самого начала спецоперации (да и до её начала) готовили планы агрессии против России.

Котел постепенно вскипает, и пена уже прорывается через крышку – о чем свидетельствует мнение генеральной прокуратуры Германии. Вопрос только в том, кто сделает первый шаг навстречу войне.
4 комментария
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 04:30
    Надо было не красные линии чертить, а адекватно отвечать на враждебные действия блока НАТО...
    А ВГК решил повторить стратегию ИВС - не хочет раздражать агрессора...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 04:49
      Котел постепенно вскипает, и пена уже прорывается через крышку
      И всем придется все это расхлёбывать...
    2. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +1
      Сегодня, 04:59
      ROSS42
      Тогда уж и дальше от "стратегии ИВС" отступать нельзя.
  2. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 05:09
    Да мы их одной левой уделаем!