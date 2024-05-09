Аляска во время войны. 1942 год
Ситуация после Перл-Харбора
Американцы поняли, что Аляска точно будет важным театром военных действий после того, как Япония напала на Перл-Харбор и показала, что планирует хозяйничать во всей акватории Тихого океана. А если и СССР вдруг начнёт военные действия на востоке, то базы Аляски точно лишними не будут.
У Советского Союза не было ни желания, ни ресурсов для войны на два фронта. Хотя Сталин сначала указал, что русские, возможно, будут готовы к каким-то активным действиям против Японии к весне 1942 года. В начале нового года и генерал Бакнер на Аляске, и министры в Вашингтоне хотели ускорить разработку воздушного маршрута через Аляску, который позволил бы использовать американские самолёты с советских баз против Японии. Президент Рузвельт был остро заинтересован в этом предложении.
Принимая во внимание военную ситуацию в западной части Тихого океана в конце января 1942 года, командующие армией и флотом на Аляске рекомендовали более конкретный план нападения на Японию через север.
Командование ВМС выступало за скорейшее создание общих баз на материковой части Дальнего Востока и острове Сахалин, а также за разработку безопасного маршрута следования конвоев к советской военно-морской базе в Петропавловске. Генерал Девитт, направляя это предложение в Вашингтон, согласился с его общей концепцией, но отметил, что потребуется больше года для строительства объектов.
В Вашингтоне адмирал Кинг заметил, что развитие авиационной инфраструктуры на Аляске уже значительно опережает способность военного и военно-морского ведомств снабжать их самолётами и что новые и незащищённые авиабазы будут скорее помехой, чем преимуществом. В настоящее время он был категорически против расширения авиационных объектов на Алеутских островах и вообще любых других приготовлений к наступательным операциям с Аляски, пока русские не выразят готовность разрешить полёты американских самолётов со своих баз.
В то время как план местного командования по наступлению с Аляски все ещё находился на рассмотрении, президент Рузвельт в начале марта попросил изучить возможности открытия алеутского пути в Сибирь, чтобы его можно было использовать при нападении японцев на Советский Союз. К марту стало очевидно, что СССР не собирается вступать в войну на Тихом океане по собственной инициативе. Следовательно, маловероятно, что СССР даст японцам повод для нападения, открыв свои базы на Дальнем Востоке для американских кораблей и самолётов или даже позволив американцам провести разведку этих баз.
К концу месяца армия и флот уведомили Рузвельта, что, хотя воздушный маршрут Аляски через Ном может быть использован для доставки самолётов и других припасов в Советский Союз или для усиления советских военно-воздушных сил в Сибири в случае нападения японцев, было бы бесполезно предпринимать какие-либо дополнительные действия до тех пор, пока президент не заключит соглашение со Сталиным о военном сотрудничестве.
На момент начала войны армейский гарнизон на Аляске насчитывал около 21 500 солдат. В течение следующих пяти месяцев это общее количество почти удвоилось и к концу апреля года достигло 40 424 человека. Значительная доля этого общего количества приходилась на инженерные войска, необходимые для ускорения строительных работ на новых авиабазах Аляски.
В ответ на просьбы генерала Девитта о гораздо большем подкреплении с воздуха военное министерство в марте объявило о планах по скорейшему предоставлению Аляске пяти боевых эскадрилий, оснащённых современными самолётами. Все самолёты были размещены на аэродромах Анкоридж и Кадьяк и не могли быть переброшены на авиабазы Умнак, строительство которых в то время близилось к завершению.
В конце 1941 года военное министерство одобрило план, предусматривающий 20 комплектов радаров. Но обязательства перед другими регионами после начала боевых действий привели к необходимости сократить это количество сначала до 10, а в марте до 5 комплектов. Генерал Батлер указал, что комплексная противовоздушная оборона Аляски, контролируемая из одного штаба, неосуществима из-за большой территории, горных хребтов, которые образуют естественные барьеры и делят Аляску на изолированные районы, а также ввиду отсутствия дорог и внутренних сетей связи. Поэтому он предложил организовать серию локальных зон ПВО для защиты самых важных аэродромов и баз.
Нападение на Алеутские острова
Алеутские острова тянутся длинной и размашистой дугой более чем на полторы тысячи километров к западу от полуострова Аляска. Все острова гористые, без деревьев. От береговой линии резко поднимаются зазубренные пики на высоту до 1 км. Пустые корытообразные долины покрыты тундрой, ковром из мёртвой травы поверх слоя вулканического пепла, который при намокании быстро превращается в грязь. Эти голые и почти безлюдные острова подвержены сильным ветрам и большую часть времени скрыты в тумане.
В то время как аэродромы Умнак и Колд-Бэй спешно достраивались, японское верховное командование планировало атаковать и занять пункты на Алеутских островах в рамках своей второй фазы наступления. Японские оперативные группы должны были предпринять двустороннее наступление на Мидуэй и Алеутские острова в начале июня. После захвата Мидуэя и Кыски японцы намеревались использовать их в качестве баз для воздушного патрулирования вод северной части Тихого океана. Острова также станут аванпостами в новом периметре обороны, который со временем будет расширен до островов Самоа, Фиджи и Новой Каледонии.
Япония мало что знала об американской деятельности на Алеутских островах с начала войны. Японские планировщики думали, что у Соединённых Штатов были только крупные военные объекты в Датч-Харборе и небольшие гарнизоны в Адаке, Кыске и Атту. Они также полагали, что там были один или два небольших самолёта, авианосец и крейсер. Но они ничего не знали о новых аэродромах к востоку и западу от Датч-Харбора, строительство которых тогда близилось к завершению.
План операций, опубликованный 5 мая 1942 года, отражал это ошибочное знание. Согласно ему, Силы Северного района, которыми командовал вице-адмирал Боширо Хосогая, состояли из трёх отдельных оперативных групп. Возглавлять атаку должны были мобильные силы, состоящие из двух небольших авианосцев, двух тяжёлых крейсеров и трёх эсминцев.
Задача – уничтожить корабли, самолёты и береговые сооружения в Датч-Харборе, обеспечить прикрытие десантных войск численностью около 1 200 солдат. После группа должна была оказать помощь в оккупации Кыски и Атту. Уничтожая американские базы и оккупируя острова во внешних Алеутских островах, японцы надеялись помешать американцам начать морское и воздушное наступление в северной части Тихого океана и воспрепятствовать военному сотрудничеству между США и СССР.
С самого начала боевых действий военное министерство признало уязвимость новых баз на юге Аляски. Непрерывное наступление Японии в юго-западную часть Тихого и Индийского океанов ослабило обеспокоенность по поводу Аляски, но вскоре она снова появилась у американцев. В середине марта G-2 предупредила, что в любой момент можно ожидать попытки Японии захватить Алеутские острова или материковую часть Аляски, чтобы помешать Соединённым Штатам использовать северный подход к Японии и воспрепятствовать связи с СССР. После апрельского налёта Дулиттла на Токио в Вашингтоне ожидали, что японцы нанесут ответный удар.
То, что Аляска будет среди целей нового японского наступления, стало ясно из перехватов в конце апреля. Они показали, что японцы концентрируют ударные силы в Труке. Хотя в Вашингтоне интерпретировали эту информацию как определённую угрозу для Аляски, они пришли к выводу, что пройдёт ещё месяц, прежде чем японцы смогут напасть. 3 мая генерал Девитт передал информацию генералу Бакнеру и повторил свою просьбу о направлении эскадрильи на аэродром в Умнаке, который в то время действовал. Новые радиоперехваты в мае точно определили цели Японии, и к 21 мая в США знали, какова будет численность японских сил и когда они нанесут удар – примерная дата – 1 июня.
Армия и флот предприняли быстрые шаги, чтобы отразить ожидаемый удар Японии. Военное министерство распорядилось подготовить к сносу объекты, находящиеся под угрозой захвата. Военно-морской флот создал новую оперативную группу под командованием контр-адмирала Роберта А. Теобальда. Она состояла из пяти крейсеров, четырнадцати эсминцев, шести подводных лодок. 21 мая генерал Маршалл и адмирал Кинг распорядились, чтобы все авиационные подразделения армии и флота, находившиеся в то время на Аляске, были объединены в оперативную группу под командованием генерала армии Батлера.
Прежде чем адмирал Теобальд достиг Кадьяка, генерал Батлер начал перебрасывать армейские самолёты на авиабазы Нью-Колд-Бей и Умнак, где уже были накоплены достаточные запасы бензина и снарядов. К 1 июня один тяжёлый и шесть средних бомбардировщиков, 17 истребителей достигли форта Гленн на Умнаке, а шесть средних бомбардировщиков и 16 истребителей находились в Колд-Бэй. В тот же день МВФ располагал восемью патрульными самолётами. Подкрепление с воздуха, включая дополнительных пилотов, было переброшено с континентального западного побережья на Аляску.
В итоге регион защищали 10 тяжёлых и 34 средних бомбардировщика, 95 истребителей. Общая численность армии на Аляске к 1 июня составляла около 45 000 офицеров и рядовых, из которых около 13 000 находились в Форт-Рэндалле и на Алеутских базах.
25 мая авиация Японии для штурма Датч-Харбора вылетела из Оминато на севере Хонсю, но из-за плохой погоды она не смогла подойти к цели. Военно-морской патрульный самолёт США заметил противника примерно в 650 км к югу от Кыски ранним вечером 2 июня. Ранним утром 3 июня второе мобильное соединение адмирала Какуты находилось на стартовой позиции к югу от Датч-Харбора, но менее половины самолётов достигли цели. Примерно в 05:45 17 бомбардировщиков и истребителей из Рюдзе атаковали Форт Мирс и военно-морские объекты в Датч-Харборе, причинив небольшой ущерб казармам и другим объектам и убив около 25 матросов.
Японцы потеряли два самолёта от зениток. В 09:00 Япония нанесла второй удар, нацеленный на группу из пяти американских эсминцев. Четыре японских гидросамолета, запущенных с крейсеров, пролетели над Умнаком. Истребители P-40 с аэродрома Нью-Оттер-Пойнт уничтожили два. Облачность скрыла поле боя, и только на следующий день японцы обнаружили существование новой американской передовой авиабазы.
После японская оперативная группа двинулась в юго-западном направлении. Ночью адмирал Какута изменил курс на Адак. Но погода была настолько плохой, что Какута решил отменить атаку Адака и вернуться для второго штурма Датч-Харбора. Поздно вечером 4 июня японские самолёты нанесли новый удар и уничтожили четыре нефтехранилища, разрушили крыло военно-морского госпиталя.
Потери армии и флота США в Датч-Харборе за два дня составили 43 человека убитыми и около 50 ранеными. Обеим атакам Датч-Харбора противостоял зенитный огонь сухопутной артиллерии при поддержке морских орудий, стрелявших с кораблей в гавани.
Радиостанция ВМС в Датч-Харборе горит после нападения Японии, 4 июня 1942 г.
4 июня патрульный самолёт ВМС США заметил врага и в течение дня атаковал его. Ранним утром американский средний бомбардировщик сбросил торпеду на один из авианосцев, но она не взорвалась. 4 июня с Кадьяка были переброшены шесть тяжёлых бомбардировщиков, и двум из них удалось обнаружить силы японцев и нанести по ним бомбовые удары. До конца дня другие самолёты с Умнака выпустили две торпеды по вражескому крейсеру.
В гораздо более масштабных действиях на полпути к югу японцы потерпели серьёзное поражение и приостановили свои планы по высадке на западных Алеутских островах, развернув оперативные группы домой. 5 июня адмирал Хосогая приказал оккупационным силам Адак-Атту проследовать в Атту, где 7 июня начали высаживаться 11 200 солдат. Во время высадки японцы хотели остаться лишь временно и уйти до наступления зимы.
Кыска больше не имела никакой ценности как база для патрулирования океана между Алеутским и Гавайским проливами; но при этом острова в руках Японии действительно препятствовали американцам использовать их в качестве базы. Поэтому временное удержание островов имело смысл.
Японские войска поднимают имперский боевой флаг на острове Кыска на Алеутских островах 6 июня 1942 года
В следующей статье рассмотрим реакцию США на атаки японцев.
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